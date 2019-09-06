Пока в Украине не открыли рынок земли, ее еще можно получить бесплатно.

У Зе пообещали, что открытие рынка земли - совсем близко. Как уже писала "Страна", президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября этого года внести в парламент законопроект о запуске рынка.

Ожидается, что Верховная Рада отменит мораторий на продажу угодий до 1 декабря 2019 года. То есть, уже в этом году в Украине дадут старт распродаже сельскохозяйственных земель. До 1 декабря также должны полностью упорядочить земельный кадастр.

Между тем, все граждане Украины, как сельские жители, так и горожане, все еще имеют право на бесплатную землю - каждый может получить до двух гектар под ведение так называемого "личного сельского хозяйства".

"Для этого нужно написать заявление в местные органы исполнительной власти, можно не по месту регистрации. И вам должны выделить участок, если, конечно, в населенном пункте есть свободная земля", - пояснил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Многие украинцы попросту не знают о своем праве на землю. Особенно горожане, считающие, что получить черноземы могут исключительно сельские жители. "Поэтому, как минимум, 60% граждан пока не приватизировали землю, которая положена им по закону", - говорит Ростислав Кравец.

Впрочем, одно дело, когда речь идет об участке под огород, а другое - если на причитающейся вам земле можно неплохо заработать.

Эксперт пока спорят сколько будут стоить украинские черноземы после открытия рынка. Называются цифры от нескольких сотен до 10-20 тысяч долларов за гектар. То есть, теоретически за положенные вам 2 гектара можно заработать до 20-40 тысяч долларов.

Понятно, что такие перспективы увеличат армию желающих оформить землю в собственность. Впрочем, на практике сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд.

"Процесс бесплатного выделения земли очень коррумпирован. Причем, часто человека водят за нос год и больше, требуя все новые и новые доплаты. Но даже это не гарантирует положительного результата", - рассказал "Стране" президент ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Кошиль.

"Страна" разбиралась как украинцы могут получить бесплатную землю.

Как получить участок

Сразу стоит отметить, что оформить в собственность можно не сельскохозяйственный пай, на базе которых построены земельные банки украинских латифундистов. "Паевание в Украине на 98% завершено много лет назад. Право на пай имели работники сельскохозяйственных предприятий, куда передали земли, а также работники социальной сферы. Они получали ваучер, а уже по нему нарезали земли. Нераспаеванными в нашей стране остались считанные предприятия", - отмечает Андрей Кошиль.

Но, согласно статьям 116, 118 и 121 закона о приватизации, каждый гражданин Украины имеет право на участок до 2 гектар под личное хозяйство. Эта земля можно быть выделена в любом населенном пункте (включая мегаполисы) или за пределами городской черты.

Землями за пределами населенных пунктов распоряжается Госгеокадастр или местные ОТГ, в населенных пунктах - местные органы власти.

Формально процедура получения причитающейся вам земли очень простая.

"Нужно обратиться в местный орган исполнительной власти, написать соответствующее заявление, и его обязаны рассмотреть, выделив вам землю. Платить за это не нужно, Но есть основание для отказа - отсутствие свободной земли в ведении местной общины", - поясняет Ростислав Кравец. Причем, в отличие от сельскохозяйственного пая, земля под личное приусадебное хозяйство и сейчас не подпадает под мораторий. То есть, ее можно продавать даже не дожидаясь открытия рынка. "Можно продавать, дарить, менять, сдавать в аренду, то есть, осуществлять те же действия, что и, к примеру, с квартирой", - отметил Кошиль.

Специализированные онлайн-площадки переполнены объявлениями о продаже или обмене земель под личное сельское хозяйство (ОСГ). К примеру, на OLX 25 соток под Ужгородом в селе Сюрте предлагается за 52 тысячи гривен.

12 гектар такой земли в Николаевской области, в селе Грейгове (разбито на 6 участков) выставлено на продажу за 632 тысячи гривен (порядка 2 тысяч долларов за гектар). В Черниговской области в селе Слабин за 32 тысячи гривен реально купить 10 гектар, то есть, всего по 3,2 тысячи гривен за гектар.

Под Киевом цены намного выше. В Новых Петровцах, в 10 километрах от столицы, 10 соток выставлено за 5,2 тысячи долларов, то есть, порядка 500 долларов за сотку.

То есть, цены не упорядоченные. Но, как считают эксперты, с открытием рынка сельхозземли, особенно если угодья разрешат покупать иностранцам, а к этому все идет, ситуация может измениться. Земли под личное приусадебное хозяйство, особенно с хорошим месторасположением и плодородные, могут подорожать.

Миллионы гектар ничейной земли

На практике получить бесплатную землю не так просто, как кажется на первый взгляд.

Главный аргумент, которым чиновники отбиваются от претендентов на участки - нет свободной земли.

В среднестатистическом сельсовете вам предъявят пачку заявлений на землю. Даже если вы укажите чиновнику на конкретный "ничейный" участок, тот может сказать, что на него как раз накануне уже подали заявку.

По словам Кошиля, свободной земли в Украине действительно осталось не так много. В государственной собственности числится порядка 10,5 млн гектар земли. То есть, теоретически их можно разделить на почти на 5,3 млн граждан. Но многие угодья отданы в долгосрочную аренду на 50 лет.

Еще есть 4-5 млн гектар земель, собственники которых умерли, а наследники не переоформили участки на себя.

Впрочем, реальная картина на самом деле непонятна, так как земельный кадастр не упорядочен.

"У нас 40% участков - "проблемные" (наложение границ, путаница с собственниками", - говорит экономист Алексей Кущ.

Разобраться с землей сейчас как раз и пытаются у Зе. Но скорее всего, сделать это будет не так просто. С наведением порядка в земельном кадастре тянут сами чиновники. Ведь им невыгодно показать реальную картинку и засветить свободные земли, на которые тут же может выстроиться очередь.

"Сельский совет может вам выдать только ту часть земли, которая не находится в собственности других людей. Это земли, которые не были розданы жителями этого села и остались в собственности сельского совета. На практике, это не очень удачные участки земли. Как правило, хорошие участки забрали сами жители села, а остались участки, которые или заболоченные или наоборот засушливые или засоленные. И вот тут проблема. Но это уже ваша проблема. Никто не обязан для вас держать хорошие участки земли. И еще ... Если вы захотите участок земли возле Киева, скорее всего не получите, потому, что тут все уже разобрали. Сейчас хорошие участки можно найти только в глубинке, где нет людей и нет дорог, но есть земли. Но было бы только ваше желание. Получить участок несложно. Но что Вы с ним будете делать. Обрабатывать самостоятельно, тяжело. Можно сдать в аренду, но сумма арендной платы около 1000 гривен за гектар за год. Можно будет продать, но опять же если участок в хорошем месте, а если он не очень хороший, то много не заплатят", - написал на своей странице в Facebook глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Требуют деньги за "решение вопроса"

Но получить те самые "хорошие участки" бесплатно - очень сложно.

"Выделение земли у нас крайне коррумпировано. Особенно ликвидных участков (возле больших городов и в мегаполисах, в курортных зонах и пр.). По моему мнению, шанс получить бесплатно свои 2 гектара - мизерный, в 99% случаев людям попросту отказывают. Или требуют деньги. Что, впрочем, тоже не гарантирует положительный результат. Бывают случаи, когда человеку отказывают, он ищет юриста, тот берется "все решить", и начинается банальная выкачка денег. Берут уже и юрист, и чиновник. Могут тянуть время, к примеру, до года, и за это период несколько раз просят еще за что-то "доплатить". И даже при этом не факт, что вы в итоге что-то получите", - говорит Кошиль.

Плата за "решение вопроса" зависит от месторасположения участка, в среднем она составляет порядка 20% от потенциальной рыночной стоимости такой земли. Скажем, в Закарпатской области нужно будет заплатить примерно 400 долларов за гектар (то есть, всего - 800 долларов), а под Киевом могут потребовать откат и в несколько тысяч долларов.

На схеме с двумя гектарами в одни руки в свое время базировался масштабный дерибан земли. К примеру, одна из самых громких афер в Киеве - оформление участков на студентов в бытность мэром Черновецкого. На учащихся столичных вузов были оформлены огромные массивы земель, затем студенты, якобы, продали полученные участки, а новые собственники сменили их целевое назначение. И такие схемы проворачивают не только в Киеве, но и в других городах, где еще остались привлекательные участки.

По словам Кравца, суды завалены исками от граждан, которые не могут получить свои бесплатные 2 гектара. Но процессы могут длиться годами и далеко не всегда заканчиваются положительным решением.

"Судебная практика по земле неоднозначна. Там очень много нюансов, многое зависит от исковых формулировок", - пояснил Кравец.

Очевидно, не последний вопрос - и готовность истца "благодарить" судью за нужное решение.

Поэтому историй, когда человек смог получить два гектара от государства намного меньше, чем "отказных".

"Я с рождения живу в одном селе, все мои родственники жили и работали в нём с самого его основания - земли у меня нет . Я с 2008 года пишу заявления в сельский совет чтоб получить 2 гектара земли для ведения сельского хозяйства, но 11 лет ответ один -свободной земли нет. Чиновники и депутаты - это местные фермеры, они выделяют землю себе или своим друзьям и родственникам. Причем при каждом обращаем о выделении земли идут угрозы и делаются разные подлости", - написал в Facebook Виктор Солоник из Днепра.

В экспертной среде все чаще продвигают идею, что "лавочку" с бесплатной раздачей земли вообще пора прикрывать.

"Нужно оставить бесплатное выделение земли для льготных категорий - участников боевых действий, многодетных семей и пр. Все остальное нужно убирать - это коррупционная кормушка. А с открытием рынка земли и вовсе было бы странно одной ревой продавать участки, а другой - раздавать бесплатно", - считает Кошиль.

Впрочем, пока рынок не открыли, шансы получить свои бесплатные два гектара все же остаются.

Напомним, что в Кабмине заявили, что чтобы покупать землю, иностранцам придется регистрироваться в Украине как юрлица.

Также мы писали о том, что Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.