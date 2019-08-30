Первое заседание новой Рады 9 созыва стало судьбоносным для самих народных избранников. Депутаты показали 16 часов ударной работы, впрочем большая часть из них была посвящена направлению на рассмотрение в профильные комитеты законопроектов, тексты которых никто не видел.

Вишенкой на торте стало рассмотрение изменений к Конституции по снятию депутатской неприкосновенности, которое после долгих препирательств закончилось голосованием в 1 чтении в 363 голоса "за".

Но теперь нардепов ожидает куда более серьезное голосование - за изменения к Конституции в целом, после которых навсегда будет отменен депутатский иммунитет. И для этого нужно собрать 300 голосов.

Казалось бы, после 363 голосов что может быть проще. Но это впечатление обманчиво. Поиск голосов за отмену депутатской неприкосновенности станет первым водоразделом новой Рады, ведь и в самом монобольшинстве не все хотят стать "прикасаемыми", и среди сателлитов "Слуги народа" не так много желающих остаться без иммунитета с 1 января 2020 года, когда єти изменения вступят в силу.

Как президент и его команда будут искать голоса для снятия неприкосновенности, анализирует "Страна".

"Почистят столпы прошлого режима"

"Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, станут просто обычными людьми. Нам нужно получить 300 голосов. Наша фракция – это 254", - ликовал Давид Арахамия, новоиспеченный глава фракции "Слуга народа" в начале третьего часа ночи пятницы, по завершению исторического заседания Рады.

Несколькими часами ранее 363 депутата Верховной Рады нажали кнопки "за" отмену депутатской неприкосновенности, проголосовав проект изменений к Конституции в первом чтении. Этот проект еще два с лишним года назад внес в Раду Петр Порошенко, бывший президент Украины.

По проекту, из Конституции исключается пункт 80 статьи, в которой говорится: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в этой статье останется только одна часть, о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за голосования и высказывания в Раде.

Тогда же Порошенко вписал в документ, что неприкосновенность отменится с 1 января 2020 года. Затем по законопроекту дал положительный вывод Конституционный суд. Но бывший созыв Рады так и не дошел за голосование за эти изменения.

Сегодня сам Порошенко заявляет - его проект сочла несовершенной Венецианская комиссия, решившая, что "полная отмена депутатского иммунитета в странах с уязвимой демократией, какой является Украина, может быть опасной для функционирования и автономии парламента".

Отсылка на позицию Венецианской комиссии вписана и в выводе Конституционного суда, как замечание по этому проекту.

Более того, один из судей Конституционного суда - Сергей Сас - в рамках этого дела в своем личном мнении прописывает и второе замечание, мол, тогдашняя попытка Порошенко отстрочить момент снятия депутатского иммунитета на январь 2020 года, а не отменить неприкосновенность моментально, нарушает процедуру по внесению изменений в Конституции. "Есть риск внесения изменений к Основному закону вне процедуры, определенной Конституцией Украины", - сказал Сас.

Наличие замечаний в выводе КС формально не дает права новоизбранной Раде вообще рассматривать эти изменения к Конституции (о чем прямо говорится в Регламенте). И об этом во время обсуждения неоднократно вспоминали депутаты, но это никого не остановило.

"Быстрее, быстрее", - подгоняет из президентской ложи главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова глава государства Владимир Зеленский.

В конце рассмотрения проекта он вообще выкрикнул в зал: "Господи! Да шо вы орете все время" и ударил обеими руками по столу.

"За последние годы Конституционный суд отменил несколько законов, не имея претензии к их содержанию, а исключительно - из-за несоблюдения процедуры их принятия, - напоминает "Стране" Михаил Папиев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), многолетний член Регламентного комитета Рады, - У этого проекта может быть аналогичная судьба, если не будет соблюдена вся процедура принятия. Должен быть вывод комитета, 2 недели на внесение поправок, а потом выходить на голосование. В другом случае - это полное нарушение Регламента".

О своих претензиях к процедуре принятия этого проекта говорит и нардеп от "Европейской Солидарности" Руслан Князевич.

Впрочем, представители "Слуги народа" на это возразили, что в Регламенте нет прямой нормы о замечаниях Конституционного суда. Достаточно, что он в целом одобрил законопроект.

Князевич, кстати, окажется единственным депутатом, кто нажмет кнопку "воздержался" во время исторического голосования.

А вот глава "ЕС" Петр Порошенко, грозя ответственностью за нарушение процедуры принятия, тем не менее, призывает фракцию поддержать отмену депутатской неприкосновенности.

"Ни мне, как пятому президенту Украины, ни "Европейской солидарности" нечего бояться", - пафосно вещает Порошенко.

Решение голосовать было принято в "ЕС" в последний момент. До этого времени депутаты от политисилы публично говорили о том, что рассмотрение этого проекта нарушает Регламент.

"Парни, не надо вам цепляться за депутатскую неприкосновенность, у нас и так есть большинство. И если мы получим представление даже при условии наличия депутатской неприкосновенности, мы все равно лишим вас ее, не занимайтесь манипуляциями, которыми занимались 5 лет", - многозначительно показывая в сторону сектора "ЕС" под громкие аплодисменты за пару минут до голосования говорит коллегам Даниил Гетьманцев, один из топов "Слуги народа".

Похоже, этот аргумент для многих оказывается решающим - в момент голосования на табло высвечивается 363.

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении", - заявил Давид Арахамия после голосования.

Единственная фракция, которая не голосовала за снятие неприкосновенности - это "Оппозиционная платформа". Что в общем-то объяснимо. Если Порошенко и его соратники в случае чего еще могут теоретически надеяться на заступничество Запада, то депутатов от "Оппоплатформы" американское посольство, естественно, защищать не будет.

Кроме того, "Платформа", в отличие от ЕС является прямым конкурентом "Слуги народа" за голоса избирателей юго-востока. А потому во фракции небезосновательно полагают, что именно по ним может быть нанесен первый и самый сильный удар.

Кнутом, пряником и пиаром

363 голоса за отмену депутатской неприкосновенности в 1 чтении - это одно из самых результативных голосований новой Рады. Это голоса всех фракций и групп, включая "ЕС", но кроме "Оппоплатформы".

Большинство ж решений новой Рады принимаются в 300-320 голосов. Это сама "Слуга народа" плюс "Батькивщина", плюс 20-30 внефракционных мажоритарщиков, плюс сформировавшаяся группа "За будущее" в составе 22 мажоритарщиков, входящих в орбиту повторно назначенного главы МВД Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского.

Но можно ли надеяться на такую же щедрую поддержку сателлитов "Слуги народа" во время финального голосования, намеченного на 3 сентября?

"Я оцениваю шансы на отмену неприкосновенности в 70 на 30. Собрать 300 голосов будет намного тяжелее, чем сегодня ночью 363. Все фракции галерки не будут голосовать. Ренегаты появятся и в самой "Слуге народа", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

О том, что 10-15 победивших на мажоритарных округах от "СН" депутатов выступают против отмены депутатской неприкосновенности, говорил журналистам и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, обещая, что "с ними будут работать".

Как уже писала "Страна", даже в среде депутатов правящей партии (не говоря уже об оппозиции) есть опасения, что после отмены неприкосновенности любой станет жертвой силовых структур за малейшее отклонение от "генеральной линии". Особенно после того как будет восстановлена уголовная ответственность за незаконное обогащение.

"Слова о том, что какая разница - есть неприкосновенность или нет, если у президента большинство в Раде - это от лукавого. Разница есть. Если нет неприкосновенности, к тебе в любой момент могут прийти и задержать просто, когда тебя кто-то закажет из власти или по бизнесу. Без каких-либо предварительных процедур. А если есть неприкосновенность все равно придется проходить комитет, предъявлять хоть какие-то доказательства. Ситуация совсем другая", - сказал "Стране" один из нардепов.

"Инакомыслящих будут давить информационно. Зеленский, как никто другой, умеет делать пиар. Не исключаю и другие методы. Не обязательно кнут и пряник. Например, к этой дате могло бы появиться заявление КС или отдельных судей КС, который мог бы прояснить свои позиции, что он имел в виду, когда писал эти замечания", - добавляет Бортник.

"Дожмут, не сомневайтесь. Подстрахуются внефракционными, группой "За будущее", папками, которые уже на каждого насобирали. В данной ситуации многие потенциально становятся объектом внимания и подумают как на себя не навлечь новых проблем, - считает политолог Вадим Карасев. - Новая власть решила, что депутатство уже не будет привлекательным офшором, за который можно спрятаться. Поэтому они и в списки понабирали винтиков для машины голосований. Рада - уже не Рада, а палата регистрации решений, принятых в офисе президента. Другое дело, что сами депутаты должны помнить, что они - не только слуги народа, но и слуги закона".

Впрочем, один из самых убедительных аргументов, чтобы заполучить лояльность парламента, Зеленский прямо озвучил депутатам в Раде накануне. Он им дал год испытательного срока, чтобы доказать эффективность своей работы, добавив, что "уже знает, что распускать Верховную Раду не так и страшно".