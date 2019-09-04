В среду, 4 сентября, правительство премьера Алексея Гончарука согласовало увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

Окончательное решение по увольнению Кличко теперь за президентом Владимиром Зеленским. И с вероятностью 100% он Кличко уволит.

Кто может заменить его на должности и как будет защищаться нынешний мэр, анализирует "Страна".

Кличко попросили на выход

Обращение в Кабмин об увольнении Кличко с должности главы КГГА еще в июле написал глава президентского офиса Андрей Богдан, аргументируя это тем, что Кличко утратил контроль над Киевом и должен уйти в отставку.

Но прежний Кабмин отказался выполнять волю главы президентского офиса, сам же Кличко назвал Богдана "лживым непрофессионалом", а сохраниться на должности пытался, заручившись поддержкой влиятельных лиц с Запада, в числе которых - Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, а ныне советник по кибербезопасности и адвокат президента США Дональда Трампа.

Эта поддержка помогла почти на месяц оттянуть время (Камбин Гройсмана не стал согласовывать увольнение), но новый Кабмин тянуть с представлением Андрея Богдана не стал.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно, - словно извиняясь за решение своего Кабинета, говорил на брифинге новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук, поясняя, что причиной увольнения Кличко стала его связь с нардепом Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице и которого считают "куратором" Кличко и реальным управляющим финансово-экономическими вопросами в Киеве (правда, по другим сведениям, с начала года мэр и Столар разорвали свои отношения).

"Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян", - сказал Гончарук.

Всего за 5 лет Кличко превратился из политика общенационального масштаба с четырьмя десятками ориентирующихся на него депутатов в парламенте в простого градоначальника, находящегося в сложных отношениях со всей новой властью - от Офиса президента и Верховной Рады до Кабинета министров.

Попал же он в такую сложную ситуацию, не в последнюю очередь, став жертвой закулисных игр предыдущей власти и персонально бывшего президента Петра Порошенко. Дело в том, что разделение должностей мэра Киева и главы КГГА было бы невозможно, если бы предыдущая власть приняла закон о столице, где детально прописала бы функционал этих должностей и всю полноту полномочий отдала тому, кого избирают киевляне.

Но так как Кличко руководил своей партией "УДАР" и несколько лет формально считался главой президентской партии "БПП - Солидарность", хоть и написал заявление на смещение с этого поста, бывшая власть оставляла рычаги для давления на Кличко и не торопилась вносить ясность в вопрос должностей мэра и КГГА.

И теперь этим воспользовалась команда президента, которая, скорее всего, не будет долго тянуть с увльнением Кличко и назначением нового руководителя Киевской горадминистрации.

Как мы уже писали, основной кандидатурой на пост главы Киевской городской госадминистрации является бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко (ныне нардеп от "Слуги народа"). Но консультирование самого Зеленского по вопросам развития столицы осуществляет известный застройщик Андрей Вавриш, которого связывают приятельственные отношения как с главой президентского офиса Богданом, так и с Ткаченко.

По одной из версий именно Вавриш станет главой КГГА, а по другой - он будет первым замом.



Интересно, что уже после выборов президента строительная компания Вавриша заполучила не менее 6 земельных участков в Киеве под застройку.

Что будет делать Кличко

Сам Кличко после решения Кабмина экстренно созвал брифинг, где заявил, что "слухи о том, что в городе кто-то принимает решения вместо него, - это только слухи".

По его словам, решение о разделении должностей мэра и главы КГГА незаконно и нарушает Конституцию. Напомнил мэр и о решении Конституционного суда 2003 года, которое защищает права мэра параллельно занимать должность главы исполнительной городской власти. "Одно могу пообещать - я буду бороться... Не за кресло, не за должность. А за права киевлян. Такого двоевластия нет нигде", - заявил Кличко.



Но, очевидно, что эффективных механизмов противостоять этому решению, у Виталия Кличко нет. Он хоть и обратился в КС с просьбой еще раз разъяснить легитимность решения о разделении должностей, решения суда можно ждать довольно долго.

"Кличко сейчас надо думать о другом. О ситуации в Киевраде, где неизбежно пойдут центробежные процессы, и как выстроить свою работу, как городскому голове. Полномочий у которого немало. А Верховной Раде следует назначать выборы, не дожидаясь 2020 года. Иначе все эти кадровые перестановки ничего кардинально не решат", - говорит "Стране" экс-мэр Киева Леонид Косаковский.

"Для чего нам выборы киевского городского головы, у которого не будет полномочий?" - несколько раз эмоционально спрашивал у журналистов на экстренном брифинге сам Кличко.

Но при этом заявил, что намерен все-таки боротся на выборах за этот пост.



По информации "Страны", Кличко уже вовсю к ним готовится. Его штаб возглавил кум мэра и экс-депутат от "Удара" Артур Палатный.

Но на сегодня решение о проведении досрочных выборов новой властью не принято. Более того, даже если оно будет принято, то осенью 2020 года в Украине все равно состоятся очередные местные выборы. На днях президент провел совещание, где поднималась тема местных выборов, но там было решено, что они должны пройти после окончания реформы децентрализации власти и передачи полномочий на места. А сделать это быстро не получится.

А так как полномочия местных органов власти, избранных на досрочных выборах, истекую все-равно в осенью 2020 года, то смысла проводить их нет.

Кроме того, собеседник "Страны" в Слуге народа допускает, что за год нынешняя власть может "вырастить" конкурента для Кличко, тогда как на досрочных выборах у нынешнего мэра есть все шансы переизбраться повторно (рейтинг у Кличко по-прежнему достаточно высок).

"По моей информации, у Зеленского уже отказались от идеи с досрочными выборами. Отопительный сезон впереди, через год новые местные выборы, это веские причины, чтобы сегодня не тратить на это ресурсы. Согласование Кабмином увольнения Кличко с главы КГГА нужно, чтобы во-первых обуздать его, во-вторых, приставить надсмотрщика. А за год они вполне смогут раскрутить нужную фигуру, будет это Ткаченко или кто-то другой, но сегодня он выборы не выиграет. А через год - вполне может", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Правда, есть один вариант, при котором досрочные выборы конкретно в Киеве могут быть объявлены (но о нем ниже).

Также, как уже писала "Страна", одним из главных заинтересованных лиц в смене руководителя КГГА является олигарх Игорь Коломойский.

"Интерес Коломойского понятен - это потоки кэша, которые генерирует городское хозяйство", - говорил в начале августа "Стране" источник, близкий к Банковой.

Между тем, и без поста главы КГГА у столичного мэра очень широкий спектр возможностей и зон ответственности.

Закон "о местном самоуправлении" наделяет мэра более чем 20 пунктами полномочий. В них входит практически весь функционал по назначению и увольнению кадров в Киевраде, формирование повесток дня сессий Киеврады, подготовка программ социально-экономического и культурного развитие, обеспечение контроля за выполнением горбюджета, назначение руководства исполнительных органов Киеврады, коммунальных предприятий. Мэр также имеет право обращаться в суды за признанием незаконными актов других органов местного самоуправления (читай, той же Киевской городской государственной администрации).

Кроме того, именно мэр назначает по согласованию с президентом и Кабмином первого зама и заместителей главы КГГА. То есть, обойти желание Кличко и назначить, например, первым замом главы администрации застройщика Вавриша, будет непросто.

"Таким образом, даже учитывая, что часть функций городского головы отойдет от него в связи с разграничиванием этой должности и должности главы КГГА, он все равно имеет довольно значительные организационные, кадровые, финансовые и другие полномочия, которые именно его ставят на первое место в столичной властной иерархии, - отмечает Леонид Косаковский. - Просто нужно уметь этими полномочиями пользоваться".

В такой ситуации, если стороны не придут к взаимопониманию, городу грозит двоевластие и паралич управления, выходом из которого могут действительно стать досрочные выборы.