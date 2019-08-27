Как уже писала "Страна", появились подробности кадровых назначений в новое правительство.

На своей странице в Telegram-канале нардеп Верховной Рады восьмого созыва и журналист Сергей Лещенко опубликовал фамилии наиболее вероятных, по его информации и "циркулирующим слухам по состоянию на вторник", премьер-министра и глав ключевых министерств.

В частности, премьер-министром может стать Алексей Гончарук, министром финансов - Оксана Маркарова (действующий глава Минфина), министром экономики - Тимофей Милованов, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром здравоохранения - Олег Петренко. Главное энергетическое ведомство возглавит Всеволод Ковальчук, министерство ЖКХ (очевидно, Лещенко имеет в виду Минрегионстрой) - Алена Бабак (другая вероятная кандидатура - Вадим Ноздря, который, якобы, тоже проходил собеседование). Генпрокурором может стать замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Страна" разбиралась, что известно о людях из нового "Кабмина Гончарука".

О самом Гончаруке мы уже подробно писали, теперь расскажем о его министрах.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - действующий министр финансов и человек из правительства Гройсмана. Ее называли в числе трех действующих министров (наряду с Арсеном Аваковым и Ульяной Супрун), которые могут остаться в новом Кабмине.

Советник президента Зеленского по вопросам экономики Данил Гетманцев, рассказывая "Стране" о грядущей налоговой революции для украинцев, упомянул, что уже сейчас команда Зе плотно работает по этим вопросам с Минфином. То есть, Маркарова сумела наладить контакт с новой властью.

Маркарову назначили главой Минфина меньше года назад. На этом посту она сменила скандального Александра Данилюка, того самого, который сейчас возглавляет СНБО. Но в министерстве Оксана Маркарова работает с 2015 года - она была заместителем министра Наталии Яресько. Маркарова также курировала работу агенства по привлечению инвестиций UkraineInvest, который подпитывает американский фонд WNISEF, а им в свое время тоже руководила Яресько.

В Минфин Маркарова пришла из бизнеса - работала в компании "ИТТ-инвест", одним из совладельцев которой является ее муж Данил Волынец. Именно с бизнес-активами мужа связано большинство компромата, который время от времени появляется в СМИ в адрес Маркаровой. Так, по слухам, семья Маркаровой в свое время неплохо заработала на ликвидации "Актив-банка", который ранее принадлежал братьям Клюевым, а позже был продан "ИТТ-инвест". После чреды кадровых перестановок банк был признан неплатежеспособным и начала его ликвидация. Но есть подозрения, что средства были попросту выведены.

Из более "свежих" схем Маркаровой приписывают "строительство пирамиды ОВГЗ" - в этом году Минфин разместил бумаг на рекордную сумму. Высокие проценты привлекают спекулянтов со всего мира, что, по словам экспертов, позволяет поддерживать крепкую гривну, но множит будущие риски для украинкой экономики. И, якобы, Маркарова увлеклась ОВГЗ не просто так.

"Гулять так гулять! Минфин через ОВГЗ занял абсолютно рекордные 33,3 млрд грн! Хотя согласно Закону о бюджете на 2019 год мог до конца года занять всего 1,3 млрд грн. - за полгода годовой план заимствований был успешно выполнен. Но кого интересует Закон, когда есть схема заработка на пирамиде, в которой непосредственное участие принимает в т.ч. министр финансов - через банк своего мужа (муж Оксаны Маркаровой Данил Волынец владеет 70,9% "Аккордбанка" - Ред.)", - писал в июле этого года в Facebook Сергей Саливон.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов - известный украинский экономист, доцент экономики Питсбургского университета и почетный президент Киевской школы экономики. С 2016 года он вошел в Совет Нацбанка, и в том же году ста заместителем главы Совета НБУ. В СМИ писали, что в Совет НБУ Милованов "пропихнула" Валерия Гонтарева. Его также называли одним из самых активных "порохоботов", которые активно агитировали за проводимые во времена Порошенко реформы.

После президентских выборов Милованов признался, что "голосовал за Порошенко" и написал, что тот был "одним из лучших президентов за всю историю страны". При этом Милованов в своем блоге описал "10 причин разгромного поражения Петра Порошенко".

И, собственно, начал свое продвижение в "Слугу народа", которое, как показало время, стало более чем успешным.

К слову, именно на базе его школы были организованы курсы для будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.

Владислав Криклий

Владислав Криклий ранее работал в ведомстве, мягко говоря, не совсем близком к инфраструктуре. Он возглавлял Главный сервисный центр МВД, то есть, курировал вопросы, связанные с регистрацией и перерегистрацией автомобилей. И активно отслеживал вопрос евробях, который сейчас пытается решить президент Зеленский.

Как стало известно "Стране" из своих источников, изначально Криклий должен был возглавить работу транспортного комитета Верховной Рады, который будет переименован в инфраструктурный, а в министры инфраструктуры прочили главу "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Но к работе Смелянского в "Укрпочте", якобы, возникло много вопросов. Кроме того, Зеленского не устраивает чрезмерный пиар главного почтальона. Шансы Криклия выросли также благодаря протекции главы МВД Арсена Авакова, у которого он был советником. А вот кандидатуру Владимира Шульмейстера, которого в Зе-команде представляли, как крупного специалиста по вопросам транспорта и инфраструктуры, и изначально прочили на должность министра, больше не рассматривают, несмотря на то, что он был одним из экспертов, читающих лекции в Трускавце.

Олег Петренко

"Страна" уже детально описывала сценарий с возможным назначением на должность нового министра здравоохранения Олега Петренко, который сейчас возглавляет Нацслужбу здоровья и по-сути, распоряжается деньгами на реформу первички и программы "Доступные лекарства".

Американское лобби уже дважды побывало в Киеве в надежде отстоять у руля Минздрава нынешнюю и.о министра Ульяну Супрун. Но, как считают эксперты, для команды Зе кандидатура "пани Ульяны" может оказаться "черезчур токсичной" - слишком уж многие украинцы недовольны ее реформой. Поэтому в качестве более нейтрального варианта, якобы, рассматривают Олега Петренко. При котором Супрун, скорее всего, будет в советниках, то есть, по сути, продолжит продвигать свою реформу.

До того как возглавить НСЗУ, Олег Петренко работал в частных клиниках "Исида" и "Обериг". Также его связывают с окружением экс-президента Петра Порошенко. Якобы, Петренко в Нацслужбу здоровья назначили с подачи Сергея Березенко и Бориса Ложкина, и с ними Петренко в последующем согласовывал все свои действия. Петренко приписывают построение схемы по выводу бюджетных денег "на мертвых душ" и "несуществующих врачей-ФОП". Якобы, заключались липовые декларации, под которые из бюджета выделялись деньги. Идет речь а нецелевом освоении миллиардов гривен. Хотя в самом НСЗУ, наоборот, обвиняли врачей в том, что это они заключают липовые декларации и приписывают себе несуществующих пациентов в надежде получить увеличенное финансирование. Поэтому в последнее время НСЗУ пачками аннулировала декларации. Но все равно денег на первичку в этом году не хватило и пришлось отсрочить запуск программы "Бесплатная диагностика".

Всеволод Ковальчук

На должность министра энергетики, кроме Ковальчука, рассматривали также исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Но, судя по всему, предпочтение в команде Зе отдали все же Ковальчуку, который сейчас возглавляет компанию "Укрэнерго".

Глава государственной компании "Укрэнерго" в последнее время стал известнее широкой общественности по нескольким причинам. Во-первых, его часто упоминали в связи с новым губернатором Киевской области. Им Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя Ковальчука - Михаила Бно-Айрияна. По слухам, их связывала не только работа, но и личная дружба.

Во-вторых, Всеволод Ковальчук открыто конфликтовал с министром энергетики Игорем Насаликом и премьер-министром Владимиром Гройсманом по поводу нового рынка электроэнергии. Еще накануне запуска рынка, он регулярно распространял "страшилки" о грядущем подорожании электроэнергии для бизнеса.

Впрочем, стоит отметить, что логика в аргументах Ковальчука была, ведь то же "Укрэнерго" не успело подготовится к внедрению рынка, в частности, закончить работу по присоединению украинских сетей к европейской системе, что сделало невозможным активный импорт электроэнергии.

Алена Бабак

Как сообщил "Стране" один из народных депутатов и эксперт в вопросах ЖКХ, Алену Бабак на министерскую должность предложил лично Владимир Зеленский. Она, как и президент, родом из Кривого Рога. "Зеленский о ней очень высокого мнения, они разговаривали о проблемах в ЖКХ, и после этого он принял решение, что она должна быть министром", - говорит собеседник "Страны". Алена Бабак была депутатом ВР восьмого созыва от "Самопомочи". Также она возглавляла ООО "Институт местного развития".

Бабак входила в рабочую группу по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионстрое. Последняя работала над законодательной базой в сфере ЖКХ, в том числе, новым законом, который вводит пеню за просроченные платежки и абонтплаты за пользование внутридомовыми сетями.

"Говорят, что министром ЖКХ в новом правительстве будет Алена Бабак. Та самая грантоедка из "Самопомочи", которая в Раде предыдущего созыва это ЖКХ успешно разваливала. Володимир Зеленский, если у Вас действительно так всё плохо с кадрами, возьмите с майдана обезьянку, с которой фотографируются туристы, и назначьте её министром ЖКХ. Лучше обезьянка не сделает, но и хуже тоже. А это уже намного эффективнее для страны, чем сотня Ален Бабак. Пожалуйста, пожалейте нас и страну, господин президент. Вы ведь лучше обещали, а не хуже", - написал на своей странице в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Другие назначения

В министры гуманитарной политики (ведомство объединит культуру, информационную и молодежную политику) прочат Владимира Бородянского. Сейчас он советник Зеленского, а до этого руководил холдингом StarLightMedia, был гендиректором телеканала СТБ. Новое министерство планируют создать на основе трех - информационной политики, культуры, молодежи и спорта. Именно Бородянский предложил объединить эти ведомства.

Наиболее вероятный претендент на кресло министра обороны - Александр Данилюк, нынешний глава СНБО. Но тут возможны проблемы - против его назначения выступает олигарх Игорь Коломойский, который считает Данилюка причастным к национализации ПриватБанка. Еще один претендент - советник Зеленского Андрей Загороднюк, который ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Источники "Страны" отмечают, что Загороднюк без портфеля не останется, и в крайнем случае будет назначен либо министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц или министром по вопросам ветеранов.

Министр аграрной политики и продовольствия пока не определен. Собеседники "Страны" отмечают, что Гончарук рекомендует на эту должность Сергея Глущенко, экономиста, руководителя юридического отдела BRDO. В то же время Зеленский выбирает между кандидатурами Виталия Ильченко, владельца группы компаний UKRAVIT и Ирины Паламар, Главы Ассоциации животноводов Украины, главы Офиса реформ Intelligence AGRO и светской львицей. И пока перевес в сторону Паламар. Как отмечает собеседник, кандидатуру Паламар Зеленский стал рассматривать после того, как пообщался с ней во время украинского-турецкого бизнес-форума в Стамбуле и выслушал ее идеи по проекту "Аграрного государства в смартфоне".

"Паламар давно знакома с Зе, она много лет вхожа во все модные тусовки, у нее большие связи в шоу-бизе, политике и агропромышленности, поэтому можно сказать, что у нее самые большие перспективы возглавить министерство, - отмечает наш собеседник. - Она дочка аграрного бизнесмена из Винницы, у нее самой агробизнес в Султанате Оман и США", - сказал наш источник.

В новой власти останется нынешний глава МВД Арсен Аваков, но на данный момент нет понимания, сохранит ли он за собой нынешнее кресло или займет пост вице-премьера по силовым вопросам.

В то же время другие источники "Страны" убеждены, что он займет пост главы СНБО, так как нынешний глава совета имеет высокие шансы уйти в Кабмин.