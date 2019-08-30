Новоиспеченный генпрокурор Руслан Рябошапка пока еще не может полностью взять под контроль ситуацию в своем ведомстве, поскольку ему досталась должность с кадровыми возможностями, существенно ограниченными старым законом "О прокуратуре".

Ведь по старому профильному закону все кадровые назначения и увольнения проходили только через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Для старого генерального - это было не помеха так как при вступлении в должность 3,5 года назад он приостановил работу КДКП, пока не назначил всех нужных людей (в основном из МВД), а потом перезапустил прокурорское самоуправление, посадив туда своих в доску людей.

Поэтому на помощь новому генпрокурору Руслану Рябошапке вчера был подан от имени президента, как неотложный, новый законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформированию органов прокуратуры".

На вчерашней сессии при избрании генпрокурором Рябошапки, нардеп-бютовец Андрей Кожемякин пытался узнать у него, что же там пытаются отреформировать, так как текста проекта на сайте парламента вчера еще не было. Но Рябошапка обтекаемо ответил, что эти первоочередные меры нужны для того, чтобы прокуратура стала координатором между правоохранительными органами в борьбе с коррупцией.

Сегодня "реформаторский" законопроект появился в открытом доступе и вызвал бурное обсуждение в прокурорских кругах.

Всех прокуроров - за штат

Главным объектом реформ, согласно текста проекта закона, должна стать абсолютно вся вертикаль прокуратуры. Вместо ГПУ вводится Офис генерального прокурора, вместо региональных прокуратур возвращается старое название - областные, а вместо местных (в районах) - на американский манер - окружные.

В проекте сказано, что со дня опубликования закона и вступления его в силу все сотрудники прокуратуры считаются такими, что предупреждены о последующем выведении за штат в связи с прохождением обязательной переаттестации. Набор в новую прокуратуру будут проводить кадровые комиссии Офиса генпрокурора и областных прокуратур. Из кого они будут состоять и по какому принципе формироваться - в проекте закона не указано.

Также приостанавливаются функции Квалификационно-дисциплинарной комиссии и Совета прокуроров.

Все кадровые решения по назначению на высокие административные (руководящие) должности в прокуратуре будет принимать лично генпрокурор.

Новоназначенные руководители, а также глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуроры САП освобождаются от аттестации.

Значит ли это, что Назар Холодницкий пока остается - не факт.

Ведь один из президентских законопроектов предусматривает право назначения глав САП и НАБУ передать президенту. Поэтому вероятно замена в руководстве САП произойдет после принятия соответствующего президентского законопроекта.

Хотя, по данным источников "Страны", шансов удержаться у Холодницкого (из-за его давней коммуникации с Аваковым) больше, чем у главы НАБУ Сытника.

Набирать в прокуратуру будут "с улицы"

Согласно новому прокурорскому законопроекту ликвидируется старый порядок набора в прокуратуру, по которому кандидаты на должность прокурора (ранее не работавшие в прокуратуре) после успешных тестов должны были учиться год в Академии прокуратуры и стажироваться параллельно в прокуратурах, а потом переходить в кадровый резерв и при наличии вакансий бороться на конкурсе за первую должность в местной прокуратуре.

Согласно предлагаемым Зе-командой изменениям баллотироваться в прокуратуру теперь можно без обязательной годичной подготовки в Академии прокуратуры.

Квалификационные требования по стажу остаются пока прежними: местная прокуратура - 2 года юрстажа, областная - 3, Офис генпрокурора - 5 лет. Собственно Академия прокуратуры будет теперь называться намного проще - Тренинговый центр прокуроров, где они будут проходить повышение квалификации.

Тесты будут анонимными и письменными

В процессе переаттестации все прокуроры и кандидаты в прокуроры должны будут пройти анонимное письменное тестирование, заполнить декларации добропорядочности и родственных связей в правоохранительных органах, а потом пройти собеседование в кадровой комиссии на профпригодность и решить практическое задание.

Причем в проекте прописали, что непрохождение переаттестации в связи с пребыванием в отпуске или на больничном не спасет от увольнения.

Особо бурно отреагировали на новые конкурсы в местных (районных) прокуратурах, которые единственные прошли изнурительное тестирование в 2015 году. Именно рядовых прокуроров тогда подвергли компьютерным тестам на профпригодность и логику. А областные аппараты прокуратур и ГПУ никакие аттестации 4 года назад не коснулись.

Сотрудники местных прокуратур в отчаянии - ведь им снова придется подтверждать, что они не зря едят хлеб и занимают свои скромные должности по праву. Также много недовольных среди недавно назначенных через конкурсы КДКП на должности в областных аппаратах и ГПУ. Ведь в их случаях нужно было приложить немало усилий, чтобы найти подход к членам КДКП, искать людей "чтобы замолвили словечко". Иначе даже с высоким баллом за профессиональные тесты члены КДКП запросто рубили на собеседовании "неугодных" кандидатов издевательскими вопросами о сценах из фильма "Блондинка в законе" и тому подобное.

Еще один спорный момент в новом законопроекте - отмена Положения о классных чинах. То есть, получается, что Рябошапка хочет перевести всех прокуроров чисто в гражданский сектор и отобрать у них погоны. За классный чин прокуроры получали доплаты к зарплате и поэтому грядущая ликвидация этого института также вызвала у прокуроров немало вопросов.

Еще один интересный момент - ликвидация военной прокуратуры. В новом проекте закона прописано, что военные прокуроры должны передать свои коллегам из гражданских прокуратур все дела с момента вступления в действие закона. В областных и местных прокуратурах уже с трепетом ожидают девятого вала "специфических" производств военных о "террористах и сепаратистах", по которым придется ходить в суд.

Как бы там ни было, но остается фактом, что в сентябре правоохранительную систему ждет новый виток турбулентности.

Правда, на все жалобы у нового руководства Генпрокуратуры будет вполне логичный ответ - за время правления Луценко ведомство было коррумпированным и неэффекивным, практикущим дела по заказу власти или же просто заинтересованных лиц.

А потому его чистка необходима.

С другой стороны, в интересах новой власти по максимуму оперативно решить задачи реорганизации, чтобы и без того разбалансированная машина правосудия не забуксовала окончательно.