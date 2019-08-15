Новоизбранная Верховная Рада определяется с вопросами, ключевыми для начала своей работы.

Планируется на заседании подготовительной депутатской группы в четверг, 15 августа, согласовать количество и названия парламентских комитетов и предметы их ведения. Предложения по составу фракции должны предоставить к заседанию 19 августа. Однако пока неясно до конца, кто же изберут в президиум и какие места выберут себе фракции в сессионном зале.

Вопрос распределения руководящих должностей в комитетах также далек от решения.

Подробности - в материале “Страны”.

Комитеты раздора

Председательствовавший на заседании в среду, 14 августа, Дмитрий Разумков (“Слуга народа”, СН) сообщил о предварительной договоренности подготовительной группы в ближайший четверг согласовать число и названия (соответственно, специализацию) парламентских комитетов. Вместе с тем, предложения по персональному составу будущих комитетов будут рассмотрены на заседании 19 августа. По закону окончательное решение уже вынесет Верховная Рада, оговорив также минимальное и максимальное количество членов отдельно взятого комитета.

Народный депутат Нестор Шуфрич, избранный в новый парламент по списку “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ), который входит в подготовительную группу, сообщил на брифинге журналистам, что СН продолжает настаивать на сокращении числа комитетов до 22-х (против 27-и плюс комиссия по приватизации в Раде восьмого созыва). Хотя, по его словам, продолжается дискуссия о комитете по вопросам семьи, молодежной политике, туризма и спорта, сохранить который просит депутатов, в частности, Национальный олимпийский комитет.

ОПЗЖ также требует создания отдельного комитета по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей, на что не соглашается СН. “К сожалению, пока нам не пошли навстречу в этом вопросе. Рассматривается вариант, что вопросы Донецкой и Луганской областей передадут комитету, который займется вопросами соблюдения прав человека и национальных меньшинств”, - проинформировал Шуфрич, по мнению которого, такое решение работает против усилий разрешить конфликт на Донбассе.

Желание пропрезидентской партии укрупнить комитеты известно, но в некоторых случаях это выглядит подозрительно. Шуфрич напомнил о предложении СН создать комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, которому хотят передать часть функций по регулированию деятельности СМИ в Украине. Хотя это всегда входило в сферу ответственности комитета по свободе слова. По информации “Страны”, возглавить его должен гендиректор телеканала “1+1” Александр Ткаченко, избранный по списку СН. “Сегодня существует реальная угроза, что комитет по свободе слова будет иметь только красивое название, а функциональные возможности влиять на защиту реальной свободы слова будут очень ограничены или их вообще не будет”, - прокомментировал Шуфрич журналистам.

По его словам, позиция СН в отношении этого комитета очевидна. “Мы видим, что представители “Слуги народа” уже приняли для себя решение. Они принимают все предложения (других партий - Ред.), но голосуют, используя свое право большинства (то есть против - Ред.)” - заявил Шуфрич.

Но главная битва за комитеты, по мнению собеседников издания в подготовительной группе, еще впереди. Как утверждают они, СН, помимо кресел спикера и его первого заместителя, намерено взять себе руководство в 19 комитетах. “Эта цифра четко не прозвучала, но к таком выводу приходишь, исходя из сказанного представителями “Слуги народа”, - прокомментировал “Стране” член подготовительной группы Александр Пузанов, избранный народным депутатом от ОПЗЖ. - Они настроены брать всю власть в свои руки и опыт предыдущей Рады, в которой ничего никаких контрольных функций не предоставили оппозиции, вдохновляет товарищей”.

Другой собеседник в группе назвал такой подход “попыткой узурпации”. Согласно регламенту Рады, квоты распределения должностей председателей комитетов, первых и просто заместителей, секретарей определяются пропорционально от количественного состава депутатских фракций и групп к фактическому числу депутатов, которых в этой Раде, как и в прошлой, будет 423.

“По результатам выборов у них 60% мест в парламенте. Значит, они могут претендовать на 14 парламентских комитетов из 22-х. Это не считая спикера и первого вице-спикера, должности которых по негласным законам Рады приравниваются к руководству, соответственно, тремя и двумя комитетами. По-честному “слугам” еще меньше комитетов полагается. Но им по барабану”, - эмоционально говорит источник в подготовительной группе, попросивший об анонимности.

В президентской силе действительно признают, что при распределении комитетов будут руководствоваться не только пропорциональным принципом. Как выразился Руслан Стефанчук (№2 в списке СН), будет приниматься во внимание “профессионализм”. “Я убежден, что в каждой политической силе есть достаточно профессиональных людей, которые могли бы представлять руководство в комитетах, Для нас главное, чтобы эти люди были профессиональные, преданные, патриотические и исполняли волю народа Украины”, - отметил он на заседании подготовительной группы.

Гендер президиума

Отдельная интрига - как разрешится вопрос с креслом “простого” вице-спикера. Судя по всему, председательствовать в Раде будет Разумков, а Стефанчук станет первым вице-спикером. Притязания на кресло имеет ОПЗЖ по праву второй по численности фракции. Однако, по информации “Страны”, у СН свои виды на эту должность. По словам источника в подготовительной группе, президентская сила хотела бы видеть в кресле женщину, дескать, для демонстрации равноправия полов. Другие фракции получают соответствующие намеки.

По другой информации, кресло предлагалось партии Святослава Вакарчука “Голос”, а конкретно члену подготовительной группы Ярославу Железняку. “Не зря они (СН - ред.) протянули его в секретари подготовительной группы. Но он не хочет, и “Голос” отказывается забирать эту позицию”, - утверждает собеседник из числа будущих депутатов. “Официального предложения нам не было и вопрос нами не обсуждался. Я считаю, что при численности нашей фракции есть смысл занимать действительно имеющие вес политические позиции, а вице-спикер ни управленческих, ни политических функций не имеет”, - ответил “Стране” Ярослав Юрчишин, избранный по списку “Голоса”.

Слухи о желании Андрея Кожемякина из “Батькивщины” занять вице-спикерский пост в партии не подтверждают.

Охота за место

В четверг подготовительная группа попробует договориться о рассадке фракций в сессионном зале. На брифинге в среду представитель СН Сергей Ионушас назвал вопрос распределения мест “наиболее дискуссионным” в подгруппе по оргвопросам, хотя в целом обсуждение он расценил как конструктивное.

По информации издания, спор велся вокруг близости расположения к парламентской трибуне. “Аппарат Рады так распределил сектора: “Батькивщина” остается на тех же местах, что в предыдущем созыве, “Голос” на место фракции Радикальной партии, “Европейская солидарность” - вместо “Самопомощи”, ОПЗЖ - там где был “Оппозиционный блок”, нынешние внефракционные депутаты занимают места “Видродження”, “Воли народа” и старых внефракционных. “Слуге народа” достались ряды БПП и “Народного фронта”, - рассказал источник.

Однако СН недовольна такой разметкой. “Они (“Слуга народа”- Ред.) хотят отгородить всех от трибуны. Это поможет им контролировать доступ плюс выступающим - и президенту в его кресле - никто из ближних рядов не будет бросать разные реплики”, - объясняет собеседник в подготовительной группе.

Получится ли здесь найти компромисс, скоро увидим. Во всяком случае в вопросе присяги пришли к единому мнению, что ее зачитает, как и гласит норма регламента самый старший депутат. Таковым на сегодняшний день является представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.