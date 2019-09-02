Новый Кабмин Гончарука - это вам не старый Кабмин Гройсмана. Новое правительство начало свою работу с нововведений.

Во-первых, первое заседание прошло не в среду, которая традиционно считалась правительственным днем, в понедельник, 2 сентября.

Во-вторых, порядок дня Кабмина оказался тайной за семью печатями. Если ранее в свободный доступ выкладывали хотя бы перечень проектов, которые планируются к рассмотрению ("Страна" получала полную версию - с текстами документов), то в этот раз о планах правительства не сообщили.

Но главной интригой дня оказался "новый формат" работы Кабмина. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, открытых трансляций заседаний больше не будет.

"Мы изменим подходы к работе Кабмина. Всю информацию максимально откроем, как и доступ в правительственное здание, сейчас думаем как это можно сделать. Но заседание правительства не должно превращаться в шоу. Сначала в нормальном режиме будем работать с министрами, а затем, по итогам, будем общаться с прессой", - сказал Гончарук, попросив представителей СМИ, которых на новый Кабмин зарегистрировалось рекордное количество, покинуть помещение.

Далее правительство заседало за закрытыми дверями, и, судя по всему, такой формат теперь станет для нового Кабмина привычным.

"Страна" разбиралась как прошел первый Кабмин Гончарука и что на нем приняли.

Организационные вопросы плюс УБЭП

Прежде чем выставить прессу за дверь, Алексей Гончарук все же коротко анонсировал порядок дня Кабмина.

Он сказал, что сегодняшнее заседание, в первую очередь, организационное. Из важных решений будет только ликвидация экономического подразделения Нацполиции - того самого УБЭП, на которое годами жалуется бизнес. Правда, это решение было уже давно подготовлено и озвучено на коллегии МВД еще 23 августа.

Также премьер повторил основные цели нового Кабмина. По словам Гончарука, это задачи, которые уже очертил президент. Главный приоритет - экономический рост. за ближайшие пять лет ВВП должен вырасти на 40%: в следующем году на 5% и в последующие, минимум, на 7%. "Это амбициозные задачи, но достижимые", - заявил он. Также будет уделяться повышенное внимание инфраструктуре - дорогам, аэропортам, морским портам, связи.

"Все эти вещи уже задекламированы. В течение месяца представим официальный документ - программу деятельности правительства", - пообещал Гончарук.

Обещанного "через час" брифинга журналистам пришлось намного дольше. И длился он меньше 20 минут. Гончарук рассказал, что первое заседание Кабмина было "организационно-подготовительным" - речь шла о том, чтобы новые министры могли максимально быстро получить свои полномочия. Также, по словам премьера, договорились о "быстром переходе в "цифру" - уже в течение месяца обмена бумажными документами между министерствами и правительством, скорее всего, не будет.

По ликвидации УБЭП Гончарук отметил, что оно "ушло в историю". И теперь нужно создавать новое экономическое подразделение, но оно будет не силовым, а, скорее, аналитическим. Соответствующее решение должен принять парламент.

Собственно, на этом отчет о заседании Кабмина закончился.

Вопросы "не по теме"

И представителям СМИ разрешили задать "три вопроса", предупредив, что это не пресс-конференция, потому вопросы должны быть "по теме правительственного заседания".

И уже с первым вопросом журналисты промахнулись. Они спросили за счет чего ВВП вырастет на 40%, но, как оказалось, это "не по теме". Гончарук ответил, что расчеты есть, цифры не с потолка, их можно будет увидеть в плане работы Кабмина через месяц.

Экономистам, очевидно, эти расчеты также будут любопытны. Потому что сейчас они настроены крайне скептично.

"40% роста ВВП за 2020-2024 = +$10-12 млрд дополнительных выплат по внешнему долгу. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в следующие 5 лет ВВП Украины должен увеличиться минимум на 40%. Что означает среднегодовой рост ВВП минимум на 7% с 2020 до 2024. Во-первых, без значительного увеличения инвестиций, долгосрочный рост недостижим. Для роста в 7% в год инвестиции должны составлять порядка 25-30% ВВП, а по факту, на сегодня, в Украине они составляют порядка 15-17% ВВП, т.е. в 2 раза ниже.Во-вторых, в течение ближайших года-полтора ожидается мировой финансовый кризис (даже МВФ прогнозирует такой сценарий) или, как минимум, глубокая коррекция цен на сырьевых рынках, что для маленькой бедной сырьевой открытой украинской экономики означает глубокий экономический кризис (как в 2009 и 2014-2015), а не рост 7% в год. В-третьих, даже, если случится чудо и экономика будет расти 7% в год, то с учетом реструктуризации внешнего госдолга им. Яресько, которая привязала выплаты по долгу к росту ВВП, Украина, точнее, украинские налогоплательщики, в течение 5 лет должны дополнительно выплатить внешним кредиторам $10-12 млрд. И такая привязка действует до 2040 года, т.е. ближайшие 20 лет.Возникает вопрос, будут ли новым правительством пересмотрены условия реструктуризации?", - написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.

"Бояться экономического роста, потому что придется платит больше - это неадекватный подход Нужно расти так быстро, чтобы платежи не были проблемой", - парировал Гончарук. Он также заявил, что у них есть план, как минимизировать вредные последствия договоренностей Яресько, но детали пока не разглашаются.

Представители СМИ также хотели спросить о приватизации. Масштабную распродажу госсобственности пообещал президент Зеленский. Но у Гончарука сказали, что "вопрос не по теме" и "еще один такой же - и премьер уходит".

Поэтому журналистам пришлось умерить любопытство. Между тем, экспертная среда уже живо обсуждает этот вопрос.

"Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. В частности, глава государства поручил начать подготовку крупных госпредприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников до 1 декабря. Первый конкурс должен быть проведен не позднее 1 апреля 2020 года. Премьер-министру и министру экономики поручено составить список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Парламент должен принять законопроект об отмене этого перечня до 1 октября. Кабмину поручено до 1 декабря передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества для продажи через электронную систему торгов "Prozorro. Продажи" в рамках малой приватизации", - написал в Facebook Александр Онищенко.

Комментарии под его постом - очень разные. Одни хвалят Зе на оперативность, другие, наоборот, предвидят "распродажу страны" и говорят, что приватизация многих крупных предприятий у нас ничем хорошим не закончилась.

При этом остается вопрос - кто станет покупателем. Иностранные инвесторы в страну, где идет война, не особо стремятся (как показали предыдущие 5 лет). Приватизировать могут украинские олигархи, но не за очень большие деньги.

По какому пути пойдет правительство - увидим в ближайшее время.

Меньше министерств

"По теме" Кабмина оказался лишь один вопрос от прессы - зачем проводят ведомственную ротацию, в частности, объединили Минэкономики и Миагрополитики, а также Минэнерго и Минэкологии.

На что Гончарук пояснил, что чем меньше государственных огранов, тем лучше, и курс на оптимизацию министерств был выбран с самого начала.

По Минэкономики он отметил, что в Украине много важных отраслей, а не только сельское хозяйство. Поэтому будет логичным, если курировать их все будет именно министерство экономического развития.

Минэнерго присочинили к министерству экологии (а не наоборот), потому что во всем мире тренд - на чистую энергетику и Украина тоже будет ему следовать. Кроме того, раньше работа с природными ресурсами, как и базы данных, были распорошены по двум министерствам. Новому ведомству отдадут в подчинение Госкомзема и Агентство лесных ресурсов. Что делать с более 30 контролирующих органов пока точно не решили.

Закрытый Кабмин

Из первого заседания нового Кабмина напрашиваются следующие выводы.

Во-первых, общественность больше не сможет быть в курсе всех обсуждений. Прямые трансляции смотрели не только журналисты, но и многие рядовые украинцы. Алексей Гончарук сказал, что закрывая заседания, они решили "остановить показуху".

По его мнению, "раньше были представления". Теперь их не будет, но будет "откровенное общение". То есть, Кабмин не будет показывать как тяжко он работает, но будет рассказывать о результатах этого труда. Но как раз открытые заседания позволяли понимать позицию каждого министра по тому или иному вопросу. К тому же на Кабмин часто приходили представители профильных объединений и профсоюзов, рассказывая о проблемах, требующих реакции властей. Непонятно, будут ли их теперь допускать на Кабмин,

Во-вторых, судя по всему, отменяются не только прямые трансляции - в открытом доступе не будет также порядка дня заседаний. То есть, вообще непонятно, что будут решать на том или ином Кабмине. Порядок дня и ранее был условным - часто самые интересные проекты вносили с голоса. Но в любом случае все нововведения становились известными в день принятия.

Теперь же правительство хочет ограничиться короткими брифингами, из которых вряд ли можно будет узнать все подробности того или иного решения. То есть, премьер будет рассказывать лишь о том, о чем захочет.

Ранее "Страна" писала о том, как прошел первый день работы премьера Гончарука и нового Кабмина.