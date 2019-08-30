В первый день работы новоизбранная Верховная Рада утвердила кандидатуру нового премьер-министра - Алексея Гончарука - и новый Кабмин.

Часть претендентов на министерские портфели стала известна заранее и о них "Страна" уже подробно писала. Но не обошлось и без сюрпризов, в частности, министром здравоохранения стала Зоряна Черненко, хотя в Минздрав прочили совсем других людей.

"Если охарактеризовать новый Кабмин коротко - то это технократы, без особых политических амбиций. Не стоит ждать от него большой самостоятельности - правительство будет работать по плану, заданному Радой", - говори глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Это Кабмин- "витрина" и Кабмин - сall center, которому будут звонить с Банковой и просить "что-то принять", - добавил экономист Алексей Кущ.

Экспертные сообщества уже активно обсуждают "своих" министров и далеко не всегда их отзывы - хвалебные.

"Слишком короткая скамья запасных - не так много претендентов у команды Зеленского, из которых можно было выбирать", - поясняет Забловский.

Гончарук, выступая перед парламентом, указал на основные проблемы Украины - коррупцию и бедность. И заявил: в новом правительстве воровать не будут. Главной задачей для нового Кабмина считает экономический рост, минимум, на 5-7% в год. Ипотека в гривне под 12-13%, дешевые кредиты для бизнеса, новые рабочие места - вот неполный перечень того, что пообещал премьер уже в течение ближайшего года.

"Страна" разбиралась, кто возглавил ключевые министерства, и каких решений стоит ожидать от нового правительства.

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Новым министром экономики, как и ожидалось, стал Тимофей Милованов. Милованов - известный украинский экономист, доцент экономики Питсбургского университета и почетный президент Киевской школы экономики. С 2016 года он - в Совете Нацбанка, в который, как писали некоторые СМИ, его "пропихнула" Валерия Гонтарева.

На базе его школы Милованова были организованы курсы для будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.

При этом экономисты, с которыми пообщалось "Страна" считают, что Милованов все же скорее теоретик, чем практик. "Он знает западные стандарты и концепции, но не факт, что сможет применить все это в условиях украинской действительности. Министром, скорее, должен был стать человек с опытом работы в украинском секторе реальной экономики", - говорит экономист Алексей Кущ.

По мнению Куща, Милованов может разочароваться в министерской работе, как это в своей время случилось с главой Минэкономики в правительстве Арсения Яценюка, создателем Киево-Могилянской бизнес-школы Павлом Шереметой (он продержался в этом ведомстве всего 7 месяцев). Некоторые эксперты также подозревают, что Милованов изначально идет в министерство "для строчки в резюме".

В новой должности Милованов будет реализовывать идеи либертарианства, в частности, ожидается ускорение приватизации государственных предприятий.

Напомним, что во времена Порошенко (за которого Милованов голосова и поддерживал во время выборов) новый министр экономики активно агитировал за все реформы предыдущих правительства. То есть идеологически курс останется прежним.

Оксана Маркарова, министр финансов

Новая - старая глава Минфина Оксана Маркарова перекочевала в правительство Гончарука из Кабмина Гройсмана.

"И это даже более четкий маркер, чем то, что оставили Авакова. Это значит, что финансовая политика времен Порошенко будет продолжена. То есть, сохранятся прежние коррупционные ренты, авантюрная политики по построению пирамиды ОВГЗ, по-прежнему не будет точек роста для отечественной экономики. То есть, это будет рай для инвестиционных банкиров и ад для реального сектора", - считает Алексей Кущ.

Отметим, что наращивание пирамиды облигаций госзайма за счет их высокой доходности (более 15% годовых) прямо противоречит заявленной Гончаруком политики на снижении ставок по кредитам. До тех пор пока госуарству можно дать взаймы под более чем 15%, никто кредитовать ни населеня, ни бизнес под менее чем драконовские 18-20% не будет.

"Страна" уже писала, что Маркарова считается креатурой своей скандальной предшественницы Наталии Яресько, а также долгое время работала в бизнесе. С ее бизнес-связями связана основная порция компромата на Маркарову. Так, ее и ее мужа Данила Волынца обвиняли в заработке на схеме с ликвидацией "Актив-банка", который ранее принадлежал братьям Клюевым, а позже был продан "семейной" компании Маркаровой "ИТТ-инвест".

Из более "свежих" схем Маркаровой приписывают "строительство пирамиды ОВГЗ". Якобы, она участвовала в схеме заработка на пирамиде через банк своего мужа (Данил Волынец владеет 70,9% "Аккордбанка").

Одной из первоочередных задач для Маркаровой в правительство Гончарука станет возобновление переговоров о сотрудничестве с МВФ, - считают эксперты. Также Гончарук анонсировал масштабные изменения в налоговой системе. Алексей Куц прогнозирует наступление на малый бизнес, в частности, ужесточения для физлиц-предпринимателей.

Напомним, что уже давно ходят слухи о намерения властей полностью уничтожить упрощенную систему налогообложения или свести ее к минимуму (распространив лишь на микробизнес). Не исключено, что сейчас, на волне всенародной поддержки, новое правительство как раз и приступит к решению этой задачи.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды

Алексей Оржель - человек нового премьер-министра Гончарука. Он работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO), руководил там сектором "Энергетика". А его непосредственным шефом был Алексей Гончарук.

Оржель закончил Интститут энергосбережения и энергоменеджмента при КПИ, работав в Нацкомисии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ). Также возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

Глава комитета жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства и экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко охарактеризовал Оржеля как "лоббиста зеленой возобновляемой энергетики".

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказал "Стране", что хорошо уже то, что Оржель - не чужой для отрасли человек, как прежний министр Игорь Насалик.

"Он более осведомлен в процессах и проблемах отрасли и не является явным лоббистом чьих-то бизнес-интересов. Оржель готовил многие нормативные акты, то есть, "в теме", - говорит Рябцев. Но многое, по его мнению, будет зависеть от команды Оржеля.

В новом статусе его ждет немало вызовов. В энергетике начаты реформы, и главное, не остановится на полпути, а такой соблазн есть, - говорят Рябцев. Имеется в виду, прежде всего, реформа рынка электроэнергии, из-за которой тарифы для бизнеса выросли на 20-30%. Особо недовольны энергоемкие предприятия, в частности, ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. Поэтому эксперты подозревают, что может быть откат и все вернется к ручному регулированию тарифов.

Новому министру также придется решать целый ворох проблем угледобывающей промышленности (начиная от задолженности по зарплатам шахтерам и заканчивая реформированием угольной отрасли).

Одним из первых испытаний для нового министра может стать дефицит угля на украинских ТЭС, который уже почти критический.

После резкого сокращения поставок из России встал вопрос - где закупать уголь.

Параллельно на государственных предприятиях реанимируются старые и появляются новые угольные схемы.

К примеру, на "Центрэнерго" уголь поставляет фирма-прокладка с уставным фондом в тысячу гривен, владелец которой является также учредителем компании, ранее управлявшей АЗС из сети "Привата" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сможет ли новый министр сломать эти схемы - пока вопрос.

Не исключено, впрочем, что никто ничего ломать не будет, а как раз наоборот. С учетом того, что Оржель попал на эту должность по протекции Гончарука, а последний не имеет пока достаточного политического веса, чтобы самостоятельно принимать решения о назначении министров, надо полагать, что он оказался в министерском кресле по решению более влиятельных сил. Например, связанного с Коломойским главы Офиса президента Богдана.

Зоряна Скалецкая (Черненко), министр здравоохранения

Кандидатура Зоряны Скалецкой (Черненко) на пост нового министра здравоохранения стала сюрпризом для врачебного сообщества.

Напомним: ранее эту должность прочили главе Нацслужбы здоровья Олегу Петренко, но тот, судя по всему, отказался и спешно ушел в отпуск. Затем рассматривали кандидатуру одесского экс-губернатора Максима Степанова. Но в итоге министром стала Зоряна Черненко - доктор юридических наук, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации и ведущий эксперт в Реанимационном пакете реформ по вопросам медицинской реформы. Зоряна Черненко - бывшая жена экс-депутата от БПП Александра Черненко.

"Зоряна - выходец из Киево-Могилянской академии (заместитель декана факультета юридических наук,- Ред.), как и заместитель Супрун Павел Ковтонюк. Она была советником у экс-министров здравоохранения Олега Мусия и Александра Квиташвили. А позже - стояла у истоков той самой медицинской реформы Супрун-Березенко-Порошенко, плоды которой уже ощутили на своем здоровье все украинцы", - говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Поэтому, по его мнению, "с Зоряной Черненко нас ждет реванш супрунщины".

То есть, стоит ожидать продолжения медицинской реформы, конечной целью которой является введение платной медицины. Прогнозируется, что сама Ульяна Супрун, по поводу которой в Киев уже дважды приезжали американские лоббисты, останется при новом министре советником или же ей выделят должность в какой-то из дочерних структур Минздрава. Но в реальности она будет и дальше курировать реформу.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что Черненко оптимальная кандидатура для "западных доноров". При этом он характеризует ее как грамотного эксперта, знающего проблемы отрасли, и хорошего менеджера. "А будут ли продолжать реформу - это, скорее, политическое, чем ее личное решение", - отмечает Забловский.

В медицинской среде говорят, что многое будет зависеть от команды новой главы Минздрава.

"Главное, чтобы не пролезли те, кто быстро "переобулся". А часть из них уже пошла поздравлять и засвидетельствовать почтение", - написал в Facebook руководитель компании Аccemedin Сергей Сошинский.

Анна Новосад, министр образования и науки

Новосад - свой человек в Минобразования. Она работает в ведомстве с 2014 года. Одно время была советником министра, а позже возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции министерства. С 2017 года - глава директората стратегического планирования и европейской интеграции.

"Анна Новосад - это человек, который знает МОН изнутри, ей не понадобится время, чтобы разбираться, что и как нужно делать. И "революционных решений" тоже, думаю, ждать от нее не стоит", - считает эксперт в сфере образования Андрей Черных.

По его мнению, один из главных вызовов, который будет стоять перед министерством и Новосад – повысить престижность учительского труда, и огромный вес тут будет иметь финансовая составляющая, то есть повышение зарплат. А тут ведомству придется договариваться с Минфином, которое уже озвучило свою позицию на этот счет - сокращение учителей, увеличение нагрузки с 18 до 20 часов и только потом - доплаты.

"Тяжелая дискуссия с Минфином ожидается и по вузами. Речь идет о внедрении формульного подхода финансирования вузов (по определенным критериям) и решении вопроса об учреждении индикативной себестоимости обучения, ниже которой нельзя будет устанавливать плату за обучение, в первую очередь для популярных специальностей", - говорит Черных.

Также ведомству нужно будет готовить законопроект об общем среднем образовании ко второму чтению, и тут его ждут непростые дискуссии по языку обучения, а с профсоюзами - относительно зарплат и условий работы учителей.

Андрей Загороднюк, министр обороны

Андрей Загороднюк - первый кандидат, которого должна была утвердить Верховная Рада после голосования за премьера Алексей Гончарука. Но случился курьез - Загороднюк в нужный момент не оказалось в сессионном зале, из-за чего в работе парламента объявили короткий перерыв.

Загороднюк четно признался, что имеет отношения к оборонной отрасли и военному делу только с 2014 года, когда возглавил проектный офис реформ Минобороны. Главными задачами на новой должности считает борьбу с коррупцией и внедрение в армии стандартов НАТО и европейских стандартов.

"То, что не имеет многолетних связей в насквозь коррумпированной структуре Минобороны - это, может, и хорошо. Хотя и придется многому учиться. Но у меня вопрос - он с 2014 года видел, что происходило в министерстве, какие там строились схемы. Почему молчал?", - отмечает экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

По его мнению, первоочередная задача министра обороны - повысить социальный статус офицера и солдата. Также предстоит заниматься перевооружением армии, согласно военной доктрины и госпрограмм.

Стоит отметить, что у Загороднюка не совсем чистая бизнес-история. Он фигурирует как директор компании DISCOVERY INDUSTRIAL SERVICES LIMITED, зарегистрированной в Лондоне.

А также является конечным бенефициаром компаний "Дискавери- завод бурильного оборудования", "Стрий инжиниринг", "Дискавери - буровое оборудование".

По состоянию на 1 июля 2019 года на первой висел налоговый долг около 1,9 млн гривен, на второй - порядка 790 тысяч гривен.

Кроме того, в 2016 году бизнес-структуры Загороднюка фигурировали в уголовном деле. Речь шла о поставках без конкурса и по завышенной цене бровок установки производства "Дискавери" "Черноморнафтогазу" через частное предприятие "Ломар" более чем за 99 млн гривен при ее реальной себестоимости около 35 млн.

Буквально недавно -1 августа этого года - состоялось судебное заседание в хозяйственном суде Киева по иску ООО "Финансовая компания "Фактор плюс" к "Дискавери -буровое оборудование" в деле о невыплате кредита, полученного в 2012 году в "Златобанке". Истец требует взыскания боле 162 млн гривен. Накануне, 1 июля 2019 года, ответчик выиграл дело против истца в Окружном админсуде Киева (признание недействительным договора).

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

Как уже писала "Страна", Владислав Криклий ранее возглавлял Главный сервисный центр МВД, то есть, курировал вопросы, связанные с регистрацией и перерегистрацией автомобилей. До этого, в 2014-2015 годах, был советником министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий.

Во время работы в МВД Криклий возглавлял группу, занимающуюся вопросами автоматической видеофиксации правил дорожного движения. То есть, его можно считать одним из инициатором возврата "писем счастья" украинским автовладельцам.

Как стало известно "Стране" из своих источников, изначально Криклий должен был возглавить работу транспортного комитета Верховной Рады, а в министры инфраструктуры прочили главу "Укрпочты" Игоря Смелянского. Но к работе Смелянского в "Укрпочте", якобы, возникло много вопросов.

Шансы Криклия выросли также благодаря протекции главы МВД Арсена Авакова, у которого он был советником.

В одном из недавних интервью Криклий заявил, что его главным приоритетом станут дороги. В частности, он намерен продвигать автоматические габаритно- весовые комплексы, которые позволят выявлять перегруженные фуры, разбивающие украинские дороги и заодно ликвидировать схему по "решению вопросов с перегрузами".

Он также высказался за демонополизацию железной дороги и допуск в вотчину "Укрзализныци" частных компаний. Криклий намерен дать старт развитию региональных аэропортов и привлечению туристов в регионы.

Впрочем, о том же говорил в свое время и его предшественник Омелян. Сам же запомнился лоббированием на своей должности интересов компаний, связанных с руководителями "Народного фронта". В том числе и с Аваковым. И в этом смысле, видимо, мало что изменится. Учитывая связи нового министра с главой МВД.