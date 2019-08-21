В Украине на подходе - новое энергетическое ЧП. Запасы угля на отечественных ТЭС упали до рекордно низкого уровня - они почти на 50% ниже, чем на эту же дату прошлого года (0,9 млн тонн).

"Если ничего не предпринимать, есть риски, что в отопительный сезон будут перебои с теплом и электричеством", - пояснил "Стране" руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По этому поводу вчера прошло закрытое совещание у Зеленского. Впрочем, то, что обсуждалось за закрытыми дверями, оставалось "государственной тайной" недолго.

Ссылаясь на собственный источник, ход совещания подробно описал на своей странице в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП. Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь? Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений. Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации? Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". - написал Бутусов.

Впрочем, комментируя этот пост, представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус написал: "Юра, у тебя неправдивая информация по этой встрече. Ты уверен, что доверяешь источнику, который такое наговорил?". Но более расширенных пояснений не дал.

Источник "Страны" рассказал, что "совещание у Зе было по остаткам угля на складах (электростанций - Ред.), которые действительно на критически низком уровне".

"Страна" разбиралась в ситуации.

Электрическая цепь

Как рассказал "Стране" Рябцев, изначально по ситуации на энергорынке планировалось заседание СНБО. И это было бы уже второе "энергетическое" СНБО за время президентства Зеленского. Причем, как ни парадоксально, на первом обсуждали излишки угля, которые отечественные шахты не могли продать на электростанции, и, соответственно, остались без денег на зарплаты. А второе хотели посвятить дефициту угля на тех самых ТЭС, которые еще в мае не хотели его закупать.

Но в итоге СНБО так и не собрали, выбрав формат закрытого заседания у президента.

При этом, по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, "давили на энергокомпании и требовали снизить тариф на электроэнергию на 20%".

Стоит отметить, что вопрос дорогой электроэнергии обсуждался также на последнем Кабмине 14 августа. И по этому поводу возникла перепалка между министром энергетики Игорем Населиком и Андреем Герусом. Насалик заявил, что цены выросли не слишком существенно, а тарифы ТЭС даже снизились на 7-15%. А Герус парировал: если в июне тепловая генерация продавала электричество по 1,44 гривен, то в июле - по 1,7 гривен за киловатт.

Тогда же с голоса внесли и тут же приняли проект о продаже газа со скидкой на Луганскую ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова (что многие наблюдатели восприняли как чисто коррупционную схему Гройсмана), а также льготах по тарифам для промышленных предприятий.

Еще раз к теме тарифов премьер-министр Владимир Гройсман пообещал вернуться на следующем Кабмине 21 августа. Но уже тогда всплыла тема угля. Собственно, на Луганскую ТЭС дешевый газ должен подаваться как альтернатива углю, поставляемому с российских шахт. Другого источника для производства электроэнергии у этой ТЭС нет, а если поставлять туда газ по рыночной цене, тарифы для луганчан просто взлетят, - пояснил Насалик.

"Собственно, у Зеленского обсуждение тарифов на электричество пошло по тому же кругу и логично уперлось в уголь", - сказал "Стране" источник.

Угля осталось на считанные дни

По данным Министерства угольной промышленности, на 20 августа на складах украинских электростанций хранится всего 897,3 тысячи тонн угля, что на 48% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

На некоторых ТЭС ситуация вообще катастрофическая. Скажем, на Приднепровской ТЭС запас угля - всего 10,1 тысячи тонн, и этого хватит на 4 дня работы.

На Луганской ТЭС угля осталось 3,1 тысячи тонн и он должен, по расчетам министерства, закончиться уже завтра.

На 7 дней осталось угля на Запорожской ТЭС, на 6 - на Добротворской, на три - на Ладыжинской и Углегорской ТЭС. На родине президента Зеленского - в Кривом Роге - вообще катастрофа. Запас угля на местной Криворожской ТЭС, по данным профильного министерства - ноль, хотя нужно 2,5 тысяч тонн в сутки.

Ожидаемый период выработки складов - 12 дней - на Трипольской ТЭС, от которой питается, в том числе, столица. Там осталось всего 27 тысяч тонн угля, то есть, склады заполнены всего на 19,1%.

Колумбия плюс вместо Роттердама

Есть несколько версий "угольного кризиса". Первая - наиболее очевидная. Россия ввела ограничения на поставки угля в нашу страну.

В итоге в июле отгрузки, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, сократились на 85% - до 129,3 тысячи тонн. Из России к нам поставлялся антрацит, на котором работают Трипольская, Приднепровская, Луганская, Славянская, Змеевская, Криворожская ТЭС.

Добыча на украинских шахтах только сокращается. По данным Минэнерго, с начала года добыто 15,3 млн тонн, что на 375 тысяч тонн ниже плана. С учетом того, как снежный ком нарастают долги горняков за ту же электроэнергию, шахты обесточивают, там происходят аварии и затопления. К примеру, как уже писала "Страна", затоплена шахта "Первомайская" в Луганской области, а на ликвидацию аварии, как рассказал Волынец, нет ни запчастей, ни денег.

По его прогнозам, к зиме добыча угля в Украине еще больше снизится. То есть, дефицит угля будет только нарастать.

В компании ДТЭК уже сообщили, что ищут альтернативу, и 13 августа завезли в порт Южный первую партию угля антрацитовой и газовой групп (всего 400 тысяч тонн) из Колумбии. Следующая поставка ожидается в начале сентября.

Средняя стоимость колумбийского угля составляет порядка 1,9 тысяч гривен за тонну. Есть еще вариант с углем из США, пробные партии которого завозились в Украину (на электростанции "Центрэнерго") в прошлом году. Он стоит, как и колумбийский, 1913 гривен за тонну. В ЮАР - 1811 гривен за тонну. При этом цена украинских шахт - 2,5 тысяч гривен, а новому рынку электроэнергии, чтобы удерживать тарифы на приемлемом уровне, нужен уголь по 1,7 тысяч гривен.

И действительно получается, что, если посчитать цену угля по скандальной формуле Роттердам плюс (которая, впрочем, уже не действует с 1 июня, после того как заработал закон о рынке электроэнергии), которую не только отменили, но и открыто назвали преступной схемой на 19 млрд, то цена будет гораздо ниже - порядка 1,7 тысячи гривен за тонну.

"Парадокс с Роттердамом плюс состоит в том, что там цена берется в ретроспективе, то есть, за определенный период. А как раз в этот период стоимость угля на мировых биржах падала", - пояснил "Стране" Геннадий Рябцев.

То есть рассказы о "выгодности" формулы "Роттердам+" носят во-многом манипулятивный характер.

И, как подозревают эксперты, новым угольным обострением воспользуются для создания новой формулы, взамен отмененного Роттердама.

По другой версии, дефицит угля - искусственный.

"Нет никаких нормативных документов, которые бы обязывали ТЭС закупать те или иные объемы. А летом им лишний уголь и не нужен. Плюс при новом рынке электроэнергии некоторые электростанции заинтересованы производить меньше, чтобы искусственно сдерживать предложение и заключать договоры по выгодным для себя ценам", - не исключает Рябцев.

Проще говоря, энергетики сознательно снижают производство электроэнергии и заламывают цены. А так как среди покупателей есть и крупные предприятия, которые не могут остановится, поэтому будут платить за электричество любые деньги, пространство для маневра у электростанций есть. Впрочем, такие факты, если они и есть, не умаляют проблему дефицита угля.

Строят новые схемы

Третья версия - самая интересная. Есть подозрения, что перебои с углем на государственных ТЭС связаны с переделом угольных схем, на которых ранее сидело ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко, а теперь заходят структуры связанные с олигархом Игорем Коломойским, нардепом Хомутынником и его близким партнером бизнесменом Фуксом.

Прежний "угольный смотрящий" Виталий Кропачев контролирует шахту "Краснолиманскую", долги перед которой у "Центрэнерго" (а она обеспечивает 30% тепловой генерации в стране) порядка 1 млрд гривен. А потому его шахты уголь туда не отгружают. Не идут поставки также с западных шахт, смотрящим на которых до недавнего времени был депутат от БПП Андрей Венгрин.

Как уже писала "Страна", после смены власти, на "Центрэнерго" провели кадровые перестановки, в частности, обновили состав правления. Как рассказал нам источник, "зачистки" обеспечил глава ФГИ Виталий Трубаров, который считается человеком Виталия Хомутынника, а тот в свою входит в ближайшее окружение Игоря Коломойского. "Хомутынник, Павел Фукс", - перечислил наш источник новых "смотрящих" за "Центрэнерго".

"Пытаются наладить новые схемы, но не учли, что физически, чтобы организовать поставки угля нужно не менее 20 дней, то есть, не продумали этот вопрос", - рассказал "Стране" источник.

Глава комитета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков рассказал "Стране", что он не утвердил договоров по углю на более чем 3 млрд гривен, так как там шла речь о поставках угля в среднем по 125 долларов за тонну через фирмы-прокладки с уставным фондом в тысячу гривен и по предоплате.

"Страна" связалась с Крючковым как раз когда он был в СБУ - в кабинете Ивана Баканова. Позже он рассказал, что провел в здании на Владимирской 8 часов.

"Возбудили дело уже по новому углю - по новым поставкам, которые заключили новые представители правления "Центрэнерго", - сообщил он.

"15 августа СБУ по моему заявлению возбудило уголовное производство простив Кононенко и Порошенко по ст. УК 238 и 113 (Финансирование терроризма и гос/измена). Отдельное производство - касается нового менеджмента на "Центрэнерго" - схемы вывода денег из бюджета идентичные тем, что практиковались при Кононенко", - рассказал он "Стране".

По словам Крючкова, если в прошлом году "Центрэнерго" получило 2,6 млрд гривен прибыли, то в этом имеет по 200 млн убытков ежемесячно.

"Хотя рыночная конъюнктура не изменилась", - говорит он. То есть, речь может идти о выводе средств.

В распоряжении "Страны" есть копия договора между "Цэнтрэнерго" и компанией "Нафта Форс" от 30 июля этого года о покупке госпредприятием 30 тысяч тонн угля (+/- 5%) "Нафта Форс" с поставками на Змеевскую и Трипольскую ТЭС по 2712 гривен за тонну с НДС. Отправитель - Беларусь (не исключено, что это тот же донецкий или же российский уголь).

Есть также спецификация на 50 тысяч угля от этого же поставщика по 2574 гривны за тонну.

"Нафта Форс" зарегистрирована в Борисполе Киевской области с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен. Основатель - житель столичной Оболони Павел Алексеенко. Род деятельности компании - техническое обслуживание и ремонт авто, розничная торговля деталями, посреднические услуги в торговле топливом, рудами, металлами, товарами широкого ассортимента. К последним, судя по всему, относится и уголь. На Алексеенко также зарегистрирована компания "Марио групп" с уставным капиталом в 100 гривен, которая занимается торговлей топливом. Ей принадлежит, в частности, сеть АЗС по Киеву и Киевской области. Некоторые из них числятся только под номерами. Другие - под брендом ANP, который на топливном рынке причисляют к группу АЗС Коломойского и Боголюбова.

В распоряжении "Страны" также оказалась копия договора между "Центрэнерго" и Никопольским заводом ферросплавов (последний входит в орбиту влияния Коломойского), в котором речь идет о поставках электроэнергии на предприятие. В нем, в частности, указано, что "Центрэнерго" отпустила Никопольскому ферросплавному заводу с 7 по 13 июля более 70 тыс МВт/ч электроэнергии на сумму 134,5 млн гривен. Один мегаватт обошелся предприятию в 1230-2030 гривен (пиковая и вне пиковая нагрузки). С 21 по 27 июля "Цэнтрэнерго" отпустила 70, 233 тысячи МВт/ч электроэнергии по цене 1005-1800 гривен за мегаватт час. Что, по словам Крючкова, "ниже себестоимости".

То есть, по сути, идет двойная схема - заработки на угле и экономия на электричестве.

Сейчас многое зависит от реакции Зеленского на происходящее. Даст ли он и Баканов ход уголовным делам по схемам, которые, предположительно, связаны с Коломойским, или же положит их под сукно - вопрос. Особенно учитывая настойчивые слухи о тесных связях президента с олигархом.