В четверг, 29 августа, открывается работа новоизбранной Верховной Рады 9 созыва.

В планах Рады после торжественного открытия - ударными темпами сформировать руководящие органы парламента, распределить комитеты, создать новый Кабинет министров и рассмотреть под сотню законопроектов, в числе которых - законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и о сокращении численности депутатов с 450 до 300.

Но если с комитетами Рады депутаты уже определились, и шахматная расстановка у депутатов по Кабмину практически готова, то принятие такого количества законопроектов кажется весьма сомнительным с юридической точки зрения.

Что планируют принимать депутаты, анализирует "Страна".

Победитель получает все

Накануне "Страна" уже опубликовала список персонального состава руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондарев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов. Всего же депутаты "Слуги народа" получат 70 руководящих должностей (помимо глав комитетов речь идет еще о замах и секретарях) в комитетах Верховной Рады.

Только один комитет - по вопросам свободы слова возглавит депутат от политсилы, которая заняла второе место на выборах, - "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. Впрочем вокруг этого назначения уже разгораются нешуточные страсти.

"Европейская солидарность" потребовала от остальных фракций не поддерживать это назначение.

"Способность сильного - исправлять ошибки, пока не поздно. Представители "Голоса" говорят, что готовы к пересмотру решения по Шуфрича (читай по Медведчуку). Этого требует и ЕС. Мы не имеем права перечеркнуть результаты последних 5 лет и так ясно давать прерогативы российской пропаганде в Украине. Время еще есть", - написала у себя в ФБ Виктория Сюмар.

"Какое право те, кто разворовывали Украину 5 лет, могут сегодня что-то требовать? Сегодня "Слуги народа" стали хозяевами. А хозяин что захотел, то и дал", - сказал "Стране" коллега Шуфрича по фракции Вадим Рабинович.

А партия "Оппоплатформа" опубликовала заявление, где назвала протесты против Шуфрича "истерикой националистической партии войны".

При этом "Европейская солидарность" получила комитет по вопросам евроинтеграции, который возглавит бывшая вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Для них это было принципиально, они задекларировали себя главными борцами за вступление Украины в ЕС и требовали этот комитет, чтобы и дальше пиариться на этой теме", - говорит "Стране" один из будущих депутатов от "Слуги народа".

Также один комитет достался "Батькивщине" - по вопросам молодежи и спорта, который возглавит бывший силовик Андрей Кожемякин.

Ни единого комитета не получит самая маленькая фракция в Раде - партия "Голос". В тоже время, она получила 9 других руководящих должностей в комитетах.

Кроме того, на подходе образование депутатской группы из депутатов-мажоритарщиков, которые ориентируются на Авакова и Коломойского. Именно эта группа получит позицию главы комитета по правам нацменьшинств и реинтеграции, куда делегировали Дмитрия Лубенца.

Кроме того, группа Коломойского-Авакова получила позиции секретарей во многих важных с точки зрения бизнеса комитетов. Например, секретарем финансового комитета стал соратник Коломойского Игорь Палица. А этот комитет ключевой с точки зрения контроля на деятельностью банков и продвижение необходимых для Игоря Валерьевича шагов по "Приватбанку".

Также к этой группе отошли позиции секретарей в аграрном комитете, комитете по вопросам правоохранительной деятельности, соцполитики, транспортном.

Секретарь - это ключевая позиция для составления плана работы комитета (какие законопроекты выносить на рассмотрение комитета, какие отложить), организация самих заседаний (например, созвать внеочередное или отменить назначенное), подготовка всех комитетских мероприятий, учёт присутствующих (есть или нет кворум). То есть, по сути это серые кардиналы комитетов.

Группа прендовала и на пост второго вице-спикера, но, как уже писала "Страна", потом у Зеленского решили, что это будет уже чрезмерная демонстрация лояльности власти к Авакову и Коломойскому и решили отдать этот пост представителю конкурирующей бизнес-группы Виктора Пинчука Елене Кондратюк (ее делегирует "Батькивщина").

Также, что любопытно, еще один крупный олигарх Ринат Ахметов, который завел в Раду 6 мажоритарщиков от "Оппозиционного блока" во главе с Вадимом Новинским отказался от идеи сформировать свою собственную группу. "Они пока будут работать как внефракционные, а там посмотрим", - сказал источник.

Кто будет управлять Радой

Если сложить воедино информацию из разных источников, то в Раде получается следующий расклад сил.

Де-факто создана неформальная мега-коалиция на основе взаимодействия команды Зеленского, а также групп влияния Коломойского, Авакова и Пинчука. В нее входит фракции "Слуга народа", фракция "Голос" (на нее имеет влияние Пинчук), фракции "Батькивщина", а также депутатской группы Авакова-Коломойского.

При этом, по данным источников "Страны" в "Слуге народа", группы влияния контролируют значительную часть депутатов президентской фракции. "Преданных людей там у Зеленского не более 20%. Поэтому все решения так или иначе будут приниматься коллегиально. Не случайно Коломойский в своем недавнем интервью сказал, что около 100 депутатов "Слуги народа" могут потянуться на выход из фракции и что через год Рада может быть распущена. И это не просто слова. Так что ситуация не столь стабильна, как кажется на первый взгляд", - сказал источник.

Также, по его словам, ощущается сильное влияние западных партнеров на формирование новой конфигурации власти. "Поэтому в правительстве в любом случае будет много людей, на которых ставит Запад. В то время как на потоки сядут представители олигархических групп. Такой баланс", - говорит источник.

В целом, в этой мега-коалиции более 300 человек, а потому она может не только принимать любые законы, но и менять Конституцию.

И здесь у "слуг народа" очень большие планы.

Голосовать будут до утра

По информации "Страны", депутатам от "Слуги народа" уже сообщили, что первое торжественное заседание может затянуться едва ли не до утра пятницы, чтобы успеть принять все законопроекты, которые новая власть определила приоритетными.



"Рада может рассмотреть до 100 проектов", - рассказал журналистам будущий нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Самое интересное, что "Страна" опросила до десятка будущих народных избранников партии власти на предмет того, что это будут за законопроекты, но не то, что полного списка, даже номеров отдельных проектов никто назвать не смог.



Единая позиция только в том, что будут поддержаны изменения к Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности.

Согласно Регламенту Рады, в случае если проект изменений к Конституции был одобрен Конституционным судом, но его не успел рассмотреть парламент предыдущего созыва, то этот проект включается на повестку дня новоизбранной Рады без голосования. Проект изменений к Конституции по отмене депутатской неприкосновенности попадает под это определение, но есть нюанс. К проекту не должно быть замечаний КС (а они есть, так как Суд считает, что отсутствие неприкосновенности может стать предлогом для расправы над депутатами).

Таким образом, за него новые депутаты могут голосовать, только проигнорировав норму об отсутствии замечаний Конституционного суда. Но даже если такое голосование состоится, это будет только первое чтение. Во втором (и окончательном) чтении за законопроект проголосуют смогут проголосовать только на следующей сессии (это конституционная норма).

Однако, осенняя сессия должна стартовать только в первую неделю сентября. Следовательно, заседание 29 августа в нее не входит. А значит окончательно неприкосновенность смогут снять уже в сентябре.

Что же касается остальных проектов, есть "маленькое" юридическое "но".

Парламент, работа которого стартует в четверг, не может принять ни единого законопроекта, не переступив через Регламент.

Дело в том, что законодательство требует, чтобы даже если президент внесет законопроекты как безотлагательные, Аппарат Рады подготовил по ним выводы Главного экспертного управления, затем были приняты решения комитетами о голосовании в целом по сокращенной процедуре, но также дается минимум 7 дней на внесение альтернативных законопроектов (ad hoc). А если хотя бы один депутат во время рассмотрения законопроекта подаст правки ко второму чтению, в таком случае нельзя ставить на голосование в целом как закон, после принятия документа за основу.

Интересно, что часть опрошенных "Страной" парламентариев предположила, что будут голосовать за законопроекты, принятые предыдущим созывом в 1 чтении.

Но это также невозможно. По Регламенту, законопроекты принятые за основу в предыдущем созыве, вносятся в повестку дня нового созыва, и у депутатов есть 14 дней на внесение правок.

"Если Верховная Рада нового созыва хочет проявить полный правовой нигилизм, то все возможно, - комментирует "Стране" харьковский мажоритарщик, юрист Дмитрий Шпенов. - Если они даже захотят поменять Регламент, чтобы экстренно принять свои законопроекты, то все равно должны пройти по законной процедуре его изменения. Я так понимаю, что они могут проголосовать те законопроекты, которые остались в наследие от предыдущей власти. Но ведь мы несколько месяцев слушаем, что те законопроекты не устраивают, и они готовят свои. Поэтому мне все же кажется, что это какая-то утка с принятием десятков проектов. Законно это сделать за один день невозможно. Кроме проекта по неприкосновенности - это продукт Верховной Рады, он уже одобрен Конституционным судом. За него могут голосовать".

В течение работы последнего созыва Рады нардепы успели принять 81 законопроект в первом чтении, которые могут быть рассмотрены во втором чтении во время работы нового парламента. "Могут" не означает "Должны". Ведь нардепы не несут ответственности за свою законотворческую деятельность, поэтому никто не может заставить новых парламентариев их рассматривать.

Большинство законопроектов, которые уже прошли первое чтение, касается судопроизводства и реформы социальной сферы (по 11 законопроектов по каждой теме). 10 проектов касаются экономической тематики. 8 - реформы IT-сектора. Ждут рассмотрения 7 проектов по реформе госуправления, по 6 - касаются госбезопасности и экологии. Часть из них уже устарели морально, ведь принимались еще на заре работы предыдущего созыва.

В то же время президент Зеленский еще в предыдущем созыве Рады предлагал свои законотворческие и кадровые инициативы, ни одна из которых не была рассмотрена.

В частности из-под пера президента вышли проекты о гражданской конфискации вследствие незаконного обогащения чиновников, об импичменте, об изменениях в работе Антикоррупционного суда.

Один из последних нашумевших проектов - об отсрочке штрафов для евробляхеров.

"Принять новые проекты без прямого нарушения законодательства за 1 день не возможно. Есть сроки для подачи альтернативных проектов, для внесения изменений ко 2 чтению. Принять старые проекты - тогда возникает логичный вопрос - а чьи вообще это реформы - Зеленского или Порошенко? Какой смысл? Поэтому новая Рада рискует прямо переступить через закон. Решатся вытереть ноги об регламент - тогда это мина замедленного действия, которая может вообще уничтожить эту Раду, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но я не исключаю, что обещания принять эти проекты - это элемент торгов, позиция силы новой власти. Они говорят "Эй, ребята, галерка, вы вообще никому не нужны, мы все самостоятельно одним пакетом примем и будем принимать все, что нам надо".

Символично, что в число ожидаемых к принятию проектов могут войти и другие изменения к Конституции - по сокращению количества депутатов Рады с 450 до 300.

"Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут соответствовать программе нашей партии. Мы это обещали, и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов", - подтвердил журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Предлогом для сокращения количества депутатов у Зеленского считают итоги референдума 2000 года, когда большинство граждан Украины проголосовали за то, чтобы в Верховной Раде заседало 300 депутатов. Стефанчук уже пояснял, что на тот момент времени Украина была 52-миллионной страной и представительство в Раде 450 парламентариев было оправдано, а теперь, когда население Украины сократилось, по разных оценкам от 30 до 38 млн, нужно количество депутатов урезать.

"Если решения в Раде принимать без обсуждения и без рассмотрения в комитетах, то количество депутатов в такой Раде можно сократить не до 300, а даже до 30. Тем более, что проекты решений готовятся вне Рады и присылаются только для принятия. "Парламент - не место для дискуссий", - сыронизировал на этот счет без пяти минут бывший депутат Игорь Попов.