Тотальные проверки получателей льгот и субсидий, которые прежняя власть поставила на поток (за прошлый год субсидиантов, по данным Госстата, стало меньше на 25,8%), взяли на вооружение и в команде Зеленского.

В парламенте зарегистрирован законопроект №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат". С учетом скорости его продвижения в Верховной Раде (2 сентября подан в парламент, а 4 сентября - определен президентом как безотлагательный и направлен в профильный комитет), не исключено, что примут его максимально оперативно - еще до начала нового отопительного сезона.

Документ предусматривает три этапа проверок претендентов на государственные деньги (начиная от пенсий, и заканчивая субсидиями и различными доплатами). При этом чиновники смогут собирать полные досье на украинцев, включая выписки с банковских счетов и перечень всего имущества. А неправомерно полученные средства придется вернуть в бюджет.

Интересно, что в январе этого года Кабмин Гройсмана уже регистрировал проект под таким же названием и с похожим содержанием. Но до его рассмотрения дело так и не дошло, что вполне понятно с учетом приближающейся предвыборной кампании. А в конце прошлого месяца проект отозвали, буквально через несколько дней заменив его новым.

Теперь же, имея монобольшинство Зе-команда может запустить процесс тотальной чистки получателей субсидий.

"Страна" разбиралась, как будут давать субсидии и помощь по новым правилам.

Подчистили старые ошибки

Первоначально идея запустить конвейер верификации осенила Минфин. В прошлом году ведомство разработало критерии выделения компенсаций по коммуналке, согласно которым, на деньги уже не могли претендовать владельцы новых авто, граждане, делающие дорогие покупки и др. Причем, постоянно появлялись новые нюансы, скажем, выяснилось, что отдельно оформлять субсидии не могут супружеские пары, если они живут отдельно, но официально не в разводе.

Минфин также оставил за собой право запрашивать информацию о гражданах в других ведомствах и организациях, включая банки. В бюджетный кодекс была заложена норма о том, что Минфин "имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных госорганов".

Что не понравилось Конституционному суду, который и заблокировал начинания Минфина осенью 2018 года. "Исключается даже минимальная защита субъекта персональных данных, не обеспечивается предсказуемость применения указанных положений Кодекса", - сказано в решении КС.

Минфин провел работу над ошибками, и в мае этого года Кабмин утвердил новый порядок верификаций, которым переложил полномочия по контролю за получателями на местные "органы, осуществляющие государственный выплаты", а за собой оставил право "рекомендаций". Кроме того, было сказано о создании некое единой информационно-аналитической платформы, на которой будут собирать данные об украинцах.

Недавно Минфин разработал также проекты, открывающие ему доступ к ряду баз данных - МВД (где есть, в том числе, информация о регистрации авто), Государственной миграционной службы (о пересечении границы, что позволяет вычислить заробитчан), Земельного кадастра (о регистрации участков) и пр. Но после того как в СМИ появились публикации о новом наступлении Минфина на льготников, документы с официального сайта исчезли.

Что, по мнению главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, не удивительно, ведь в новых проектах ведомство повторяло все ту же старую ошибку, на которую указал Конституционный суд - добивалось неограниченного доступа к персональным данным, но при этом не гарантировало их сохранности. Что позволило бы снова оспорить такие документы, в случае их принятия, в суде.

В новом законопроекте, по словам Кравца, таких недочетов уже нет.

"Установлена ответственность, хоть и пока декларативная, за сохранение персональных данных. Правда, при этом не совсем четко расписана процедура приостановки выплат на время проверки информации. Конституционный суд в свое время указывал, что нельзя человека лишать соцвыплат, пока не будет доказано, что он не имеет на них права. В новом законопроекте прописано, что на время проверок выплаты осуществляются без учета суммы надбавок, по которым идет верификация", - отметил он. В то же время, по мнению Кравца, последний вариант верификаций от СН, скорее всего, Конституционный суд устроит.

Как будут проверять

В новом законопроекте прописано три этапа проверок. Первый - превентивная верификация. При обращении за помощью будет сформирован запрос к информационно-аналитической платформе. И тут же, в режиме реального времени, можно будет проверить правдивость предоставленных данных и решить - имеете ли вы вообще право на государственные деньги. Или же вас стоит, как минимум, отправить на дополнительную проверку.

Будет использоваться следующая информация об украинцах - персональные данные (имя, фамилия, дата и место рождения и пр.), паспортные данные, идентификационный код, регистрация места жительства, налоговая информация, данные о банковских счетах и операциях по ним. Эти данные внесут в информационно-аналитическую платформу электронной верификации и мониторинга.

Администратора и порядок администрирования этой базы определит Кабмин.

Второй этап - текущая верификация. Она предусматривает постоянную "слежку" за украинцами Так, будут проводиться систематические проверки информации о получателях (к примеру, как меняется их имущественное положение).

Третий этап - ретроспективная верификация. Такие проверки будут проводить уже по окончанию периода выплат - причем человек будет находиться "под колпаком" у контролеров еще в течение трех лет после получения последней гривны из бюджета. Если за это время обнаружится, что деньги были получены безосновательно - все придется вернуть, добровольно или по суду.

При этом в проекте указано, что проверяющие имеют право на бесплатное получение информации с реестров и баз данных, в том числе, информацию с ограниченным доступом, а это, собственно то, чего добивался Минфин.

Для этого предлагается внести соответствующие изменил сразу в несколько законов - "О банках и банковской деятельности", "О погранслужбе", "Об обязательном государственном пенсионном страховании", "О защите персональных данных" и др.

При этом, к примеру, если сейчас в пенсионном законодательстве указано, что документы о назначении или перерасчете пенсии ПФ рассматривает не больше 10 дней, то в новом проекте добавили: этот срок может быть продлен до 30 дней в случае проверки достоверности данных.

А в случае выявления таких данных пенсию будут платить без их учета (то есть, скажем, если подали на перерасчет, но не имеете на него права, то сможете получать лишь пенсию в прежнем размере).

Тут, по мнению Ростислава Кравца, не совсем понятно. То есть, человека вроде и не лишают выплат (на недопустимость чего указывал КС), но и не факт, что заплатят. То есть, если, к примеру, выяснится, что на пенсию вообще нет права, что может касаться жителей неподконтрольных территорий.

Чтобы выявлять последних, в закон о погранслужбе внесли норму о предоставлении данных по гражданам, которые пересекали границу или въезжали на временно оккупированные территории.

При этом, как считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, по-хорошему нужно собирать такие данные в форме электронного кабинета, к которому имел бы доступ сам получатель, чтобы в случае необходимости подкорректировать или оспорить собранное на него "досье".

Охота на льготников

Даже без специального закона о верификации проверки получателей льгот и субсидий идут полным ходом. В Кабмине отчитались: в прошлом году Минфин по результатам мониторинга, дал больше 7,5 млн рекомендации по проверкам 2,6 млн получателей государственной помощи.

Контролеры вернули в бюджет неправомерно назначенных выплат на сумму свыше 50 млн гривен.

Ярым сторонником верификаций был экс-министр социальной политики Андрей Рева. В интервью "Стране" он говорил, что многие граждане получают субсидии, фактически не имея на них права. Скажем, за коммуналку вполне обеспеченных семей заробитчан по-сути платят остальные украинцы.

Проблема с "лишними" выплатами действительно есть, - утверждает Андрей Забловский. "Вся система очень коррумпирована, есть схемы с "мертвыми душами", многие получили статус льготников, фактически не имея на это права. В итоге нарушен принцип социальной справедливости", - считает Забловский.

В то же время, "охота за льготниками" уже привела к тому, что многие украинцы попросту бояться подавать документы за получение помощи.

По данным Госстата, на июль этого года субсидии были предоставлены 254,8 тысяч домохозяйствам, тогда как в июле прошлого года - 641,7 тысяч. Но это не значит, что отказов стало втрое больше. Просто в этом году документы подало 86,7 тысяч семей, тогда как в прошлом - 285,7 тысяч.

Всего за 7 месяцев этого года субсидии попросило 2,4 млн домохозяйств, что на 40,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметили в Госстате.

По мнению экономиста Алексея Куща, власти попытаются уменьшить число льготников и субсидиантов в 2-3 раза, чтобы их получало 5-10% населения, а не до 30% как сейчас.

В этом плане получатели субсидий - едва ли не наиболее перспективная аудитория для "чисток", ведь число пенсионеров или многодетных семей особо не сократишь. К тому же субсидии традиционно съедают огромные бюджетные деньги - до 70 млрд гривен в год, а по мере подорожания коммуналки эта цифра может еще больше вырасти.

"Субсидиантов будут срезать и дальше. Уже сейчас их количество уже не соответствует реальным потребностям. И как результат - рост задолженности по ЖКХ. На 1 июля она составила более 50 млрд гривен. То есть, с одной стороны государство уменьшит затраты на субсидии, а с другой - получит увеличение задолженности за коммунальные услуги", - подытожил глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.