В Госкино, а значит, и в отечественном кинематографе, грядут большие изменения. 19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал в отставку - написал заявление по собственному желанию.

Он руководил госагентством с 2014 года. За это время через Госкино прошло рекордное финансирование. К примеру, в 2018 году из бюджета на поддержку отечественного кино было выделено 1 млрд гривен, такая же сума запланирована и на этот год.

По данным руководителя отдела аналитики компании MMR Артем Вакалюк украинские фильмы в 2018 году получили в общих кассовых сборах 8%, а это более 191 млн гривен.

То есть почти в 5 раз меньше, чем на них за год потратило государство.

При этом, по словам Вакалюка, к схема господдержки кино "есть вопросы" - часть денег распределяется на изначально провальные фильмы "через брата, кума, свата".

Скажем, закон о возврате 16,6% бюджета, который мог бы привлечь иностранных продюсеров, в Украине до сих пор не работает (нет подзаконных актов). Не все понятно и с возвратом средств обратно в бюджет.

По закону продюсеры не должны никому ничего возвращать. Отдельные прецеденты перечисления части прибыли в казну есть, но это - результат договоренностей Госкино с теми или иными компаниями. В основном же продюсеры не отвечают рублем за некачественное кино, а некоторые даже строят схемы на госфинансировании - осваиваются рекордные бюджеты, а "выхлопа" как такового - нет (подробнее об этом мы писали в нашем материале).

"Страна" собрала топ-8 фильмов с самым большим госфинансированием за последние пять лет.

"Киборги", UFD

Вышел в прокат в 2017 году. Общий бюджет фильма составил порядка 48 млн гривен, из них государство профинансировало 24 млн гривен. Кассовый сбор "Киборгов" составил больше 23 млн гривен. Однако, как видим, даже наполовину не перекрыл расходы на создание.

"Киборги" - это художественная интерпретация событий на Донбассе - битвы за донецкий аэропорт в сентябре 2014 года.

В основе сюжета - история двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в здание старого терминала донецкого аэропорта.

Видео: YouTube/UFD Independent Films

"Приключения S Николая", MMD

Премьера состоялась в 2018 году. Общий бюджет картины - 38,2 млн гривен, из них государство профинансировало 22,9 млн гривен. Кассовый сбор составил всего 8,87 млн гривен.

Сюжет картины - это своего рода украинская версия культового рождественского фильма "Один дома" (точнее, попытка создать такую версию).

Семья Василенко накануне Рождества приезжает в домик в Карпатах. В семье явно назревает кризис - жена -тусовщица и любительница красивой жизни (роль сыграл Маша Ефросинина) недовольна мужем-неудачником, который не в состоянии организовать "европейский отдых".

Второклассник Артем мечтает помирить родителей, поэтому появление в их доме преступника, переодетого в Святого Николая, поначалу его радует. Но, раскусив коварный план злодея, он вместе с сестрой-подростком становится на защиту дома.

Видео: YouTube/Кінотеатр Супутник

"Тайный дневник Симона Петлюры", B&H

Общий бюджет картины составил 44,29 млн гривен, из них 22,14 млн - государственные деньги. Кассовый сбор - 2,47 млн гривен. То есть, почти в 10 раз меньше, чем потатило на него государство.

Действия фильма, который создатели позиционируют как историческую драму, разворачивается в 1917-1921 годах. Когда Симон Петлюра сначала неудачно боролся за независимую Украинскую Народную Республику, а затем эмигрировал в Париж, где на него открыли охоту советские агенты.

Видео: YouTube/B&H Film Distribution Company

"Позывной Бандерас", UFD

Общий бюджет картины - 39,13 млн гривен, из них половина (19,57 млн) - государственное финансирование. Кассовый сбор составит 1,99 млн гривен. Также, как и по Петлюре - в 10 раз меньше, чем государственные расходы на фильм.

Это очередной фильм от создателей "Киборгов" о войне на Донбассе. Он позиционируется как военный детектив. Главный герой фильма - капитан разведки Антон Саенко с позывным "Бандерас". Он должен предотвратить диверсию в одной из деревень. По сборам он оказался куда менее удачным, чем "Киборги". Как писали критики, фильм "не взлетел". Причины называют разные - от явного перебора с "правильной" идеологией до слабой актерской игры.

Видео: YouTube/Dergkino Ukraine

"Украденная принцесса: Руслан и Людмила", UFD

Бюджет этого анимационного фильма рекордный для отечественной киноиндустрии - 95,2 млн гривен. Государство выделило 19,2 млн. Кассовый сбор составил 36,12 млн гривен. Он перекрыл государственные расходы, но недотянули и до половины общей сметы.

Сюжет картины - по мотивам знаменитой сказки Пушкина "Руслан и Людмила" о Древней Руси и злом колдуне Черноморе.

Видео: YouTube/Лучшие фильмы и автомобили 2018 года

"Благородные бродяги", UFD

Бюджет фильма составил порядка 39 млн гривен, из них государство вложило - 18,4 млн. Кассовые сборы не дотянули даже до 1 млн гривен (940 тысяч гривен).

Жанр фильма - комедия. В основе сюжета - история львовских батяров Боди и Мирека, главное для которых - "любить Львов, женщин и шутки". На пути к воплощению этого лозунга в жизнь они придумывают массу авантюр.

Фильм, однако, вызвал негативную реакцию о соратников экс-президента Порошенко, которым не понравилось как неоднозначно изображены "батяры".

"Негодование вызывает попытка представить батяров, как каких-то мелких воришек. Фактически происходит осквернение национальной культуры, подмена понятий, намеренно искажаются исторические названия, русифицируются таблички с названиями заведений. Такие фильмы надо расценивать как продолжение гибридной информационной войны внутри украинского общества", - заклеймила картину кума Порошенко Оксана Билозир.

Видео: YouTube/planetakino

"Я, ты, он, она", Студия "Квартал 95"

Фильм студии "Квартал 95". Всего на картину потратили около 36 млн гривен, из них государственный бюджет профинансировал порядка 17,6 млн, то есть, 49%. Фильм стал рекордсменом по кассовым сборам, собрав более 70 млн гривен.

По контракту, "Квартал 95" обязался вернуть обратно в бюджет полученную от государства сумму и часть прибыли. Правда, делить будут не весь кассовый сбор, а гораздо меньшую сумму - за вычетом отчислений кинотеатрам, расходов на рекламу, дистрибуцию и пр. То есть, по факту речь идет приблизительно о 25% кассового сбора, а это порядка 17,5 млн гривен.

Это режиссерская работа нынешнего президента и экс-кварталовца Владимира Зеленского. Как и другие картины Зеленского, "Я, ты, он, она" - комедия о сложностях семейных отношений и настоящей любви. По сюжету главные герои - Максим и Лена - вместо уже 10 лет и из брак трещит по всем швам. пара подала на развод, но у них остался "испытательный месяц", который много чего меняет.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

"Донбасс"

Общий бюджет фильма режиссера Сергея Лозницы — 71,75 млн гривен, из них господдержка — 16,7 млн. Кассовый сбор составил 1,92 млн гривен.

Несмотря на столь мизерный результат, "Донбасс" стал национальным претендентом от Украины на Оскар, но не попал в шорт-лист.

Фильм объединяет несколько эпизодов, которые показывают жизнь людей на неподконтрольной территории Донбасса. Причем показана эта жизнь в предельно отталкивающем формате.

За что фильм вызвал крайне неоднозначную реакцию в Украине и за ее пределами.

Будущие рекордсмены

Незадолго до отставки Филиппа Ильенко, 8 августа, Госкино обнародовал результаты очередного - одиннадцатого питчинга на государственное финансирование. На кону стояла рекордная сумма - порядка 1,5 млрд гривен. Их разделили на 101 претендента (всего было 300 заявок). При этом львиную долю денег получит 14 компаний. Star Media Влада Ряшина выделят 109 млн гривен, "Одесской киностудии" - 76 млн гривен, "Идас Интернешнл фильм" - 72 млн гривен, "Солар медиа Интертеймент" - 64 млн гривен, Film.ua - 51 млн гривен.

На фильм "Леся Украинка" должны выделить 50 млн гривен, на новую картину Сергея Лозницы "Бабын Яр" - 49 млн, на экологический экшн "Антропоцен" Мирослвва Слабошпицкого 48 млн грн, на фильм о голодоморе Виктории Трофименко "Яков" 48 млн грн.

Не обошлось и без скандалов. "Проходной" балл (35) получило 122 проекта, но затем оказалось, что профинансировать их все, якобы, невозможно - не хватит денег. Поэтому уже в процессе отбора балл повысили до 38. Всплыли и другие факты "ручного" распределения баллов (и средств). Например, не набрал нужно количества баллов, но получил финансирование фильм Алены Демьяненко "Голубой лев". Также, якобы, "подсудили" фильмам "Яков" и "Безумное путешествие", которые попали в список победителей за счет "важности тем".