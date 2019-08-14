Кабмин собрался 14 августа после двухнедельного перерыва. Официальная причина паузы в работе правительства - отпускной период. Впрочем, есть версия, что это лишь повод. Якобы, Кабмин не проводили, чтобы не рассматривать вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко, который потребовал "решить" Офис президента.

Впрочем, и 14 августа на открытую часть заседания Кабмина вопрос Кличко не выносили. Премьер-министр Владимир Гройсман лишь отметил, что новому парламенту стоит принять новый закон о столице Украины, в котором дать "полноценные" полномочия городскому голове Киева и более четко разграничить права и обязанности городской и государственной веток власти.

Есть подозрения, что тему ставки столичного мэра обсуждали перед началом Кабмина, и, якобы, из-за этого само заседание правительства началось почти на с часовым опозданием.

Но зато у Кабмина появилась позиция по этому вопросу. "Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко прошел обсуждение с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Уже на самом Кабмине Гройсман сообщил, что новому правительству передадут не только "вопрос Кличко" - многие министерства сейчас готовят материалы со своими наработками - "чтобы обеспечить преемственность власти". В частности, такие "инструкции" передадут новым командам министерств здравоохранения, образования, культуры. По версии "старого" Кабмина, это должно гарантировать "продолжение уже начатых реформ".

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 14 августа.

Тарифные разборки

В списке "старых" реформ, с которыми теперь непонятно что делать, новому правительству достанется в том числе, рынок электроэнергии. Его запуск состоялся только недавно - с 1 июля. Но вопросов уже масса.

Министр энергетики Игорь Насалик отчитался, что тарифы ТЭС не выросли, и даже снизились на 7-15%, а общий тариф на рынке на сутки вперед повысился для бизнеса только на 2 копейки - до 1,64 гривен за киловатт. Для населения, как и было обещано, тариф остался неизменным.

Впрочем, слова министра опроверг представитель президента в Кабмине и советник по энергетике Андрей Герус, по данным которого, если в июне тепловая генерация продавала электричество по 1,44 гривен, то в июле - по 1,7 гривен за киловатт. "Где же удешевление", - удивился Герус. Он также заявил, что бизнес постоянно жалуется на "тарифную удавку" - якобы, новые тарифы для многих предприятий неподъемные.

Герус изначально пытался если не заблокировать, то хотя бы отсрочить запуск нового рынка, что эксперты связывали с лоббированием интересов предприятий из орбиты влияния олигарха Игоря Коломойского, в частности, ферросплавы комбинатов. "Мы давно знаем о ваших романтических отношениях с Насаликом", - прокомментировал перепалку Геруса с министром энергетики Гройсман.

Но с жалобами на высокие тарифы на Кабмин пришли также представители Федерации работодателей.

По их утверждениям, первый месяц работы нового рынка показал, что фактическая цена на электричество выросла на 20-35%. "Если ничего не изменится, 40% средних и малых предприятий уже через несколько месяцев вообще не смогут платить", - считают в Федерации.

Еще большую путаницу внес проект постановления Кабмина по тарифам, которого изначально в порядке дня не было - его внесли с голоса. В нем, в частности, предусмотрены льготы для крупного бизнеса по тарифам. Плюс - предусмотрены преференции для отдельных ТЭЦ, в частности, Луганской, которая входит в компанию ДТЭК Рината Ахметова. Ей "Нафтогаз" должен продавать газ пост вдвое дешевле рыночных цен. "Нафтогаз" будет терять по 2 тысячи гривен на каждой тысяче кубометров газа", - отметил Герус и призвал не принимать скандальное постановление "с колес", а дать хотя бы несколько дней на ознакомление с документом.

Впрочем, в Кабмине пояснили, что Луганская ТЭЦ может работать только на антраците из России, который после введения РФ запрета на поставки к нам угля, теперь недоступен, или на газе. Но если брать газ по рыночной цене, тарифы на электричество для луганчан взлетят в несколько раз. В итоге документ все же приняли. А возможные правки предложили внести "потом".

К "электрической теме" пообещали вернуться на следующем Кабмине 21 августа.

Европейский суд по-новому

Украинцы будут по-новому судиться в Европейском суде по правам человека. С подачи Минюста, Кабмин изменил свои постановления от 2004 2006 года, в которых прописаны мероприятия, связанные с представительством Украины в Европейскому суде и выполнением его решений.

Как указано в пояснительной записке, корректировки связаны с тем, что Европейский суд по правам человека запустил в тестовом режиме новую практику - "дружественное" урегулирование споров. Она предусматривает досудебное урегулирование споров. Такие дела уже начали поступать в Европейский суд. Между тем, украинское законодательство не позволяло применять мировые соглашения.

Теперь процедура будет выглядеть следующим образом: Европейский суд по правам человека (а украинцы обращаются в эту инстанцию достаточно часто) будет рассылать в украинские госорганы предложения по мировому урегулированию споров. И, если будет получен положительный ответ от чиновников, то судебного разбирательства даже не станут назначать. В Минюсте считают, что такая практика "поможет повысить ответственность государственных органов". Хотя не факт, что именно так будет на самом деле. Ведь, как правило, украинцы обращаются в Европейский суд по правам человека уже как в последнюю инстанцию, не найдя правды в украинских судах и не сумев по-хорошему договорится с чиновниками.

Пенсионеры-льготники

Кабмин изменил список профессий, представителям которых положены льготы при выходе на пенсию. О преференциях для отдельных специалистов премьер-министр договорился с профсоюзами еще в 2017 году, но, как видно, до нового списка дошли руки лишь спустя два года.

В новом постановлении Кабмина расширили список льготников. Так, если ранее право на льготную пенсию имели лишь отдельные представители вредных профессий, то теперь - все работники, подпадающие под ту или иную профессиональную категорию. Скажем, ранее в категории "Доменное производство" льготниками считались только верховые доменных печей и машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ, то теперь - все работники доменного производства. Также льготниками стали все работники прокатного, лудильного, производства, термической обработки, а также руководящий состав, занятый в организации технологического процесса в производстве черных и цветных металлов и коксопродуктов.

Схема для переселенцев

Минсоцполитики поменяло процедуру выдачи справок и денежных компенсаций внутренне перемещенным лицам. В постановлении Кабмина от 2014 года было прописано, что переселенцев ставит на учет и выдает справки ЖЭК по месту фактического места жительства людей. А денежные компенсации за жилье и коммуналку им оплачивают из резервного фонда.

Но, как указано в пояснительной записке, на практике такая схема не работает - платят переселенцам из бюджета, а документы принимает "Ощадбанк".

В постановлении предлагается освободить "Ощадбанк" от сбора справок, передав эти полномочия в подразделения социальных служб на местах. И, судя по всему, там компенсации будут давать не всем подряд, а только после предварительного отбора "претендентов". Так, согласно законодательству, помощь на жилье и оплату коммуналки могут получать переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые не имеют возможности вернуться на прежнее место жительства. "Но нуждаются в уточнениях причины, по которым упомянутые лица не могут вернуться на прежнее место жительства", - говорится в пояснительной записке.

Также в новом постановлении прописано, что переселенцы, имеющие право на компенсации, будут получать переводы в течение одного банковского дня. Инвалидам деньги будут разносить на дом работники "Укрпочты". Помощь на детей положена лишь до достижении ими 18 лет, а в случае обучения на стационаре - до окончания учебного заведения, но не позже, чем им исполниться 23 года.

Будет увеличена помощь для семей с детьми с инвалидностью - до 5 тысяч гривен. При этом были замечания по сумме - ведь на эти деньги сегодня даже не всегда можно снять жилье.

Граждане, которые получили излишние компенсации или же выехали обратно на Донбасс более чем на 60 дней, будут обязаны вернуть деньги.

Надбавки для судебных переводчиков

Правительство решило пересмотреть оклады переводчиков, которых задействуют в судах с участием иностранцев, не владеющих украинским языком. Так, решено ввести региональные коэффициенты. В судах, которые проходят в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, начислять зарплату переводчикам будут с коэффициентом 1,1. В городах до 500 тысяч человек коэффициент для переводчиков составит 1,2, а в городах - миллионниках - 1,25. В пояснительной записке указано, что в разных городах рыночная стоимость судебных переводов существенно отличается, а в Киеве так и вовсе услуги переводчика стоят в несколько раз дороже, чем прописано в должностных инструкциях по денежным компенсациям. Это усложняет поиски переводчиков для судов и затягивает судебные процессы. По подсчетам Миюста, всего на переводчиков понадобится порядка 2,6 млн гривен в этом году и по 2,8-2,9 млн в последующие два года.

Нахимичили со спиртом

В Украине появится целый список льготных производств, имеющих право закупать этиловый спирт с нулевой ставкой акцизного сбора. Соответстующее постановление утвердил Кабмин. В этом перечне, в частности, производители ацетона, уксуса, жидких удобрений, чернил и типографской краски, моющих средств, средств для дезинфекции и прочих химикатов. Эти льготные производства внесены в Налоговый кодекс еще в прошлом году, но из-за отсутствия подзаконных актов до сих пор не могут получать спирт без акцизов.

Как указано в пояснительной записке, принятие этого постановления будет способствовать импортозамещению химической продукции и развитию отечественного производства технического спирта. Вместе с тем, появляются новые возможности и для теневого рынка алкоголя (а он, по оценкам легальных производителей, на сегодняшний день превышает 60% всего рынка). Собственно, такое в отечественной практике уже было. Когда льготный спирт полагался производителям слабоалкоголки, выпуск коктейлей в Украине по документам вырос в десятки раз, а во времена льготного отпуска спирта парфюмерной промышленности, за парфюм взялись даже некоторые именитые производители водки. К примеру, за владельцем компании "Олимп" Павлом Климцом с тех времен закрепилось прозвище "парфюмер". Водочники попросту получали дешевый спирт, оформляя его поставки на "льготные" производства, которых в реальности не было.

Не получится ли так и в этот раз с учетом того, что государство никак не наладит контроль за спиртовой отраслью и ликеро-водочными заводами, не говоря уже о нелегальных производствах - не известно.

Авто на миллион для чиновников

Кабмин "освежил" граничные бюджеты на закупку мебели, офисной техники и автомобилей для различных государственных органов. Измения приняты преимущественно в связи с переименованием госорганов - суммы менялись не везде. Но сами по себе эти сметы небезынтересны для широкой общественности. Так, на служебные автомобили для членов Кабмина, руководителя Офиса президента, секретаря СНБО, главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, ЦИК, НКРЭ и других высокопоставленных чиновников из бюджета можно тратить до 1,2 млн за каждую единицу техники. За такие деньги реально купить уже авто представительского класса.

Менее важные чиновники из этих же ведомств имеют право на автомобили по 900 тысяч гривен, что, в общем-то тоже неплохо. За такие деньги можно купить, к примеру, новый Toyota Camry. На комплекты мебели для высокопоставленных госслужащих разрешается тратить по 25-30 тысяч гривен, тогда как для руководителей местных органов самоуправления - всего по 6,5 тысяч гривен.

Оборонка на экспорт

Несколько частных компаний получили право самостоятельно экспортировать вооружения - "ХМЗ ФЭД", "Радионикс", "Украинская бронетехника" и "НВО Практика". Такие полномочия им дали на срок до 2024 года. В пояснительной записке указано, что эти предприятия имеют достаточный потенциал для создания конкурентного на мировом рынке вооружения, а также выполняют государственный оборонный заказ. Так, "ХМЗ ФЭД" производит интегральные гидроприводы, топливно-регулирующую аппаратуру для самолетов МиГ, СУ, АН.

"Радионикс" - радиолокационные системы, системы связи и навигации, "Украинская бронетехника" - ракетные и торпедные передвижные установки, бомбы, мины, торпеды, "НВО Практика" - бронетехнику. Впрочем, помимо заслуг этих компаний, не стоит сбрасывать со счетом и личные лоббистские возможности их собственников. Так, "НВО Практика" контролирует известный бизнесмен и политик Олег Высоцкий, глава общественного союза "Лига оборонных предприятий Украины" и экс-глава Госпотребстандарта. "Украинской бронетехнике" в СМИ приписывали связи с экс-главой парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергеем Пашинским, что в самой компании, впрочем, опровергли.

Шахтерские 100 миллионов

Кабмин наконец-то решил урегулировать вопрос задолженности по зарплатам работникам углепрома. В новом постановлении указано, что 100 млн гривен, которые планировали направить на оплату счетов по электроэнергии, можно пустить на зарплаты. Конечно, этой суммы не хватит - долги перед шахтерами уже перевалили за 400 млн гривен. При этом обещают, что на электроэнергию будет дополнительное бюджетное финансирование. А так как после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года тарифы выросли на 20%, то всякие ограничения по суммам на оплату электричества сняли, установив своего рода "безлимит". То есть, обещают, что станут платить по потребностям. Хотя неясно, как на практике будет выполняться это обещание, так как глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец уже сообщал, что некоторым шахтам отключают электроэнергию за долги.

Напомним: всего в бюджете на этот год на реструктуризацию угольной отрасли заложили более 1,6 млрд гривен.

Монетизированные субсидии по новой схеме

В Украине поменялись правила выплаты монетизированных субсидий. Соответствующее постановление принял Кабмин. По действовавшей ранее схеме Минсоцполитики получало из бюджета деньги на субсидии и затем централизованно перечисляло их Пенсионному фонду и "Общадбанку", а те уже распределяли их среди получателей.

Теперь же деньги Минсоцполитики будет раздавать своим территориальным подразделениям, а те - распределять через ПФ и Ощадбанк. При этом получатели смогут по желанию получать средства и в других банках. В пояснительной записке указано, что такая система позволит получателям "эффективно взаимодействовать" с местными органами социальной защиты. В то же время последние смогут также более активно верифицировать списки получателей, то есть отсекать от бюджетных денег тех, кто, по мнению чиновников, не имеет на них права.