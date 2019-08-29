Украинцам предлагают скидки на газ. НАК "Нафтогаз" запустила программу "Газовый запас", по которой бытовые потребители в сентябре смогут закупить газ сразу на всю зиму по фиксированной "летней" цене - около 4,9 гривен за куб. На таких условиях можно приобрести до 25 тысяч кубов, чего, как посчитали в ведомстве Андрея Коболева, "достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства на протяжении всей зимы".

Для сравнения: прошлой зимой украинцы покупали газ по 8,5 гривен за куб, а нынешней, как подсчитал глава Жилищного союза Александр Скубченко, цена может подскочить и до 12-14 гривен за куб. Так что, на первый взгляд, "акционное" предложение от "Нафтогаза" более чем выгодное.

"Идея хорошая, я бы наверное, сам закупил бы себе газ по фьючерсному контракту. С учетом разницы цены лето-зима, а как мы видим это может быть и до 30-40%, это достаточно выгодное капиталовложение. Можно за те же деньги закупить газа на два сезона", - отмечает глава комитета жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко.

Но есть несколько "но". Во-первых, цена в 4,9 гривен за куб - не окончательная. Нужно будет доплачивать еще НДС и стоимость транспортировки (для каждого региона - свой тариф). То есть, по итогу газ подорожает в пределах 2 гривен за куб.

Во-вторых, не до конца понятны условия. "Где будет храниться ваш "именной" запас газа и где гарантии, что зимой вы его получите, если, скажем, резко упадет давление в трубе в случае проблем с российским транзитом - пока вопрос", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

В-третьих, непонятно, почему газ вообще должен дорожать на пике отопительного сезона. Ведь на одном из последних Кабминов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК закачивает газ в подземные хранилища по "летним" ценам с большим дисконтом. И это, якобы, должно обеспечить стабильные тарифы на газ, отопление и горячую воду в течение всей зимы. А если так, то украинцам предлагается попросту прокредитовать "Нафтогаз", закупив газ оптом.

"Страна" разбиралась с чем связана нынешняя газовая распродажа и что будет с ценами зимой.

Газовая распродажа

"Программа "Газовый запас" - это, по-сути, первое предложение НАКа для бытовых потребителей. Ранее "Нафтогаз" не работал на розничном рынке", - отмечает Рябцев.

Окучивание частных покупателей объясняется просто - с начала 2020 года стартует газовый рынок. То есть, социальных цен уже не будет, а украинцы смогут выбирать "своего" поставщика. Сам "Нафтогаз" должен закончить процедуру анбандлинга и разделить добычу, транспортировку и продажу газа.

Поэтому маркетинговые эксперименты, нацеленные на окучивание потребителей вполне объяснимы. "В самом предложении о закупке газа на всю зиму нет ничего необычного. В Европе много подобных "пакетных" предложений, когда люди могут закупать газ впрок по фьючерсной цене", - пояснил "Стране" соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Наш новый продукт позволяет населению воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые до этого были доступны только коммерческим пользователям. Он позволит людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке", - уверяют в "Нафтогазе".

Возможность отпускать людям газ по 4,9 гривен за куб в НАКе поясняют обвалом цена на газ на европейском рынке - за последний пять месяцев они упали на 25%.

Впрочем, Александр Скубченко называет акцию НАКа не более чем пиар-ходом. "Такое предложение доступно очень немногому числу украинцев. Во-первых, оно явно не для жителей многоэтажек, а только для тех, кто проживает в частных домах и использует газ для отопления и подогрева воды. Во-вторых, из этой армии частных домовладельцев автоматически выпадают те, кто сидит на субсидиях - им покупать дешевый газ нельзя. В-третьих, у нас не так много людей, готовых заплатить до 120 тысяч гривен за газ. То есть, если это предложение и выгодное, то разве что для состоятельных владельцев больших особняков, а их в общей массе потребителей газа - доли процента", - отмечает Скубченко.

Под честное слово Коболева

"Предложение может и выглядит привлекательно для частных домохозяйств, но есть несколько нюансов", - говорит и Геннадий Рябцев.

Главное, что смущает эксперта - условия оптовой покупки для частников. Сам "Нафтогаз" на розничном рынке пока не работает. А покупать у него газ предлагает людям через сеть газсбытов.

"Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы он был доступным максимальному количеству потребителей. После открытия рынка газа такой продукт смогут предложить непосредственно бытовым потребителям и "Нафтегаз", и другие игроки рынка", - отметил директор дивизиона "Интергрированный газ "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

То есть, сейчас, чтобы воспользоваться акцией, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов своего газсбыта и подписать допсоглашение к типовому договору о поставке газа, после чего можно платить за весь объем, кроме транспортировки - за нее дополнительно возьмут деньги зимой.

"Но где они будут храниться - мои кубы газа? В каких-то подземных хранилищах? И какой смысл газсбыту просто держать этот газ для меня, вместо того, чтобы продать его дороже зимой? И где гарантии, что я получу этот газ, если, скажем, давление в транзитной трубе упадет? То есть, вопросов больше, чем ответов. Гарантий от "Нафтогаза" - никаких. По-сути, людям предлагают просто прокредитовать НАК в надежде, что зимой они все же получат свой дешевый газ. Но этого может и не случится, ведь права потребителя никак не защищены. А в случае любого форс-мажора можно рассчитывать разве что на возврат денег через суд", - отмечает Геннадий Рябцев.

Зимой - по 12 гривен

Но главное во всей этой истории с акционным газом от Коболева - это цена.

На одном из последних Кабминов премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" заканчивает закачку газа в подземные хранилища по низкой "летней" цене. Якобы, это должно гарантировать стабильные тарифы на газ, отопление и горячую воду в течение всего отопительного сезона. Ведь если есть дешевый газ, то с чего бы повышать цены на тепло и горячую воду. А, дескать, если тарифы вырастут, то это - только от жадности "Нафтогаза".

То есть, Гройсман заранее предупредил, что если коммуналка будет дорожать, то не по объективный причинам, а сугубо из-за повышенных аппетитов НАКа.

"Гройсман зимой уже не будет премьером, но он заблаговременно намекнул, дескать, если бы он остался в правительстве, то тарифы бы не росли", - говорит Скубченко.

На самом деле, по словам Дмитрия Марунича, ситуация с ценами не столь однозначна. "Именно правительство Гройсман приняло новую формулу расчета цены на газ, по которой тариф для бытовых потребителей зависит от цены на газ для промышленности в предыдущем месяце. То есть, если будет расти цена для промышленности, то за ней должны подтягиваться и цены для населения, вне зависимости закачан ли в подземные хранилища дешевый газ или нет", - пояснил "Стране" Дмитрий Марунич.

"Формирование цены в сезоне идет по формуле, привязанной к цене газа за предыдущий период, потому летняя цена закупки газа будет влиять на формирование цены газа на четвертый квартал 2019 года, а уже в первом квартале 2020 года цена будет привязана к четвертому кварталу", - говорит Олег Попенко.

По словам Геннадия Рябцева, со стартом работы газового рынка цена на газ будет зависеть от спроса и предложения, то есть, сугубо рыночных факторов. А значит, вполне может вырасти.

Александр Скубченко уверен, что зимой тариф вырастет в среднем на 45% от цен весны - 2019, то есть, газ населению будут продавать по 12-14 гривен за куб. Понятно, что автоматически взлетят ценники и на отопление и горячую воду. Что наверняка вызовет массовое недовольство украинцев, которые едва оплачивали космические платежки и прошлой зимой, до подорожания.

В этом случае "Нафтогаз" сможет использовать нынешнюю акцию как оправдание - дескать, у украинцев была возможность купить газ дешево, а кто не успел - мы не виноваты. "Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него растет спрос. На это указывают и текущие биржевые котировки. Много наших коммерческих клиентов уже зафиксировали свои затраты на газ, оплатив наперед нужные объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей", - поясняют в "Нафтогазе".