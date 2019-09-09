Громкие события в Верховной Раде, начиная с голосования за новое правительство, отмену депутатской неприкосновенности и так далее, ожидаемо заслонили собой внутрипарламентские процессы, часть из которых заслуживает внимания.

Так, странную игру в кадры повела наименьшая фракция парламента - партии певца Святослава Вакарчука “Голос”, не включив при создании фракции нескольких своих же депутатов. Это было сделано пленарным заседанием позже.

"Страна" объясняет, почему маневр "Голоса" не случаен и как от него выигрывает не только сама фракция, но и другие политические силы в парламенте.

Их было 17, а стало 20

Фракция партии “Голос” была создана одновременно с другими парламентскими объединениями на первой сессии Верховной Рады девятого созыва, которая длилась всего один день 29 августа. Однако зарегистрирована она была только в количестве 17 депутатов.

Народные депутаты Ольга Стефанишина (№10 в списке “Голоса”), Инна Совсун (№16) и Галина Васильченко, избранная от “Голоса” по мажоритарному округу во Львовской области, остались неожиданно за “бортом” фракции. Но в внефракционном статусе они все равно сидели в гуще депутатов от “Голоса”. В состав фракции все три депутата вошли на втором пленарном заседании 3 сентября.

Внятного объяснения от фракции этой ситуации “Страна” так и не добилась. Депутат Совсун и глава пресс-службы партии Ярема Дух охарактеризовали произошедшее как “чисто технический вопрос” без уточнений.

“Заявления этих трех депутатов просто не дошли вовремя (то есть 29 августа - Ред.)” - дополнил глава фракции Сергей Рахманин в комментарии “Стране”. Кстати, для Стефанишиной и Совсун отказ вступить во фракцию грозил лишением депутатских полномочий, если бы партия, включившая их в список, прибегла бы к императивному мандату.

Хитрая схема

На самом деле численность самой маленькой фракции - это важная величина во внутренних раскладах Рады. Именно ее берут во внимание при создании депутатских групп, имеющих права фракций. Согласно регламенту Верховной Рады, количество человек в таком парламентском объединении не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии.

И если в других фракциях окажется меньше депутатов, чем в самой маленькой, они тоже окажутся под угрозой роспуска.

Благодаря первоначальной численности фракции “Голоса” 17 депутатов, в Раде этого созыва зафиксирован порог расформирования даже ниже, чем, например, в прошлом парламенте, где наименьшей была фракция “Батькивщины” с 19 депутатами.

Это позволит другим малым фракциям в Раде - “Европейской солидарности” (27 депутатов), “Батькивщине” (24 депутатов) и депутатской группе “За будущее” (ЗБ, 22 депутата) менее опасаться выхода народных депутатов (как, кстати, и самому “Голосу”). Актуально это даже более для ЗБ, составленной из победителей в мажоритарных округах, а значит, не попадающих под действие императивного мандата.

А данная группа входит в орбиту влияния сразу бизнесмена Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

“Логика такая, что в этой группе на момент создания не было уверенности в нужном количестве депутатов (то есть 20-ть, исходя из общего числа депутатов от “Голоса” - Ред.), и они могли попросить “Голос” не спешить включать во фракцию всех своих. Но это чистое предположение. Как и то, что кто-то мог попробовать сколотить еще одну депутатскую группу, что вполне возможно, исходя из числа оставшихся внефракционных самовыдвиженцев (34 депутата - Ред.). Но там, видно, вообще не срослось. Или это (финт “Голоса” - Ред.) вообще было сделано на будущее”, - комментирует народный депутат восьмого созыва Александр Черненко “Стране”.

Впрочем, подобные версии пресс-секретарь “Голоса” Ярема Дух считает “конспирологией”. Как бы то ни было, первоначальный состав фракции его партии - теперь константа для этой Рады, которая может фигурировать даже в законодательном процессе. К численности наименьшей фракции в парламенте обращаются авторы законопроекта из пропрезидентской “Слуги народа” о фиксации минимально необходимого количества депутатов для подачи проектов законов.

Кстати, случай "Голос" - не единичный в новой Раде. Субъектом выдвижения народного депутата-мажоритарщика Евгения Яковенко была “Батькивщина”, но после присяги парламентарий не вошел в состав ее фракции, оставшись внефракционным.

Собеседник издания в этой партии назвал Яковенко “человеком Ахметова”, влиятельного бизнесмена, в чьей орбите находится партия "Оппозиционный блок" (ОБ), которая провела всего семь своих депутатов. При этом планы ОБ создать собственное парламентское объединение пока не увенчались успехом.