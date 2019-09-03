Верховная Рада нового созыва, похоже, дружными рядами входит в период штамповки экстренных решений. По крайней мере, и свое второе пленарное заседание парламент собирается продлить до исчерпания всей повестки дня, то есть до глубокой ночи.

В политическом меню - попытка окончательно отменить депутатскую неприкосновенность и еще 7 законопроектов Банковой по перекраиванию Конституции. Собираются нардепы приступить и к принятию 59 законопроектов, которые были внесены на повестку дня для рассмотрения по сокращенной процедуре.

"Парламент - это единый организм, который должен работать на интересы государства", - многозначительно призывал коллег к поддержке всех решений Рады новоизбранный спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

Что депутаты могут принять во вторник, анализирует "Страна".

Зеленый свет - неприкосновенности



Новое руководство Рады еще с момента первого ее заседания постоянно говорит о готовности поставить точку в эпопее со снятием депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Решение в 1 чтении было поддержано в 363 голоса. Для принятия в целом требуется 300 голосов.

Наскрести их в этот раз будет не так просто. Но даже если и получится отменить депутатский иммунитет, вопрос окончательного снятия неприкосновенности может перекочевать в Конституционный суд, ведь урезание прав выполняется отнюдь не стерительными инструментами.



"У нас сейчас есть уникальная возможность. Есть законопроект, который прошел все необходимые этапы, есть правовые основания, есть вывод Конституционного суда, есть фракция большинства, которая жаждет изменений и хочет начать карьеру с чистого листа. Мы получим неприкосновенность на 2-3 месяца, то есть дальше она перестанет действовать. Поэтому мы предлагаем сохранить традицию в 370 голосов на этом заседании, если их будет больше, мы не обидимся, пусть их будет 400, пусть 424, если это возможно" - вещал на Согласительном совете замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Убеждать коллег голосовать за этот проект он пытался отсылками к предвыборным обещаниям 2000-х годов, приводя в пример партию "Наша Украина - Народная самооборона", где одним из лидеров был бывший генпрокурор Юрий Луценко, и которая отмену депутатской неприкосновенности сделала своим главным политическим лозунгом.

Во вторник, 3 сентября, в зале Верховной Рады одной из тех, кто будет выбирать, поддерживать или нет отмену депутатского иммунитета, окажется супруга бывшего генпрокурора Ирина Луценко, ныне член партии "Европейская солидарность".

А сам законопроект, за который будут голосовать депутаты, в Раду подавал бывший президент Петр Порошенко, глава партии "ЕС".

При этом члены его фракции сейчас пытаются вовсю заблокировать эти изменения к Конституции. Депутат от "ЕС" Руслан Князевич уже подал в Раду проект постановления, которым предлагается, чтобы парламент обратился к Конституционному суду и потребовал разъяснить его вывод относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Дело в том, что КС хоть и дал добро на изменения к Конституции, но, тем не менее, ссылается на позицию Венецианской комиссии, которая считает, что "текущее состояние верховенства права в Украине не гарантирует полное лишение неприкосновенности членов парламента".

Комиссия также рекомендовала Украине взять за основу модель депутатского иммунитета, существующую в странах Европейского союза, например, в Италии, где представление о задержании или аресте депутата рассматривается Конституционным Судом.

Несмотря на то, что в 1 чтении "ЕС" публично поддержала этот проект 26 голосами, готовности поддержать его в целом во фракции нет.



"Неприкосновенность имеет смысл"

Свое несогласие с отменой иммунитета высказывают и внефракционные мажоритарщики, давшие в 1 чтении 32 голоса.

"По моему глубокому убеждению, если мы хотим снимать неприкосновенность, то должны принимать и закон про оппозицию, и про следственные комиссии, который ограничит иммунитет президента. То есть, мы должны взвешенно к этому вопросу подходить. Чтобы не было такого, что депутат останется полностью беззащитным и не будет иметь никаких прав. По своей практике скажу, неприкосновенность часто была эффективным щитом в борьбе с коррупцией и преступностью. А что теперь? Отменят депутатский иммунитет, а потом у любого депутата, который им не нравится, в кармане могут найти гранатомет", - говорит в беседе со "Страной" черкасский мажоритарщик Антон Яценко.

По его словам, аналогичные опасения звучат и в сессионном зале парламента.



"Думаю, что многие мои коллеги решение будут принимать прямо перед голосованием", - добавляет он.

Нет однозначной позиции по голосованию и у сателлитов "Слуги народа" - депутатской группы "За будущее Украины", объединившей депутатов из орбит влияния главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского".

"Политическая неприкосновенность имеет смысл и нужно было бы очень внимательно все выписать. В том числе, мы предлагаем одновременно снимать неприкосновенность и с президента и с судей, чтобы были равные права и сбалансировать всю власть", - считает сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Не под запись многие мажоритарщики говорят о своей готовности поддержать отмену депутатского иммунитета. Но не согласны с другим решением команды Зеленского - отменить мажоритарную составляющую в парламенте со следующих выборов.

"Мы все услышали, как он сказал, что ему понравилось распускать парламент. То есть, мы сейчас снимем неприкосновенность, сократим Раду до 300 человек, отменим мажоритарку и через год опять выборы, и где мы? Нас нет. Поэтому тут нужно выбирать, я не против отменять неприкосновенность, но я против отменять мажоритарку", - размышляет в разговоре со "Страной" еще один мажоритарщик, получивший твердую победу на своем округе.

"Я не против уменьшения количества депутатов, но против отмены мажоритарной системы. А что мы видим? Всех урезать, все отменить, неприкосновенность забрать и даже нет времени обсудить эти идеи, подумать. У меня еще нет решения, как голосовать", - соглашается Яценко.



О своей поддержке изменений в Конституцию четко пока заявили только "Слуга народа" (254) и "Голос" (17 депутатов). При этом, по информации "Страны", даже в партии президента не все готовы голосовать за отмену иммунитета.

"Батькивщина" (24 депутата) готова голосовать, но с некими оговорками. Они требуют сохранить за депутатами право свободно выражать свои позиции. По факту, политсила Юлии Тимошенко, заполучив кресло первого вице-спикера для члена фракции Елены Кондратюк, стала еще одним сателлитом "Слуги народа". По крайней мере, временно. И этот проект поддержит, но не единогласно - юрист Сергей Власенко уже заявил, что в незаконных действиях парламента принимать участие не желает.

Не будет поддерживать эти изменения в Конституцию "Оппозиционная платформа" (43 депутата).

"Кроме юридических проблем с законопроектом о снятии депутатской неприкосновенности, есть еще и моральные. Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех", - заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.

Также во фракции выступают за запрет привлекать депутатов к уголовной ответственности за их политическую позицию и заявления.

Таким образом, пока есть лишь 270 голосов за. Поэтому без голосов Батькивщины и мажоритарщиков есть шанс, что законопроект "прокатят".



"Существует риск, что достаточно большое количество депутатов, которые поддерживали в первом чтении, в целом эти изменения не поддержат. Есть много замечаний, что не конституционно, нарушается Регламент. То есть, проблемы могут быть, но вероятность больше, что все же проголосуют. Слишком токсично сегодня для депутатов держаться за неприкосновенность", - говорит политолог Руслан Бортник.

В борьбу вступят суды

Но даже если парламент примет изменения к Конституции в части отмены депутатского иммунитета, неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных баталий.

Один из аргументов - нарушена норма, по которой изменения в Конституцию должны приниматься на двух очередных сессиях. При этом, сессия 29 августа является внеочередной.



"Я не знаю, кто посоветовал партии "Слуга народа" предварительно одобрять законопроект об изменениях в Конституцию именно на первой сессии, но это было сделано или в силу профессиональной непригодности, или умышленно. Первая сессия не является очередной. Точно так же очередной сессией не является внеочередная. Это если кратко", – отмечает на своей странице в Facebook бывший член ЦИК Андрей Магера, напоминая о решении Конституционного суда 2016 года.

Тот знаменитый вердикт КС о том, что "завтра – это не только завтра, но и послезавтра, послепослезавтра или когда-нибудь в следующем году", касался права парламента менять Конституцию страны не только на двух сессиях подряд, но и на одной очередной, а потом любой другой очередной сессии.

Оно принималось под бывшего президента Петра Порошенко, помогая ему отложить принятие изменений в Конституцию, касающихся предоставления особого статуса Донбассу. Проект приняли в первом чтении 21 августа 2015 года, а на следующей сессии собрать 300 голосов бывшая власть даже не попыталась, после чего Конституционный суд легализовал формулу, дающую возможность Порошенко поискать голоса на любой другой очередной сессии.

Но за всю свою каденцию бывшей власти реализовать эти изменения так и не удалось, а уже при нынешней власти в регистрационной карточке изменений по особому статусу Донбасса появилось примечание "проект отозван".

Но сам текст решения Конституционного суда теперь вновь может пригодиться бывшему президенту - ведь дает возможность народным избранникам даже в случае отмены депутатской неприкосновенности (а согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года) оспорить это решение Рады в КС из-за нарушения процедуры его принятия.

Планов громадье

Но планы власти куда шире, чем отмена депутатской неприкосновенности. На повестку дня вторника (отметим, что на сайте Рады она так и не появилась) новая власть выносит еще 7 проектов изменений к Конституции.

"Страна" уже анализировала эти проекты детально. Это новации по сокращению депутатского корпуса с 450 до 300 депутатов, отмена мажоритарки и проведение выборов в Раду по пропорциональной системе. Это и появление новых оснований для того, чтобы отбирать депутатский мандат - кнопкодавство и прогулы.

При этом сам президент пытается расширить собственные полномочия, целиком подмяв под себя силовую вертикаль.



Также он хочет наделить себя правом создания новых контролирующих органов.

Другой проект убирает адвокатскую монополию. А еще один - дает право "народу" писать законы, при чем процедура подачи этих проектов никак не сформулирована.



Чтобы внедрить все эти инициативы в Основной закон, необходимо получить согласие Конституционного суда (именно за напарвление в КСУ во вторник и хотят проголосовать депутаты), а затем - уже по накатанной схеме проголосовать сперва в 226 голосов, а на другой сессии - в 300. То есть, этому парламенту еще не раз придется столкнуться с поиском конституционного большинства.

Именно этим и будут пользоваться влиятельные люди, чтобы показать президенту свою нужность. В частности, пока не примут окончательно необходимые Зеленскому изменения в Конституцию (а это произойдет не ранее февраля 2020 года), может не опасаться за свою должность Аваков - без подконтрольных ему депутатов "Слуга народа" вряд ли сможет собрать 300 голосов.

А значит, для главы МВД, также как и для Коломойского, и для Пинчука, и для других людей, влияющих на внутрипарламентский расклад, выгодно, чтоб процедура этих изменений растянулось на как можно более длительный срок.