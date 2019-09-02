С приходом на пост главы СБУ друга президента Зеленского и бывшего руководителя "Квартала 95" Ивана Баканова, радикал-патриоты разного толка, бывшие на содержании у ведомства, перестали получать финансирование.

Об этом говорят источники "Страны" в Службе безопасности.

Это, конечно, не означает, что организации вроде С14 остались без покровительства силовых структур. Но возник определенный вакуум координации радикалов со стороны "конторы" и МВД. Это связано с политической обстановкой в стране после выборов 2019 года. Старая власть, которая использовала националистов для своих нужд, ушла, а новая видит в них не столько помощников, сколько угрозу.

В то же время, в кресле министра внутренних дел остается Арсен Аваков, который при Порошенко курировал ряд радикальных структур.

Что в итоге будет с "бойцами уличного фронта" в Украине - разбиралась "Страна".

Аваков меж двух огней

По информации "Страны", пока у новой власти Владимира Зеленского есть устойчивый запрос на то, чтобы нивелировать фактор уличных радикалов.

Как сообщают наши собеседники в "Слуге народа", это было одним из условий, по которому Арсен Аваков сохранил пост главы МВД.

По его ведомству проходят десятки "спящих" дел на радикалов, чья деятельность чаще всего подпадает под обычный криминал: хулиганство, вымогательство, угрозы насилием и так далее.

Однако при власти Порошенко эти очевидные преступления не расследовались, а виновные не привлекались к ответственности. В этом вопросе существовал настолько монолитный консенсус между Аваковым и Банковой, что разрушить его не смогли даже выборы, на которых министр внутренних дел открыто выступил против экс-президента.

Пусть полиция и не позволяла той же С14 кошмарить оппонентов Порошенко, но дальше мелких стычек с правоохранителями дело не пошло. А вопиющие случаи, в которых были замешаны националисты - например, погром цыганского табора на Лысой горе или убийство радикалом Стерненко человека в Одессе - клались под сукно.

Собеседники из фракции "Слуги народа" рассказали "Стране", что Аваков сохранил свою должность благодаря четырем моментам.

Первое - он контролирует несколько десятков депутатов как самовыдвиженцев, так и чденов Слуги народа. И без них невозможны голосования за изменение Конституции, для которых нужно 300 голосов. Поэтому отставка Авакова была чревата срывом наполеоновских планов Зе по перекройке основного закона.

Второе - тесная связь Авакова с Коломойским, который имеет значительное влияние на принятие решений в новой власти. Коломойский опасался, что вместо понятного для него Авакова на посту главы МВД окажется какой-нибудь иной кадр, коммуникация с которым будет менее прочная.

Третье - Зеленский, приняв без особой радости два первых аргумента, выставил и свои условия. Их было два. Во-первых, это зачистка уличных радикалов, подконтрольных Порошенко, чтоб тот не мог их использовать в уличных акциях против президента (видимо отсюда и пошел слух, про путч, который якобы готовит экс-президент). Во-вторых, Аваков не должен препятствовать выходу из своего подчинения Нацгвардии и передачи ее под начало президента. А это не только бывшие внутренние войска, но и находящиеся на Донбассе добровольческие соединения, которые входят в состав НГУ. В частности "Азов", пользовавшийся особым покровительством Авакова.

По второму пункту процесс уже запущен. В ближайшее время Рада должна принять закон, по которому НГУ выводится из системы МВД и передается президенту.

А вот по первому пункту есть вопросы. По данным "Страны", руководство МВД пообещало Зеленскому приструнить уличных радикалов. Но, как сообщили наши источники в полиции, пока активного движения в этом направлении нет.

"Единственное, что произошло в последнее время - начальство затребовало ранее возбуженные дела против радикалов. Но какова будет их дальнейшая судьба - непонятно. Большинство из них находятся в откровенно разваленном состоянии", - сказал "Стране" источник в полиции.

По мнению наших собеседников в МВД, реализовать задачу по борьбе с радикалами, мешает тесная смычка силовиков с националистическим активом за последние пять лет. Поэтому сперва нужно провести внутреннюю люстрацию полиции, а уж после - реанимировать дела против наиболее буйных радикалов вроде С14 или Стерненко.

И вот эта задача для Арсена Авакова, который сам формировал такой кадровый состав полиции, будет потруднее всех остальных. По сути министру предлагают возглавить "контрреволюцию" в одном из главных постмайданных ведомств.

При этом, у МВД - обширная история позитивных взаимоотношений с националистами. Также, впрочем, как и у СБУ. И с этой историей будет непросто попрощаться.

Как полиция и СБУ подкармливали радикалов

Собственно, финансирование как региональные, так и столичные радикалы получали не только из рук кураторов в СБУ – за время каденции прошлого президента Порошенко им системно помогали другие ведомства.

Например, министерство молодежи и спорта. Оно вполне официально выделяло деньги радикалам на проекты "национально-патриотического воспитания молодежи". За все время Порошенко это министерство выделило на патриотические "воспитательные" лагеря и слеты более 10 миллионов гривен.

В отличие от Министерства молодежи, финансирование радикалов в СБУ всегда было процессом закрытым – деньги выделялись на "оперативные" нужды радикалов, которые проходили по агентурной базе спецслужбы. Соответственно, деньги тоже выделялись по "агентурной" статье.

Это позволяло Департаменту защиты национальной государственности - "Департамент "Т" СБУ всегда иметь под рукой карманных неформальных помощников, всегда готовых на силовые действия. А учитывая то, что многие из членов курируемых СБУ радикальных общественных организаций успели повоевать на востоке Украины, а также обзавестись оружием, СБУ, по сути, обзавелась своими штурмовыми отрядами. Которыми они и пользовались в различных ситуациях по собственному разумению и желанию.

Впрочем, финансированием радикальных организаций в СБУ занимались не только в департаменте "Т" - "своих" боевиков из числа радикалов подкармливал и могущественный департамент "К" СБУ - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. И также использовал свою агентуру в собственных целях, но уже несколько другого толка.

Если кураторы из департамента "Т" использовали состоящих с ними на связи радикалов преимущественно в политических целях – для проведения силовых акций против оппонентов режима Порошенко, то департамент "К" пользовал своих питомцев в коммерческих целях - для рейдерства, кошмарывания бизнеса, крышевания контрабанды, торговли наркотиками, оружия и азартных игр.

Но карманными радикальными организациями в 2014 году обзавелись и другие силовые организации Украины. Не секрет, что глава МВД Аваков долгое время покровительствовал полку "Азов" а также родственными ему организациями – "Национальному корпусу" и "Национальным дружинам".

МВД также использовало свои подконтрольные радикальные структуры не только в политических, но и коммерческих целях.

Войны за "черный бизнес"

В 2014 году силовые структуры Украины – СБУ, МВД и Генпрокуратура вступили в борьбу за наиболее сладкие куски серого и черного бизнеса.

При этом СБУ – а именно департамент "К" сохранила за собой монополию на крышевание серых и черных схем контрабанды на таможнях и в АТО, а также контроль за торговлей оружием крупного и среднего масштабов.

Мелкую торговлю оружием вроде провоза трофейного и "утерянного" оружия из АТО, СБУ сделало показательным "кукольным театром" для общественности и СМИ, регулярно рапортуя о задержании небольших партий стволов, гранатометов и другого добра.

Зато игровой и наркобизнес стал яблоком раздора между СБУ и МВД. Конечно же, кураторы из противоборствующих структур – МВД и СБУ, кто направлял своих подконтрольных радикалов на "кошмар" игровых салонов и наркоточек, напрямую не участвовали в стычках. Функции кураторов начинались после акций – драк, поджогов и перестрелок за игровые залы и наркоточки: питомцев отмазывали от уголовного преследования.

Война между МВД и СБУ за подпольный игровой бизнес и наркоточки шла с переменным успехом с 2014 по 2018 год. И в основном закончилась победой МВД.

Генпрокуратура в силу своих системных функций – надзора за следствием, получила долю из всех сфер черного бизнеса, заняв выжидательную позицию наблюдателя в схватке за наркоточки и игровые залы между МВД и СБУ. И у ГПУ в результате оказался впечатляющий процент "акций" нелегальных казино.

Источник "Страны" в МВД утверждает, что за период с 2014 по 2018 год прокуроры вместе с полицией получили полный контроль над игровым бизнесом в Украине и создали настоящую империю азартных игр.

"В Киевской области Генпрокуратура сейчас имеет долю в 70 процентов над игровым бизнесом. В различных регионах доля прокуратуры колеблется примерно в тех же рамках – от 60 процентов в Одесском регионе и восточных областях, до 50 процентов в западных областях. Прокуратура всегда заявляла права на любой кусок "чернухи", которую крышевали менты (полицейские – Ред.). Например, на Волыни прокуроры получают до 50 процентов откатов от полицейских и нацгвардии за нелегальную добычу янтаря. В Одессе, Херсоне и Бердянске прокуроры получают до 50 процентов от крышевания курортного бизнеса. Но это не значит, что прокуратура получает только с ментов. Прокуроры также получает долю с бизнеса СБУ на таможнях, а также от организации схем в зоне боевых действий на востоке Украины". - сказал "Стране" источник в полиции.

Шантаж кураторов

Как видим, "история любви" у националистов и государственной машины - довольно внушительная. Но что же происходит сейчас, когда радикалов начали активно снимать с довольствия?

В связи с отменой хоть и секретного, но все же государственного финансирования от силовых структур, сейчас у украинских силовиков с подопечными радикалами начался период "семейного" охлаждения.

С сексотами из национал-радикальных организаций кураторы из СБУ И МВД продолжают проводить доверительные встречи и пытаются изобразить видимость работы, но уже на "добровольно-бесплатных" началах.

Впрочем, наиболее прозорливые руководители националистических организаций давно обзавелись довольно внушительной собственностью, счетами в банках и легализовали бизнес, повторив судьбу выживших "братков" времен 90-х.

Однако часть радикальных организаций осталась не при делах, не успев "уйти в кэш". У этих активистов разборки с силовиками из-за перекрытия денежного "краника" доходят до шантажа. Причем шантажировать начинают уже не кураторы из силовых структур, а их подопечные.

"Полного финансирования агентуры из числа националистов никогда в СБУ не было. Насколько я знаю, в полиции тоже. Практиковался другой способ – мы давали "нацикам" какой-то объект-частный бизнес на "разрыв". Они шли, кошмарили его, получали ежемесячный откат от коммерсанта. Часть денег передавали в контору. Те, кто удержал контроль над закошмаренным бизнесом – остались в шоколаде и не скандалят. А те агенты из нациков, которые лишились такого контроля, лишились и ресурсов для существования. Естественно, что такие агенты – руководители гражданских организаций, начали возмущаться. Требуют денег на поддержание движения. Понять их можно – они четко отрабатывали свой хлеб, осуществляли различные акции, которые мы планировали. Некоторые даже начали угрожать тем, что расскажут журналистам, как "контора" крышевала наезды на бизнес. Конечно, такие вещи нежелательны, но доказать что-то, если кто-то из агентуры решится на такой шаг, будет очень трудно. Потому что никто и никогда письменно указаний не давал" - рассказал источник "Страны" в СБУ о сложностях агентурной работы.

В целом сейчас украинские силовые структуры находятся на распутье в отношении с радикалами. Окончательно ли порвать связь с ними (с угрозой нарваться на скандалы и разоблачения), устроить большую чистку своих бывших подопечных, либо продолжать негалсно их поддерживать в расчете на то, что в ближайшее время политическая ситуация в старне снова поменяется. И радикалы вновь окажутся востребованы для уличных акций.