Команда президента Зеленского продолжает кардинально перекраивать законодательство страны. Глава государства внес как неотложный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании положений уголовного процессуального законодательства".

Этот проект закона представляет из себя сборную солянку изменений в Уголовный процессуальный кодекс, в законы "О Национальном антикоррупционном бюро", "Об экспертизе" и даже в закон "О радиочастнотном ресурсе". Он значительно меняет правила игры в уголовном и судебном процессе, а также перекраивает полномочия правоохранительных органов.

В деталях разбиралась "Страна".

Коррупционерам могут отменить залог

Одна из самых существенных новаций - вносятся изменения в положения УПК касательно залога для подозреваемых по коррупционным преступлениям.

В законопроекте прописано положение, что следственный судья может не определять денежный залог как альтернативную содержанию под стражей меру пресечения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям.

То есть, в таком случае подозреваемого ждет безальтернативный арест.

Однако формулировка "может не определять" совсем не означает "обязан не определять" и эта норма снова рискует стать не паханным полем для злоупотреблений и договорняков с судьями об альтернативе в виде залога.

В НАБУ узаконят прослушку и агентов

Среди самых важных правок - расширение полномочий НАБУ и ГБР, которые они выпрашивали давно в части самостоятельного применения "прослушки" и радиоразведки. Ранее такими полномочиями среди правоохранительных органов были наделены в основном СБУ и в меньшей мере МВД.

В основном все комплексы по "прослушке" находились в ведении СБУ. То есть при наличии определения Апелляционного суда о разрешении на снятие информации с транспортных - телекоммуникационных сетей, фиксировали перехват данных комплексами СБУ и потом уже сотрудники ведомства - инициатора этого вида негласных следственных действий, приходили в СБУ и получали доступ к записям для составления стенограмм.

Понятное дело, что такое положение вещей абсолютно не устраивало ни директора НАБУ Артема Сытника, ни главу ГБР - Романа Трубу. В свете специфики уголовных производств этих органов - "лишние уши" им были ни к чему. Поэтому законопроект Богдана позволяет НАБУ и ГБР иметь доступ к радиочастотным ресурсам и быть субьектами проведения "негласок" - то есть, проще говоря, самостоятельно, без посредничества СБУ осуществлять "прослушку" и другие мероприятия, связанные с доступом к информации с использованием специальной техники.

Отметим, что у НАБУ технические возможности для прослушки появились уже давно. Более того, страны Запада, которые патронировали Бюро, неоднократно пытались надавить на украинскую власть, чтоб она разрешила НАБУ самостоятельную прослушку.

Этот пункт даже однажды появился в условиях кредитования МВФ.

Однако Порошенко и Ко саботировали процесс, опасаясь, что Запад и его спеслужбы получит через Бюро прямой доступ к негласному контролю за всей украинской элитой.

Что же поменялось сейчас? Судя по всему, данные изменения следует рассматривать в комлексе с другими новациями, которые продвигает Банковая. А именно - внесения изменений в Конституцию, которые поставят НАБУ и ГБР под прямой контроль президента (подробнее об этих изменениях можно прочитать здесь).

Соответственно, НАБУ из категории "агентура Запада" перейдет в категорию "карающий меч царя-батюшки против плохих бояр - бывших и нынешних". А потому, с точки зрения Банковой, следует максимально усилить это орган, также как и ГБР.

Кроме того расширяются полномочия директора НАБУ по самостоятельному определению численности сотрудников НАБУ и привлечения негласных сотрудников на договорных условиях. Для внештатных "агентов НАБУ" будут проводится конкурсы. Вероятно - закрытые. Говоря простыми словами, на законодательном уровне НАБУ разрешается иметь не только штатных, но и внештатных сотрудников (или, как говорят в народе, "сексотов") и легально платить им зарплату по условиям договора.

Ликвидируют "поправки Лозового"

Также в проекте закона предусмотрены глобальные изменения в УПК.

Первым делом Зе-команда намерена отменить так называемые "поправки Лозового", которые сужали возможности правоохранительных органов бесконечно долго расследовать уголовные дела и вводили другие ограничения (подробнее о них читайте здесь).

Напомним, по этим поправкам срок досудебного расследования был ограничен 12 месяцами (преступления малой и средней тяжести) и 18 месяцами (для тяжких преступлений).

Нынешние поправки убирают эти ограничения и возвращают действовавшие до "правок Лозового" положения о начале отсчета сроков в делах только с момента уведомления о подозрении.

Фактовое дело без "пидозры" может быть закрыто теперь только после истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности и то - кроме тяжких, особо тяжких и тех преступлений, за которые предусматривается пожизненное лишение свободы.

Судьи не смогут отменять "пидозры"

Кроме того, предлагают ликвидировать еще один важный инструмент борьбы подозреваемых со следствием - отмена "пидозры" следственным судьей.

За время существования этого положения довольно много людей сумели добиться снятия "пидозр" через решения судов. Так как зачастую подозрения выписывается следователями с явными нарушениями норм законодательства, а во-многих случаях носили характер заказного преследования по политическим или бизнес-мотивам.

Впрочем, нередки были случаи, когда "пидозры" судьи отменяли и за взятки.

Так или иначе, но отмена этой нормы значительно усилит позиции следствия в противостоянии с подозреваемой стороной.

Генпрокурор усилит контроль над антикоррупционной прокуратурой

Статья 36 законопроекта предусматривает предоставление генеральному прокурору Украины право отменять решения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сейчас генпрокурор имеет право отменять решения Национального антикоррупционного бюро, но не Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Депутатов можно будет будет задерживать и обыскивать

Все особые порядки следственных действий по народным депутатам отменяются.

Сейчас запрещено проводить опредеенные процессуальные действия по отношению к парламентариям. А именно: обыск, задержание, осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Эти и подобные меры допускались только в случае, когда Верховная Рада давала согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

Теперь это все отменяется.

Как это будет соотноситься с незаконченной отменой депутатской неприкосновенности - пока это вопрос открытый.

Возможно вступление в силу этих норм привяжут к введению в действие закона об отмене депутатского иммунитета.

Следователям возвращают право назначать экспертизы

Экспертизы на досудебном расследовании снова смогут назначать своим постановлением следователи и прокуроры без обращения с ходатайством к следственному судье, что существенно тормозило расследование.

Ведь, к примеру, трупы с места преступлений приходилось направлять экспертам не с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы, а с направлением следователя на судебно-медицинское исследование, которое нельзя считать, в понимании УПК, заключением эксперта.

И после получения "ухвалы" следственного судьи экспертам приходилось работать уже не с телом, а с документами и анатомическими образцами, что затрудняло и затягивало получение заключения эксперта.

Прокурорам разрешают быть краткими

Для прокуроров с момента вступления новых изменений в силу разрешается оглашать только короткое содержание обвинительного акта. Ранее по ходатайству стороны защиты можно было настаивать на оглашении полного текста обвинительного акта, что в сложных делах с большим объемом страниц акта приводило к затягиванию начала судебного процесса.

Также прокурор и сторона защиты теперь, после прочтения обвинительного акта, могут выступить с вступительной речью, в которой описать какими доказательствами собираются оперировать во время судебного рассмотрения.

Защита в свою очередь в своем выступлении может парировать эти аргументы. Судья в случае злоупотребления со слишком длинной речью получит право ограничивать стороны в этом выступлении.

Суды не смогут давать санкции на обыски не на своей территории

Что касается санкций судов на проведение обысков - то тут устанавливается строгая территориальная подсудность и такие ходатайства смогут рассматривать только суды по месту нахождения органа досудебного расследования.

Теперь Черниговский суд не сможет, например, выдать санкцию на обыск Окружного административного суда Киева.

Что касается обысков у топ-чиновников, то такие ходатайства об обысках будут рассматриваться только Высшим антикоррупционным судом.

Показания "с чужих слов" - вне закона

Из УПК также убирается статья про показания с чужих слов.

Ранее эта норма позволяла свидетелям на досудебном расследовании и в суде давать показания о том что они не видели сами, а слышали от кого-то "с чужих слов". То есть фактически распускать какие угодно слухи и выдавать их за показания с чужих слов.

Этой нормой пользовались часто в политически мотивированных процессах, когда приходили заранее "подготовленные" свидетели и рассказывали разные небылицы, выдавая их за "показания с чужих слов".

О чем эти правки

Если проанализировать это законопроект, то львиная доля этих изменений попросту возврат к старым положениям УПК, существовавшим до внесения изменений в последние годы.

С одной стороны, они убирают нормы, которые вносили хаос в процесс судебного и досудебного следствия (как, например, зачитывание целиком обвинительного акта или же требования ходатайств по экспертизам).

А также ликвидируют некоторые возможности для злоупотребления со стороны следствия.

С другой стороны - перекрывают лазейки, которыми пользовалась сторона защиты, чтоб затруднить жизнь следователям и стороне обвинения. В свое время это помогало, в том числе, и противникам Порошенко отбиться через суды от наездов властей.

Противникам нынешней власти, после принятия поправок (а их, с огромной долей вероятности, примут уже в ближайшее время), будет сделать это уже труднее.