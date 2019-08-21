Кабмин 21 августа, который, как считают в самом правительстве, вполне может войти в историю как "последний Кабмин Гройсмана" (новое правительство может быть сформировано в конце августа- начале сентября) начался с 45-минутным опозданием в 11.45. И еще столько же премьер-министр Владимир Гройсман посвятил презентации достижений "своего" Кабмина и постановке задач для нового правительства.

На презентации достижений долго останавливаться нет смысла. О реформах "Кабмина Гройсмана" в красочных диаграммах и графиках широкую общественность ознакомили еще на этапе недавней предвыборной кампании, в которой участвовал премьер во главе своей партии "Украинская стратегия".

А вот "напутствия" новому Кабмину весьма интересны. Гройсман поставил перед следующим правительством практически недостижимую планку. Скажем, средняя зарплата в следующем году, по его расчетам, должна вырасти с нынешних 407 долларов до 540 долларов, а с 2021 года - до 620 долларов. Минимальная зарплата - до 5,5 тысяч гривен. На дороги из бюджета нужно выделить 75 млрд гривен плюс еще 10 млрд на дороги местного значения (в этом году - всего 56 млрд). Должны полностью исчезнуть очереди в садиках, и на 20-70% вырасти зарплаты врачей. Якобы, все это стало бы реальностью, если бы продолжил работать Кабмин Гройсмана.

Премьер-министр также решил оставить новому Кабмину и отдельные скандальные решения. Скажем, по автономизации крупнейших медучреждений страны - Охматдета, Института рака, Института сердца. Глава Минздрава Ульяна Супрун требовала принять постановление о переводе их в статус казенных учреждений уже на заседании правительства 21 августа. Якобы, если этого не сделать, то эти медучреждения не смогут получить деньги по реформе вторичного звена со следующего года. Но премьер отказался ставить этот проект на голосование, а распорядился лишь зафиксировать в протоколе, что "Уляна имеет свое отдельное мнение".

Остальные документы (а их в порядке дня накопилось немало) были приняты пачками, без особых обсуждений. В 13.03 Кабмин уже перешел к обсуждению вопросов с ограниченным доступом.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин на заседании 21 августа.

Минус 21 копейка с киловатта

Обсуждая вопрос тарифов на электроэнергию 14 августа, Кабмин решил вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании, 21 августа. Но на неделе прошло также закрытое совещание по энергетическим вопросам у президента Зеленского.

И, как заявил Гройсман, "было найдено решение" как снизить тарифы для промышленных потребителей. Сегодня соответствующий проект был прямо на Кабмине внесен в порядок для и спешно проголосован. Самого текста документа Кабмин не обнародовал. Заявили лишь, что постановление позволит снизить стоимость электроэнергии на 21 копейку за киловатт уже с 1 сентября этого года.

Не исключено, что цена упадет за счет снижения тарифа на передачу "Укрэнерго" с 37 копеек до 15 копеек с киловатта. "Другой вопрос, почему было 37 копеек изначально. И зачем было сдирать миллиарды с бизнеса. Этим должны заняться правоохранительные органы", - заявил Гройсман.

Инспекция Гоструда возвращается и будет штрафовать

Государственной инспекции по труду вернут и даже расширят полномочия. Напомним: эта структура до недавнего времени была грозой работодателей, так как по малейшему поводу выписывала огромные штрафы (до 300 тысяч гривен). Но недавно суд отменил постановление Камбина, регламентирующее работу Гоструда. И проверки прекратились.

Но в новом постановлении Кабмина госинспекции дали еще больше возможностей для наказания нерадивых работодателей. Так, разрешено выписывать штрафы, если на предприятии обнаружены неоформленные работники, за недопуск инспектора для проверки, за невыполнение предыдущего предписания, на основании акта о нарушениях, составленного ГФС. Ранее было указано лишь, что поводом для наложения штрафа являются выявленные нарушения трудового законодательства, что позволяло предприятия оспаривать взыскания в суде.

При этом дела о штрафах будут рассматриваться дольше - до 45 дней вместо 15 дней. Также убрали пункт о приостановке рассмотрения дела, если работодатель предоставит обоснованные аргументы своей правоты. Плюс - теперь представителя работодателя уже не обязаны допускать к рассмотрению дела. Инспекция Гоструда получила право свободного доступа без предупреждений на любые производственные площадки и в административные помещения.

Этот проект раскритиковала глава Государственой регуляторной службы Ксения Ляпина, заявив, что он даже не прошел необходимого согласования. Но, как заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева, "блокировка" Гоструда уже сказалась на поступлениеях в Пенсионный фонд. С июня этого года количество плательщиков ЕСВ начало уменьшатся, а это косвенно подтверждает, что работодатели вновь начали принимать работников без официального оформления. Реву поддержал и Гройсман, поэтому проект приняли. Впрочем, не исключено, что сами работодатели вновь попытаются оспорить его в судебном порядке.

Учеба для врачей

Украинским врачам придется больше учиться. С подачи Минздрава правительство утвердило постановление, которым фактически открыло рынок последипломного образования для частных контор. Это могут быть различные медицинские школы, тренинговые центры, международные организации. Они получат право проводить обучающие программы для докторов за бюджетные средства. Плюс - в постановлении прописано, что врачи могут тратить на повышение квалификации собственные деньги, деньги юридических лиц и средства из других источников, не запрещенных законодательством. Все бы ничего, если бы такое обучение было добровольным. Но в постановлении четко прописано, что все медработники, после окончания университета и интернатуры, обязаны придерживаться требований "непрерывного профессионального развития", то есть, регулярно повышать свою квалификацию. Сюда входит участие в семинарах и конференциях, тренингах, мастер-классах и пр.

Ранее врачи повышали свою квалификацию за бюджетный счет в государственных медучреждениях, скажем, Национальной медицинской академии имени Шупика. Теперь же право учить докторов за бюджетные деньги смогут и частники. Не исключено также, что докторам придется больше тратить на учебу из своего кармана.

К слову, максимально переложить затраты на обучение на самих врачей должны и изменения, которые сейчас Минздрав готовит в прохождении интернатуры. "Планируется резкое - в два раза - уменьшение теоретической подготовки. Не исключено, что будет снижено бюджетное финансирование на последипломное образование и будет создан рынок альтернативных образовательных услуг, в том числе коммерческих. А вся нагрузка последипломного образования перенесется из бюджета на самого врача", - отметил заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Формула для коммуналки

Кабмин занялся подзаконными актами, необходимыми для полноценного запуска закона о жилищно-коммунальных услугах. На заседании 21 августа был утвержден граничный размер абонентской платы, которую теперь могут взимать с украинцев поставщики коммунальных услуг.

В законе о ЖКХ, часть пунктов которого вступили в силу в мае этого года, прописано, что жильцы многоэтажек обязаны заключить с коммунальщиками индивидуальные договоры. А в платежках, помимо оплаты самих услуги, появится также абонентская плата. Она будет взиматься за обслуживание внутридомовых сетей и должна включать расходы на текущие ремонты и пр. Но граничная сумма абонентской платы, согласно закону, устанавливается Кабмином. Поэтому до сегодняшнего дня такой строки в платежках все еще нет.

Кабмин предложил рассчитывать максимальную абонплату по следующей формуле - умножить месячный прожиточный минимум на среднее число проживающих в домохозяйстве (2,58), на коэффициент прибыльности домохозяйства (два прожиточных минимума на человека в месяц), на коэффициент средних расходов на ЖКХ (0,15) и на компенсацию затрат поставщику услуг (0,09 для вывоза мусора, 0,019 - по теплу, воде и водоотводу).

Отопление по-новому

Также Кабмин утвердил правила предоставления услуг по обеспечению граждан теплом и типовой договор на предоставление таких услуг. В правилах, в частности, прописано, что тепло должно поставляться потребителям без перебоев и в оговоренном температурном режиме (то есть, прохладные батареи уже являются поводом не платить за услугу). Отопительный период определяется местными органами власти, но должен начинаться не позднее, чем когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов, а заканчиваться - если температура поднимается выше +8 градусов. Если возникают внезапные перебои в подаче тепла, поставщик должен сообщить потребителям причину и сроки ликвидации проблемы.

Договоров будет несколько - коллективный (с ОСМД) и индивидуальный (с владельцем квартиры). Отключаться от централизованного отопления и водоснабжения можно будет по решению жильцов. Если от такой услуги отключено не менее половины всех квартир, остальные могут отключаться по собственному желанию.

Миллионы для ГБР

Кабмин озаботился денежными компенсациями для работников Госбюро расследований. Специальным постановлением урегулированы вопросы компенсаций НДФЛ, который удерживается с выплат рядового и руководящего состава ГБР. Последние получают, помимо окладов, различные доплаты за звание, научную степень, ранг и пр.

В финансово-экономических расчетах, которые прилагаются к проекту, указано, что из госбюджета понадобятся дополнительные расходы на 2020 и 20201 годы. На 2020 год - около 1,3 млн, а на 2021 год - порядка 1,5 млн гривен.

Как поделили топливный акциз

Кабмин решил, в какой пропорции будут делить акциз на топливо местные бюджеты. Как указано в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, в первом полугодии 2019 года распределение между местными бюджетами части акциза (13,44%) производилось автоматически. Но для последующего распределения в автоматическом режиме, нужно определить доли. Они содержатся в дополнении к проекту.

Скажем, село Красноселка Винницкой области имеет право на 0,000004841 от общей суммы топливного акциза, а поселок Соленый в Днепропетровской области - на 0,005% и т.д. Никополь получит почти 0,002% и т.д. Доля того или иного населенного пункта зависит от количества АЗС, которые там работают и оборота топлива.

Выплаты на детей

Минсоцполитики обещает упростить получение помощи на детей. Так, согласно постановлению Кабмина, можно будет получать деньги задним числом, если опекун вовремя не обратился в органы социальной защиты по уважительным причинам. Кроме того многодетные семьи смогут претендовать на выплаты, не имея соответствующего удостоверения (предоставив простую справку о статусе многодетной семьи). Также министерство обещает наладить обмен информацией о получателях между различными государственными инстанциями (что снимет часть нагрузки по сбору справок с получателей) и убрать из законодательства норму об открытости информации о лицах с инвалидностью по поводу психических расстройств.

Парамедики на "Скорых"

Кабмин с подачи Минздрава внес изменения в Типовое положение о бригаде экстренной медпомощи, которые было утверждено всего год назад в рамках реформирования экстренной помощи в Украине.

Теперь будет несколько типов бригад - врачебные, фельдшерские и парамедиков. Напомним: ранее Минздрав планировал, что в "Скорых" будут работать только парамедики. От такой идеи в ведомстве не отказались, но перенесли ее реализацию на 2025 год, прописав, что тогда на вызовы будут выезжать бригады в составе одного парамедика и одного медицинского техника (водители). Как указано в пояснительной записке, это позволит "повысить эффективность расходования бюджетных средств", другими совами, сэкономить на скорой помощи.

К тому времени фельдшеры и медсестры, а также водители, которые сейчас работают на "Скорых", должны пройти переквалификацию.