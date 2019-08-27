В пятницу исполняется ровно сто дней с момента, когда Владимир Зеленский стал президентом. "Страна" опросила экспертов и составила рейтинг успехов и поражений гаранта за истекший срок. Вот, что из этого получилось.

Примечательно, что десятерым экспертам-политологам, которых опросила "Страна", оказалось трудно оформить успехи и поражения в емкие поступки, которые удались или нет.

Успехи:

1. Взятие всей власти

По мнению большинства опрошенных, главным достижением Владимира Зеленского на посту президента, стала не только его персональная победа на президентских выборах, но и электоральный успех партии "Слуга народа" на последних парламентских выборах. Впервые в истории независимой Украины появилось однопартийное монобольшинство в парламенте, что позволяет Зеленскому сформировать и свой состав правительства, и это – достижение, считают эксперты. "В пределах этих ста дней Зеленский получил почти абсолютную власть. Такого результата не было ни у одного президента Украины. Все остальное, по сравнению с этой победой, мелочи. Посмотрим, удастся ли ему эффективно использовать эту власть", – утверждает глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко.

Правда, есть и те, кто считает монополизацию власти неудачей.

Политтехнолог Михаил Подоляк считает, что нынешняя правящая группа формировалась наспех, без идеологии, идейной платформы, и в результате такой подход приведет к хаосу, идеологической пропасти внутри команды, и как следствие – внутрипартийным конфликтам. А значит, это плохо не только для президента, но и для страны.

"Монобольшинство хорошо только на короткую дистанцию и для жесткой команды, которая точно знает, что сделает быстро и качественно самые сложные трансформации. Разве это про нынешнее большинство? А потому даже в краткосрочной перспективе для нас это уже плохо. И ясно это стало НЕ сразу после парламентских выборов, а именно сейчас, после 100 дней Зеленского", – говорит Подоляк.

2. Активизация переговоров по Донбассу

В первые сто дней президентства Зеленский успел несколько раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным, а также настоял на встречи в рамках Нормандского формата. Первым шагом к урегулированию конфликта стало заявление Зеленского о готовности начать ремонтировать мост в Станице Луганской. По словам экспертов, этот шаг демонстрирует готовность президента взять на себя обязательства по обеспечению тишины и разведению войск.

"Процесс переговоров, который был по сути заморожен последние два года, снова активизирован. Более того, сделаны уже маленькие шаги по Станице Луганской, но контроль над демилитаризованными зонами – это как бомба замедленного действия, которая может взорваться в любую минуту. Несмотря на это, Зеленский рискнул выполнить то, о чем договаривались три года назад, и это заслуживает уважения", – анализирует Владимир Фесенко.

В то же время, глобальной стратегии по Донбассу, как и по Крыму нет. Из-за чего ряд экспертов не расценивает это как победу Зеленского.

"Нет прогресса в политическом урегулировании конфликта на Донбассе и в других потенциальных моментах. Хотя вопросы деблокады Крыма и Донбасса – это вопросы лично президента", – полагает Руслан Бортник.

3. Обучение в Трускавце

Члены партии "Слуга народа" проходили недельный интенсив в Трускавце, где изучали основы макроэкономики, бюджетной, публичной, а также законодательной политики. Там же они поделились на "протокомитеты" и начали разрабатывать первые законопроекты, которые будут продвигать в Раде. Специальный тренинг для новоиспеченных депутатов – новая практика для Украины. По крайней мере, раньше ни одна политическая сила не устраивала членам партии обучающие курсы перед началом сессии. В этом плане партия Зеленского установила новую традицию, поэтому эксперты зачли недельный тренинг в Трускавце ему в "плюс".

Впрочем, некоторые политологи считают, что таким образом "Слуга народа" скорее удовлетворяла запрос общества на яркие шоу, а не на долгосрочные реформы. У экспертов претензии как к длительности обучения (мало чему можно научиться всего за неделю), к программе, преподавателям и месту, где проходил тренинг. Вопреки заявлениям о том, что депутаты будут учиться "в спартанских условиях", "слуг народа" разместили в самом дорогом отеле Трускавца.

"Больше половины партии "Слуга народа" не имеют профильного образования, поэтому руководство таким образом сместило акцент. Это было классическое реалити-шоу, которое умеет делать команда Зеленского", - рассказал "Стране" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Неудачи:

1. Окружение и кадровая политика

Одна из главных проблем Зеленского – команда.

Назначение на пост главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана, который был личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского, вызвало шквал критики в экспертной среде. Многие называли эту кандидатуру слишком "токсичной", что подтверждается регулярными появления пары Зеленского и Богдана на публике. Глава ОП позволяет себе фамильярничать с президентом, перебивать его, отвечать на вопросы журналистов вместо гаранта.

Эксперты, опрошенные "Страной" говорят: назначив Богдана, президент поставил себя в шаткое положение и дал оппонентам дополнительный повод говорить о его крепкой связи с Коломойским, и невозможностью отвязаться от олигарха.

"Кадровая политика Зеленского слаба, что в отношении Офиса президента, что в составлении списка партии "Слуга народа", что в отношении многих людей, назначенных на должности в силовых структурах и органах исполнительной власти. Его кадровая политика несистемна, беспринципна, непрофессиональна. Это больше политика телефонной книжки, а не политика политика (уж простите за тавтологию) и государственного деятеля", – утверждает Руслан Бортник.

Эксперты утверждают, что у Зеленского нет четкого принципа, по которому он назначает людей. Решения принимаются хаотично. И это часто не решение президента, а следствие компромисса между разными группами влияния в окружении.

При этом на ключевые должности претендуют частично те же субъекты, которые крайне невнятно проявили себя в первые годы президентства Порошенко, считает Михаил Подоляк. "Как правило, это классические теоретики-презентанты, ничего не понимающие в реальном управлении", – критикует кадровые решения президента эксперт, и добавляет: "Более того, впервые одна группа - даже не политическая - тянет везде строго только своих… Концепция осталась прежней. Везде теневики. Разве что в энергетике вместо людей Кононенко теперь люди Коломойского".

2. Отношение к СМИ

В начале августа Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан заявил, что журналисты команде Зеленского больше не нужны – они общаются с электоратом без посредников, с помощью нетрадиционных медиа: YouTube канала, социальных сетей.

Конечно, это заявление не добавило Офису президента лояльности и уважения со стороны журналистов. Особенно после с истории с фейковым увольнением Богдана, которое в СМИ "слили" из ОП.

Эксперты называют этот прецедент кризисом доверия власти и медиа. А заявление Богдана – бравадой, которая не имеет ничего общего с реальностью.

"В любом случае, команде Зеленского не обойтись без классической журналистики. Что бы они не говорили, но они к ней вернутся все равно", - уверен Борис Тизенгаузен.

3. Диджитализация

Президент неоднократно заявлял, что мечтает о "стране в смартфоне" и хочет "оцифровать" Украину. Идея в том, чтобы объединить электронные услуги в так называемое "единое окно" и свести к минимуму личное общение гражданина с чиновниками на местах для получения справок.

Речь шла о внедрении четырех уровней: "Информация о государстве - первый, коммуникация с государством - второй, транзакции с государством - третий, вовлечение в управление государством - четвертый", – объяснял советник президента по диджитал-направлению Михаил Федоров.

Члены ЗЕкоманды заявляли, что не просто хотят перевести определенные системы и услуги в электронный вид – Украина должна двигаться к полному и всеобъемлющему переходу на цифровые технологии.

Правда, за первые 100 дней каких-либо наработок по диджитализации государства мы не увидели.

В мае этого года президент заявил, что "один не справится", и вместе со своей командой запустил социальный проект "Lift". Через него, по задумке ЗЕкоманды, все желающие могут представить собственные идеи по преобразованиям в государстве и внедрять их в жизнь. Однако по факту в команде Зе оказались не молодые таланты, попавшие через систему оригинального отбора виртуальных кадровиков, а по принципу "телефонной книжки" и близкого знакомства с Зеленским.

4. Публичные "порки" чиновников

Владимир Зеленский в преддверии парламентских выборов взял на вооружение "стиль Лукашенко": ездил по городам Украины и устраивал показательные "порки" местных чиновников. Зеленский грубо общался с ними, отчитывал на камеры, и в целом не сдерживал выражений.

Один из самых резонансных инцидентов произошел в начале июля. Во время визита в Борисполь, где глава государства представил нового губернатора Киевской области, Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал из зала совещаний.

"Во время и после выборов его называли клоуном, поэтому ему нужно было показать свою силу и жесткость", – объясняет поведение Зеленского Владимир Фесенко.

Впрочем, все эти публичные разборы полетов и унижения местных чиновников не привели к значимым последствиям – после визитов Зеленского на местах ничего не изменилось. Как пример – ремонт в Бориспольской больнице, за который получили нагоняй местные власти, так и не был начат, в чем "Страна" убедилась своими глазами.

5. Весна прошла – посадок нет

Перед президентскими выборами штаб Зеленского раздавал избирателям открытки с лозунгом: "Весна покаже, хто де крав" и "Весна прийде, саджати будемо".

Посадка коррупционеров прошлой власти стало одним из ключевых обещаний нынешнего президента, которое он пока не выполнил.

Более того – внятных и фактажно насыщенных расследований по наиболее одиозным фигурантам прошлой команды нет. И не будет, уверен Михаил Подоляк.

"Часть из них по-прежнему активно входит в пул нового президента. Часть уже начинает выкупать претензии к ним. Силовики работают точно так же, как и вчера: собирают материалы, сильно пугают, спускают всё на тормозах", – утверждает эксперт.

Хотя, в штабе Зеленского уже после победы на выборах объяснили, что обещанные Зеленским "посадки" коррупционеров начнутся после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор. Так с весны "посадки" плавно отложили на осень.

"Нет ни борьбы с коррупцией, ни обещанных посадок. Весна прошла, посадок не дождались. И если осенью посадки не начнутся, то следующей весной придется "засевать" – договариваться за деньги с ключевыми коррупционерами и группами влияния", – прогнозирует Руслан Бортник.