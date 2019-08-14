Недавние прогнозы экспертов о грядущем обвале цен на железную руду и металлургическую продукцию, а это в общей сложности - больше 30% всего нашего экспорта и порядка миллиарда долларов в месяц валютной выручки, начинают сбываться.

Напомним, что как уже писала "Страна" на начало осени намечается очередной обострение торговой войны между США и Китаем.

С 1 сентября Соединенные Штаты вводят дополнительные пошлины на китайский импорт. Налогом в 10% обложат товары на 300 млрд в год. Ранее США уже ввели пошлину в 10% на китайский импорт на 250 млрд долларов в год. А в мае этого года ее повысили сразу до 25%. То есть, с сентября под ударом окажется фактически весь китайский импорт в США, что может сильно подорвать экономику Поднебесной. И не только. Эксперты не исключают, что американо-китайская торговая война может стать началом нового мирового экономического кризиса. И его первый "звоночек" - обвал на сырьевых рынках (металла, зерна, нефти и прочего).

Собственно, эти тенденции уже наблюдаются на рынке железной руды и металла - одной из основ украинского экспорта.

В конце прошлой недели сингапурские фьючерсы на железорудное сырье просели на 14%, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну. Это - минимальное значение с апреля 2019 года. Железная руда подешевела на 12% за неделю, до 88,23 долларов за тонну.

"С 1 августа железная руда на мировом рынке упала в цене на 25%. Если еще пару недель назад цена достигала 120 долларов за тонну, то сейчас - 95 долларов. Фактически рынок откатился к майским отметкам. Такой резкий обвал уже сказался на ценах металлургии - падают котировки по черным и цветным металлам", - говорит ведущий эксперт FOREX CLUB в Украине Андрей Шевчишин.

"Железная руда - это своего рода бенчмарк для всего рынка металла. Если она будет дешеветь, то упадут цены на всю металлургическую продукцию", - пояснил "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

До Украинцы мировые тренды на рынках руды и металла докатятся в течение нескольких месяцев. "Пока действуют прежние контракты, отгрузки идут по старым ценам. Но в течение 1-3 месяцев условия, скорее всего, пересмотрят", - отмечает Шевчишин.

По его словам, валютная выручка наших экспортеров может уменьшиться на 150-200 млн долларов в месяц, а это - почти гарантированный удар по курсу гривны. Причем, если обвал на мировых рынках усилится, провал по валютной выручке и, соответственно, риски для гривны, будут только расти.

"Страна" разбиралась, что происходит на мировых рынках руды и металла и как это отразится на Украине.

Китайская коррозия металла

Еще в июле мировая конъюнктура для наших экспортеров была более чем удачной. Так, 16 июля стоимость железорудного сырья достигла максимальной отметки за последние пять лет, взлетев до отметки в 131,6 долларов за тонну.

Такой скачек спровоцировали опасения, что руда окажется в дефиците из-за роста объемов выплавки стали в Китае. В июне в Поднебесной произвели 87,5 млн тонн стали, а суточное производство - около 3 млн - оказалось рекордным в китайской истории.

В целом же цены на железную руду росли с начала этого года, когда после аварии на бразильской шахте компании Vale, сократилось производство. На слухах о грядущем дефиците руда начала дорожать. По сравнению с прошлым годом, цена взлетела почти вдвое и в отдельные периоды достигала отметки в 125 долларов за тонну. "Это, конечно, не исторический максимум, так как были времена, когда руда стоила 175 долларов за тонну, но все же - ценовой пик", - говорит Шевчишин.

В Dragon Capital даже спрогнозировали более высокий рост ВВП Украины на фоне благоприятной конъюнктуры на экспортных рынках. Ожидалось, что отечественная экономика вырастет на 3,2%.

Впрочем, еще тогда эксперты Goldman Sachs Group Inc не исключили, что цены на железную руду могут снизиться до 60 долларов за тонну, и давали рынку срок - до июля 2019 года. Среди причин указывалось все то же замедление экономики Китая.

Как видно, теперь эти прогнозы сбываются. "Руда возвращается к той цене, с которой начала рост - 60 долларов за тонну", - говорит Андрей Шевчишин.

"Китай является крупным потребителем, поэтому задает основные ценовых тенденции на международных биржах. Скажем, Поднебесная потребляет до 50% всего мирового производства металла. Если тамошняя экономика замедлится, то рухнут цены на всех сырьевых рынках", - отметил экономист Алексей Кущ.

Негативные тенденции уже наметились и на рынке металла.

Как указано в макроэкономическом отчете Нацбанка, "мировые цены на сталь в июле снизились, несмотря на давление со стороны дорожающей железной руды".

Причиной стали протекционистские меры в США и ЕС. Больше всего, по данным НБУ, упал спрос на сталь со стороны Европы - на фоне торгового противостояния между США и ЕС и сокращения автомобильного производства в Евросоюзе.

"Замедляется не только экономика Китая. К примеру, в преддверии рецессии находится крупнейшая европейская экономика - Германии. Так что спрос на руду и металл сокращается", - говорит Забловский.

Высокие мировые цены на руду способствовали росту металлических цен в Украине - на 5,1%, по итогу июня, - говорится в отчете НБУ. Но вот объемы производства в металлургии уменьшились на 6%, так как некоторые предприятия остановились на ремонт. В итоге из-за проседания по металлургии общий экспорт снизился в июне снизился на 5,6%, спровоцировав дефицит счета текущих операций в размере 400 млн долларов.

По словам Забловского, некоторые эксперты еще допускают, что после провала цены на руду и металл немного выровняются. "Но большинстве прогнозирует дальнейший спад по итогам четвертого квартала этого года", - добавил он.

Пока спасает дешевый газ

Обвал на мировых рынках руды и металла докатится до Украины через несколько месяцев, - говорит Шевчишин. И поясняет: пока поставки продукции идут по прежним контрактам, но цены в них пересмотрят в течение месяца. Но на внутреннем рынке цены уже падают.

По данным специализированного металлоторгового портала "Металлика", за первую неделю августа украинский рынок металлопроката просел по ценам на 0,23%.

"Но главное для нас - экспортный рынок, ведь на экспорт уходит 80% продукции", - говорит глава профсоюзного комитета комбината "Азовсталь" Юрий Дорошенко.

"В балансе украинского экспорта минеральные продукты, основной частью которых является железная руда, составляют, по итогам первого полугодия 2019 года, 8,9%, черные и цветные металлы - 28,9%. То есть, в итоге речь идет о более чем 30% экспорта. Это примерно один миллиард валютной выручки в месяц", - отмечает Андрей Шевчишин.

По его словам, снижение цен на мировых рынках уменьшит эту цифру на 150-200 млн долларов в месяц.

"И это если цены зафиксируются на нынешнем уровне и дальше не будут падать. Если же будет проседание, то валютная выручка тоже сократится", - прогнозирует он.

По словам Юрия Дорошенко, пока мировое падение цен отечественных металлургов не особо страшит.

"В последнее время сильно подешевел газ - больше чем на 30%. И это нас спасло, так как удается держать и себестоимость, и норму прибыль в прогнозируемых значениях. На эти показатели не повлияло даже повышение тарифов на электричество после запуска нового рынка электроэнергии (с 1 июля тарифы для промышленности выросли на 20% - Ред.). То есть, хотя мировые цены и упали, выручка по экспорту не сократилась. Но ситуация может измениться в любой момент", - говорит эксперт.

Металлурги и доллар

Эксперты прогнозируют, что с осени газ на европейском рынке начнет дорожать, и озвучивают прогнозируемый на зиму тариф для промышленности - 12-13 гривен за куб. Если цена действительно так сильно вырастет, металлургам придется затянуть пояса, ведь большинство предприятий являются крайне энергоемкими и себестоимость продукции критически зависит от цен на энергоносители.

"Плюс по металлургии сильно бьют тарифы на железнодорожные перевозки, которые постоянно растут", - добавил Шевчишин.

По его словам минус 150-200 млн долларов в месяц (а это 2,4 млрд долларов по году) из-за недобора валютной выручки металлургами не пройдет бесследно для валютного рынка.

"Если снизится предложение доллара, его курс будет расти", - прогнозирует он. И добавил: эти прогнозы могут и не сбыться, если, к примеру, металлургов на украинском валютном рынке заменят нерезиденты, заводящие доллары под покупку ОВГЗ или, скажем, земли (в случае открытия этого рынка, которое недавно пообещал президент Зеленский).

Впрочем, есть и более пессимистический сценарий - уменьшение валютной выручки металлургов, наоборот, может совпасть с активным выводом дивидендов держателями ОВГЗ, который эксперты прогнозируют как раз на осень. А если вдобавок посыплются цены еще и на рынке зерна, который также сильно зависит от ситуации в мировой экономике, то национальная валюта может просесть сразу до 28-29 гривен за доллар.

"Мы все-таки надеемся, что негативные тенденции на мировых рынках - временные. Вполне возможно, что США и Китай поиграют мышцами и помирятся, после чего сырьевые рынки перестанет штормить. Но, конечно же, нашим властям следовало бы разработать план "Б" и подумать как стимулировать увеличение потребления металлопродукции внутри страны. Это снизило бы нашу критическую зависимость от экспорта", - подытожил Юрий Дорошенко.