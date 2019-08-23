Интриги вокруг будущего главы Минздрава продолжаются. Как уже писала "Страна", Запад активно лоббирует оставление на этой должности Ульяны Супрун. В тоже время, этого не хотят в Зе-команде, так как опасаются обвала рейтинга. Уж слишком непопулярна Супрун в народе, а среди избирателей Зеленского особенно.

Поэтому, по неофициальной информации, стороны склоняются к компромиссному решению - Супрун уходит, но вместо нее министром становится ее человек, который будет полностью продолжать ее политику.

И в рамках этой схемы, на пост главы Минздрава уже сейчас продвигают нынешнего руководителя Национальной службы здоровья Олега Петренко.

По данным "Страны", торги все еще идут. И кандидатура Петренко - не окончательная. Якобы, сейчас ее "тестируют", наблюдая за общественным резонансом. В списке претендентов на министерское кресло наш источник назвал также главу Государственного экспертного центра Татьяну Думенко. Да и Ульяну Супрун пока рано отправлять на скамью запасных.

"Страна" разбиралась кто станет новым министром здравоохранения и что будет с медреформой.

"Креатура Березенко и Ложкина"

О том, что новым министром здравоохранения может стать глава НСЗУ Олег Петренко сообщил, ссылаясь на собственные источники сайт ZN.UA. Якобы, его кандидатуру "согласовали в США и в Офисе президента".

"По Петренко есть информация из нескольких источников", - подтвердил "Стране" глава ассоциации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк.

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко также сказал, что кандидатура Петренко не стала для него сюрпризом. "Я прогнозировал, что именно его будут продвигать на министра", - отметил он.

Олег Петренко возглавил НСЗУ в прошлом году. Он победил на открытом конкурсе и обошел более десятка кандидатов, которых, впрочем, многие эксперты называли "техническими". Петренко - выходец из частного бизнеса - он долгое время работал на руководящих должностях в клиниках "Исида" и "Обериг".

Кроме того, он был одним из экспертов, которые готовили медицинскую реформу, ставшую сейчас известно, как "реформа Супрун".

Но считается, что на свой нынешний пост его привели совсем другие факторы. Петренко называли ставленником ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко - Сергея Березенко и Бориса Ложкина.

Якобы, был вариант, что Березенко сам возглавит НСЗУ, но затем решили, что кандидат должен быть более "нейтральным".

Петренко органично влился в команду Супрун, всегда ее поддерживал и стал главным "кассиром" медреформы. По словам Константина Надутого, за последний год через НСЗУ прошло порядка 15 млрд гривен. И это только начало, так как пока Нацслужба финансирует преимущественно первичку и программу "Доступные лекарства". В последующем ей передадут также деньги на вторичную медпомощь, а в будущем - если в Украине введут страховую медицину - она станет распорядителем страховых сумм.

При этом НСЗУ уже оказалась замешанной в скандалах. "К примеру, по поводу 4,5 млн долларов кредита Мирового банка на электронную систему eHealth, которая по сути, не работает, или по 7,5 млрд гривен необоснованных трат по выплатам на первичную помощь - на "мертвых" душ, пациентов, которые существуют только на бумаге", - отмечает Кравченко.

Правда, в НСЗУ в злоупотреблениях обвиняли самих врачей. Якобы, не намерено сообщили неправдивую информацию, чтобы получить "лишнее" финансирование, а Нацслужба попросту не смогла вовремя выявить обман. НСЗУ несколько раз проводила "чистки" деклараций, отменяя их пачками. К примеру, в Ирпене отменили сразу 10 тысяч деклараций, в итоге без своих семейных врачей остались многие горожане.

Из-за этих денежных разборок НСЗУ не хватило средств на финансирование первички, поэтому часть денег взяли со вторички, отложив введение программ по бесплатной диагностике, которые планировались с этого лета.

Куда на самом деле пропали деньги - должны разобраться правоохранительные органы, - считает заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Надутый. Источники "Страны" рассказывают, что работала схема по выводу бюджетных средств через несуществующих врачей-ФОП и пациентов -"мертвых душ". И, якобы, эта схема была напрямую согласована с Сергеем Березенко и Петром Порошенко.

Реформа Петренко

По словам Сердюка, Петренко - знает как работать с пациентами, у которых есть деньги. Плюс - у него есть опыт работы на госслужбе.

"Но все мы еще "на берегу", до его прихода в Минздрав, хотели бы услышать как он видит дальнейшее развитие медицины и что он собирается делать", - говорит Сердюк.

Кравченко считает, что за спиной Петренко в Минздраве будет стоять Ульяна Супрун. Она станет либо внештатным советником, либо главой какой-то из организаций при министерстве, скажем, Центра общественного здоровья, - не исключает Кравченко.

Поэтому, "нас ждет реванш супруновщины", - считает он. То есть, медицинская реформа Супрун, конечной целью которой является введение платной медицины и "зачистка" рынка, в том числе, приватизация наиболее лакомых объектов медицинской инфраструктуры, будет продолжаться.

НСЗУ, по информации Кравченко, вместо Петренко, может возглавить Олег Спиженко, руководитель Ассоциации частных клиник и "Клиники Спиженко".

Впрочем, Петренко в роли нового министра - это пока лишь вариант. Советник президента по медицине, который, скорее всего, возглавит профильный парламентский комитет в новой Раде, Михаил Радуцкий, на просьбу "Страны" прокомментировать это назначение, ограничился лишь смайликом в Facebook.

Во-первых, рано сбрасывать со счетов саму Ульяну Супрун.

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия на днях сообщил в эфире канала "Наш", что самые высокие шансы сохранить министерские посты в новом Кабмине имеют министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Хотя при этом он отметил, что консультации продолжаются.

Во-вторых, в команде Зе обсуждаются и другие кандидатуры на министерское кресло. К примеру, глава Государственного экспертного центра Татьяна Думенко.

Широкой общественности она мало известна. Между тем, через Думенко проходит регистрация всех медпрепаратов, в том числе, и тех, которые закупаются через международные организации за бюджетные средства.

Как рассказал "Стране" Константин Надутый, есть подозрения, что некоторые препараты из США регистрировались по сертификатам, выданным для "третьих стран", поэтому к их качеству могут быть вопросы.

"Некоторые препараты регистрировались по сертификатам, по которым в США зарегистрирована лишь упаковка этого лекарства, а не оно само, - рассказал Надутый. - Именно там нужно искать протекционизм и коррупцию".

По словам Надутого, пока у Зе лишь "тестируют" различных кандидатов, наблюдая, какой общественный резонанс вызовет та или иная кандидатура. "Откровенно негативные персонажи команде Зеленского не нужны. Поэтому организовывается "утечка" информации и о кандидатах "вдруг" становится известно СМИ", - отметил он, не исключив, что у Зе есть и другие варианты по новому министру здравоохранения.

К примеру, в медицинском сообществе ширятся слухи, что нардеп от "Слуги народа", который, скорее всего, возглавит профильный парламентский комитет по медицине, Михаил Радуцкий продвигает кандидатуры Александра Квиташвили или Виктора Шафранского, которые в свое время уже побывали у руля Минздрава.

Но наш источник назвал их "фантастическими".

"Но в любом случае - это будет человек из все той же команды Супрун, который полностью устроит фармацевтическое и медицинское лобби из США, которое планирует хорошо заработать в Украине", - подытожил Константин Надутый.