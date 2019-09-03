Верховная Рада приняла эпохальное решение об отмене неприкосновенности народных депутатов, которое сразу же захотели оспорить в Конституционном суде.

Почему это голосование еще долго будет яблоком раздора, объясняет “Страна”.

Выполненное обещание

Парламент конституционным большинством проголосовала за отмену депутатского иммунитета от уголовного преследования с 1 января 2020 года. Вносящий соответствующее изменение в Конституцию законопроект №7203 в целом одобрили 373 народных депутата. Но чтобы новые правила стали полноценными, нужно внести изменения в закон “О статусе народного депутата” и еще некоторые нормативно-правовые акты.

В том, что необходимые 300 голосов за проект (кстати, внесенный еще Администрацией президента Петра Порошенко аж в 2017 году, но в первом чтении принятый только новой Радой) в сессионном зале найдутся, сомнений не было. Львиную долю голосов должна была дать фракция “Слуги народа” (СН), насчитывающая 252 народных избранника.

"Мы готовы голосовать за отмену. Это наше предвыборное обещание", - прокомментировал член фракции "Слуга народа" Макс Бужанский "Стране".

Другой собеседник издания во фракции дополнил: “Это было важно сделать сейчас (отменить неприкосновенность - Ред.). Иначе рано или поздно были бы проблемы со снятием иммунитета с проштрафившихся депутатов. В случае оппозиции, конечно, мы проголосовали бы дружно, а вот при голосовании за кого-то из своих рука могла дрогнуть”.

По информации “Страны”, офис президента Владимира Зеленского (ОП), чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, вел разъяснительную работу среди колеблющихся депутатов пропрезидентской фракции до самого дня голосования, которое состоялось в присутствии главы государства.

Зеленский обратился к народным избранникам перед голосованием. Он отметил, что накануне некие силы пытались сорвать внесение изменений в Конституцию. “Я думаю, граждане догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования. Возле их фамилий будет, к сожалению, написано “Против”, - подчеркнул президент.

“Я хочу развеять все мифы и все политические манипуляции: у депутатов сохраняется индемнитет - они не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или какие-либо политические или публичные выступления. Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, извините, но, если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает какое-то другое уголовное преступление, он должен нести ответственность”, - отметил Зеленский в выступлении.

Переменчивая Рада

Впрочем, вопреки президентскому прогнозу, кнопку “против” так никто не нажал. Более того, большинство фракций разделили позицию “Слуги народа”. Третья по численности фракция партии Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС) дала 24 голоса из 27-ми, фракция “”Батькивщины” - 23 из 24-х (лидер фракции Юлия Тимошенко отсутствовала), фракция “Голос” - 19 из 20-ти, депутатская группа “За будущее” (ЗБ) - 22. Кроме того, поддержали проект 33 внефракционных депутата.

Собеседник издания во фракции Порошенко в разговоре со “Страной” уверял: нельзя было не голосовать за законопроект авторства бывшего президента. “Нас бы потом “заклевали”, - говорит источник.

Примечательно, что источник в ЗБ утверждает: изначально ЕС не хотел голосовать. Против была и “Батькивщина”. “Мы (“За будущее - Ред.) приняли решение о свободном голосовании. На нас ориентировались аграрии. А потом Петр объявил с трибуны, что они голосуют. “Батькивщина” то же заявила. Без них уже нечего было отсиживаться”, - объяснил собеседник.

“Мы не могли отойти в сторону, когда все голосуют. Как бы это выглядело в глазах избирателя?!” - прокомментировал источник во фракции Тимошенко.

Отказалась голосовать только фракция “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ). “Наша позиция не изменилась: мы считаем, что неприкосновенность должна быть снята со всех, в том числе с президента и судей. Это требование народа”, - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко. Более того, ОПЗЖ же подготовила соответствующий законопроект.

“Оппозиционная платформа” также планирует оспорить отмену депутатского иммунитета в Конституционном суде (КС). Член фракции ОПЗЖ и бывший судья КС Василий Нимченко спрогнозировал журналистам, что представление будет подано на следующей неделе.

Претензии есть к содержанию проекту и процедуре его рассмотрения. В оппозиции опасаются, что после отмены иммунитета неугодные власти депутаты станут объектом ее преследования. При сложившемся в Раде монобольшинстве СН снятие неприкосновенности не было бы проблемой при внесении правоохранительными органами представления на депутата, но с парламентской трибуны можно было бы взывать к общественности.

К тому же процедура рассмотрения довольно длительная и включает в обязательном порядке рассмотрение в комитете. То есть, как минимум у депутата всегда есть возможность уехать из страны пока не поздно. А максимум - переломить на свою сторону общественное мнение и большинство депутатов, доказав абсурдность обвинений.

Что касается процедурной стороны, то оппоненты обращают внимание, что заседание “правового” комитета, через который шел законопроект об отмене, состоялось в несессионный период, что противоречит регламенту работы парламента.

“Это является колоссальным нарушением, и я думаю, Конституционный суд имеет теперь возможность отменить это голосование”, - прокомментировал “Стране” юрист-нардеп Шпенов, несмотря на то, что сам он поддержал изменение Конституции.

Глава данного комитета в Раде восьмого созыва Руслан Князевич, выступая в ходе рассмотрения проекта, также напомнил о решении КС о запрете предварительного принятия законопроектов на первой и последней сессиях, а только на очередной и внеочередной. По его мнению, ситуация требует еще одного разъяснения КС.

“Но ведь никто не проголосовал против снятия неприкосновенности… Нельзя занимать половинчатую позицию: ты либо за снятие, либо против. Не нужно пытаться играть с народом Украины”, - заявила глава комитета по правовой политике Ирина Венедиктова в комментарии “Стране”.

Вместе с тем, она говорит о готовности к разбирательству в Конституционном суде. “Комитет 2 сентября заседал абсолютно легитимно. Есть требование 14 народных депутатов из 23-х к председателю комитета. Скажите, я могу игнорировать 14 заявления с требованием созвать комитет? Я созвала комитет и сообщила о месте и времени проведения. Пришли все 23 члена комитета. В чем нарушение?” - сказала Венедиктова.

Нос по ветру

Эксперты не видят сейчас серьезных перспектив отмены решения парламента о депутатской неприкосновенности через Конституционный суд. Но допускают, что таковые появятся в будущем.

Эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко в комментарии “Стране” высказала сомнение, что удастся через КС пересмотреть результаты голосования по причине нарушений регламента. “Предыдущая практика показала, что нарушений регламента не достаточно для отмены закона”, - прокомментировала изданию Кириченко, которая вообще скептически приняла отмену полного депутатского иммунитета, считая его угрозой для демократии.

“Но мы видели не раз, что Конституционный суд подстраивается под власть и голосовал так, как она хотела. С другой стороны, КС четко следит за изменениями настроений в обществе и истеблишменте. По мере того, как представление о депутатской неприкосновенности будет рассматриваться, может упасть рейтинг президента и вообще власти. И тогда КС, держащий нос по ветру, может “неожиданно” признать факт нарушений, повлиявших на конституционность принятия”, - резюмировал политолог Якубин.