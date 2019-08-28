В "Слуге народа" произошел первый публичный внутрипартийный конфликт.

Депутата-мажоритарщика Александра Куницкого (169 округ) исключили из Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

История прямо-таки детективная, которая дает представление о процессах, которые происходят внутри фракции. В них разбиралась "Страна".

Версия Куницкого

По словам Куницкого, его уже утверили на должность заместителя главы комитета. Но когда Куницкий пришел на подготовительное заседание Верховной Рады, узнал, что его перевели в транспортный комитет без его ведома. Кто принял решение о переводе – неизвестно.

О том, что в комитете по правоохранительной деятельности Куницкий больше не состоит, ему сообщил коллега по партии Денис Монастырский, глава комитета. Отметив, что это было "чье-то пожелание". Чье - не сказал.

"Я с удивлением узнал, что "кто-то" решил перевести меня в другой комитет. Без объяснения причин и согласования со мной! Кому же я могу мешать реформировать полицию?" - возмутился Куницкий.

И уточнил, что пытался узнать у коллег, кто принял решение, но ответа не добился. "Все просто отводят глаза и делают вид, что не понимают, что происходит. Поэтому считаю нужным и правильным обсудить этот вопрос в публичной плоскости, пусть коллеги мои объяснят, почему они приняли решение без согласования со мной", - отметил он.

Так разгорелся первый публичный конфликт в партии "Слуга народа".

Куницкий не случайно хотел попасть именно в комитет по правоохранительной деятельности. До избрания депутатом он был известен под ником ZPSANEK – снимал видеоблоги, сидя за рулем, и троллил полицейских, которые останавливали его на дорогах.

Версия руководства партии

Источник в руководстве партии "Слуга народа" сообщил "Стране", что хоть Куницкого сперва и хотели назначить замглавы комитета, но после решили, что до должности он еще "не дорос".

"Да, Куницкий хороший парень, вопросов нет. Но видеоблоги на тему коррупции и дорожных происшествий, где он троллит полицейских, и место замглавы профильного комитета по правоохранительных – это разные вещи. Пусть немножко наберет веса. Не по Сеньке шапка", – сообщил о причинах исключения Куницкого источник.

Но у Куницкого другая точка зрения.

По мнению депутата, эта история с исключением из комитета создана специально – чтобы выиграть время. "Пока будет неразбериха с моим переводом – меня вернут обратно, но уже не на должность заместителя главы комитета, а просто на должность члена комитета. То есть неразбериха создана умышленно, чтобы лишить меня полномочий и рычагов влияния", – полагает Куницкий.

Появление родственника авторитетного друга Зеленского

По словам депутата, вместо него должность замглавы комитета займет молодой парень 1992 года рождения, Максим Павлюк, который прошел по списку партии.

"Руководство партии умышленно это сделало, чтобы понизить мой статус в комитете. Весь мой комитет возглавляют "списочники" партии. Таким образом они хотят таким образом более авторитетно влиять на голосование внутри комитета. Если бы я был заместителем главы комитета, это стало бы проблемой для партии, потому что я очень хорошо знаю проблематику МВД и, наверняка, с некоторыми вещами, которые будут обсуждаться – я был бы не согласен", – заявил Куницкий.

Впрочем, отметим, что Павлюк - это совсем не простой списочник. По данным ряда блогеров это родственник друга Зеленского Ильи Павлюка, который считается авторитетным человеком на Черновицкой (и не только) таможне (подробнее о нем можно прочитать здесь).

Дубинский поддержал Куницкого

Коллегу по партии в конфликте открыто поддержал Александр Дубинский, тоже депутат-мажоритарщик (94 округ).

"Подобные "казусы" нелицеприятны для нас, как партии, которая демонстрировала намерение все делать публично. Ведь одно дело, если бы некий депутат просто заявлял о том, что хочет попасть в комитет – но в итоге не попал. Ну, бывает. Но когда Куницкий уже был в предварительном составе в комитета, сходил на подготовительное заседание, глава комитета подтвердил ему должность замглавы, а потом вдруг оказывается, что его кто-то куда-то перевел – это нонсенс. На основании чего принимаются такие решения? Кто их принимает? Для чего? Никто этого не знает. Я прочёл у Александра, что кто-то кого-то попросил, это было чье-то пожелание. Чье? Гардеробщицы Рады? Мистера Трампа?", – комментирует Дубинский "Стране".

Дубинский называет случившееся "дискоммуникацией". Когда решения не обсуждаются с людьми, которые уже непосредственно находятся внутри процесса и имеют право понимать. Хотя бы из уважения к ним. И так не только с Куницким, а и по целому ряду важных внутрипартийных вопросов.

"Например, я не знаю многих вещей, которые по сути должны были бы обсуждаться с членами партии. Как минимум, какие законопроекты будут вынесены в зал в первые дни? Кто и как их писал? С какой целью?", – рассуждает Дубинский.

Источник "Страны" в партии "Слуга народа" рассказывает, что распределение по комитетам происходило странно, потому не исключено, что история с Куницким – не последний подобный конфликт, который мы увидим.

"Когда депутаты проходили обучение в Трускавце, им предложили заполнить анкеты с пожеланием, в какой комитет они хотели бы войти. У многих были сомнения, в какой комитет идти. А потом прислали уже готовые списки. Многих поставили перед фактом, и им это не понравилось. Не исключаю, что в дальнейшем произойдет вынужденное перераспределение групп по комитетам", – говорит источник.

О чем говорит скандал

Политолог Руслан Бортник подтверждает, что такого рода конфликтов по поводу распределения по комитетам, исключения и перехода из комитета в комитет внутри "Слуги народа" масса.

"Я знаю как минимум несколько десятков. Но есть четкая позиция президента: кто будет выносить сор из избы, кто будет делать эти конфликты публичными, тот будет иметь дело со мной. Того президент и фракция будут держать под прицелом и накажут при первом удобном случае. Вплоть до лишения мандата. Так что конфликт вокруг Куницкого интересен не сам по себе, а тем, что депутат все же решился обнародовать эту ситуацию", – считает эксперт.

В данный момент формируется несколько линий конфликта внутри "Слуги народа" между разными группами депутатов, которые ориентируются на разные центры влияния.

В частости, Дубинского, который работал на 1+1, связывают с Коломойским. В частности, подобные слухи пошли после того как он сразу после выборов объявил о создании депутатской группы "Справедливость". Причем анонсировалось вхождение в нее нескольких десятков депутатов, включая Куницкого.

Но Дубинский в интервью "Стране" отмел связи с Коломойский в своей депутатской деятельности.

"Мы вполне себе самостоятельные люди", - сказал Александр.

Эксперты отмечают, что в партии "Слуга народа" действительно есть разные группы влияния.

"Пока что партия держится на президенте и его авторитете, но вечно это длиться не будет, – считает Бортник. Игорь Коломойский в свежем интервью спрогнозировал, что до 100 человек могут "отколоться" от партии. Хотя в этом заявлении больше намека, чем прогноза. Вероятно, так Коломойский прозрачно намекает президенту, что может контролировать внутри "Слуги народа" группу до 100 человек. Это демонстрация своих возможностей и давление на президента и депутатов фракции. Мол, без меня вам будет сложно", – полагает Руслан Бортник.