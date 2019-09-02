Азартные игры, которые в Украине официально запрещены уже десять лет, могут стать вполне легальными развлечениями для украинцев уже со следующего года. Команда Зе давно анонсировала легализацию игорного бизнеса. А 2 сентября, на встрече президента Зеленского с руководством Кабмина, парламента и правоохранительных органов, появились конкретные сроки.

Президент распорядился уже в течение месяца — до 1 октября подготовить и подать в парламент законопроекты по добыче янтаря и по игорному бизнесу. Ответственными Зеленский назвал премьер-министра Алексея Гончарука и главу Минфина Оксану Маркарову. По его расчетам, проекты будут приняты новой Верховной Радой уже до 1 декабря 2019 года.

Параллельно в Украине разгорается очередной громкий скандал с подпольными игорными заведениями. Как уже писала "Страна", глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил экс-генпрокурора Юрия Луценко и действующего министра МВД Арсена Авакова, сумевшего сохранить кресло и в новом правительстве, в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Об этом Арахамия заявил в в эфире телеканала ZIK.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - отметил народный депутат. Также он добавил, что "есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес".

Арахамия также пообещал "написать заявление на Луценко". "А расследовать будет Арсен Борисович Аваков.

Засмеялся — проиграл", — написала на своей странице в Facebook медиа-юрист и представитель Общественного совета НАБУ Татьяна Локацкая. Отреагировал и сам Луценко. "Полное вранье. Подам в суд", — написал он в комментариях.

Аваков на обвинения в крышевании игорного бизнеса пока официально не отреагировал. Интересно, что почти одновременно с заявлениями Арахамии на сайте СБУ появилась новость о том, как работники ведомства Баканова совместно с ГБР накрыли подпольное казино в центре Киева — в ТЦ "Олимпийский". И работало оно, якобы, под прикрытием правоохранительных органов — то есть, подконтрольной Авакову Нацполиции.

Есть подозрения, что разборки на рынке игорного бизнеса и подготовка к его легализации — звенья одной цепи.

Не исключено, что в итоге все может закончиться банальным переделом азартного рынка, вес которого оценивается до 2 млрд долларов в год.

"Страна" разбиралась, какие сейчас делаются ставки на игорный бизнес и кто сорвет джекпот.

Клуб солидных игроков

В Украине азартные игры официально запрещены с 2009 года. Таким образом власти тогда радикально решили проблемы с игровой зависимостью украинцев, которые получали все более широкий общественный резонанс. В черный список не попали только лотереи. Собственно, эта лазейка впоследствии стала использоваться для прикрытия салонов игровых автоматов и букмекерских контор, которые начали регистрироваться как «лотереи» и вполне официально получать лицензии Минфина.

То есть, по факту никакой ликвидации азартных игр не произошло, просто этот бизнес полностью или частично ушел в тень. И обзавелся покровителями (и совладельцами) среди чиновников, правоохранителей и народных депутатов. Крышевание игорного бизнеса происходит сразу на нескольких уровнях — начиная от местного и заканчивая политической верхушкой.

Самое высокопоставленное "азартное трио", которому приписывали связи с игровым бизнесом — экс-депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий и бывший глава Администрации президента Борис Ложкин.

Им приписывали интерес в "Украинской национальной лотерее", которая с 2014 года смогла заметно увеличить свою долю на рынке. В том числе, якобы, и открывая под видом «лотерей» игровые салоны. Ее основные конкуренты — "МСЛ" и "Патриот" — в 2017 году попали под санкции по подозрению в связях с российским капиталом.

Ранее журналисты выяснили, что "Украинской национальной лотереей" до 2018 года по документам владели тренер по велосипедному спорту из Тернопольской области Роман Зеньо и кипрский оффшор Efamiando Holdings Limited. Последний также засветился в списке собственников телеканала "Прямой", который был связан с АП. В прошлом году конечным бенефициаром УНЛ стал житель Гонконга британец Майкл Джон Фогго. Как выяснил "Олигарх", этот же человек фигурирует как учредитель компании "Сага Комуникейшнз Юкрейн", гендиректром которой является Сергей Самойленко. Самойленко руководит также компании "Передовые спутниковые технологии". А уже ее конечный бенефициар – британец Аян Хейзел — по документам является конечным бенефициаром также ООО "Медцентр «Добробут-Поликлиника". Ее реальный владелец Олег Калашников (которому, кстати, недавно продал свой бизнес — клинику "Борис" советник Владимира Зеленского по медицине и новоизбранный глава профильного парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий) является бизнес-партнером семьи Бориса Ложкина по сети салонов "Люксоптика".

Журналисты еще в прошлом году предположили, что с лотерейным бизнесом связан также тогдашний генпрокурор Юрий Луценко. Последний тесно общался с Загорием, кроме того, его «поймали» с Третьяковым и Ложкиным в одном из киевских баров на «ночной деловой встрече». Также эту троицу объединяли одни и те же пиарщики – Центр политического консалтинга.

По одной из версий в деле был также экс-президент Петр Порошенко — черный кэш от нелегального игорного бизнеса мог идти на финансирование его предвыборной кампании.

Вполне вероятно, что именно эту цепочку сейчас раскручивают у Зе.

Авакову приписывают крышевание салонов игровых автоматов. "Еще три года назад министр Арсен Аваков через соцсети обещал закрыть все нелегальные игорные клубы и угрожал руководителям областных управлений МВД персональной ответственностью в случае, если такие заведения будут функционировать. Но с тех пор их в Украине стало только больше", — заявил еще в 2017 году тогдашний нардеп Сергей Лещенко.

Джекпот — 2 миллиарда долларов

В отчете АМКУ указано, что сроки действия лицензий всех лотерейных операторов истекли еще в первом квартале 2014 года. Правила в лицензионных условиях выписаны таким образом, что компании могут работать неопределенное время и с просроченными документами. Поэтому даже формально разрешенный лотерейный бизнес постепенно перекочевывает в тень. Как следует из отчета АМКУ по лотерейному рынку, доход бюджета от этого бизнеса с каждым годом все больше уменьшаются. К примеру, если в 2013 году было перечислено 321 млн гривен, то в 2014 году — 318,9 млн, в 2015 — 26,5 млн, в 2016 — 64,2 млн. Также в АМКУ указывают, что имеет место "нецелевое использование лотерейного оборудования с целью проведения азартных игр". И отмечают: что только 19,3% всех оплат на рынке лотерей связаны с классическими лотереями. 66,3% — это "лотереи, похожи на игровые автоматы", 14,3% — "на букмекерскую деятельность".

Понятно, что такие якобы букмекерские конторы или якобы салоны игровых автоматов работают не просто так. Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", утверждают, что они регулярно платят за крышу правоохранителям и чиновникам. Всего в Украине, по приблизительным подсчетам, около 15 тысяч нелегальных салонов, каждый из которых зарабатывает не менее 300 тысяч гривен в месяц, то есть, месячный оборот этого рынка — порядка 4,5 млрд гривен, а годовой — 54 млрд, что по нынешнему курсу превышает 2 млрд долларов. И до 20% бизнесменам приходится платить за право работать без особых проблем, то есть, до 400 млн долларов оседает в карманах правоохранителей и прочих крышевателей. В Минфине емкость игорного рынка оценивали скромнее — порядка одного миллиарда в год, что, впрочем, тоже немало.

Время от времени и Нацполиция и СБУ отчитываются об успехах в борьбе с незаконными проявлениями азарта.

Есть подозрения, что в этот раз также все может ограничиться банальным переделом рынка. "По-хорошему, нужно привлекать системных международных операторов, а их в мире не больше десятка. Они строят не только казино, но и отели, рестораны и пр. Без их участия легализация игорного бизнеса будет выглядеть как легализация «под себя", — считает экономист Алексей Кущ. По его мнению, иностранных инвесторов стоит привлекать к обсуждению экономической части легализации игорного бизнеса. "Но нужна еще социальная часть, которую стоило бы широко обсудить в обществе", — считает он. "Посмотрим какую модель в итоге выберут. Будет ли она интересна не только отечественным, но и международным инвесторам, и не выпишут ли проект под интересы конкретных игроков", — подытожил Забловский.

Последний такой прецедент случился буквально на днях: 31 августа СБУ сообщила, что накрыла подпольное казино в столичном торговом центре "Олимпийский". Якобы, в нем было несколько уровней доступа. Так, обычные граждане могли поиграть в игровые автоматы (их установлено более сотни), а элитные посетители — сделать ставки в вип-зале казино с 17 игровых столов и шестью рулетками.

"По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", — отчитались в СБУ. Примечательно, что эта новость появилась вскоре после скандального заявления Арахамии об излишнем азарте Арсена Авакова.

Ранее СБУ сообщала о том, что обнаружила сразу четыре подпольных игорных заведения — в полуподвальных помещениях в Шевченковском (ул.Дмитриевская), Печерском (бульвар Дружбы народов) и Дарницком (ул. Малышко) районах столицы. Всего было изъято около 140 «одноруких бандитов» и два стола с рулеткой. Впрочем, такие периодические чистки на рынке практически не отражаются — салонов меньше не становится.

Для всех или для своих?

Навести порядок на этом рынке пообещал президент Владимир Зеленский. Он заявил о намерениях легализировать игорный бизнес, который будет платить немалые налоги в бюджет, еще на этапе предвыборной кампании. Позже, уже после вступления в должность, пребывая с визитом в Турции, Зеленский сказал: "Мы легализируем азартные игры, а именно казино в пятизвездных отелях".

Советник Зеленского по экономике и новоизбранных глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что в скором времени рынок будет легализован.

По концепции, которая обсуждается в команде Зе, рынок будет разделен на два сектора — массовый и казино. К массовым играм полета доступ несколько операторов, которые будут работать под жестким контролем государства, а казино, как и говорил Зеленский — в пятизвездных отелях. Предполагается, что возможность делать ставки будет привлекать туристов.

Впрочем, Гетманцев заявил, что он этим вопросом заниматься не будет, так как "есть конфликт интересов" (ранее он работал и был акционером в компании-операторе лотерейного бизнеса "МСЛ", а интересы этой компании защищала юридическая фирма Гетманцева "Юримекс"). Законопроект, якобы, разрабатывается в Офисе президента.

2 сентября на согласительном совете Зеленский поручил Кабмину подать проект в парламент до 1 октября. Как сообщил "Стране" вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Алексей Евченко, профильное сообщество к разработке такого проекта пока не привлекали. "Но бизнес настроен оптимистично — все ждут легилизации и понятных правил игры. Большой интерес к нашему рынку у международных операторов, но они сюда не зайдут, пока не будет понятных условий работы", - сказал Евченко.

Стоит отметить, что это — далеко не первая попытка легализировать игорный бизнес. Только за последние пять лет в парламент вносилось, по меньше мере, пять разных законопроектов на эту тему ("О деятельности казино", "О лотереях", "О букмекерской деятельности", "О детенизации рынка азартных игр и обеспечению доходами бюджета с целью выполнения социальных обязательств").

В 2018 году власти пообещали легализировать игорный бизнес МВФ, анонсировав это как один из потенциальных способов подлатать бюджетные дыры. Но законопроекты так и не были рассмотрены.

И, как полагают эксперты, не просто так. Зарабатывать на теневом рынке оказалось гораздо выгоднее, чем установить на нем четкие правила игры. "Получать коррупционную ренту с этого рынка, как и, к примеру, с рынка янтаря, выгоднее, чем «засветить» его доходы. Поэтому у нас этот вопрос и перезрел", — говорит глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Есть подозрения, что в этот раз также все может ограничиться банальным переделом рынка. "По-хорошему, нужно привлекать системных международных операторов, а их в мире не больше десятка. Они строят не только казино, но и отели, рестораны и пр. Без их участия легализация игорного бизнеса будет выглядеть как легализация под себя", — считает экономист Алексей Кущ. По его мнению, иностранных инвесторов стоит привлекать к обсуждению экономической части легализации игорного бизнеса. "Но нужна еще социальная часть, которую стоило бы широко обсудить в обществе", — считает он. "Посмотрим какую модель в итоге выберут. Будет ли она интересна не только отечественным, но и международным инвесторам, и не выпишут ли проект под интересы конкретных игроков", — подытожил Забловский.