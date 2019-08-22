Команда Зе готовит украинцам налоговые сюрпризы. Как рассказал "Стране" советник президента по налоговым вопросам и без пяти минут депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, уже готов законопроект по амнистии капиталов и нулевой декларации. Тот самый, который обещал во время своей предвыборной компании Владимир Зеленский, предлагая украинцам "начать все с чистого листа" - заплатить за нажитое и спать спокойно.

"Проект готов, но когда именно он будет внесен в парламент - это политическое решение. Думаю, он получит статус закона и начнет работать в следующем году", - говорит Гетманцев.

Следующий шаг - так называемый "семейный налог", который планируют ввести через 1-2 года после амнистии капиталов.

"Речь идет о посемейном декларировании, в котором будет учитываться доход всех членов семьи и определяться облагаемый налогом минимум. При этом, если, скажем, в семье есть иждивенцы, вы купили ребенку путевку на отдых в Украине и пр., можно будет получить "скидку" и уменьшить налоговые отчисления", - рассказал Гетманцев.

По его словам, никакой охоты на граждан, которые не захотят "легализироваться" не будет, как и тотального контроля доходов и расходов украинцев. Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают что на первых порах, как минимум, "почистят" армию получателей соцвыплат и субсидий. А в дальнейшем финансовый "надзор" со стороны государства будет только усиливаться.

Все простят за 5%

Налоговая амнистия, которую готовит команда Зе - это легализация денег и имущества, которые приобрели украинцы за время независимости страны, то есть, за последние 28 лет. Но по которым могут быть вопросы - скажем, непонятны источники получения денег или не уплачены налоги и пр.

Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.

"Легализировать средства без их размещения на банковском счете нельзя. После легализации собственник получает "чистые" средства, которые можно использовать в том числе, за финансовых операция за пределами Украины (как известно, в последнее время в рамках борьбы с отмыванием денег в Европе и США весьма подозрительно относятся к деньгам из "непонятных" источников - Ред.)", - говорит Гетманцев.

Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи", - отмечает Гетманцев.

В "нулевой декларации" также можно будет указать акции и корпоративные права, а также другие активы, с которых в свое время не были уплачены налоги.

Одновременно с проектом по легализации средств, у Зеленского планируют инициировать принятие пакета документов по BEPS (обмен данными в рамках борьбы с отмыванием денег).

"То есть, мы получим информацию о всех заграничных активах наших граждан", - говорит Гетманцев.

При этом, по его словам, легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует. "Но нужно понимать, что по статье 102 нет сроков давности по уклонению от уплаты налогов", - добавил Гетманцев.

Стоит отметить, что идея амнистии капиталов не нова. "В 2016 году над таким законопроектом уже работала группа под руководством Нины Южаниной. Также в процесс был вовлечен Данилюк (нынешний глава СНБО - Ред.). Но тогда решили, что такие изменения "на на часі" и проект даже не рассматривали. Если такой закон будет, важно правильно его прокоммуницировать, потому что наверняка будет много спекуляций и столкнуть людей лбами", - считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Идея хорошая, но непонятно, каким будет исполнение. Не получится ли так, что средний класс будут "убеждать" легализироваться, а олигархи эту кампанию проигнорируют. В итоге люди в очередной раз почувствуют себя обманутыми", - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Также, по его словам, непонятно зачем гражданам участвовать в добровольной легализации и платить государству.

"Основанием может стать, скажем, рынок земли. Когда появятся потенциальные покупатели участков, которым нужно будет подтвердить законность средств", - говорит он.

Хотя у Зеленского утверждают, что никаких санкций для "отказников" не будет, экономист Алексей Кущ предположил, что следующим этапом может стать всеобщее декларирование. А в этом случае придется объясняться с налоговиками по своим сбережением и имуществу.

Не исключено, что к процессу привлекут и банки. Уже сейчас они активно мониторят деньги своих клиентов. Скажем, есть случаи, когда финучреждения отказывались принимать оплату учебы в заграничном вузе, из-за якобы "неподтвержденных источников получения денег".

Кроме того, банки уже второй год "сливают" ГФС информацию по счетам ФОПов, в частности, отслеживают не "путают"ли те личные и бизнес-счета, собирают информацию о роде деятельности клиентов и так далее.

Налоговые "скидки"

Еще одна налоговая идея от команды Зе - так называемое посемейное декларирование.

"Сейчас вы не знаете, во сколько вам обходится государство. Ведь с большинства украинцев налоги удерживает работодатель, нередко они даже не знают, сколько платят", - поясняет Гетманцев.

По новой схеме, можно будет декларировать не индивидуальный, а семейный доход.

С него ГФС определит необлагаемый минимум на семью. "Скажем, сейчас с зарплаты в 10 тысяч гривен платит 18% подоходного налога и одинокий украинец, и тот, на содержании которого жена и двое детей. Получатся налоговая уравниловка, - говорит Кущ.

Если определят необлагаемый минимум на каждого члена семьи (включая неработающих и детей), то платить придется только с "лишней" суммы. Скажем, при необлагаемом минимуме в 4 тысячи гривен на каждого, одинокий украинцев с зарплатой в 10 тысяч гривен будет платить налог, а тот, у которого жена в декрете и двое детей платить вообще ничего не должен.

В налоговых отчислениях также будут учитываться различные расходы "на семью", скажем, на выплату процентов по кредиту на квартиру, на обучение детей и пр. Такие траты обещают вычитать из налогов.

Схема будет работать следующим образом: на этапе уплаты налогов ничего не менять не будут - их, как и ранее, из зарплаты станет удерживать работодатель (для оформленных официально граждан). Но, скажем, в конце года, ГФС сформирует налоговую декларацию, которую каждый плательщик сможет подкорректировать, и вернуть излишне уплаченные налоги.

"Можно будет экономить на налогах и вести свою финансовую историю", - говорит Гетманцев.

Эту модель у Зе по-сути копируют с американской. Правда там, по словам Алексея Куща, есть 4 группы налогоплательщиков, в том числе, "семейные" (также супружеские пары, которые ведут финансы отдельно, родители-одиночки, граждане без семьи).

"Определяют сумму, с которой налог не удерживается, а из остального платят определенный процент. Но за вычетом различных трат на семью - на медицину, образование детей, ипотеку и пр. Список расходов, по которым положены налоговые льготы, постоянно растет, что вынуждает американцев фиксировать все покупки и траты. Скажем, по программе экс-президента США Обамы, среднестатистическая американская семья экономила 600-800 долларов в год. То есть, если такая модель заработает у нас, это будет способствовать детенизации экономики - человек уже не согласится заплатить наличкой мимо кассы, ему нужен будет чек как подтверждение затрат", - говорит Кущ.

По его мнению, необлагаемый налогом минимум стоит установить на уровне минимальной зарплаты - из расчета на каждого члена семьи.

Для государства тоже будет польза. "Это позволит сократить армию получателей социальных выплат и субсидий, так как у малообеспеченных доходы формально вырастут на 18%", - добавил Забловский.

Галина Третьякова, которая в команде Зе курирует социальные вопросы, пояснила "Стране", что их цель - "постепенное увеличение необлагаемого налогом минимума на каждого члена домохозяйства - с 40 до 100% от средней зарплаты (на июнь 2019 года - порядка 10,8 тысяч гривен - Ред.) на протяжение пяти лет".

Отметим, что в случае установления необлагаемого налогом минимума на уровне средней зарплаты, подоходный налог перестанут платить большинство работающих украинцев.

Понятно, что эта инициатива во многом популисткая и рассчитана на небогатых украинцев, который с нетерпением ждут "окончания эпохи бедности", обещанной президентом.

Но непонятно как это нововведение в случае его принятия скажется на поступлениях в бюджет. "Подоходный налог - это 220 млрд гривен в год из которых 120 млрд идет в местные бюджеты, - говорит Кущ. - Чем государство будет закрывать "дыру" в случае уменьшения налогов - неясно".

У экспертов вызывает сомнение и администрирование "посемейного налога". "Как ГФС будет рассылать налоговые декларации 17 млн экономически активного населения. Тем более, что 20% живет не по месту приписки. "Как показывает практика, у нас даже справки - счета по уплате налога на недвижимость вовремя разослать не могут", - отмечает Алексей Кущ.

"Еще непонятно, в каком виде этот проект будет принят, и не появятся ли в нем "интересные" изменил, которые не только не снизят, но и повысят налоговую нагрузку на людей", - добавил Доротич.

В частности, у экспертов есть подозрения, что снизив налоги для небогатых украинцев, власти повысят нагрузку на немногочисленный средний класс.