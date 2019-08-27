Украинское предприятие "Мотор Сич" может стать поводом для очередной громкой ссоры между Китаем и США.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что владелец компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев якобы продал стратегический завод китайской Skyrizon. Сейчас сделка ожидает одобрения в АМКУ. При этом китайская сторона, чтобы снять вопросы со стороны украинской власти, готова оставить государству его пакет акций в 25% "Мотор Сичи" и даже доплатить. То есть якобы предлагает взаимовыгодное сотрудничество.



Впрочем, эта идея не понравилась США. На днях в The Wall Street Journal появилась информация о том, что "помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателе-строительного завода "Мотор Сич". Издание также сообщило, что Болтон лично едет в Киев по этому вопросу.

"Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай", — цитирует The Wall Street Journal свой источник в Белом доме. Якобы попытка США помешать этой сделке является ни много, ни мало частью стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.



В обед 28 августа Болтон уже в Киеве. Как сообщило на своей странице в Facebook посольство США в Украине, "приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками. Но источники "Страны" заверяют — главной темой станет именно "Мотор Сич".

"Будут требовать не просто отмены сделки, а национализации предприятия", — сказал наш источник. По его словам, сейчас именно в Украине решается судьба очередного раунда американо-китайского технологического противостояния.



"Страна" разбиралась в ситуации.

Почти договорились

Компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших в мире производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. Ей принадлежит несколько заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Прибыль компании, по итогам 2018 года, составила почти 1,9 млрд гривен. Но, по результатам первого полугодия 2019 года, "Мотор Сич" впервые объявила об убытках в 420 млн гривен.



Впрочем, к этому шло уже давно. В последние годы компания переживала не лучшие времена. Ранее немало заказов ей давал российский рынок. После его закрытия президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попытался наладить обходные пути, в частности, использовать к качестве площадки для обслуживания российских заказчиков белорусский авиаремонтный завод. Однако в дело вмешалось СБУ и эта схема так полноценно и не заработала.



Экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук говорит, что власти сделали все, чтобы "убить" стратегическое предприятие.



"В 2005 году тогдашний глава СНБО Петр Порошенко вместе со своим тогдашним бизнес-партером Григоришиным пытался "отжать" у Богуслаева 25% "Мотор Сичи". Тогда вопрос удалось решить только после личного вмешательства тогдашнего президента Виктор Ющенко. Но Порошенко интереса к предприятию не потерял, и после того, как стал президентом, пытался давить на Богуслаева, чтобы заполучить "Мотор Сич". Многочисленные дела СБУ, лишение предприятия оборонных госзаказов — это все звенья одной цепи", — рассказал Бондарчук "Стране".



Отдельная тема для "Мотор Сичи" — китайский рынок. По словам главы компании "Европатруль" Вячеслава Коновалова, сотрудничество с Поднебесной стало для "Мотор Сичи" едва ли не единственной возможностью выжить.

С тамошними партнерами Богуслаев пытался создать совместное предприятие, которое даже похвалил во время визита в Поднебесную министр экономического развития Кубив. Что, впрочем, не помешало СБУ завести очередное дело, якобы за нарушение Богуслевым национальных интересов Украины.

"В Китае "Мотор Сич" должна была запустить СП по производству двигателей — с китайской стороны были инвестиции, с нашей — технологии и специалисты. Но получилась смешная ситуация — Кубив поучаствовал в торжествах по поводу запуска проекта, а по его приезду в Украину СБУ завела дело, обвинив Богуслаева в попытке "вывезти завод", — говорит экономист Алексей Кущ.



По слухам, уже на тот момент было решение о продаже "Мотор Сичи" китайцам — якобы Богуслав договорился об этом еще в 2015 году. И теперь речь идет просто о завершении сделки.



"Китайцам были проданы офшорные предприятия, которые владели миноритарными пакетами акций "Мотор Сичи". Они могли пойти путем замены представителей в Набсовете "Мотор Сичи" от этих офшорных компаний. Но они выбрали более длинный путь — концентрацию пакета акций на одном китайском предприятии - "Синьвей телеком". Причин несколько. Во-первых, на покупку "Мотор Сичи" брали кредит в госбанке Китая. Было желание сформировать мажоританый пакет на одном предприятии, выйти на Шанхайскую фондовую биржу, и под этот пакет привлечь средства в "Синьвей телеком", за счет чего рассчитаться с кредитом. Поэтому китайцы обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию. С этого момента о сделке узнало государство Украина. СБУ возбудило уголовное производство, в рамках которого был наложен арест на все акции "Мотор Сичи" и реестр акционеров, что сделало невозможным дальнейшее продвижение сделки и вхождение китайцев в органы управления компании. В рамках переговоров была достигнута договоренность о передаче Украине в лице "Укроборонпрома" 25% акций "Мотор Сичи", подписании жесткого акционерного соглашения с правом вето со стороны концерна, а также о получении "Укроборонпромом" целевых 100 миллионов долларов на развитие авиастроения", — описывает хронологическую цепь событий Бондарчук.

Но все эти договоренности вступят в силу только после получения официальной отмашки от АМКУ, которое сейчас рассматривает заявление на концентрацию.

Зачем китайцам "Мотор Сич"

Эксперты не сомневаются — "Мотор Сич" для китайцев интересна, прежде всего, технологиями. "Это не только технологический цикл для двигателей для самолетов и вертолетов, но еще и для крылатых ракет. То есть, речь идет о военных технологиях, за которыми Китай активно "охотится", — говорит Бондарчук.



"Китайцы сейчас подбирают технологические "ошметки" в области авиа-, ракето- и судо строения по всему миру. Не удивительно, что они заинтересовались "Мотор Сиччю", которая в том направлении достаточно сильна", — отмечает Кущ.



По словам Вячеслава Коновалова, китайцам интересны, в частности, несколько моделей двигателей "Мотор Сичи". "Это, скажем, двигатель для легкого учебно-боевого истребителя Як -130 — АИ -222, двигатель для вертолета Ми-8 — ТВ 317 (он поднимает вертолет на рекордную высоту, что позволяет использовать такую технику для высокогорных районов, а это особенно интересно Китаю), разработки по самому большому в мире вертолету Ми-26. Китай в свое время уже пытался "скопировать" наши технологии, но ничего не получилось. Так что была выбрана другая стратегия — покупка технологий и специалистов", — пояснил Коновалов. По его словам, Поднебесная уже потратила на проект по "Мотор Сичи" немало денег, поэтому "отступать не собирается".



Стоит отметить, что Китай охотится не только за военными или авиастроительными технологиями. Поднебесная вообще нацелена на технологический прорыв. И готова вкладывать в достижение этой цели огромные деньги.



Так, с 2001 года затраты Китая на науку и технологии выросли с 1,5% до 2,5% ВВП. По итогам первого полугодия 2019 года внутренний валовый продукт КНР оценивался в 6,6 триллионов долларов, то есть, речь идет о космических суммах. Их тратят как на собственные разработки, так и на покупку, и даже воровство чужих.



Цель столь грандиозных вложений - обеспечить Китаю уже к 2025 году "самостоятельность в области ключевых технологий". План под условным названием "Сделано в Китае", который был принят в 2015 году, предусматривают масштабную модернизацию местной промышленности и переход из статуса "сборочного цеха", в котором КНР пребывает, в категорию производителей продукции с высокой добавленной стоимостью.

На первом этапе (до 2025 года) Китай должен создать инновационую среду, получить ключевые технологии и обновить промышленность. До 2035 года — совершить прорыв в промышленности и науке и войти в число "продвинутых мировых производителей". На третьем — до 2049 года (к столетию основания КНР) — стать мировым промышленным и технологическим лидером.

Американская наводка

Наполеоновские планы Китая кардинально не нравятся США. Последние начали технологическую войну против Китая еще раньше, чем торговую. Еще в 2017 году китайская телекоммуникационная компания компания ZTE признана американским судом виновной в продаже американского оборудования в "санкционные" Иран и Северную Корею. С тех пор США регулярно пытаются "протормозить" Китай.



"В мире есть такие понятие ка защита технологий. Китай к примеру, не сможет купить General Electric или Siemens. Но, как оказалось — может приобрести "Мотор Сич" с ее технологиями", — говорит Бондарчук.



По его информации, американская сторона будет настаивать на национализации "Мотор Сичи". Но в этом случае придется выплатить огромные компенсации. По оценкам Бондарчука, речь идет о сумме в 500-600 млн долларов. По оценкам Алексея Куща, "может обсуждаться сумма от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов, смотря какого метода оценки придерживаться".

"Для новой власти это будет явно проблемная ситуация. Она пришла под лозунгами либертарианства, что предусматривает максимальную распродажу госимущества. Плюс у нас в бюджете из года в год закладываются планы по поступлениям от приватизации в 20 миллиардов гривен, которые не выполняются. И тут нужно будет, вместо того, чтобы получать что-то от госимущества, наоборот, тратить на него огромные деньги. Плюс — на отношениях с Китаем можно будет оставить крест, так как там таких "оплеух" не прощают", — добавил Кущ.



Впрочем, по его мнению, власти попытаются найти менее радикальный выход из ситуации. Скажем, используя тему национализации, попытаются надавить на Богуслаева, сделав его "более сговорчивым".



Якобы американцы добиваются так называемой "мягкой эвтаназии" украинской промышленности: предприятия смогут получать небольшие заказы из США, которые позволят им поддерживать жизнедеятельность, но не позволят инвестировать в развитие. "Через 10-15 лет на них можно будет поставить крест, так как все технологии устареют, а старые кадры будут потеряны", — считает он.



"Мы являемся страной, которая обладает технологическими возможностями, являющимися "раздражителем" для всего мира. Для многих было бы проще, чтобы эти технологии вообще исчезли, чтобы фактор их распространения, в том числе, в Китае, можно было бы не принимать в расчет", — резюмировал Бондарчук.

