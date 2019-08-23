В первую стодневку своей деятельности новая власть вплотную подобралась к выполнению только одного обещания - о снятии неприкосновенности с депутатов. Отменить депутатский иммунитет в Раде могут сразу после старта работы нового созыва, используя для этого проект бывшего президента Петра Порошенко, который уже одобрен Конституционным судом, хоть и с существенными замечаниями.

Как и зачем депутаты будут делать себя "прикасаемыми", анализирует "Страна".

Прикасаемые новички

В первый день заседания нового парламента Украины 29 августа новоизбранные депутаты готовятся отменить свой депутатский иммунитет.

О том, что Рада в числе первых рассмотрит вопрос снятия депутатской неприкосновенности, уже заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на подготовительном заседании.

"Есть большой перечень законодательных инициатив, которые предстоит рассмотреть на заседании парламента. Мы будем предлагать их коллегам и решать, что именно попадет в перечень вопросов на 29 августа. В этом пакете точно есть неприкосновенность, - заявил Разумков. - У нас несколько соцпроектов, которые, я надеюсь, будут законами. Одним из них также является о снятии депутатской неприкосновенности".

Но не мудрствуя лукаво новые народные народные избранники поставят на голосование проект, подготовленный еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко, предполагающий внесение изменений в статью 80 Конституции Украины, согласно которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность.

Проект изменений к Конституции, который подавал бывший президент, получил одобрение Конституционного суда больше года назад.

Интересно, что по проекту Порошенко, прикасаемость депутатов должна была наступить не сразу, а только с 1 января 2020 года. Тогда еще не было известно, что летом 2019 года пройдут досрочные выборы в Раду, и новые депутаты вступят в свои полномочия раньше обозначенного срока. Собственно только сроком отмены неприкосновенности президентский проект и отличался от абсолютно аналогичных изменений к Конституции, которые предлагали депутаты в другом проекте - 6773, также одобренном судом. В этом проекте речь шла о том, что отмена депутатской неприкосновенности наступает на следующий день после принятия решения Радой.



Так как именно этот проект уже получил одобрение Конституционного суда, теперь он может беспрепятственно вноситься на голосование и приниматься на двух сессиях. На первой - в 226 голосов, на второй - в 300.

Конституция целиком позволяет депутатам провести такое голосование с перерывом буквально в несколько дней - если 29 августа (на торжественном открытии Рады) проект будет принят в 1 чтении, то уже 3 сентября, когда стартует новая сессия Верховной Рады, может состояться и второе чтение по этому проекту, к которому будет найдено 300 голосов за отмену депутатской неприкосновенности.

Куют конституционное большинство

Фракция "Слуги народа" по результатам выборов насчитывает 254 депутата. Таким образом, монобольшинству останется добрать 46 голосов других фракций. Поддержать отмену неприкосновенности уже пообещал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (он провел в Раду 17 депутатов по списку и одну мажоритарщицу).

Кроме того, в "Слуге народа" ведут переговоры с мажоритарщиками, которые прошли в Раду как самовыдвиженцы. Всего самостоятельно зашли в Раду 46 нардепов, но двое из них (депутат Алексей Гончаренко и экс-замглава "Нафтогаза" Андрей Лопушанский) уже примкнули к "Европейской солидарности" Порошенко.

Интересно, что еще несколько недель назад 7-й номер в списке "Слуги народа" Александр Корниенко говорил журналистам, что политсила хоть и ведет переговоры с мажоритарщиками-самовыдвиженцами, но "точно всех 50 не видит во фракции "Слуга народа". Теперь же, как отмечает в разговоре со "Страной" один из будущих нардепов от "СН", приоритеты изменились. "Есть намерения сформировать фракцию, в состав которой войдет конституционное большинство депутатов Верховной Рады", - отмечает источник.

Такие намерения "Стране" подтверждают и другие будущие депутаты.

"Это вероятно в силу своей логичности, так как мажоритарщики привычно рассчитывают на государственный бюджет, когда осуществляют свою деятельность на округах. Также мажоритарщики могут рассчитывать на возможность принятиях их проектов, воплощения идей, с которыми они шли в парламент, в случае вхождения в большинство, - говорит "Стране" Ирина Верещук, экс-мэр Рава-Русской, прошедшая в Раду.



По информации "Страны", переговоры о вхождении во фракцию самовыдвиженцев ведутся по нескольким направлениям. В этом вопросе, можно сказать, есть определенная децентрализация. Переговорами с самовыдвиженцами занимается не только глава партии Дмитрий Разумков, а и Давид Арахамия, и уже упомянутый выше Александр Корниенко и другие влиятельные лица в политсиле.

"Проблем с поиском голосов за отмену неприкосновенности быть не должно. Депутатам придется это сделать. Таким образом они снимут пик популистского запроса на наказание старых элит. Это вместо посадок, вместо снижения тарифов, вместо мира, вместо всего, что нужно и чего ждут. Зеленский много чего обещал обществу, но ничего не сделал, поэтому теперь он хочет удовлетворить запросы электората не за счет себя, а за счет депутатов. Кроме того, этот проект касается только неприкосновенности нардепов. Неприкосновенность судейская, неприкосновенность президентская останутся", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Держать в узде

Стоит отметить, что Конституционный суд хоть и дал разрешение Раде менять Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности, тем не менее, озвучил свои замечания, что неприкосновенность народных депутатов обеспечивает безопасность от незаконного вмешательства в деятельность депутата, беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.

Также в КС ссылались на вывод Венецианской комиссии, которая еще в 2015 году отмечала, что полная отмена депутатского иммунитета в странах с уязвимой демократией, какой является Украина, может быть опасной для функционирования и автономии парламента.

О том, что Зеленский уже консолидировал власть, получив большинство в парламенте, и может использовать снятие неприкосновенности для преследования оппозиционных депутатов, говорят и опрошенные "Страной" эксперты.

"Все. Верховной Рады больше не будет. Будет Госдума России при Путине. Где нет места для дискуссий и политики. Это будет технический орган при Офисе президента, или вернее сказать - при Богдане. Но не отменять прикосновенность не получится. Это же имиджевая вещь. Если вы проголосуете против, вас уничтожат, съедят, скажут, что вы против демократии и борьбы с коррупцией. Поэтому голоса найдут, запугают, купят. Это будут крепостные власти, которые будет просто поднимать руку и голосовать за нужные законы", - рассуждает в разговоре со "Страной" политолог Вадим Карасев.

Таким образом, отменив депутатскую неприкосновенность, каждого слугу народа можно будет держать в узде, обеспечивая нужные голосования по любому важному для власти вопросу. Не приходится надеяться и на самостоятельность Кабинета Министров, за состав которого депутаты проголосуют тоже на первом заседании 29 августа.

Как уже "Страна" сообщала, основным претендентом на этот пост остается Александр Гончарук. "Почему Гончарук – потому что он наиболее контролируемый претендент из всех. Кроме того, он из тусовки получателей грантов. То есть свой человек для Запада и МВФ", - говорил "Стране" источник в ОП.

"Зеленая волна завоевала Банковую, завоюет и Грушевского, - отмечает Вадим Карасев. - Подчинит себе и Раду и Кабмин. И премьер нужен такой управляемый, без связей, технический кандидат, тихая рабочая лошадка".

В тоже время, один из нардепов от "Слуги народа" сказал "Стране" на условиях анонимности, что даже в его фракции далеко не все в восторге от снятия неприкосновенности.

"Недавно прошла новость, что один из депутатов, который был экспертом в шоу экстрасенсов, отказался от своего мандата, - говорит нардеп. - И теперь у нас шутят, что он действительно может видеть будущее. Ведь что получается? Сейчас отменят неприкосновенность, а потом заставят проголосовать за закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. А что означает этот закон? То, что как только я заполняю декларацию, я становлюсь преступником. Меня тут же, если будет желание, берут в оборот правоохранительные органы и шьют дело с вопросом - а где я взял деньги на покупку моего имущества? Все. Статья, причем с конфискацией. И после снятия неприкосновенности это будет очень быстро. Поэтому сейчас у нас шутят, что этот эксперт-экстрасенс был прав, вовремя сбежав".