Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности народных депутатов. Однако, часть нардепов, прежде всего от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь", уже заявила, что намерена обжаловать это решение в Конституционном суде.

"Страна" опросила экспертов насколько вероятно то, что КС своим решением восстановит неприкосновенность.

Денис Невядомский, судья в отставке:

"А сможет ли Рада собрать необходимые для Конституционного обращения 45 голосов? Его может подать президент, уполномоченный по правам человека, Верховный суд или 45 народных депутатов. Сейчас в Раде существует монокоалиция, и сомнительно, что у организаторов этого обращения из "Оппозиционной платформы За жизнь" получится собрать необходимое количество подписей.

Даже если голоса соберут, немаловажный вопрос - аргументация. Скорее всего, основываться это заявление будет на решении Венецианской комиссии, которое не рекомендует полную отмену депутатской неприкосновенности для "незрелых демократий".

Абсолютный иммунитет депутаты имеют в Индонезии, в Индии - страны с далеко не самыми развитыми демократиями. Так, ранее статья 80 Конституции гарантировала депутату иммунитет от уголовного преследования. Речь шла о возможном давлении через силовые структуры исполнительной ветви власти на законодательную. Следует признать, что зачастую депутаты использовали данную конституционную норму для того, чтобы максимально защитить себя при совершении незаконных действий.

Конституционный суд в данный момент уже рассматривает представление народных депутатов (в основном фракций Народного Фронта и БПП) о толковании части третьей статьи 80 Конституции (отменённой недавно парламентом). В этом представлении депутаты пытались расширить эту норму через Закон "О статусе народного депутата" и часть третью статьи 482 УПК, обязав следственные органы проводить НСРД в отношении депутатов исключительно с разрешения парламента.

Стоит ли говорить, что в таком случае смысл этих негласных следственных и розыскных действий терялся. В настоящий момент решение не принято и смысла в нем уже нет. Также следует учитывать ту ситуацию, в которой сейчас находится Конституционный суд, ожидать от которого быстрого и качественного решения не приходится".

Евгений Солодко, адвокат:

"Согласно ч. 5 ст. 149 Регламента, парламент может рассмотреть вопрос и принять решение о предварительном одобрении законопроекта при условии, что такой законопроект по заключению Конституционного суда Украины отвечает требованиям ст. 157, 158 Конституции Украины и по его положениям Конституционный суд Украины не сделал оговорок.

Таким образом, Регламент позволяет принять решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию, если соблюдены два условия.

Первое - по заключению КСУ проект соответствует требованиям ст. 157, 158 Конституции Украины, а второе - для его положений КСУ не высказал никаких замечаний. Как раз это условие было не выполнено.

В заключении Конституционного суда Украины от 19 июня 2018 (п. 3.1) считают целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины. У Конституционного суда были замечания к этому законопроекту, а потому его предварительное одобрение, без устранения недостатков, на которые обратил внимание суд, - это прямое нарушение регламента. Это может привести к признанию таких изменений неконституционными.

Как практик я скажу, что зачастую депутатская неприкосновенность становилась защитой от произвола силовых структур. Но это же работало и в обратную сторону: депутаты занимаются разной деятельностью, в том числе и помогают людям в их проблемах, связанных с судами. Сейчас депутат и сам рискует попасть под прессинг органов, высказывая свою позицию и выступая в чью-то защиту. Использоваться это может также и из политических соображений".

Елена Лукаш, экс-министр юстиции Украины:

"Есть ровно четыре варианта развития событий. Первый вариант - уклонение. Мы видим, как годами, игнорируя законные сроки, Конституционный Суд не дает ответов на массу важных и резонансных вопросов. Так может быть и в этом случае.

Второй вариант, назовем его так – "застенчивость". Суд решит, что парламентские процедуры – это вопросы внутренней организации парламента и не будет вмешиваться в этот процесс. Так было и не раз. Суд сможет оценить важность изменений с точки зрения их политической целесообразности и значимости, и не тронет такое долгожданное решение о неприкосновенности.

Третий вариант – смелость по-вызову. Суд решит, что процедура нарушена, и признает изменения неконституционными. Но для этого суду понадобится воля и одобрительный голос из желтого телефона правительственной "двухсотки".

Четвертый вариант – перезагрузка. Суда в его нынешнем составе просто не будет. Законодатель, трезво оценив плачевное состояние этого органа, проведет его перезагрузку, обеспечив провластный контроль над его составом и запустив, наконец, его настоящую работу. И это будет политически объяснимо: люстрация так люстрация".

Николай Катеринчук, украинский политик, адвокат адвокатского объединения "Катеринчук, Моор и партнеры":

"С точки зрения конституционного права, процедурное нарушение при отмене депутатской неприкосновенности на лицо. Есть основания обратиться в КС, чтобы выяснить, соблюдена ли процедура. Если суд установит, что нарушена процедура – результат голосования может быть отменён. Но с точки зрения политической воли, думаю, что КС попросту закроет глаза на это незначительное нарушение регламента. То есть, право принять решение о неконституционности – есть, но предсказать, как поступят судьи КС пока сложно.

Вопрос в другом: для чего было создано это нарушение? Вокруг Зеленского есть много хороших юристов и, я уверен, что они знали, на что шли. Можно было после открытия сессии сделать небольшой перерыв и проголосовать. И не возникло бы и мысли о торпедировании этого закона. Но сделали так, как сделали. Умышленно или нет - не понятно.

Сергей Власенко (нардеп от "Батькивщины", – Ред.) и Руслан Князевич (нардеп "Европейской солидарности", – Ред.) в один голос говорили, что так нельзя. Уже сейчас такой подход пытаются оправдать политической обоснованностью, говорят, что это "не нарушение". Фактически "победу" перенесли в дискуссию. И сейчас у оппозиции появились основания идти в КС.

Медийно оппозиция выигрывает и для них важно показать, что даже сейчас не во всех странах Европы снята неприкосновенность. В Украине, где все годы оппозиционеров от преследования защищал мандат, она тем более необходима.

Победа общества превратилась в сомнительную дискуссию. Если хотите сделать правильно - сделайте это качественно, с точки зрения Конституции. Впрочем, как и говорил, думаю, КС признает нарушение незначительным".

Марина Ставнийчук, юрист:

Если хватит политического характера у "Оппозиционной платформы", конечно, у них есть основания для обращения в КС. Определенные нарушения в процедуре, регламенте были. Не говоря о том, что если хорошо обосновать - можно и доказывать нарушения в Конституции, поскольку сама процедура предварительного утверждения законопроекта была прервана.

Хотя и по Конституции и по регламенту Верховной Рады не может прерываться.

Часть 11 статьи 147 закона Украины о регламенте парламента позволяет КС высказывать предостережения. И решения КС имеют нормативный характер в полном объёме. Не только регулятивная часть, но и мотивировочная. И странно, какие комментарии давали юристы от "Слуги Народа" в зале парламента.

Если не будет политического страха, что это непопулярное решение то очевидно, что обращение в КС вполне возможно. Однако не раз мы обращали внимание, что во все времена КС стремится угодить власти. Как это было и в ситуации с внеочередными выборами, в том числе.

После определённых переговоров суд принял абсолютно немотивированное решение в пользу президента. Думаю, и тут КС не обратит внимание на эти процедурные моменты. Но, если КС сказал в мотивировочной части свои предостережения, которые как две капли воды похожи на выводы Венецианской комиссии об этом законопроекте, при серьёзном подходе к решению вопроса конституционности нового закона, КС мог бы отстаивать свои же утверждения, а также обратить внимание на процедурные нарушения".