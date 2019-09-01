Украине рисуют новые газовые перспективы. Как уже писала "Страна", 31 августа в Варшаве был подписан новый меморандум по энергобезопасности — между Украиной, Польшей и США. Согласно ему, Соединенные Штаты будут поставлять больше сжиженного газа в Польшу, а та — в Украину.

Речь идет о 6 млрд кубов газа в год, а это — примерно половина всего нашего газового импорта.

Сейчас Украина закупает газ в Европе — по формуле "Дюссельдорф плюс", то есть, по цене европейских хабов плюс доставка. Но по факту мы приобретаем все тот же российский газ, только через европейских посредников и с дополнительной наценкой. При этом после 1 января "лавочка" может закрыться, так как продление транзита российского газа через Украину под большим вопросом.

"Польский" аргумент уже имеет в виду украинская сторона, готовясь к переговорам с "Газпромом" по транзиту, намеченным на 16 сентября.

Еще 14 августа ТАСС сообщил, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, что "Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу. Документ разрабатывается при поддержке США и Польши".

"Теоретически этот меморандум можно использовать в переговорах с Россией, в надежде сделать "Газпром" более сговорчивым", — не исключил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

Впрочем, обещать — еще не значит жениться.

"Этот меморандум еще ничего не означает. Это лишь заявление о намерениях, и не факт, что оно будет реализовано", — добавил Рябцев.

К примеру, пока вообще нет технической возможности поставлять заявленные объемы газа, и непонятно, когда и за чей счет будет создана нужная инфраструктура. Плюс — есть вопросы по цене.

"Сжиженный газ, как правило, на 20-30% дороже трубопроводного. И еще неясно, не будет ли в цене польского интереса. И не получим ли мы вместо формулы "Дюссельдорф плюс" — "Свиноуйсьце плюс" (в польском Свиноуйсьце находится терминал по приему американского сжиженного газа — Ред.)", — говорит Рябцев.

Появились и конспирологиеские версии, по которым США хочет подсадить Украину на свой газ, чтобы потом — через нашу ГТС — диктовать газовые условия всей Европе, а такде прибрать к рукам украиснкие газохранилища (о них, кстати, в меморандуме действительно говорится. хотя и в довольно расплывчатых формулировках).

"Страна" разбиралась как Украина будет переходить на американский газ и сколько мы за него заплатим

Меморандум есть, трубы нету

Секретарь СНБО Александр Данилюк, который представлял нашу страну на переговорах в Варшаве, написал на своей странице в Facebook: "На встрече с министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства станут поставки сжиженного газа через Польшу. Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы".

Меморандум предусматривает увеличение поставок сжиженного газа из США в Польшу, а оттуда — в Украину. Представитель польского правительства по стратегической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что к 2021 году Польша сможет поставлять нам порядка 6 млрд кубов газа. "Это примерно половина всего нашего газового импорта, то есть, речь идет о достаточно больших объемах", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Большее насыщение рынка газом, ниже цена, диверсификация" , — перечислил основные плюсы польских поставок новоизбранный глава профильного парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус.

Стоит отметить, что польский маршрут не является для нас абсолютно новым. Украина уже получает сжиженный газ из Польши, но в гораздо меньших объемах — 1-1,5 млрд кубов в год. "А максимальная пропускная способность польской трубы составляет 2,3 млрд кубов в год. Поэтому первый вопрос — как мы сможем получить 6 млрд кубов и что для этого нужно сделать", — отмечает Рябцев.

"Пока это — чистая фантастика, Должны, как минимум, появиться новые трубопроводы из Польши в Украину", — считает и соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В Польше обещают — газовая инфраструктура будет. С одной стороны, к 2022 году должно завершиться строительство газопровода Baltic Pipe. Через этот трубопровод реально будет поставлять до 10 млрд кубов газа из Норвегии в год.

С другой — расширится мощность порта в Свиноуйсьце — до 2021 года до 7,5 млрд кубов в год (сейчас — 5 млрд). Пока под вопросом прокачка через Германовице. Ее максимальные годовые объемы — немногим больше 2 млрд кубов.

Ключевыми для экспорта в Украину являются газопроводы Польши в направлении Силезия-Подкарпатье.

"Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена не позже чем к 2021 году", — отметил глава компании PGNiG Петр Возняк. Плследняя будет выступать посредником и обеспечивать поставки в Украину американского газа. В конце августа "Энергетические ресурсы Украины" уже подписали соответствующий договор. Но позже могут быть налажены и прямые закупки с США.

Впрочем, вопрос — за чей счет будут расширять мощности направления Силезия-Подкарпатье —пока остается открытым.

"Значит дальше будет следующее. То ли МВФ, то ли еще кто из представителей Больших белых людей потребуют срочной постройки интерконнектора с Польшей за счет естественно Киева. С последующей передачей в управление тем, кому скажут. Теперь становится понятно, почему фрау Меркель и Путин столь оперативно озаботились транзитом и Нормандским форматом. Битва двух якодзун на украинском татами разгорается с новой силой", — написал в Facebook эксперт энергорынка Валентин Землянский.

"Еще в 2016 году "Укртансгаз" и польская Gas-System SA подписали соглашение о правилах взаимного проектирования интерконнектора Польша-Украина. Он был включен в список "проектов общего интереса", то есть приоритетных задач. Но с тех пор ничего так и не сделано. "Нафтогаз" посчитал, что нам инвестиции в такой проект невыгодны, они, якобы, никогда не окупятся. Подтвердить или опровергнуть эти выводы сложно, так как технико-экономического обоснования никотине видел. То есть, украинская сторона фактически предложила все профинансировать Польше. Та, может быть, и готова к инвестициям, но, понятно, если ей это будет выгодно. Пока на наш призыв за все заплатить поляки не откликнулись", — говорит Рябцев.

Стоимость такого проекта оценивается, как минимум, в 200 млн долларов.

По мнению Рябцева, даже при наличии средств, завершить работы к 2021 году вряд ли возможно. "Реально уложиться, минимум, в три года, но это если начать строить прямо сейчас. Но у нас еще даже нет независимого оператора, который сможет подписать соответствующее соглашение", — говорит он.

Напомним, "Нафтогаз" до конца этого года должен пройти анбандлинг, то есть, разделить добычу транспортировку и продажу газа, после чего независимый оператор ГТС сможет пройти сертификацию по европейским нормам.

Но НАК в эти сроки может и не уложиться. То есть, в лучшем случае наладить прокачку 6 млрд кубов в год через новый интерконнектор можно будет лишь к 2023-2025 годам.

Но к тому времени нужно будет решить и ряд других технических вопросов. К примеру, даже после расширения мощности терминала в Свиноуйсьце составят 7,5 млрд кубов. А нам, согласно меморандума, Польша должна будет отдать 6 млрд. То есть, непонятно, как Польша будет закрывать собственные потребности в газе (около 15 млрд в год), особенно с учетом того, что договор с "Газпромом" у нее истекает в 2022 году.

Украина уже сейчас получает сжиженный газ из Польши. Америка существенно повысит украинский импорт ресурса

Дороже, но по дружбе

Пока открытым остается и вопрос цены.

"Сжиженный газ из США с учетом сложной логистики на 20-30% дороже российского газа, который Украина сейчас закупает под видом европейского", — отмечает Скубченко.

"Понятно, что появляются новые технические решения, расширяется инфраструктура. Не исключено, что со временем эта ценовая разница нивелируется. Ведь еще несколько лет назад сжиженный газ был дороже трубопроводного на 50%", — говорит Рябцев.

Но это еще не значит, что нам американский газ будет доставаться дешево.

"Украина закупала газ у Польши в период акции "Прикрути", когда были перебои с поставками газа. И тогда польские парные выставили нам цену почти вдесятеро выше, чем мы приобретали до этого. Так что вопрос "польского интереса" остается открытым. Не исключено, что у нас вместо формулы "Дюссельдорф плюс" появится "Свиноуйсьце плюс", — говорит Рябцев.

Он также не исключает, что Польша будет продавать Украине тот же трубопроводный газ из России, но уже по цене американского сжиженного. А с учетом того, что с 2020 года у нас отменяются "социальные" тарифы на газ для населения, закупки более дорогого газа тут же взвинтят цены на отопление и горячую воду. То есть, платежки для рядовых украинцев рискуют стать и вовсе неподъемным.

"Почему-то опять не идет речь о том, что Украина будет закупать газ у того продавца, который предложит лучшую цену. Мы договариваемся о поставках, даже не зная, сколько придется платить", — отмечает Скубченко.

Для США вопрос наращивания поставок сжиженного газа в Европу - стратегический. Во-первых, на волне сланцевой революции в Штатах растет добыча газа. Во-вторых, увеличение доли на европейском рынке для США — это еще и политический вопрос и возможность потеснить Россию.

"Добыча газа в США будет и дальше расти. И кому его продавать, если не сговорчивым партнерам, которые будут брать по той цене, по которой скажут. В Азии покупать по завышенной цене сжиженный газ не станут. А вот в Европе есть Польша, Украина, страны бывшей Югославии, с которыми можно выгодно торговать", — говорит Геннадий Рябцев.

Поставки сжиженного газа в Европу - стратегический вопрос для США

Что будет с транзитом и трубой

По словам Рябцева, на проект по поставкам американского сжиженного газа Украине "стоит смотреть". "Конечно же, газовые маршруты нужно диверсифицировать, от зависимости от российского газа — избавляться. Но не получится ли так, что зависимость все равно останется", — говорит эксперт.

Плюс — непонятно, как наша "газовая самостоятельность" скажется на транзите российского газа, на котором Украина зарабатывает 3 млрд в год.

"Подписание соглашения между США, Польшей и Украиной - это попытка снизить зависимость Украины от российского газа (реверс-то остался, как и был российским) с одной стороны, а с другой стороны —это попытка наших заокеанских партнеров законтрактовать поставки газа с Украиной, устанавливая еще большую зависимость. На момент подписания соглашения, ориентировочно Польша сможет поставлять Украине не более 1,5 млрд кубов газа, что не снизит зависимость от российских поставок, а вот планы выйти поставки газа в 2021 году в объеме 6 миллиардов кубов могут вывести нас из газового протектората России. И здесь один из главных вопросов — существование газотранспортной системы Украины и ее загрузка. Нужно будет думать уже 2022-2023 годах о компенсаторах", — пояснил "Стране" глава комитета жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Напомним: переговоры с "Газпромом" о судьбе транзита должны пройти уже 16 сентября.

"Газпром" не хочет заключать долгосрочный контракт (как предлагает украинская сторона). Его идея - заключить контракт на год. Как раз за это время будут достроены и запщены обхожные газпроводы - Турецкий поток и Северный поток-2, которые позволяет прокачивать в Европу тот объем газа, который сейчас идет через Украину.

Правда, европейцы хотят, чтоб украинская труба все ж таки поддерживалась в более-менее "живом" состоянии. Ведь потребление газа в Европе растет и, возможно, через несколько лет наша "труба" вновь будет необходима.

Украинская же сторона хочет заключить 10-летний контракт на транзит газа с "Газпромом", заложив как минимальные нынешние объемы транзита. Что не нравится россиянам, которые хотят минимизировать зависимость от украинской трубы.

Именно поэтому есть опасения, что к новому году стороны не придут к компромиссу и транзит через Украину прекратится вообще.

Пока неясно, не попытается ли украинская сторона поторговаться с россиянами, прикрываясь меморандумом с США и Польшей. "В теории это возможно. Но американский газ у нас будет лишь через несколько лет, а отопительный сезон стартует уже скоро", — говорит Рябцев. Как уже писала "Страна", прекращение транзита опасно снижением давления в трубе, из-за которого без отопления рисуют остаться отдельные регионы Украины.

По словам нового министра энергетики и экологии Александра Оржеля, поставки сжиженного газа из США позволят обеспечить полную загрузку транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

Хотя непонятно как это произойдет, учитывая, что сейчас через Украину идет почти 85 млрд кубометров в год, а США обещают (и то неизвестно когда) поставки чуть боеле 6 млрд.

Другие эксперты допустили, что проект по газу с США может быть первым шагом по "сдаче" нашей ГТС, а также передачи в руки американцев наших газовых хранилищ.

А те, кто контролирует газовые хранилища в Ураине (одни из крупнейших в Европе) могут прямо влиять на европейский газовый рынок. Так как хранилища дают необходимый "маневр" в поставках газа.

Впрочем, Андрей Герус эту информацию опроверг, заявив, что нынешние договоренности "не имеют к трубе никакого отношения".

"Штатам эта груда ржавого железа не нужна. Равно как и 13 консорциумам, с которыми вел переговоры "Нафтогаз" относительно концессии", — считает и Геннадий Рябцев.

Впрочем, помимо экономического, есть еще и политический интерес. "Для США поставки сжиженного газа в Польшу — политический проект. Не зря же даже терминал в Свиноуйсьце назвали именем погибшего в России президента Качинского", — отмечает Рябцев.