Компанию "Центрэнерго", на которой смотрящие из окружения экс-президента Порошенко зарабатывали, как минимум, по 200 миллионов в месяц, и которую так и не смогли продать в "свои руки" в конце прошлого года, могут уже вскоре выставить на повторную приватизацию.

Напомним, что на недавней встрече с руководством парламента и Кабмина президент Владимир Зеленский анонсировал большую распродажу госимущества.

По его расчетам, уже до 1 октября Верховная Рада отменит список объектов, не подлежащих приватизации, до 1 декабря на предприятиях начнется предпродажная подготовка с привлечением инвестиционных советников, а первый конкурс должен пройти не позднее 1 апреля 2020 года.

В свете этих планов на рынке вновь активизировались слухи об интригах вокруг "Центрэнерго". Один из источников, осведомленный о делах на предприятии, рассказал "Стране", что из "Центрэнерго" сейчас активно выкачивают деньги. Причем, новые смотрящие не просто зарабатывают на схемах на угле и электричестве, а и намерено "убивают" компанию, понижая таким образом ценник при будущей продаже.

"В прошлом году "Центрэнерго" получила 2,6 млрд гривен прибыли, а в этом имеет по 200 млн убытков ежемесячно. Хотя рыночная конъюнктура не изменилась", - рассказал глава совета кредиторов предприятия Дмитрий Крючков.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на предприятии.

Снова в продаже

История с приватизацией "Центрэнерго" тянется уже не первый год.

В конце прошлого года компанию выставляли на торги за 6 млрд гривен.

Впрочем, тогда конкурс заблокировал комитет кредиторов "Центрэнерго", с которым не согласовали продажу (компания пребывала в процедуре банкротства). Кабмин перенес аукцион на апрель 2019 года, а позже продлил сроки приватизации до 30 сентября этого года. Новое правительство это постановление пока не отменило, так что фактически предприятие должно быть приватизировано уже к концу нынешнего месяца.

"Будет ли конкурс, лучше спрашивать у Кабмина. Правительство формирует конкурсную комиссию", - пояснил "Стране" глава профильного парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус.

Понятно, что до 30 сентября никакого аукциона по "Центрэнерго", скорее всего, не будет.

Хотя Фонд госимущества, который курирует "Центрэнерго", движется к его приватизации семимильными шагами.

Так, в прошлом месяце Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве предприятия.

"Суд удовлетворил ходатайство Фонда госимущества, соответственно, дело о банкротстве - закрыто. "Центрэнерго" подлежит приватизации и Фонд сделает все для ее успешной продажи. Надеюсь, что вскоре также будет снято обеспечение по делу Окружного административного суда Киева по иску ООО "Укрдонинвест"", - написал на своей странице в Facebook глава ФГИ Виталий Трубаров.

"Укрдонинвест" Виталия Крапачева (соратник Игоря Кононенко, который контролировал угольную отрасль и энергетику при Порошенко - Ред.) напоследок загнал госкомпанию в огромные долги - порядка 1,5 млрд гривен. В итоге были перекрыты также поставки угля с шахты "Краснолиманская", - отмечает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Но даже если все судебные запреты снимут, остается вопрос цены. По мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, с экономической точки зрения "Центрэнеро" за 6 млрд гривен вряд ли заинтересует инвесторов.

"Во-первых, Украина взяла на себя обязательства по сокращению выбросов в ближайшие годы. И ни одна станция "Центрэнерго" им не соответствует. Во-вторых, оборудование очень изношено. Это значит, что нужно будет вкладываться в модернизацию - от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов в год. В-третьих, есть большие проблемы с углем", - пояснил "Стране" Рябцев.

Как следует из открытого письма Всеукраинской энергетической ассамблеи, направленного в Кабмин в начале августа этого года, если обязательства Украины по снижению выбросов не отложат, уже с 1 января следующего года из эксплуатации придется вывести первые 1250 МВт мощностей "Центрэнерго".

Придать привлекательность такому объекту может разве что совсем бросовая цена.

"Не смогли платить по 10 миллионов долларов в месяц"

После смены власти прежних смотрящих из "Центрэнерго" изгнали. По слухам, компанию взял под контроль олигарх Игорь Коломойский, что, впрочем, сам он опровергает.

Тем не менее, Фонд госимущества, глава которого Виталий Трубаров весьма дружен с человеком Коломойского Евгением Геллером, оперативно убрал из набсовета предприятия людей Кононенко, заменив их своими.

Появились слухи, что новыми смотрящими стали Виталий Хомутынник и Павел Фукс.

А еще спустя какое-то время на предприятии появилась новая команда - донецкий бизнесмен Виталий Беляков, которого считают человеком сына экс-президента Януковича Александра, и и приближенный к нему Александр Уваров. На должность гендиректора "Центрэнерго" был назначен Виталий Потапенко.

Как стало известно "Стране" из своих источников, Фукс и Хомутынник, якобы, пробыли на предприятии лишь до конца июня. А потом появились люди, предложившие более интересные условия, в частности, Беляков.

"Беляков сказал, что обеспечит выплаты абонплаты 10 миллионов долларов каждый месяц. Тот же Фукс понимал, что 10 миллионов при нынешнем состоянии экономики взять невозможно, поэтому он посидел меньше месяца и получил пинок от Коломойского. Игорь Валериевич ему сказал, что у него есть компетентные люди, которые могут платить 10 миллионов и цену на электроэнергию", - рассказал наш источник.

В недавнем интервью "Цензору" Игорь Коломойский, который свой интерес к "Центрэнерго" отрицает, сказал, что на предприятие зашли не его менеджеры, но "профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко".

И развеял слухи о связке Хомутынника и Трубарова, которая, якобы, помогли первому стать смотрящим на "Центрэнерго".

"Трубаров с Хомутынником вообще не общается, они в ужасных отношениях. Они враги. В интервью он его даже ругал. Трубаров нормальный очень, кстати, парень, я его знаю", - сказал Коломойский.

По данным "Страны" это правда. С Трубаровым держит связь не Хомутынник, а другой соратник Коломойского Геллер.

Как новые смотрящие завалили угольные схемы

Но, по информации нашего источника, Беляков, якобы, тоже "не справился с задачами, в частности, не сумел наладить угольные схемы.

Эти данные подтверждает также официальная статистика Минэнерго о запасах угля на ТЭС "Центрэнерго" (Трипольская, Змеевская и Углегорская). Так, по состоянию на 1 августа на Трипольской ТЭС угля антрацитовой группы было на 16 дней работы, а на Змеевской - не было совсем. Угля газовой группы на обеих станциях было на день работы. На Углегорской ТЭС угля также оставалось всего на день.

"Перед отопительным сезоном должно быть накоплено минимум 300 тысяч тонн угля, а у них крохи - на 2 дня запаса. Геллер и его компания пытаются щипать кусочками, рассказывая, что они уголь привезут из Колумбии", - говорит наш источник.

Правда, с угольными проблемами столкнулась не только "Центрэнерго", но и другие ТЭС, так как Россия ввела ограничения на поставки угля в Украину.

"Страна" уже писала о фирме - прокладке "Нафта Форс" с уставным фондом в тысячу гривен, и публиковала копии ее договоров с "Центрэнерго" на поставки угля.

"Нафта Форс" зарегистрирована в Борисполе Киевской области с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен. Основатель – житель столичной Оболони Павел Алексеенко. На него также зарегистрирована компания "Марио групп" с уставным капиталом в 100 гривен, которая занимается торговлей топливом. Ей принадлежит, в частности, сеть АЗС по Киеву и Киевской области. Некоторые из них числятся только под номерами. Другие – под брендом ANP, который на топливном рынке причисляют к группе АЗС Коломойского и Боголюбова.

Она сделала на "Центрэнерго", как минимум, несколько поставок угля по документам из России, но, как подозревается - из неподконтрольных территорий через Беларусь.

"Нам поступил также сигнал, что вагоны предположительно с углем из неподконтрольных территорий, но по документам, российским, пришли на Львовский обогатительный комбинат, который снабжает "Центрэнерго". Его бывший руководитель - нынешний глава "Центрэнерго" Потапенко", - рассказал Михаил Волынец.

"По этим фактам СБУ расследует уголовное дело по статье 258 (финансирование терроризма)", - рассказал Крючков.

В распоряжении "Страны" есть также копия договора от 18 июля о поставках на "Центрэнерго" 20 тысяч тонн угля по 2638, 67 гривен за тонну компанией "Д.Трейдинг". Компания зарегистрирована в январе этого года с уставным капиталом порядка 8,6 млн гривен. Конечный бенефициар Ринат Ахметов.

Уголь "ДТЭК "Павлоградуголь" отправлялся на Углегорскую ТЭС с железнодорожной станции "Светлодарское" Донецкой ж/д.

О том, что поставки угля на ТЭС компании идут, свидетельствует и статистика Минэнерго. Но они по-прежнему "лихорадочные", как видно, полноценные схемы все еще не налажены.

Так, на 4 сентября на Трипольской ТЭС было 35 тысяч тонн на 14 дней работы, а еще 30 августа - 29 тысяч тонн, на 12 дней работы. То есть, в этом промежутке запасы пополнили.

На Змеевской ТЭС угля - 15,5 тысяч тонн на 7 дней работы, а 30 августа было на 16 дней - 34 тысячи тонн. По этой ТЭС, наоборот, уменьшение запасов.

На Углегорской ТЭС как на конец августа, так и на 4 сентября запасы неизменны - 27 тысяч тонн, чего хватит на 4 дня работы.

Разорительный тариф и Коломойский "на белом коне"

В интервью "Цензору" Игорь Коломойский пояснил в чем разница между прошлым и нынешним менеджментом компании: "Раньше "Центрэнерго" искусственно сдерживали, блоки тушили, не давали работать, чтобы цену на рынке задирать высокую, прикрываясь действиям государства. Посмотрите на цены, которые сейчас на рынке, они немного снизились, в дальнейшем будет больше", - отметил Коломойский.

"Центрэнерго" действительно снизила тариф с 1,9 гривен сначала до 1,6 гривен, а потом и вовсе до 1,3 гривен за киловатт.

Как рассказал наш источник, это было сделано в надежде на дешевый уголь (в частности, из неподконтрольных территорий), который бы позволил вписаться в такой ценник.

Но комбинация с дешевым углем не сложилась. Поэтому, как говорит источник, "на сегодняшний день электроэнергия продается по цене, которая не попадает в экономику ПАО “Центрэнерго”. Грубо говоря, менеджмент продает управляющим партнерам электроэнергию по цене, которая гораздо ниже. То есть, он ее продает в убыток предприятию".

"Стоимость приобретаемого угля 2638 гривен за тонну плюс НДС. При этой цене себестоимость производства составляет более 2,11 гривен за киловатт без учета тарифа "Укрэнерго". А реализуется через посредника "Юнайтед Энерджи" по 1,56 гривен за киловатт", - рассказал Крючков.

"Юнайтед Энерджи" зарегистрирована в прошлом году в Киеве с уставным фондом 1 млн гривен. Руководитель - Андрей Короткевич-Лещенко. Но эту фирму на рынке связывают с Коломойским. В январе 2019 года она стала поставщиком газа для "Днепроазота", который входит в группу "Приват".

Дмитрий Крючков рассказал, что "Центрэнерго" получает в месяц порядка 200 млн убытков. В том числе, и по причине поставок электроэнергии по заниженной цене на Никопольский ферросплавный завод Игоря Коломойского.

В распоряжении "Страны" также оказалась копия договора между "Центрэнерго" и Никопольским заводом ферросплавов (последний входит в орбиту влияния Коломойского), в котором речь идет о поставках электроэнергии на предприятие. В нем, в частности, указано, что компания "Центрэнерго" отпустила Никопольскому ферросплавному заводу с 7 по 13 июля более 70 тысяч МВт/ч электроэнергии на сумму 134,5 млн гривен. Один мегаватт обошелся предприятию в 1230-2030 гривен (пиковая и внепиковая нагрузки). С 21 по 27 июля "Цэнтрэнерго" отпустила 70,233 тысячи МВт/ч электроэнергии по цене 1005-1800 гривен за мегаватт-час. Что, по словам Крючкова, "ниже себестоимости".

В финансовом отчете "Центрэнерго" за первое полугодие 2019 года указано, что она получила чистый убыток около 1,2 млрд гривен против чистой прибыли за аналогичный период прошлого года порядка 440 млн гривен. На данный момент, по словам Крючкова, убыток - 1,3 млрд гривен.

Как долго продлится такая ситуация и в какие долги в итоге загонят "Центрэнерго" - неизвестно.

Неясно также идет ли речь о череде невезений или же убытки "Центрэнерго" - хитрый план.

К примеру, по данным Украинской энергетической биржи, в конце августа "Центрэнерго" продала с поставкой на сентябрь 1550 мВт/часов электроэнергии. При этом, как отмечают эксперты, мощность работающего оборудования позволяет произвести лишь 850 мВт/ч. То есть, чтобы поставить клиентам остальное электричество, компания сама будет вынуждена докупать недостающие объемы на балансирующем рынке - по более высоким ценам (в среднем, на 15% дороже). Такие "контракты" рискуют пробить еще большую дыру в бюджете госкомпании, а значит еще более снизить ее стоимость

К слову, в том же интервью "Цензору" Коломойский уже озвучил идею приватизации "Центрэнерго" впридачу с государственными шахтами - источником угля.

Но, по словам Волынца, себестоимость угля на государственных шахтах сейчас превышает 3,9 тысяч гривен за тонну. И это явно не та цена, которая позволит дать "приятные" тарифы на электроэнергию (доля угля в тарифе на электричество - 75%).

"Энергетики соглашаются покупать на госшахтах уголь по 2,4 -2,7 тысяч, а некоторые и вовсе выбивают цену в 2 тысячи гривен", - говорит Волынец.

Как считает экономист Алексей Кущ, в такой ситуации можно компенсировать дорогой уголь за счет бюджетных программ. Что для нового собственника буде крайне выгодно, ведь можно запустить схему, по которой уголь из неподконтрольных территорий будет продаваться как дорогой украинский.

"Можно ежегодно выбивать по 10-15 млрд под предлогом развития энергонезависимости от РФ", - говорит Кущ.