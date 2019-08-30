Владельцам евроблях, которым уже начали выписывать большие штрафы (в основном - по 8,5 тысяч гривен - за управление транспортным средством на иностранной регистрации) обещают очередную отсрочку, а в перспективе - и полное решение вопроса с "доступной растаможкой" авто.

В первый день работы новой Верховной Рады был зарегистрирован законопроект № 1030. Документ подал президент Владимир Зеленский, определив его как безотлагательный.

Ранее, пытаясь успокоить евробляхеров, которые уже собирались с акциями протеста на Банковую, у Зе заверили - примут отсрочку по штрафам как можно быстрее. На что юристы парировали - в первый день работы парламента это попросту невозможно, так как проект по регламенту еще должен пройти обсуждение и согласование в профильном комитете.

Впрочем, уже с утра 30 августа глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич отчитался, что "в 00.30 законопроект об отсрочке штрафов был проголосован. А сегодня его должен подписать президент". И заверил: "Можно больше не волноваться, что вас остановят на дороге".

При этом парламент, который работал до двух часов ночи 30 августа, по хронологии в 00.30 проголосовал за отмену неприкосновенности, а в 00.39 президент Зеленский в сессионном зале бурно отреагировал на спорящих депутатов. Он выкрикнул: "Господи! Да шо вы орете все время", и ударил обеими руками по столу.

Парламент также голосовал за профильные комитеты.

Примечательно, что на сайте Верховной Рады по-прежнему нет текста законопроекта о евробляхах, а в хронологии его продвижения в парламенте указано лишь, что 29 августа он получен ВР, а 30 августа его "поручено подготовить".

Между тем, в "АвтоЕвроСиле" анонсировали начало работы над новым законопроектом - о доступной растаможке.

"Страна" разбиралась, что ждет владельцев евроблях, и можно ли им уже выезжать на дороги, не опасаясь штрафов.

Отсрочка на словах

По данным главы "АвтоЕвроСилы" Олега Ярошевича, в новом проекте от Зеленского штрафные санкции для владельцев авто на иностранной регистрации (с 24 августа им могут выписывать штрафы от 8,5 тысяч гривен до 170 тысяч гривен или конфисковать авто) отложили "на 90 дней или до принятия нового закона". Также, якобы, отсрочка штрафа идет параллельно с возвратом льготной растаможки - переоформить авто и поставить его на украинские номера можно будет со скидкой в 50% от действующих ставок. Такой режим действовал до февраля 2019 года и как раз за это время, по утверждению главы компании Autoconsulting Олега Омельницкого, "авто растаможили все, кто хотел".

То есть, оставшиеся бляхи - это машины, переоформлять которые либо нет смысла (откровенный хлам, в который не стоит вкладывать деньги), либо нет законной возможности. "По многим авто, которые покупались где-то в подворотне с выписанной от руки доверенностью, попросту нет легальных документов. Фирмы, на которые они были оформлены, давно закрылись и найти концы попросту нереально", - пояснил Омельницкий "Стране".

Да и вряд ли кто-то будет растамаживать сейчас бляхи даже со скидкой. Ведь владельцы таких авто ожидают более щедрых предложений от новой власти - за переоформление, по мнению соучредителя "АвтоЕвроСилы" Александра Чернявского, готовы платить не больше 35% от стоимости авто, а не по 200-300%, как им насчитывают сейчас.

Так что, если льготную растаможку действительно вернут, то на практике она, скорее всего, все равно будет неработающей.

Интересна формулировка самой отсрочки штрафов - "на 90 дней или до принятия нового закона". Ранее планировали отложить штрафы до 1 января 2020 года. То есть, не исключено, что новый закон о растаможке может появиться раньше.

Впрочем, пока официально текст законопроекта от Зеленского не обнародован. Также нет данных о том, что его хотя бы рассматривали в ВР. На сайте Рады указано лишь, что 29 августа проект получен, а 30 августа его "поручено подготовить". Последняя формулировка для ВР новая. Раньше по хронологии продвижения проектов в парламенте после того, как документ был получен ВР, указывалось, что он направлялся на рассмотрение в комитеты. Поэтому пока статус проекта о евробляхах непонятен. Между тем, в соцсетях уже активно обсуждают новую вольницу для бляхеров.

"Изменения в Закон "О Евробляхах" проголосованы. Отсрочка применения штрафов на 90 дней или до принятия нового Закона. Лично мне нравится. Кто попал в порошенковский разводняк с "дешевой" растаможкой, смиритесь, проехали", - написал на своей странице в Facebook адвокат Александр Шум.

"Его отправили на комитет, а не отсрочили! Не могу найти текст законопроекта. Лучше убедиться и не подставлять людей", - прокомментировал киевлянин Тимофей Сорокин пафосные заявления Олега Ярошевича.

Есть также информация, что законопроект будут голосовать во вторник, 3 сентября. И только после рассмотрения на комитете, как того и требует регламент.

По словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, в любом случае пока новый закон не будет официально опубликован, он не вступит в силу. А это значит, что штрафовать евробляхеров по-прежнему могут.

Пока еще штрафуют

Почти детективная история случилась не только с принятием отсрочки по штрафам. До конца непонятно каков нынешний статус евроблях и могут ли выписывать штрафы владельцам авто на иностранных номерах.

Формально прежняя отсрочка уже не действует. А это значит, что Нацполиция имеет право выписывать штрафы - от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен за управление такими машинами, и от 17 тысяч до 170 тысяч - за нарушение режима ввоза транспортных средств (или же конфисковать автомобиль).

Тогда еще заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, комментируя штрафы для евробляхеров с 24 августа после круглого стола на эту тему, пообещал, что никакой "охоты" на автомобилистов не будет. "На круглом столе выяснилось, что еще нет приказа, который бы позволил Нацполиции получить доступ к таможенной информации. А без такой информации полицейские не смогут доказать, что есть нарушение, и, соответственно, не смогут штрафовать", - пояснил "Стране" соучредитель "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

Впрочем, позже глава Таможенной службы Максим Нефедов опроверг эту информацию.

"У полиции есть доступ к таможенным базам данных. Мое понимание - да", - сказал Нефедов, отвечая на вопрос о том, имеет ли право полиция не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

В некоторых городах полиция уже штрафует бляхеров. Так, в Кропивницком на 8,5 тысяч гривен оштрафовали водителя Opel Astra на бляхах. Также составили несколько протоколов в Полтаве. Хотя массовой охоты на бляхеров нет. В "АвтоЕвроСиле" заявляют, что оперативно выезжают по таким случаям, и, якобы, полиция тут же снимает все вопросы.

В то же время представитель активистов в Днепре Александр Максименко написал в соцсетях: "Убедительно прошу всех, кто не хочет получить штраф. Не ищите проблем на свою пятую точку. Потерпите недельку без машины".

Юрист судебной практики компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук пояснил "Стране", что полиция имеет право штрафовать евробляхеров. "Штраф может быть наложен если транспортное средство, было ввезено в Украину в режиме транзита либо временного ввоза, и нарушены сроки по ним, или ТС используется для предпринимательской деятельности либо получения дохода, передано в пользование, распоряжение или владение третьему лицу. Решить проблему может лишь принятие закона, которым либо отменят ответственность за соответствующие деяния, либо в том или ином виде отсрочат. Соответствующими полномочиями обладает Верховная Рада, но никак не президент", - сказал он.

"Относительно полномочий взыскания штрафов с пользователей транспортных средств на иностранной регистрации, то законом предусмотрено, что такие полномочия предоставлены органам доходов и сборов, если это касается денежных взысканий, а конфискация транспортных средств будет производиться только по решению суда.

Если же говорить о полномочиях Национальной полиции, то их обязали выявлять транспортные средства с нарушенным режимом прохождения таможенной очистки и сообщать письменно о таких случаях органы доходов и сборов.

Кроме того, им предоставлено право останавливать транспортные средства в случае, если у них есть информация о нарушениях владельцем (пользователем) транспортного средства таможенных правил его ввоза и прохождения таможенных процедур", - добавил управляющий партнёр ЮФ "Мисечко и Партнёры" Владимир Мисечко. И формально все эти нормы все еще действуют.

Когда будет "доступная растаможка"

В "АвтоЕвроСиле" анонсировали, что будут требовать изменения формулы для растаможки, в частности, отмены коэффициента возраста в акцизе. Напомним: сейчас стоимость оформления авто считают так: акциз (базовая ставка - 50 евро для нового авто с бензиновым мотором и 100 евро - с дизельным) умножается на объем двигателя и коэффициент возраста (максимум - 15) плюс 20% НДС плюс 10% ввозной пошлины плюс 1,5% военного сбора. Ранее в "АвтоЕвроСиле" говорили, что попытаются пролоббировать отмену акциза, то есть, чтобы остались только НДС, пошлина и другие фиксированные налоги и сборы. "Всего получится около 35% от стоимости авто", - пояснял Чернявский.

Ярошевич также анонсировал борьбу за доступную растаможку не только для легковых авто, но и для транспорта для малого и среднего бизнеса (грузовики, пассажирские авто), а также специального транспорта (скорые, пожарные и пр.). Также лоббируют льготы для отдельных категорий населения скажем, участников боевых действий, многодетных семей и др.

"Законом мы все поменяем в самую лучшую сторону", - обещает глава "АвтоЕвроСилы". Впрочем, когда владельцы евроблях получат "доступную растаможку" - пока непонятно.

Неясно также как в бюджете будут компенсировать дыру по таможенным поступлениям от автомобилей. Ведь если на растаможку предложат скидки, то под них должны попасть не только евробляхи, но и все иномарки. По данным ассоциации "Укравтопром", за первое полугодие этого года в Украину импортировано 304,6 тысяч легковых авто, таможенная стоимость которых составила около 1,7 млрд долларов. Для бюджета это сотни миллионов долларов налоговых поступлений.

Некоторые эксперты не исключают, что этот вопрос попросту могут спустить на тормозах - вначале пообещать "доступную растаможку", а затем начать закручивают гайки.

"Мои ощущения, что у многих (евробляхеров - Ред.) просто нет документов на машины. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, то почему они должны появится через полгода", - отметил в одном из недавних интервью назначенный вчера министр инфраструктуры Владислав Криклий.