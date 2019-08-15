Сегодня в войне между Окружным судом Киева и Генпрокуратурой прозвучал еще один мощный залп: суд решил поставить жирную точку в люстрационном деле топ-прокурора, которое слушал почти пять лет по поводу законности увольнения в рамках люстрации бывшего первого зама Генпрокурора Николая Голомши.

Это не первое подобное решение. Ранее Апелляционный суд Одессы отменил люстрацию прокурора Приморского района Александра Кузьменко. Хотя в прокуратуру тот так и не вернулся.

Если обратиться к истокам дела Голомши, то знающие люди в ГПУ говорят, что от него просто решил избавиться тогдашний шеф прокуратуры Виталий Ярема. Как говорят, с первых дней работы Ярема заявил Голомше что не видит его на занимаемой должности. Тогда Яреме необходимо было поставить своих людей, в том числе работавшего с ним в столичном Главке милиции Анатолия Даниленко, многолетнего начальника исполнительной службы Николая Герасимюка и львовского прокурора Олега Залиско.

Чтобы Голомша не подал в суд по поводу увольнения, его решили занести в люстрационный список, потому как он при Януковиче занимал должность военного прокурора Центрального региона Украины.

Опальный зам решил судиться, но понимал, что при власти Петра Порошенко, когда ГПУ возглавляет его кум Юрий Луценко, благодаря которому Ярема получал высокие должности, восстановлению на посту не бывать. Поэтому Голомша ушел в политику: возглавил карликовую партию "Патриот".

Когда ГПУ начало войну на уточнижение с Окружным судом, судьи ОАСК решили вспомнить о люстрированных прокурорах, чтобы те начали добиваться возврата своих кресел и, тем самым, посеяли бы хаос на Резницкой.

Список люстрированных при Луценко прокуроров немаленький. Только в ОАСК слушается порядка 280 дел по люстрированным чиновникам. Из них львиная доля - это сотрудники прокуратуры. Дело Голомши может создать прецедент, когда кадровую службу Генпрокуратуры просто завалят исполнительными листами и таким образом создадут неразбериху в ведомстве.

Главный кадровик ГПУ, ненавидимый всеми люстрированными прокурорами Николай Горбань, может встать перед выбором: выполнять решения судов или же копать себе яму в виде уголовной ответственности за неисполнение решений судов по ст.382 УК Украины.

Конечно, есть еще возможность апелляции, и пока Луценко в кресле генпрокурора, будет отдана команда бодаться с люстрированными до конца.

Также у Луценко могут прибегнуть к казуистике и отказаться восстаналивать Голомшу в должности исходя из того, что его предписали вернуть на позицию первого заместителя генпрокурора Украины, но после изменений в Конституции в 2016 году Генпрокуратура Украины была переименована просто в Генпрокуратуру (без "Украины").

Но все же позиции главы ГПУ сильно пошатнутся, особенно если вслед за Голомшей суд восстановит в должности еще десятки других люстрированных прокуроров.

Какими же аргументами оперировал ОАСК в деле Голомши? Из распространенного на сайте суда пресс-релиза известно, что судья решил "признать противоправным и отменить приказ ГПУ об освобождении от должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и восстановить Николая Голомшу в должности".

По мнению суда, при проведении люстрации (а истец был уволен в связи с принятием Закона Украины "Об очищении власти") должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности. То есть вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае.

В то же время, ответчик - Генеральная прокуратура Украины - не представила доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

Суд посчитал, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им определенной должности при Януковиче. К тому же занимаемая Голомшей должность в ГПУ не была политической. Поэтому судья ОАСК решил, что не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом. Это, в свою очередь, является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении.

В суде заявили, что рассмотрение дела Голомши длилось с ноября 2014 г. "в связи с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел". В то же время в апреле 2015 года суд остановил производство по делу до решения Конституционным судом Украины дела о конституционности отдельных положений Закона Украины "Об очищении власти", согласно которому и был освобожден от должности истец.

Восстановлением Голомши судьи ОАСК, скорее всего желали не столько восстановить "просроченную" справедливость, сколько пнуть хромую утку - генпрокурора Юрия Луценко. Ведь если он не выполнит решения суда, тогда можно будет говорить и о его ответственности по ст.382 УК Украины (умышленное невыполнение решения суда).

Судебное решение о восстановлении зама генерального прокурора Голомши, тем временем, прокомментировал юрист Андрей Портнов.

По его убеждению, Луценко быстро выполнит решение суда с надеждой, что чиновник договорится с новыми властями и его оставят в должности.

"Схема примитивная, но когда-то уже сработала с другим преступником в прокурорских погонах Пискуном", - написал Портнов.

По мнению юриста, если функционера сейчас восстановят, в сентябре его нужно будет немедленно уволить и начать расследование обстоятельств сокрытия им преступлений времен революции. Ведь тогда он выполнял в прокуратуре всю грязную работу и покрывал массовые убийства милиционеров на Майдане.

Ранее "Страна" приводила комментарий Голомши по поводу решения суда о его восстановлении: он назвал решение справедливым, но еще не знает, вернется ли в Генпрокуратуру.