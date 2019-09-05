То, что должность первого заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки займет бывший зам генпрокурора времен "грузинской весны" Виталий Касько - вопрос решенный. Это неоднократно подтверждал и сам новый генеральный.

В свете этого грядущего важного назначения "Страна" решила напомнить, что за человек Виталий Касько и почему его кандидатура так дорога новой власти.

Земляк и однокурсник Богдана

Виталий Касько, которому сейчас 43 года, родился во Львове.

В 1998 году с отличием окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Его однокурсником по юрфаку был в то время никому неизвестный Андрей Иосифович Богдан, который ныне - глава Офиса президента.

После окончания вуза пути Касько и Богдана на несколько лет разошлись. Виталий прямо со студенческой скамьи ушел работать в прокуратуру, начинал с должности следователя Львовской транспортной прокуратуры.

В это время Богдан с 1998 года - юрисконсульт в частном и государственном секторах.

С июня 1999-го по апрель 2002-го Касько занимает должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Львовской области. В это время с 2001 года Богдан работает в адвокатской компании Правис и затем помощником судьи Киевского апелляционного суда. Тем временем Виталий Касько стремительно шагает по карьерной лестнице в прокуратуре.

С апреля 2002-го по октябрь 2005-го работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры старшим прокурором отделов экстрадиции и поручений, правовой помощи, международного сотрудничества, договорно-правового отдела международно-правового управления. В это время карьера его однокурсника Андрея Богдана также стремительно развивается.

В 2004-м Богдан становится партнером в адвокатской фирме Пукшин и партнеры (юридический бизнес Игоря Пукшина, экс-заместителя главы Секретариата президента Украины Виктора Ющенко).

В 2004 году Касько уходит из прокуратуры и плотно садится на подпитку от западных организаций-доноров. Он работает консультантом Совета Европы и других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека, в частности, по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека.

Интересен период работы Касько в адвокатуре с октября 2005 года по апрель 2007-го. Везде в официальных биографиях указывается что эти два года Виталий Касько занимался частной адвокатской практикой. В то же время журналист Владимир Бойко утверждает, что Касько и Богдан работали в эти годы вместе в юрфирме "Пукшин и партнеры".

Вероятно, имеется ввиду как раз этот период.

Весной 2007 года Виталий Касько снова возвращается на работу в органы прокуратуры. С апреля 2007-го по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление ГПУ.

Однако после окончания "помаранчевого периода" и прихода президента Виктора Януковича он снова вынужден уйти в адвокатуру.

В декабре 2010 года Касько вернулся к собственной адвокатской практике. С октября 2013-го - партнер и руководитель департамента уголовного права адвокатского объединения Арцингер.

Реинкарнация в прокуратуре и новая опала

Прокурорская звезда Виталия Касько,как многолетнего партнера международных организаций вроде "Transparensy International" и знатока практики ЕСПЧ, снова взошла на прокурорском небосклоне после Майдана 2014 года.

Он был назначен заместителем генерального прокурора в мае 2014 года, а позже сошелся с командой "грузинских реформаторов" во главе с Давидом Сакварелидзе.

И вместе с ними ввязался в войну с генпрокурором Виктором Шокиным.

Пока Шокин был в отъезде, младореформаторы решили провернуть "дело века". Касько и Сакварелидзе, заручившись поддержкой одного из тогдашних руководителей СБУ Виктора Трепака (кстати, его тоже сватают на должность заместителя генпрокурора), пришли с обысками домой к близкому к Шокину заму прокурора Киевской области Александру Корнийцу и в рабочий кабинет к заму главы Главного следственного управления ГПУ Владимиру Шапакину.

При обыске у Корнийца дома нашли мешочек с горстью бриллиантов неизвестного происхождения и некоторую сумму в валюте. У Шапакина в рабочем кабинете вскрыли сейф с солидной суммой в валюте. Из-за найденных бриллиантов пресса мгновенно окрестила Корнийца и Шапакина - "бриллиантовыми прокурорами" и коррупционерами.

Правда, никто особо не вникал в историю вопроса и то что дело изначально было очень мутным и походило на сведение счетов братьев Константиновских с Корнийцом и Шапакиным из-за передела рынка незаконной добычи песка в Киевской области (к слову, тот же журналист Владимир Бойко считает и Трепака, и Касько людьми братьев Константиновских).

То есть сам потерпевший вряд ли был чист как слеза младенца перед законом. Но ни Касько, ни Сакварелидзе не удосужились лично проконтролировать организацию досудебного расследования в этом раздутом деле на должном уровне.

Поэтому, как признавал позже и сам экс-генпрокурор Шокин, дело слепили из того что было и при фактическом отсутствие состава преступления направили обвинительный акт в суд.

Помнится, в Генпрокуратуре долго не могли найти прокуроров, которые будут поддерживать обвинение и главой группы даже назначали Сакварелидзе. Но в силу незнания национального украинского законодательства, он в суде так и не появился ни разу. Сейчас судебный процесс по "бриллантовым" тянется очень вяло и, не исключено, что завершится оправдательным приговором.

Из-за горячей фазы конфликта с Шокиным Касько 15 февраля 2016 года собрал брифинг и заявил о том, что подал рапорт об увольнении из ГПУ. По его словам, "последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в ГПУ".

"Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров", - жаловался прессе Касько. В тот же день генпрокурор удовлетворил заявление заместителя Виталия Касько об отставке.

Квартирное дело и возвращение в адвокатуру

Но, после отставки, конфликт не был исчерпан.

10 апреля 2016 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве при получении служебных квартир. Речь идет о якобы незаконной приватизации служебных квартир на Печерске площадью более 100 квадратов и другой квартиры поменьше.

Обе квартиры Касько получил во время работы в прокуратуре и при получении подавал документы будто у всех его львовских родственников, включая пенсионеров, нет собственного жилья? поэтому он нуждается в расширении жилплощади в Киеве. Хотя это не соответствовало действительности.

Но тут Касько не был уникален - таким схематозом занималось 90% прокуроров, получавших от государства дармовое жилье. Однако привлечь якобы за мошенничество решили только Касько.

Это дело поручили известному в то время следователю-важняку ГПУ Дмитрию Сусу, который на тот момент был звездой Департамента Кононенко-Грановского и лично обыскивал кабинет главы Апелляционного суда Киева - Антона Чернушенко.

Чтобы вручить подозрение Касько, сотрудникам СБУ пришлось вместе с Сусом подкараулить его в ночное время возле Оперного театра и даже намазать дверь его машины каким-то липучим химикатом, чтобы он не смог убежать от читающего "пидозру" Суса на своем автомобиле.

13 апреля 2016 Виталий Касько сообщил о том, что Генеральная прокуратура вручила ему ходатайство о заключении под стражу.

14 апреля Печерский районный суд Киева отказался арестовать Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня.

Однако западные партнеры, на мнение которых в Администрации Петра Порошенко буквально молились, очень остро отреагировали на подозрение для их друга - Виталия Касько. На момент вручения "пидозры" Касько был одним из исполнительных руководителей офиса "Transparensy International".

Как утверждает журналист Владимир Бойко именно тогдашняя посол США Мари Йованович попросила Луценко прекратить преследование Касько и он это сразу выполнил.

"Дорогие друзья, передайте, пожалуйста, генпрокурору Руслану Рябошапке, который публично пообещал назначить своим первым заместителем адвоката юридической компании «Василь Кисиль и партнеры» Виталия Касько, что на сайте Генеральной прокуратуры до сих пор размещено вот это сообщение о подозрении. Напомню, что ему было сообщено о подозрении в связи с тем, что он дважды получил государственное служебное жилье и дважды его приватизировал (второй раз - по поддельным документам):



Это уголовное производство было закрыто по требованию посла Соединенных Штатов Мари Йованович, которая в январе 2017 встретилась с генеральным, прости господи, прокурором Юрием Луценко и потребовала освободить Каська от уголовной ответственности. Что Юрий Витальевич, известный своей уникальной правосознанием, мгновенно и сделал.

Но в марте 2019 Луценко дал интервью американскому изданию "The Hilll", рассказав об этом случае. Таким образом, Луценко осознавал, что он совершает преступление, выполняя незаконное требование посла США, а потому я убежден, что честный и неподкупный Рябошапка наденет наручники не только на афериста Касько, но и на его покровителя Луценко", - пишет Бойко.

Действительно, дело Касько в 2016 году спешно постановлением прокурора районного уровня прикрыли,спустив в Киевскую местную прокуратуру N 6 на Печерске. А уже 23 мая 2016 Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Виталия Касько.

После решения вопроса с уголовным преследованием, Касько снова пошел работать в адвокатуру и продолжил сотрудничество с грантовыми организациями в сфере уголовной юстиции. Как адвокат он успел даже поучаствовать в громких делах вроде хищений госсредств на топливо для военной техники в Минобороны, которое расследовало НАБУ.

Касько представлял в суде интересы близкой к Александру Грановскому фирмы "Трейд коммодити", по сговору с которой по версии обвинения наварили около 140 миллионов гривен чиновники Минобороны из снабжения. Кстати, это дело заглохло и Касько везде раздавал интервью, что там нет состава преступления.

Вероятно, Виталий Касько, неплохо зарабатывал в адвокатуре и не планировал возвращаться в госорганы.

Однако случилась победа на выборах команды Зеленского и его земляк и институтский товарищ Андрей Богдан снова ввел Касько в высшие эшелоны власти.

К слову, Рябошапка также близкий к Богдану человек. То есть, можно сказать, что глава Офиса президента серьезно усилил свои позиции в Генпрокуратуре.