В партии “Слуга народа” (СН) твердо хотят положить конец депутатской вольнице в Верховной Раде. В придачу к отмене депутатской неприкосновенности попрезидентская политсила хочет расширить перечень причин для досрочного прекращения депутатских полномочий и ограничить право каждого отдельного парламентария на законодательную инициативу.

Чем это может обернуться для политического процесса в Украине, разбиралась “Страна”.

Все ходы записаны

Как писала “Страна”, в пакете законопроектов, принятых на пленарном заседании во вторник, содержалась законодательная инициатива №1027 “О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Украины”.

Это проект авторства Офиса президента. Сессия 279 голосами направила его для оценки в Конституционный суд, как того требует закон. Подавляющее большинство голосов за проект дали “слуги народа”.

Законопроект, помимо прочего, предлагает лишать мандата за неличное голосование, если суд подтвердит такой факт. А также, если депутат отсутствует без уважительных причин на трети пленарных заседаний и/или заседаний своего парламентского комитета на протяжении одной очередной сессии.

Еще одна новая причина лишения депутатского статуса - выезд парламентария за границу на постоянное место жительства.

Представляя законопроект с парламентской трибуны, член фракции "Слуга народа", представитель президента в КС Федор Вениславский отметил, что потеря мандата угрожает и депутату, кто проголосовал за себя и за того парня, и даже тому, кто просто отдал свою карточку для голосования и ею воспользовались (второе, как и первое - распространенное явление в Раде).

“Очень часто мы наблюдаем, когда на табло для голосования высвечивается 226 и более голосов а в зале сидит несколько десятков народных депутатов Украины, карточки которых голосуют сами по себе с помощью других народных депутатов. Именно для того, чтобы сделать невозможной в будущем такую позорную практику, президент Зеленский внес законопроект, который предусматривает, что в случае, если народный депутат Украины проголосовал за другого народного депутата Украины, или предоставил возможность проголосовать за себя, то это будет основанием для потери депутатского мандата, если такой юридический факт будет установлен решением суда”, - заявил Вениславский.

Введение ответственности за прогулы он объяснил желанием приравнять парламентариев к простым гражданам.

“Если наши народные депутаты представляют своих избирателей, которые могут быть уволены с работы за прогул в течении очень короткого времени, а народные депутаты Украины месяцами не работают в парламенте, то это позор для таких народных депутатов. И эту практику нужно прекращать”, - заявил Вениславский.

Политолог Руслан Бортник, однако, говорит о появившейся возможности для злоупотреблений для власть имущих.

“Борьбу с парламентариями-прогульщиками и кнопкодавами может представить как выполнение предвыборного обещания, и электорально такие ходы выигрышные. Но смотрите: в случае прогулов считать их будет аппарат Рады и даже аппарат конкретного комитета, которые подчиняют спикеру и руководству комитета, в данной Раде относящиеся к провластному монобольшинству и власти. Не станет ли новая норма закона инструментом в руках большинства в придачу к императивному мандату? С отъездами депутатов за границу тоже непросто. Если следовать логике законодательной инициативы, депутат Онищенко (внефракционный народный депутат восьмого созыва Александр Онищенко, - Ред.) должен был потерять мандат, хотя сам он утверждал, что уехал за границу по политическим мотивам, а не из-за уголовного дела, открытого против него. С отменой депутатской неприкосновенности преследовать депутатов будет проще, как и лишать депутатского значка за бегство из страны, благо на это не нужно решение суда, а простое голосование Рады”, - комментирует политолог Бортник “Стране”.

Очевидно, что эти изменения в Конституцию направлены против тех депутатов, которые могут уехать из страны не дожидась 1 января 2020 года - дня, когда с них снимут неприкосновенность.

В таком случае они очень быстро потеряют мандат.

Правда, только при условии, что Рада проголосует за эти изменения в Конституцию.

А случится это не раньше февраля. И то если Конституционный суд успеет до нового года рассмотреть законопроект и одобрить его (изменения в Основной закон принимаются на двух сессиях: на одной простым большинством в первом чтении, а на второй - 300 голсами в окончательном).

При этом, пока, как видим, 300 голосов за изменения не набираются.

Для парламента готовят коллективный подход

Идея ограничить право народных депутатов вносить законопроекты отражена сразу в нескольких законопроектах №1043, 1042, 1040, чье рассмотрение пока неизвестно.

В последнем проекте говорится о введении системы противодействия "законодательному спаму".

“По данным “Комитета избирателей Украины”, депутаты Верховной Рады ежегодно инициируют почти в 25 больше законопроектов, чем парламентарии Великобритании, в 140 раз больше, чем в Греции и в 300 - Норвегии и Швейцарии, шесть народных депутатов, которые подали приблизительно 650 законопроектов, ни один из которых не стал законом. В общей сложности законами стали только 12% законопроектов. Таким образом, у многих важных для жизни нашей страны законопроектов просто нет шансов стать законами”, - говорится в объяснительной записке к законопроекту №1040.

Поэтому предлагается разрешить вносить законопроекты и проекты постановлений только группам депутатов в размере не менее наименьшей фракции, зарегистрированной на первой сессии. В Раде девятого созыва это фракция партии “Голос” из 17 членов.

Мнения на счет идеи количественной фильтрации разделились.

Так, народный депутат восьмого созыва Анна Романова (“Самопомощь”) описала на своей странице в Фейсбуке проблему потока законопроектов, обрушившегося на парламент. “В Верховной Раде предыдущего созыва было зарегистрировано приблизительно 13 тыс законопроектов… Среди них, по моему мнению, было не более 5% законов действительно необходимых обществу. Остальные - запрет матерщины, называть детей географическими названиями, запрет всех слов с корнем “рус” или читать “Отче наш” перед началом сессии… Также до реально необходимых законов не доходила очередь из-за законопроектов “не про что”, где меняли, например, слово “инвалид” на “лицо с инвалидностью” при этом называли пафосно “Закон о государственной поддержке людей с инвалидностью”. Потом обсуждали полдня в присутствии целого министра и кучи популистских заявлений с трибуны, как государства заботится об инвалидах (напоминаю, что идет речь об изменении одного слова!) А потом ставили 20 раз на голосование, потому что полдня обсуждали, все депутаты-бизнесмены разбежались по своим делам. В конце-концов, когда таки с помощью кнопкодавов проголосовали громко аплодировали и кричали “Победа!” и “Слава Украине!” Театр абсурда!” - пишет Романова.

Ее коллега по восьмому созыву Игорь Попов, который раньше руководил Комитетом избирателей Украины, напротив, считает проблему законодательного спама преувеличенной. Дескать, его большая часть все равно не проходила сито комитетов. “Подобное ограничение - старая идея, которая вряд ли будет эффективной. У большинства депутатов уже через неделю будет, скажем так, 16 друзей Оушена, которые поддержат его законопроект. Поэтому общее количество проектов уменьшится на 5%, а критики об ограничении прав депутатов будет больше”, - прокомментировал Попов “Стране”.

Норма о 17 необходимых “штыках” не будет проблемой и для оппозиционных к Зеленскому фракций, численность которых превышает оговоренное количество подписей.

А вот для депутатов фракции "Слуга народа", которые захотят внести законопроект от своего имени, не согласовав его с руководством партии, эта идея явно не по душе.

Как уже писала "Страна", против нее уже публично выссказался нардеп Александр Дубинский.

"Это означает узурпацию законодательной инициативы группами влияния в Раде. Если мы решили двигаться таким путем - сократите сразу парламент до 20 человек. Смысл содержать больше?", - заявил Александр Дубинский.

“Настораживает, что провластное большинство в Раде подает идеи комплексно с Офисом президента. Отмена иммунитета, сужение прав депутатов вместе с уменьшением их количества до 300 человек и так далее идут бок о бок с переподчинением президенту Нацгвардии и неподписанием закона о временных следственных комиссиях Рады, необходимых для импичмента. Де-факто происходит усиление власти президента и ослабление парламента как института, и чем дальше, тем сильнее может быть этот перекос со всеми вытекающими последствиями”, - резюмирует политолог Бортник.