У бизнесмена Рината Ахметова и его окружения начались проблемы в политике и бизнесе. Эксперты “Страны” считают, что к этому причастен его коллега по клубу богатейших украинцев и один из “акционеров” нынешней власти Игорь Коломойский.

Как будет защищаться Ахметов - читайте в статье "Страны".

ГПУ взялась за старое

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-парламентариям Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову, представлявших партию “Оппозиционный блок” (ОБ), в четверг, 5 сентября, объявлено о подозрении.

“Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешение на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Представление о снятии иммунитета с Вилкула и Колесникова Генпрокуратура (ГПУ) внесла в парламент в мае 2018 года. Первому вменяли махинации с сельскохозяйственной землей в период его руководства Днепропетровской областной государственной администрацией. В представлении на второго говорилось, что, будучи председателем Агентства госимущества, он способствовал отчуждению объектов государственной недвижимости в Днепре.

В тоже время оба парламентария называли обвинения в свой адрес сфабрикованными. И парламент в итоге так и не дал согласия на привлечения их к ответственности.

И вот теперь, если верить Луценко, "пидозра" настигла обоих как только они перестали быть депуатами.

Оба экс-парламентария не ответили на звонки и сообщения “Страны” в мессенджерах с просьбой прокомментировать ситуацию.

Эта история вписываются в общею тенденцию роста напряженности вокруг политиков, причисляемых к финансово-промышленной группе Рината Ахметова.

Туда же можно причислить, например, показательный случай, имевший место в Верховной Раде нового созыва, где семерых внефракционных народных депутатов во главе с бизнес-партнером Ахметова Вадимом Новинским, избранных по мажоритарным округам от Оппоблока, не включили в состав комитетов, куда они подавали заявления.

“Наши заявления были поданы в срок согласно закону. Мы обращали на это внимание спикера и вице-спикера, но они ответили, что не могут решить этот вопрос. Как такое может быть?” - заявил Новинский, пообещавший судиться с руководством Рады.

Неофициально же в ОБ назвали произошедшее “подлянкой” от совладельца “Приват” Коломойского.

В этой связи стоит также вспомнить недавние угрожающие заявления Коломойского, что ФПГ Ахметова-де имеет сверхдоходы за счет схемы “Роттердам+” в энергетике и экспорта железной руды.

По всем признакам на позиции Ахметова в политике и экономике готовится атака, которая может иметь далеко идущие последствия. Причем в политическом плане Ахметов уже потерял во влиянии в Раде, оставшись без собственного парламентского объединения.

При этом олигарх пытался еще до выборов выстроить коммуникацию с Зеленским и его командой: покупал "Скорые" и даже создал совместный политический проект с Игорем Коломойским и мэрами крупных городов - "Оппозиционный блок". Он оттягивал голоса у "Оппоплатформы" (ближайшего конкурента "Слуги народа" за избирателя юго-востока), но в Раду так и не прошел.

После этого, по данным "Страны", дороги Коломойского и Ахметова резко разошлись. Оставшийся без сильной политической поддержки в парламенте донецкий олигарх с его огромными активами превратился в потенциальную жертву олигарха днепропетровского, а также ориентированной на него части окружения президента Зеленского.

Вес Коломойского в политике после последних избирательных кампаний усилился за счет создания серьезной группы поддержки в парламенте, в которую входят депутаты от пропрезидентской партии “Слуга народа” и целая депутатская группа “За будущее”.

“Зная расклады, Игорь Валерьевич прямо говорит в своих интервью, что нужно увеличить ренту для Ахметова, если он не хочет получить национализацию своих предприятий. То есть Коломойский прямо угрожает, и это серьезно. Он сейчас самый агрессивный олигарх, наиболее инкорпорированный в архитектуру новой власти, и воюет не только с Ахметовым, а со многими бизнес-группами”, - говорит политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Собеседник издания, который входит в окружение Ахметова, утверждает, что они осознают всю серьезность ситуации. “Мы готовимся защищаться. Ждем экономическое давление, в том числе, рейдерские атаки”, - комментирует он “Стране” на правах анонимности.

Не случайно группа Ахметова еще с начала года переводит свои компании в европейскую юрисдикцию, выводя на биржи, что усложняет процесс "отжима" активов в Украине.

Судя по всему, с целью усилить защиту, группа Ахметова сейчас усиливает медиаприсутствие, покупая, по данным “Страны”, телеканал “Наш” у народного депутата восьмого созыва Евгения Мураева (его хотят превратить в круглосуточный новостной телеканал “Украина 24”) и запуская на телеканале “Украина” новое политическое ток-шоу популярного телеведущего Савика Шустера.

Его первый выпуск, к слову, уже выйдет в эфир сегодня.

Время отдавать

По мнению экономиста Алексея Куща, ФПГ Ахметова будут теснить по направлениям энергетики, производства железорудного сырья для металлургической промышленности и неудачных проектов приватизации.

“Общий рынок электроэнергии и угля генерирует 200 млрд грн в год, из которых в прежние годы примерно 20-30 млрд грн с помощью формулы “РоттердамПлюс” (для расчета цены на энергетический уголь, исходя из его стоимости в порту Роттердама плюс траты на доставку в Украину - Ред.) перераспределялось дополнительно к базовому тарифу в пользу тепловой генерации, то есть в значительной мере в карман энергетиков и угольщиков Ахметова. Однако отход от нее приведет к тому, что в выигрыше будет ферросплавный бизнес Коломойского и Пинчука (крупный бизнесмен Виктор Пинчук - Ред.), для заводов которых низкую цену на электроэнергию обеспечат за счет дешевого угля с государственных шахт, поставляемого на “Центрэнерго” (Публичное акционерное общество “Центрэнерго” является одной из наибольших энергогенерирующих компаний Украины” - Ред.) и низкого тарифа на передачу электроэнергии “Укрэнерго” (Национальная энергетическая компания - Ред.). То есть, если раньше высокую цену на электроэнергию покрывали потребители и “Энергоатом” (Национальная атомная энергогенерирующая компания - Ред.), то теперь низкую цену компенсировать придется государству - через систему дотаций государственных угольных шахт и рынок - за счет снижения тарифа “Укрэнерго", - объясняет один аспект экономист Кущ.

Он также прогнозирует увеличение рентных платежей в железорудном бизнесе, причем базой налогообложения станет не себестоимость руды, а полуфабрикат в виде железорудных окатышей, агломерата и концентрата.

“В итоге железорудный бизнес Ахметова и Жеваго (экс-парламентарий, владеющий ФПГ “Финансы и кредит” Константин Жеваго - Ред.) будут больше платить в бюджет”, - комментирует эксперт Кущ. Подготовка налоговых изменений уже идет. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляющий партию “Слуга народа”, внес соответствующий законопроект.

По мнению Куща, проблемы принесут для Ахметова и неудачные проекты приватизации. “Участвовавшие в приватизации “Укртелекома” структуры, которые связывают с Ахметовым, серьезно должны государственным банкам. И есть уже интересные решения судов, переданные в госисполнителям. Государство будет пытаться забрать деньги банков, потраченные покупку облигаций, за счет, в том числе, была профинансирована покупка “Укртелекома”, - говорит Кущ.

Источники "Страны" в силовых структурах говорят, что против Ахметова могут зайти и с "угловными" историями. "Есть уголовное дело по "Роттерадам+". И оно расследуется. Есть и другие уголовные дела, которые будут активизированы. И все они так или иначе будут идти к Ахметову. Кроме того, будут начаты уголовные дела и против его соратников. Вилкул - первая ласточка", - говорит источник.

Не в первый раз

Отметим, что в такой ситуации Ахметову оказываться не в первой. В 2014-2015 годах на его бизнес активно наезжал как тот же Коломойский, так и Петр Порошенко. Однако, Ахметову в конце концов удалось договорится с экс-президентом и последние годы он не испытывал серьезных проблем.

Правда, тогда ему во-многом помогла поддержка со стороны премьера Арсения Яценюка. Сейчас столь сильной фигуры во власти, на котору мог бы опереться Ахметов нет.

При том, что его активы находятся как раз в тех отраслях, к которым проявляют наибольший интерес как отечественные олигархи, так и транснациональные корпорации - энергетика, добыча полезных ископаемых.

Поэтому соблазн устроить его раскулачивание велик у многих влиятельных игроков. Но и ресурсов у Ахметова достаточно для того, чтоб не сдаваться без боя.

“Даже потеряв былые позиции в политике, он может дать хороший бой даже власти, впрочем не идя до конца. Достаточно, например, помочь с майданом против продажи земли. Денег хватит”, - резюмирует эксперт Октисюк.

Вероятно, так же как и во времена Ющенко и Порошенко, он попытается создать ситуацию при которой разгромить его бизнес для власти будет менее выгодно, чем договорится полюбовно.

Правда, сейчас под рукой у Ахметова нет ни мощной Партии Регионов как во времена Ющенко, ни дружбы с премьером, ни веры в его ключевую роль в решении вопроса Донбасса как при Порошенко.

Но есть крупный денежный ресурс. А это во все времена далеко не последний фактор.