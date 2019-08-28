Во вторник, 27 августа в доме №5 по улице Михаила Грушевского в Киеве, где под куполом заседает парламент, планировалось тестирование системы "Рада".

Но "проба пера" вышла смазанной: святая-святых парламента "опломбировали" сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований. Так утверждал спикер парламента уходящего созыва Андрей Парубий, избранный в высший законодательный орган 9 каденции по спискам "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

По его словам, силовики нагрянули с внезапным "шмоном", поставив под вопрос начало работы парламента нового созыва. Якобы осуществив беспрецедентное вмешательство в работу новоявленных парламентариев.

Иначе трактуют ситуацию в Госбюро расследований. "Украинское ФБР" обнародовало заявление, в котором заявила о подготовке акта саботажа со стороны руководства уходящей.

"Страна" выслушала всех участников конфликта и источники, разбираясь в ситуации с "сенсорной кнопкой" и подоплекой скандала.

"Свинья" для преемников

Для начала напомним, что введение "сенсорной кнопки" как лекарство против "кнопкодавства" - настоящая притча украинского парламента.

"Бородатее" старожили называют разве что обещания снять с депутатов иммунитет.

Само техническое решение было разработано уже давно. При этом, вопреки распространенному мнению, сенсорная кнопка не настроена на отпечатки пальцев конкретного депутата. Смысл в другом - для голосования нужно одновременно нажать и на сенсорную кнопку, и на соответствующую кнопку "за, против, воздержался". А так как у человека всего две руки, то вопрос с кнопкодавством (то есть голосованием "и за себя, и за того парня") таким образом и решался.

Но внедрение этой технологии постоянно переносили.

В 2014 году после Майдана обществу в очередной раз пообещали: нардепы все-таки внедрят сенсорную кнопку. И даже пытались утвердить соответствующие новации.

Впрочем, еще на низком старте работы парламента 8 созыва соответствующий законопроект №1744 народные избранники "успешно завалили", невзирая на наличие "промайдановского" большинства.

Вслед за этим из-за внутренних дрязг коалиция в парламенте дала трещину и де-факто рассыпалась. В верхушке Рады с завидным упорством этого не признавали. А для проведения необходимых законов лояльные власти депутаты безбожно кнопкодавили.

В таких условиях идею "сенсорной кнопки" забросили в пыльный ящик как ненужную и даже вредную (с точки зрения интересов тогдашних властей).

Как писала "Страна", вернуться к вопросу руководство Рады внезапно решило буквально накануне досрочных парламентских выборов, когда уже стало понятно, что "Слуга народа" берет на них большинство.

Застрельщиком "новаций" стал спикер Андрей Парубий, который на закате своей карьеры в кресле главы парламента вдруг озаботился обеспечением персонального голосования за счет "сенсорной кнопки".

"У аппарата есть время от 12 июля как минимум до 15 августа разработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку", - так анонсировал спикер "сенсорную революцию" под куполом Рады.

Но планы Парубия и руководителя аппарата парламента Петра Боднаря натолкнулись на ряд препонов в виде законодательных коллизий и противодействия отдельных нардепов, о чем детально сообщалось на страницах нашего издания.

Так, оппоненты "сенсорной кнопки" настаивали на том, что срок эксплуатации последней на тот момент (третьей) модификации системы "Рада" исчерпан, а она не является сертифицированным продуктом. А следовательно - любые голосования по новой системе могут быть признаны недействительными.

Кроме того, они указывали: "ноу-хау" давно технически устарело.

Но Парубий и Боднарь даже и не думали отступать.

От рейдерства до беспредела. Версии происходящего

В последнюю неделю, то есть буквально за считанные дни до первого официального собрания нардепов 9 созыва, конфликт обострился.

Так, первым на публику во вторник вышел Парубий. Он заявил, что правоохранители блокируют процесс запуска "сенсорной кнопки" для голосования.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал свою версию конфликта Парубий.

По его словам, "визит" правоохранителей в стены законодательного органа власти является свидетельством "рейдерского подхода" новой власти по отношению к Верховной Раде.

Вскоре после этого к прессе со своим заявлением обратился замглавы аппарата парламента Владимир Слышинский. Он заявил: внедрение "сенсорной кнопки" не соответствует действующему законодательству Украины. "Аппаратчик" добавил, что именно с его подачи в здании под куполом появились силовики.

Владимир Слышинский, источник фото: sud.ua

"Они приходили ко мне брать пояснения... И как должностное лицо, я дал добро на осуществление следственных действий. Письменно дал им согласие, чтобы они зашли и осмотрели", - отметил Слышинский.

Чиновник пояснил, что 22 августа сообщил на допросе в ГБР о действиях "коллег" по работе в парламенте, направленных на осуществление преступления в части внедрения "инициативы Парубия". И повторил ранее озвученные им аргументы о том, что гарантийные сроки обслуживания так и не введенного "сенсора" в зале голосований парламента вышли.

Далее наступила очередь уже "украинского ФБР", где рапортовали о том, что в минувшую пятницу и текущий вторник осуществляли осмотр работы системы "Рада-3".

"Функционирование сенсорной клавиши не предусмотрено законом "О регламенте...". Без внесения изменений в этот закон ее внедрение может поставить под сомнение легитимность голосования с использованием данной системы", - пояснили необходимость обыска у Романа Трубы.

В ГБР отметили, что проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем (ст. 363 УК Украины).

Заявителем в данном производстве, как сообщает собеседник "Страны" в силовых структурах выступает как раз Владимир Слышинский.

Часть фабулы уголовного дела изложена в письме "украинского ФБР" на имя главы аппарата парламента Петра Бондаря, источник фото: sud.ua

О последнем известно, что аккурат за полчаса до полуночи понедельник (в 32:30 26 августа) "аппаратчика" отстранили от работы решением руководства парламента.

"С ним просто сводят счеты, хотя он далеко не единственный, кто обратил внимание на беспредел с попыткой вне норм закона внедрить сенсорную кнопку", - говорит автору этих строк на правах анонимности собеседник из числа сотрудников аппарата Рады.

Что стоит за "сенсорной истерией"

Он же выдает версию о подоплеке скандала в парламенте.

"Слышинский на самом деле выявил злоупотребления, а его попытались "турнуть" Парубий и Боднарь. Причем это все началось не вчера или сегодня... Истоки этого нужно искать три года назад, когда на внедрение "сенсорной кнопки" в очередной раз были выделены и освоены деньги. Куда - пусть изучает следствие. Но тогда, как оказалось, все это было невыгодно власти, и у спикера закрыли глаза на злоупотребления. Все, кроме Слышинского. А сегодня те, кто не давал хода новациям по борьбе с кнопкодавами и "тормозил тему" сами пытаются оседлать этого конька. Поясню, чтобы поняли люди: по закону о регламенте нардеп может голосовать за, против или воздержаться. Но там нет нигде отсылок к "сенсорной кнопке". На это неоднократно обращали внимание. Писали, что через Раду необходимо принимать новый законопроект или вносить изменения в действующий. Все без толку. Второй нюанс: система "Рада-3", о которой рассказывает Парубий, как о панацее, - фикция. Там ничего не основывается на дактилоскопии, сидящий за пультом "сторонний" человек может запустить его работу, он просто через электромагнитный датчик дает замыкание системе голосования. Плюс ни у нардепов уходящего, ни нового созыва так и не запросили отпечатки пальцев. Третье - еще в прошлом году Институт проблем математических машин и систем НАН Украины имени Морозова отказался от сопровождения проекта "Рады-3". Это тупик. А то, что сейчас в качестве "кивал", рассказывающих о преимуществах модификации завели компанию, вероятно близкую к Парубию, это и вовсе нонсенс - к разработке комплекса она не имеет никакого отношения", - говорит источник.

Аргументы противников внедрения "сенсорной кнопки" в текущей модификации системы "Рада-3", источник фото: "Страна"

Другой собеседник "Страны" из системы правоохранительных органов рисует такой вероятный сценарий, который могло запустить использование "сенсорной кнопки" в парламенте 9 созыва.

"Пришли бы депутаты, проголосовали за кучу распоряжений и решений, назначили и сняли Кабмин, руководство СБУ, ГПУ и так далее. После этого нашелся бы человек, который все это через суд обжаловал и обнулил. Представляете себе последствия? Да у нас бы оказалось по два состава "легитимного" правительства, пара генпрокуроров и руководителей "конторы"... Это прямой путь к коллапсу в стране. Всю систему госуправления поставили бы в раскорячку. На самом деле в действиях тех, кто это сейчас педалирует (внедрение "сенсорной кнопки" - Ред.) более серьезный состав преступления. Пусть ГБР разбирается", - отмечает он.

В тоже время, источник "Страны" в депутатском корпусе дает свою трактовку скандала.

"Да, Парубий сознательно пытался подложить свинью будущему парламенту. Да, с точки зрения закона внедрение сенсорной кнопки очень сомнительно. Но и мотивы "Слуги народа" не столь чисты. У них будет огромная фракция, депутатов которых будет очень сложно проконтролировать. Поэтому, скорее всего, руководство фракция рано или поздно вернется к старой традиции - отбирать карточки у депутатов, оставлять их специально отобранным людям, которые и будут голосовать за всех. В таком случае риск того, что депутата подкупят и он проголосует не так, как решила фракция, будет сведен к нулю. Естественно, что сенсорная кнопка выполнению этой задачи помешает. Поэтому власти так жестко и отреагировали на попытку ее внедрить. Кстати, по тем же причинам против сенсорной кнопки и руководство других фракций. Всем нужен контроль за своими депутатами в условиях тотальной продажности и коррупции. Но, естественно, никто в этом не признается. Ведь все любят говорить о борьбе с кнопкодавством", - говорит нардеп.

Так как будет голосовать Рада?

Главный вопрос, который вплоть до настоящего времени остается открытым - каким образом будут голосовать парламентарии 9 созыва 29 августа.

На этот счет существует три варианта.

Согласно первому, парламентарии новой каденции продолжат нынешнюю систему. То есть, вставляя карточку в пульт для голосования и используя при вынесении вопросов на рассмотрения одного из трех вариантов кнопок - "за", "против" или "воздержался".

Второй сценарий касается форс-мажорных обстоятельств - например, в случае если система для голосования внезапно выйдет из строя. В таком случае, нардепы могут начать голосовать путем поднятия рук.

Наконец, не отметается и третий, самый скандальный вариант.

"Он возможен, только если Парубий продолжит гнуть свою линию и сегодня даст команду заблокировать три клавиши на пульте у депутатов, и наоборот - включить "сенсорную кнопку". Но в таком случае важно понимать, что все проголосованные таким образом решения в дальнейшем легко могут быть опротестованы в судах и признаны незаконными", - резюмирует собеседник "Страны" в аппарате парламента.