Зе-экономика, ранее презентованная украинцам лишь в общих чертах, обрастает новыми подробностями. На встрече с руководством парламента, Кабмина и правоохранительных органов президент Владимир Зеленский озвучил детальный план - на каких рынках уже сейчас стартуют масштабные реформы и какие законопроекты (и в какие сроки) для этого нужно принять.

Основных направлений несколько. Из наиболее глобальных - открытие рынка земли, масштабная приватизация, реформирование рынка финансовых услуг, стимулирование инвестиций. Также обещают легализировать добычу янтаря и игорный бизнеса, принять новый Трудовой кодекс и создать миллион новых рабочих мест, провести дерегуляцию, упростить условия ведения бизнеса и пр.

Все это, по расчетам властей, должно обеспечить Украине экономический рывок - рост ВВП за ближайшие 5 лет на 40% (то есть, как минимум, по 6-7% в год).

С одной стороны, многие инициативы вполне реализуемые.

"Потенциал для роста у нас есть. Сейчас экономика "недорабатывает на 6-12%, от своих возможностей. Только теневая экономика в Украине - больше 30%, и сужение этой темной зоны уже даст прирост. Запуск рынка земли тоже может стать сильным драйвером роста, как и большая приватизация", - считает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

С другой - к такому "экспресс-плану" экономического роста (а большинство реформ должны запустить уже в этом году) все же остается много вопросов. Некоторые экономисты называют его откровенно "сырым".

"Как минимум, две ключевые вещи внести "забыли" - это развитие промышленности, которая дает 20-30% ВВП и сферы услуг, а это 55% ВВП. Для них специальных программ пока нет. Плюс - в Украине сохраняется высокая степень монополизации предпринимательской среды - до 60% - и это не позволит бизнесу активно развиваться. По антимонопольному законодательству идей у команды Зеленского тоже пока не озвучили, так что наши монополисты могут спать спокойно", - говорит экономист Алексей Кущ.

Плюс - самую важную реформу - налоговую - отодвинули аж на 2021 год. "А за счет чего же расти по 5-7% в год до этого времени", - удивляется Кущ.

Но самое интересное, что президент, строя планы для государственной экономики, так ничего и не сказал об экономике отдельно взятой украинской семьи. Вопросы по коммунальным тарифам, пенсиям и субсидиям вообще не обсуждали. Что, как минимум, странно, потому что ранее Зеленский заявил, что готов попрощаться с Кабмином, если тот не придумает как снизить тарифы. При этом правительство даже не получило соответствующего задания.

"Страна" разбиралась, к чему на практике приведут экономические планы команды Зе.

Открытие рынка земли

Зеленский поручил Кабмину уже до 1 октября внести в парламент законопроект о запуске рынка земли. Ожидается, что Верховная Рада отменит мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года. То есть, уже в этом году в Украине дадут старт распродаже сельскохозяйственных земель. До 1 декабря также должны полностью упорядочить земельный кадастр.

По какой модели будут открывать рынок земли пока неясно - хотя бы наметок законопроекта никто не видел. Зеленский лишь поручил "объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов в первую очередь мелкого собственника".

"Страна" уже подробно писала о проблемах, связанных с рынком земли. А их - целый ворох. С одной стороны, Украина обязалась менять земельный мораторий перед МВФ. К тому же по факту земли и так продаются, на этом рынке работает масса теневых схем.

С другой стороны, вот так просто - взять и в один момент запустить рынок земли - крайне рискованно.

"Нужно было бы предварительно закрепить в конституции норму о том, что украинский фермер имеет приоритетное право на обработку угодий, разработать систему финансовых инструментов, которые бы позволили людям покупать землю (дешевые кредиты - Ред.), продумать план защиты собственности. Идея с быстрым упорядочением земкадастра и вовсе выглядит фантастической. У нас 40% участков - "проблемные" (наложение границ, ошибки в координатах, путаница в собственниках - Ред.)", - говорит Алексей Кущ.

По его мнению, быстрый запуск рынка земли может означать лишь ее быструю распродажу. "Чистый лоббизм западных инвестгрупп. Власти по-быстрому распродадут до миллиона гектар государственных сельхозземель, в том числе, несколько сотен гектар угодий академии наук. Плюс - можно буде оперативно переоформить невостребованные земли (собственники умерли, а новые не объявились), которых у нас 4-5 млн гектар", - говорит Кущ.

Две ключевые проблемы - это цена земли и юридическая безопасность.

При нынешней низкой стоимости аренды, а также высокой доходности государственных облигаций (как альтернативного вложениям в землю инструмента для инвестиций) цена земли не будет превышать 700 долларов за гектар (в лучшем случае), что намного ниже, че европейские цены в 10-20 тысяч за гектар.

Второй момент - это гарантии того, что землю у их нынешних собственников просто не отберут через рейдеские схемы или просто поменяв фамилии в госреестрах.

Без решения этих двух проблем открытие рынка земли приведет к ее массовой скупки по очень дешевым ценам у селян и созданию крупных латифундий. В том числе и иностранцами.

Масштабная приватизация

По большой приватизации парламент должен до 1 октября законодательно отменить существующие ограничения - перечень объектов, который не подлежит приватизации. То есть, будет дан старт распродаже государственного имущества. До 1 декабря подготовка к приватизации начнется на всех крупных предприятиях, для чего планируют привлечь инвестиционных советников. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Стратегические предприятия, которые продавать нельзя, Кабмин внесет в отдельный список.

По малой приватизации планы такие: до 1 декабря правительство должно передать в фонд Государственного имущества не менее 500 предприятий этой группы для приватизации через аукционную систему ProZorro.Продажи.

Какие суммы планируется выручить от распродажи госимущества - пока неясно. Из бюджета в бюджет уже несколько лет подряд перекочевывает цифра в 20 млрд гривен, которую планируют получить от приватизации госсобственности. Но эти планы традиционно не выполняются.

Из объектов большой приватизации, которые могут первыми выставить торги - Одесский припортовый завод и "Центрэнерго", которые уже пытались приватизировать. На том же ОПЗ сейчас работает иностранный советник по приватизации. И он заявил, что реальная стоимость предприятия на сегодняшний день - 54 млн долларов. Это вдесятеро дешевле, чем власти планировали выручит за ОПЗ еще несколько лет назад (тогда речь шла о 500-600 млн долларов). "Центрэнерго" весной этого года выставляли на торги за 6 млрд гривен, что эксперты также называли явно заниженной ценой.

"То есть, быстро распродать госпредприятия в нынешней ситуации реально не просто по заниженным, а по откровенно демпинговым ценам, скажем, то, что стоит миллиард предлагать за 50 млн", - считает Кущ.

По его мнению, есть опасность также, что естественные государственные монополии, скажем, "Укрзализниця", перекочуют в частные руки.

"При отсутствии эффективного антимонопольного законодательства ничем хорошим это не закончится", - говорит эксперт.

Кстати, по "Укрзализнице" Зеленский распорядился отдельно - до конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации компании, на три компании. Причем две из них потом приватизировать.

В условиях продолжающегося конфликта на востоке Украины крупные иностранные инвесторы с опаской относятся к вложениям в нашу экономику. Поэтому покупателями (и очень задешево) могут стать лишь украинские олигархи.

Для бизнеса

По плану Зеленского, до 1 октября парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций. Должны также урегулировать вопросы аренды государственного и коммунального имущества, упростить подключение к электрическим и газовым сетям. Отдельно финансовый блок - валютная либерализация, закон о сплите, условия для снижения банковских ставок по кредитам для бизнеса. Все это тоже должно обрести реальные очертания уже к концу этого и началу следующего года.

До 1 января 2020 года правительство должно перевести в электронную форму топ-30 крупнейших популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, президент поручил подготовить план по переводу разрешительных документов в электронную форму до конца года.

У Зе планируют решить также проблему с рейдерством и усилить защиту собственности: так, в новом проекте должны предусмотреть автоматический мониторинг рисковых транзакций, дополнительную авторизацию участников сделок, обязательное нотариальное сопровождение любого отчуждения собственности и пр.

Все это, по идее, должно сделать Украину более привлекательной для инвесторов - как отечественных, так и заграничных.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, чтобы расти на 5-7% в год (а именно такие планы нового правительства), инвестиции должны составлять не менее 25% ВВП, а это вдвое больше, чем сейчас.

Впрочем, есть несколько "но". "Внутренние инвестиции - это активное развитие предпринимательства. У нас попросту нет такой большой прослойки бизнесменов, которая могла бы "вытянуть" экономику. В этом плане Украина даже не Польша - у нас 12 млн пенсионеров и 7 млн штатных работников. Существующий бизнес ждет налоговой реформы, а ее отложили аж на 2021 год (до этого времени, по словам премьер-министра Гончарука, будут "лечить" администрирование налогов и избавляться от контрабанды и коррупции - Ред.). Кроме того, не решен вопрос с монополиями. У нас монополизировано 60% предпринимательской среды", - говорит Алексей Кущ.

По иностранным инвестициям вопросов не меньше. В последнее время заграничные инвесторы вкладывают в нашу страну всего порядка 2 млрд долларов в год, а это в несколько раз меньше, чем, к примеру, перечисляют гастрабайтеры. Шансы, что под гарантии новой власти появятся желающие вложиться в Украину, может и есть, но они не такие большие. "Как ни парадоксально, что иностранные инвестиции сдерживает реформа по децентраизации. Никто не хочет вначале договариваться в Киеве, потом в области, а потов еще в районе. Плюс - на месте община может поставить крест на любых начинаниях инвестора", - поясняет Кущ.

Инвесторов также сдерживает убитая транспортная инфраструктура. Хотя правительство и пообещало с утроенной силой взяться за ремонт дорог, результаты будут видны еще нескоро. Чтобы сделать отечественные дороги "как в Европе" нужны миллиарды долларов, которых в бюджете нет.

И это еще непонятно, какой будет реализация озвученных инициатив. Первые законопроекты экспертное сообщество уже жестко критикует. Например, проект по сплиту (реформа финансового рынка), по словам главы Ассоциации страхового бизнеса Вячеслава Черняховского, "является калькой законопроекта Порошенко от 2015 года, который 18 раз вносили в повестку дня прошлого состава ВР, но ни разу за него не набралось голосов".

По его словам, НБУ хотят временно отдать небанковские рынки (в том числе, страховой), а уже через пару лет создать новый надзорный орган. "Это значит, что 1-2 года все рынки будет "лихорадить", - говорит Черняховский.

Но главное, что сильно притормаживает инвесторов уже сейчас - острый дефицит рабочих рук. Украинцы массово едут на заработки в Европу, и пока неясно, что может остановить этот отток или, тем более, повернуть его вспять. Обещанный правительством миллион новых рабочих мест в этом контексте уже не столь важен, ведь работодатели не могут найти специалистов на уже существующие рабочие места.

Чтобы создать одно рабочее место, нужно 50-60 тысяч долларов. То есть, на миллион рабочих мест понадобятся рекордные деньги. Если это - ожидаемый инвестиции, то в какие отрасли они пойдут, какую продукцию за них будут производить, и главное - куда эту продукцию мы затем сможем продавать? Ведь перспективы по экспорту в Европу не такие уж большие, российский рынок практически закрыт, - говорит Виктор Скаршевский.

Для людей

31 августа в интервью каналу "1+1" президент Владимир Зеленский заявил, что будет решать вопрос коммунальных тарифов.

"Задача есть, поставлена новому правительству: они должны показать модель. И если модели не будет, уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают", - сказал он.

Правда, в понимании президента дело не столько в завышенных ценах на коммунальные услуги, сколько в низких доходах украинцев.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же - рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы?" – сказал президент.

Впрочем, позже, перечисляя задачи правительству 2 сентября, о тарифах президент уже почему-то вообще не вспомнил.

При этом он говорил об отопительном сезоне. В частности, отметил, что нужно проконтролировать запасы угля и газа, чтобы их хватило на сезон. Также до 20 сентября правительство должно отдельно отчитаться по углю (на ТЭС критически низкие го запасы), а в последующем - еженедельно мониторить ситуацию.

Правительство также не получило никаких распоряжений по социальным вопросам, выплате субсидий, пенсиям. Минсоцполитики упомянули только в контексте подключения к работе над новым трудовым кодексом.

Позже, выступая на "Свободе слова" на ICTV премьер -министр Гончарук и его министры также не дали конкретных ответов по социалке.

"Нельзя было не обратить внимание на обтекаемость ответов на вопросы по антимонопольной политике, тарифообразованию, социальному обеспечению, инфраструктуре, полномочиям вновь созданных министерств. Это те самые лакмусы, которые дают людям понять - туда или не туда. В этих сферах можно сколько угодно и громко говорить, но дела будут кричать куда громче. И очень скоро", - написал на своей странице в Facebook экономист Андрей Блинов.

Не исключено, что украинцев уже с нового года ждет рост тарифов на коммуналку. Ведь социальные обязательства по газу и электроэнергии действуют лишь до конца 2019 года, а затем придется платить за свет, отопление и горячую воду по рыночным ценам. Получателей же субсидий станет меньше. В Минфине разработали проект, который позволит ведомству получить доступ ко всем базам данных (МВД по регистрации авто, земельному кадастру и прочем), что упростит верификацию получателей государственных денег. И выявлять их крупные расходы.

Будет ли рост на 40%

Обозначенные президентом экономические задачи должны стимулировать рост ВВП - на 40% за пять лет, а это, как минимум, на 6-7% в год. Андрей Шевчишин считает, что эти планы вполне достижимые.

Впрочем, пессимистов в экспертной среде все же больше, чем оптимистов.

"5% рост экономики в 2020 году и 7% каждый год в 2021-2024 годах. Я не верю, хотя и не исключаю, что это возможно. Иностранные инвесторы тоже не верят - и это хорошо. Потому что если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к инвесторам, которые держат наши ВВП-варанты и предлагать им по обмену другие ценные бумаги. Потому что, если правительство все же выполнит план по росту экономики, то только в 2022-2026 годах Украина будет вынужден заплатить около 9 млрд долларов держателям вариантов, которые были выпущены в сумме 3,24 млрд долларов (именно столько долгов было списано в 2015 году). Сегодня варианты торгуются только по 88% от номинала, то есть, теоретически их можно было бы выкупить за 2,85 млрд долларов", - написал в Facebook руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Впрочем, комментируя проблему дополнительных выплат по так называемому договору Яресько, премьер-министр Гончарук отметил, что "бояться экономического роста, потому что придется платит больше - это неадекватный подход. Нужно расти так быстро, чтобы платежи не были проблемой". Он также заявил, что у них есть план, как минимизировать вредные последствия договоренностей Яресько, но детали пока не разглашаются.

Алексей Кущ напомнил, что рост ВВП на те же 7% к 2019 году пару лет назад обещал экс-премьер Владимир Гройсман.

"Цифра в 6-7% очень популярна. Потому что, согласно различным экономическим моделям, именно такой рост нужно государству, которое опустилось на дно бедности и погрязло в долгах, чтобы начать подняться. Но и в этот раз не была презентована модель, которая сможет нам такой рост обеспечить. Рынок янтаря, IT, игорный бизнес, строительство - это не драйверы роста ВВП. Янтарь на мировом рынке продается по 450 долларов за тонну, потому мы от него получив в лучшем случае 30-40 млн выручки, экспорт IT- услуг - это 5-6 млрд в год без возможности резкого увеличения этой цифры (у нас просто нет столько программистов), строительство - это 2% от ВВП, даже если его простимулировать дешевой ипотекой. В то же время промышленность (20-30% ВВП) как-то осталась на заднем плане, а о сфере услуг (55-60% ВВП) вообще никто не вспомнил", - подытожил Кущ.

Виктор Скаршевский не исключает, что отечественная экономика может "взлететь", скажем, на волне благоприятной внешней конъюнктуры.

"Но качественный рост может дать лишь развитие промышленности, а последняя несколько месяцев с начала года уже уходила в минус. Отдельные отрасли вообще в кризисе. Скажем, по итогам 7 месяцев машиностроение показало отрицательную динамику на 4,9%, производство электрического оборудования - 24,5%, текстильное производство - 10,5%. Плюс - планы властей может существенно подкорректировать надвигающийся на мир новый экономический кризис, о которой наша сырьевая экономика крайне зависима", - говорит Скаршевский.

Впрочем, в этом случае у команды Зе как раз появится возможность красиво выйти из ситуации, списав все неудачи на обстоятельства непреодолимой силы.