Через два дня в Украине - дата "Ч" для всех евробляхеров. Формально 24 августа стартует сезон охоты на авто на иностранных номерах. Напомним: согласно принятому в прошлом году закону, водителям грозят штрафы от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен за управление такими машинами, а также штрафы за нарушение режима ввоза транспортных средств - от 17 тысяч до 170 тысяч гривен или конфискация автомобиля. Причем, дату "Ч" уже дважды переносили - с начала с февраля на май, а затем - на август.

Президент Владимир Зеленский пообещал решить проблему и в этот раз. Он уже подавал в парламент прошлого созыва срочный законопроект об очередной отсрочке штрафов. Но тогда Верховная Рада его так и не рассмотрела.

В Офисе президента утверждают, что уже готов новый проект, который отодвинет дату "Ч" на 1 января 2020 года. За это время, якобы, найдут такое решение по растаможке, чтобы сделать ее "доступной".

Правда, есть небольшой нюанс: новый парламент соберется только 29 августа, а проект об отсрочке штрафов, даже если станет первоочередным, будет рассмотрен еще позже. Ведь, согласно регламенту, он еще должен пройти через профильный комитет.

То есть, остается зазор, как минимум, в 7-10 дней. По поводу этого "окна" у всех разное мнение.

Юристы, с которыми пообщалась "Страна" уверены, что закон действует, поэтому полиция уже с сегодняшнего дня может выписывать огромные штрафы евробляхерам и забирать их машины на штрафплощадки.

"С 24 числа без внесения изменений в законодательство полицейские имеют все основания для остановки автомобилей на иностранной регистрации с целью проверки сроков въезда на территорию Украины и применение санкций предусмотренных законом", - пояснил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, комментируя штрафы для евробляхеров с 24 августа после круглого стола на эту тему, пообещал, что никакой "охоты" на автомобилистов не будет.

"На круглом столе выяснилось, что еще нет приказа, который бы позволил Нацполиции получить доступ к таможенной информации. А без такой информации полицейские не смогут доказать, что есть нарушение, и, соответственно, не смогут штрафовать", - пояснил "Стране" соучредитель "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

"Рябошапка сказал, что синхронизации баз таможни и копов нет. Причин остановки соответственно тоже нет. Завтра буду кататься на бляхе дальше. Если остановят и попытаются оштрафовать - запущу стрим", - написал в Facebook евробляхер Артем Губенко. Этот пост размещен также на странице лидера "АвтоЕвроСилы" Олега Ярошевича, то есть, фактически является призывом к действию для всех бляхеров - ездить на своих авто, не обращая внимание на полицию.

"Закон есть. Но соблюдать его не нужно! Друзья мои, я ждал этого момента. Мне было интересно, как же новая власть обойдётся с законом о "евробляхах". Штрафы за нерастаможенную бляху вступают в силу с 24 августа, а отменить закон Зе не может, потому что нет своей Верховной Рады. И вот - прошу. Главный у Зе по законам Руслан Рябошапка вышел с заявлением такого содержания: "Закон есть. Но соблюдать его не будем". Все остальное - это, поверьте, от лукавого. То, что полиция не имеет доступа - фуфло чистой воды. У нее были несколько месяцев, чтобы подготовиться", - написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Лямец.

Любопытно, что многие полагают, что норма о штрафах вступила в силу уже с 22 августа. В частности, об этом говорится в сообщении Госфискальной службы.

Впрочем, наш опрос показал, что сегодня полиция никаких мер против евробляхеров не предпринимала.

А что будет после 24 августа разбиралась "Страна".

Собирались на разборки в Киев

Евробляхеры начали готовится к дате "Ч" заблаговременно. Еще 17 августа глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич смог на камеру получить обещание Владимира Зеленского "решить вопрос". Он спросил, что будет с водителями после 22 августа и будут ли рекордные штрафы. А президент ответил: "Мы решим за месяц этот вопрос".

Впрочем, к 17 августа, то есть, ровно через месяц, ничего не случилось: вопрос со штрафами остается открытым. Тогда "АвтоЕвроСила" начала добиваться переговоров с властью. А для большей убедительности решила по-старинке подкрепить свои действия массовыми акциями протеста. На 21 августа была намечена масштабная акция под Министерством инфраструктуры. Из регионов водители собирались выезжать еще раньше - 19-20 августа. То есть, даже могли бы пересечься с делегацией премьер-министра Израиля Нетаньяху, который как раз в эти даны был с официальным визитом в Киеве.

Неизвестно, повлиял ли этот факт на команду Зе, но дата круглого стола была назначена. А акцию просто срочно свернули. 20 августа на официальном сайте "АвтоЕвроСилы" появилось, к примеру, следующее объявление.

"Подразделение "АЕС Каховка" разворачивает колонну, сформированную на Киев, и благодарит власть за то, что она слышит народ и готова сделать решительные шаги для решения проблем обычных людей относительно катастрофических штрафов 22 августа. Напоминаем, что было принято срочное общее решение об отмене акции 21 августа возле Министерства инфраструктуры. Почему? Несколько причин. Первая - ради спокойствия в стране, предотвращения транспортных проблем в столице. Вторая - чтобы избежать "картинки" для врагов нашей страны о каких-то конфликтах в новой власти, которые уже хотят перекрутить нашу акцию в свою пользу. Третья и главная! Новая власть слышит граждан и готова помочь в решении проблем по штрафам 24 августа", - написали евробляхеры и призвали срочно отменить акцию "по очень уважительным причинам".

Будут ли штрафовать?

На круглом столе 21 августа стало понятно, что кардинально ничего решить к 22 августа уже нельзя. Ведь новый парламент соберется только 29 августа, а очередная отсрочка по штрафам, если и будет принята, то, как минимум, 30 августа или в первых числах сентября. Ведь еще должен пройти профильный комитет.

На том же круглом столе и прозвучал посыл об "отсутствии приказа", что, якобы, не позволит полицейским выписывать законные штрафы. Такой приказ готовится, но пока он пройдет регистрацию в Минюсте, у евробляхеров есть карт-бланш - 10-12 дней.

"Есть до 12 дней, пока появится приказ. На протяжении этого времени, даже если человека остановят, у полиции нет оснований штрафовать", - пояснил Александр Чернявский. При этом он добавил, что по возможности евробляхерам все же "лучше не выезжать". И предупредил: если полиция и таможня захотят "нагреться на ситуации" - "будут конфликты". Он призвал водителей, если у них вдруг возникнут проблемы с полицией, звонить активистам, и они, якобы, будут выезжать на места - разбираться.

При этом глава Общественного совета МВД Владимир Мартыненко, который тоже был на том же круглом столе, комментируя ситуацию "Радио Свобода", заявил: полицейские должны выполнять действующий закон - то есть, останавливать евробляхеров и выписывать штрафы. Иначе их самих могут наказать. И аргумент об отсутствии какого-то приказа посчитал весьма слабым.

Такого же мнения придерживается Ростислав Кравец. "Аргумент очень слабый. Приказ - это внутренний документ. А закон должен исполняться. Просто сама проверка может затянуться, но это не основание для отмены или отказа в составлении протокола", - пояснил он "Стране". И добавил: "Будут ли исполнять закон сотрудники полиции - пока не ясно. К сожалению, политическая воля в Украине значительно выше законов и Конституции". Из своих источников "Стране" стало известно, что столичная полиция получила устное распоряжение "не замечать" авто на евробляхах.

Будет ли доступная растаможка

Впрочем, вопрос со штрафами - это лишь промежуточный этап. "Последняя отсрочка" штрафных санкций нужна автомобильным лоббистам, чтобы за это время добиться от властей "доступной растаможки". По оценкам Владимира Мартыненко, в Украине осталось порядка 10 тысяч евроблях, хотя сами активисты считают, что их намного больше - порядка 700 тысяч.

И большинство попросту не может заплатить за растаможку.

"Я сам не растаможил свое авто, так как выставили счет 200% от стоимости машины. У меня Renault Laguna 2003 года выпуска за 1,3 тысячи евро. И за нее мне насчитали таможенных платежей на 2,6 тысячи евро", - рассказал Чернявский. По его словам, евробляхеры готовы платить до 35% от стоимости авто. "Нужно убрать коэффициент возраста авто, а лучше - весь акциз, оставить только НДС, ввозную пошлину в 10%, военный сбор и плату за первую регистрацию. То есть, всего получится 35% от стоимости авто", - говорит он.

Напомним: в прошлом году парламент существенно снизил акциз на подержанные авто. Для него установили новую формулу: базовую ставку (50 евро для нового авто с бензиновым мотором и 100 евро - с дизельным) умножить на объем двигателя и коэффициент возраста (максимум - 15). Тогда "АвтоЕвроСила" настаивала, чтобы из формулы выбросили коэффициент возраста, но их правки так и не учли.

Но евробляхерам дали льготный период для растаможки за полцены и тогда львиная доля авто на иностранных номерах была переоформлена.

По словам главы компании Autoconsulting Олега Омельницкого, "все, кто хотел, уже растаможил авто". Оставшиеся бляхи - это машины, переоформлять которые либо нет смысла (откровенный хлам, в который не стоит вкладывать деньги), либо нет законной возможности. "По многим авто, которые покупались где-то в подворотне с выписанной от руки доверенностью, попросту нет легальных документов. Фирмы, на которые они были оформлены, давно закрылись и найти концы попросту нереально", - пояснил он "Стране".

"Объективных оснований для очередного переноса сроков вступления закона о штрафах в силу нет. Те, кто хотел воспользоваться льготной и упрощенной процедурой оформления уже давно это сделали. А те, кто не сделал, вероятнее всего и не смогут сделать из-за отсутствия надлежащих документов", - прокомментировал Кравец.

При этом, по словам Омельницкого, акциз на авто, вокруг которого сейчас ломают копья, действительно применяют очень немногие страны. Но это - один из немногих налогов, которые легко администрировать и по которым можно избежать коррупционных ловушек. "Там все просто посчитать, так как формула базируется на технических параметрах авто", - говорит Омельницкий.

А вот по НДС и ввозной пошлине как раз есть проблемы. Они считаются от стоимости авто (20% и 10% соответственно). А по ней владельцы машин и таможенники не могут договориться. "Страна" уже писала, что таможенники не верят цифрам в договорах купли-продажи иномарок, считая, что автовладельцы их "намеренно занижают". Поэтому считают цены каждый по-своему. На одной таможне одно и то же авто могут оценить в 2 тысячи евро, а на другой - в 4 тысячи.

Как раз такая свободная интерпретация цен стала главной проблемой не только евробляхеров, но и вполне законопослушных украинцев, которые купили себе иномарку под растаможку. "За то, чтобы "правильно" оценили приходится платить, минимум, 500 евро, а за элитные авто еще больше. На этом уже построили схему", - рассказал "Стране" автогонщик Иван.

Львовянин Андрей, который занимается авто из Европы, подтвердил "Стране", что и сейчас ничего не поменялось - стоимость авто, как и ранее, завышают. Хотя власти уже и объявили борьбу с коррупцией на таможне.

"Прозрачную цену дают только импортеры новых машин, а по остальным есть вопросы. Что не исключает коррупционную составляющую", - подтвердил Олег Омельницкий.

То есть, даже если акциз полностью отменят, не факт, что что-то поменяется - вопрос нужно будет решать с каждым отдельно взятым таможенником.

Как вариант - могут принять норму о фиксированной стоимости растаможки, скажем, 200-300 евро с автомобиля. Но если льгота будет действовать только для евроблях, наверняка возмутятся другие автомобилисты. Если же предложить "скидки" всем, то возникнет немалая дыра в бюджете.

"Поступления от растаможки авто достаточно существенные, и непонятно, как их снижение можно компенсировать. Если такие компенсаторы власть найдет, то может и пойти на популистские решения", - подытожил Омельницкий.