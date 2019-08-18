В команде президента Владимира Зеленского предложили создать государственный русскоязычный телеканал. По задумке, он будет вещать на русскоязычную аудиторию за рубежом, включая оккупированные Донбасс и Крым, а также Россию. Бюджет на телеканал, да и сам план его создания власть пока не разглашает. И в целом никаких подробностей о новом канале команда ЗЕ не оглашает.

При этом в Украине и так масса СМИ (государственных и частных) дотируется из госбюджета. Статьи расхода - миллиарды гривен каждый год. А эффект, мягко говоря, не очевиден.

“Страна” спросила у медиаэкспертов, нужен ли Украине еще один государственный телеканал за бюджетные деньги, и как он будет работать.

"Новое УТ-1 в стилистике Минстеця"

Государство не раз пыталось запустить свой медиапроект. Однако рейтинги государственных вещателей, которые сейчас работают в Украине, находятся в пределах статистической погрешности. Да и к качеству контента у медиаэкспертов есть вопросы.

Самый яркий пример – “UA:Суспільне мовлення”. Бывшая государственная, а ныне общественная телерадиокомпания, получает из бюджета свыше 1 млрд грн в год (хотя правление "Супильного" заявляет, что и этих средств недостаточно для работы). При этом в рейтингах телесмотрения "Суспильне" не поднимается выше 20-30 позиции.

Из госбюджета также дотируется целый ряд негосударственных медиа, таких как, например, "Укринформ". И не только государственных. Так, в 2018 году дотация из бюджета частному телеканалу "АТР" составила 50,4 млн гривен.

Еще два государственных украинских вещателя – телеканал UA/TV, который финансирует Министерство информации, и радиостанция Министерства обороны Украины – Армія.ФМ. Оба они вещают на неподконтрольных территориях, а телеканал UA/TV – еще и за рубежом.

Телеканал UA/TV вместе с информационным агентством "Укринформ" входит в госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания", дотация из госбюджета которого в 2018 году составила 424 млн 716 тыс. гривен.

UA/TV работает на 16-ти языках, включая русский. То есть, по сути, задуманный Офисом президента русскоязычный телеканал будет дублировать функцию уже существующего госканала – UA/TV. И его тоже будут дотировать из бюджета.

Смысла этой идеи опрошенные "Страной" медиаэксперты не понимают.

“Мало кто знает, но у нас уже существует один государственный телеканал UA/TV. Канал вещает на 16-ти языках, и это довольно странно, потому что если вы смотрите ТВ на французском, а я – на грузинском, то мы должны включать один и тот же телеканал в разное время дня. У этого канала даже нет точных статистических показателей количества их зрителей”, – отмечает Зураб Аласания, глава правления ПАТ НСТУ ("UA:Суспільне мовлення").

Успешность любых медиапроектов измеряется рейтингами. "Если телеканал имеет 20-30 место в телепросмотрах, как "UA:Суспільне мовлення" сейчас, — значит, влияния на общество нет", – считает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. И добавляет, что не может назвать успешным опыт "UA:Суспільне мовлення", как и любого другого медиа, финансируемого государством.

"Как и UA/TV — это государственная пропаганда. Я не знаю, чего вообще можно достичь таким контентом, и зрителей, которые его смотрят, вряд ли вообще можно назвать аудиторией", – считает Томиленко.

Директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско напоминает, что Зеленский высказывал идею создать русскоязычный ТВ-канал для Донбасса и Крыма еще во время избирательной кампании.

"Но за полгода ему так никто и не объяснил, что государство Украина – плохой производитель услуг для граждан (за редким исключением), а телевизионного контента – вообще никакой. В лучшем случае из этой идеи выйдет новое "УТ-1" в стилистике Минстеця, только значительно дороже", – прогнозирует он.

Известный медиаменеджер Егор Бендендорф (генеральный директор телеканала “112 Украина”, возвглавлял "UA: Перший" в 2010-2013-х годах) также не верит в то, что государственный канал в Украине может быть успешным.

“Государство традиционно показало себя неэффективным собственником как в вопросах управления телеканалами, так и в наполнении их контентом”, – отмечает Бенкендорф.

Пропаганда или контрпропаганда?

Опрошенные "Страной" эксперты отнеслись к идее команды Зе скептически.

Эксперты отмечают, что на создание нового телеканала нужен огромный бюджет (а так как канал государственный, на это пойдут деньги налогоплательщиков), а также запас времени, анализ целевой аудитории и профессиональная креативная команда.

В первую очередь вопрос упирается в деньги.

"Финансирование такого проекта зависит от цели и контента. Если только информационное, репортерское и документальное вещание, потребуется от 15-20 млн долларов в месяц. Не считая первичных организационных и закупочных затрат", – рассуждает медиаэксперт Михаил Подоляк.

Если же наладить собственное производство или покупку развлекательных программ, расходы автоматически возрастают в полтора-два раза.

"Если классический стандарт типа "Суспiльного", то это вообще стоит пару сот тысяч зря выброшенных денег в месяц. А если для друзей, чтобы они зарабатывали, то миллионов 40-50 в месяц, и из них только 25-30% на сам канал", – иронизирует Подоляк.

“Создание успешного проекта по типу “RussiaToday” – это дорого, – подтверждает Зураб Аласания, и уточняет: – Миллиард долларов. Или больше. А инвестировать нужно годами. Например, только чтобы войти в кабельную систему, необходимо около 500 миллионов долларов. Кроме того, мне, как журналисту, не понятен концепт канала: пропаганда или контрпропаганда”.

В тоже время один из топ-менеджеров крупного телеканала называет такие оценки фантастическими. "Создать современный телевизионный комплекс, если не сильно воровать на этом, то можно уложиться в 20 миллионов долларов. Ежемесячная расходная часть сейчас у каналов колеблется от 200-300 тысяч долларов у малорейтингового новостного канала до 1 миллионна у высокорейтингового новостного канала и до 7-10 миллионов долларов у крупнейших каналов из первой пятерки рейтинга. Другой вопрос, что и эти суммы для бюджета очень большие и непонятно зачем их тратить на создание какого-то нового и, тем более, государственного телеканала", - говорит медиаменеджер.

В целом, эксперты считают, что в Украине и так уже достаточно государственных СМИ вроде "UA/TV" и "Армія FM", а сама пропаганда, как инструмент – неэффективна.

“Не совсем пока понимаю, в чем смысл плодить за бюджетные деньги ещё больше пропагандистских инструментов, не имея качественного пропагандистского контента?”, – задается вопросом Михаил Подоляк.

Хотя Наталья Влащенко, генеральный продюсер телеканала “ZIK”, восприняла идею с энтузиазмом.

"В стране 40% русскоязычного населения и все они с удовольствием будут смотреть свой государственный проукраинский русскоязычный телеканал", – считает она.

По ее словам, на создание такого телеканала понадобится всего несколько месяцев, при наличии финансового обеспечения и команды.

"Риск, что рейтинги будут низкими, а контент – слишком пропагандистским, есть всегда. Но сейчас при власти люди, которые понимают, что такое телевидение, поэтому есть надежда, что они будут делать интересный, креативный и контентный телеканал”, – отметила Влащенко.

Отметим, однако, что в описании проекта, которое прозвучало из уст Кирилла Тимошенко, говорится лишь о вещании за пределами Украины (а также на неподконтрольном Донбассе и Крыму). Более того, при нынешних законах вещание такого канала на территории Украины было бы невозможным из-за действующих обязательных квот на украинский язык.

Но к этому вопросу мы еще вернемся ниже.

Между тем, первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк также в целом поддерживает идею создания международного государственного вещателя, но с рядом условий.

“Главное, чтобы этот новый телеканал не скатился к убогой пропаганде, как “RussiaToday”. Это должен быть адекватный вещатель вроде “BBC World”, с качественным контентом, который будет интересно смотреть. С людьми, живущими на неподконтрольных территориях, нужно говорить по-человечески, а не лозунгами. Если идет борьба за "умы" людей на Донбассе, то государство должно показать, что они нужны нам", – считает Герасимюк.

Часть плана по реинтеграции Донбасса

В понимании автора идеи о русскоязычном госканале, замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, этот канал должен стать элементом проукраинской пропаганды в том числе на неподконтрольных территориях. И способствовать их "информационной" реинтеграции в Украину.

Сергей Томиленко уверен: реинтеграция не сработает, если параллельно правительство не будет ремонтировать дороги, создавать инфраструктуру, поднимать экономику - словом, предпринимать реальные шаги по реинтеграции.

"Если люди будут видеть в телевизоре одно, а на улице – другое, то даже супер-крутая картинка не даст результат, если будет расходиться с действительностью", – акцентирует глава НСЖУ.

Денис Иванеско полагает, что если у государства есть лишние миллионы гривен, их стоило бы потратить не на новый телеканал, а организацию человеческих условий в пунктах переходов между Украиной и т.н. "ЛДНР" или облегчить выплату пенсий и социальных пособий. "Это будет иметь больший эффект для лояльности к Украине", – считает он.

Он считают, что отдельный канал для вещания на неподконтрольные территории создавать нецелесообразно. Проще и дешевле – дать возможность вещать туда уже существующим коммерческим медиа.

"Госканал – не лучший инструмент для вещания на Донбасс и Крым. В Украине сильные коммерческие каналы, которые 20 лет лидируют в рейтингах зрительских симпатий. И Зеленский сам приложил для этого немало усилий. Поэтому вещание украинских коммерческих телеканалов было бы более эффективно. Они могли бы производить специальный продукт для Крыма и Донбасса в обмен на обеспеченную государством возможность вещать в эти регионы", – предлагает Иванеско.

Главред "Страны" Игорь Гужва отмечает, что нужно не создавать новый государственный телеканал, а менять информационную политику уже существующих.

"Государственный русскоязычный канал должен, по задумке Кирилла Тимошенко, "бороться за умы" жителей Донбасса, Крыма и России. Однако, для этой цели не нужно создавать новый телеканал. Тем более на деньги налогоплательщиков. Для этого нужно поменять информационную политику уже существующих крупнейших телеканалов. Исключить из их лексикона язык ненависти по отношению к жителям Донбасса, Крыма и России, националистическую риторику. И отменить квоты на украинский язык, чтоб наше ТВ могло спокойно вещать и на русском. И пользы от этого для "борьбы за умы" будет стократ больше, чем от любых новых "международных каналов", - написал Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

Сергей Томиленко считает, что лучше бы государство поддерживало локальные СМИ на подконтрольных территориях возле ООС, чем тратило бюджетные средства на очередной государственный канал. "Потому что если там нет газеты, то это информационное поле насыщают сепаратистские СМИ", – акцентирует он.

Русский язык и квоты

Еще один важный аспект: как создание русскоязычного канала соотносится с законом о квотах на украинский язык в эфире, о чем мы уже писали выше.

Вероятно, для того, чтобы медиа такого формата могло работать в Украине, под него нужно будет принимать отдельный закон, который освободит его от квот на украинский язык. Но тогда это не совсем справедливо по отношению к другим коммерческим вещателям, которые обязаны соблюдать закон о квотах.

"Если предполагаемый телеканал не будет вещать на территории Украины, вопрос с квотами не стоит, а если будет – нужно будет принять отдельный закон под этот телеканал. Но тогда справедливо было бы разрешить отходить от квот и другим вещателям", – отмечает Сергей Томиленко.

Кирилл Тимошенко, по его словам, уже договаривается с частными украинскими медиагруппами о правах на использование для будущего украинского русскоязычного канала их лучшего контента. Значит ли это, что квоты на украинский язык пересмотрят, а то и вовсе отменят? Пока вопрос остается открытым.

Денис Иванеско обращает внимание на то, что создавая русскоязычный канал для т.н. "ЛДНР" и Крыма, украинские власти признают право жителей этих регионов смотреть ТВ на русском.

"Почему же они не признают это же право для жителей остальной Украины? Выходит, чтоб смотреть украинское ТВ на русском, надо переехать в Крым или ОРДЛО? Мне кажется, это неправильный сигнал гражданам Украины. До президента Зеленского телепродюсеры могли создавать русскоязычные сериалы для украинского ТВ, которые становились популярными и "народными", такие как "Сваты", – уточнил эксперт.

По новому закону "о тотальной украинизации" квоты на украинский язык на ТВ вырастут до 90%. "Таким образом русскоязычного зрителя вытеснили в зону российских телеканалов и YouTube. Жители Донбасса и Крыма вполне могли бы смотреть качественное украинское русскоязычное ТВ, как делали это до 2014 года. Но для этого Зеленскому надо сперва разрешить украинским каналам делать такое ТВ для граждан Украины, а затем экспортировать его в Крым и Донбасс", – говорит Денис Иванеско.

Генеральный директор телеканала “NewsOne” Василий Голованов также считает, что прежде, чем "плодить" очередное государственное СМИ, команде Зеленского стоит создать для всех медиа в Украине равные условия.

"Я считаю, что для начала надо поступить как обещал президент – пересмотреть квоты на украинский язык на ТВ. Думаю, оптимально 50 на 50", – говорит "Стране" Голованов. И добавляет: "В качестве эксперимента я бы предложил вовсе отменить квоты и помониторить, как «ультрапатриотические» каналы выдержат такое «испытание» – соблазном перейти на язык агрессора".

Новая "Катюша"

Самое интересное, что идея зарубежного русскоязычного вещания не нова. Ее уже давно реализуют в России.

Причем РФ финансирует не один иновещательный канал, а целую сеть в разных странах мира. Так, телеканал "Катюша", детище российского "Первого канала", начал вещать в Китае два года назад. Тогда же русскоязычный российский канал появился во Франции. И это не просто выпуски новостей на русском языке, а дорогостоящий медийный продукт: ток-шоу, развлекательные программы, документальные фильмы о российской истории.

То есть, по сути, та целевая аудитория (русскоязычная) за рубежом, на которую нацелился Офис президента Украины, уже занята российским телевидением. Бороться одним-единственным украинским госканалом против этой машины РФ - бессмысленно, говорят эксперты.

Медиаменеджеры, с которыми поговорила "Страна", полагают, что начинать "борьбу за умы" русскоязычного населения надо не с презентации "новой идеи" ЗЕкоманды, а с тщательного аудита всех объёмных и дорогостоящих программ того же Министерства информации, который годами дотирует целый ряд СМИ, которые никто не смотрит.

"Надо понять, что это вообще было и сколько это стоило? – говорит Михаил Подоляк. – Потом я бы все-таки тщательно исследовал причины столь низкой смотрибельности уже существующих каналов за бюджетные деньги. Сделал выводы, выгнал лишних, закрыл бесполезные. И наконец, попробовал бы изучить, а какой вообще продукт нужен людям, явно застрявшим в реальной войне?"

И это, пожалуй, главный вопрос: если государственный русскоязычный канал все-таки будет создан, кто будет его смотреть? И будут ли смотреть вообще?

Если речь о Донбассе и Крыме, то люди, живующие там, уже давно перешли на российское телевидение. И снова о деньгах: ни один даже коммерческий украинских канал не может тягаться с теми суммами, которые государственный бюджет России тратит на содержание сети своих иновещательных СМИ.

Без анализа целевой аудитории, без качественного контента и без достаточных финансовых вложений создать контент на русском языке, который будет реально интересен, не удастся.

И это серьезная аналитическая работа, которую нужно проводить задолго до анонса запуска канала, а не после. Иначе все так и закончится красивыми промо-презентациями и освоением бюджетных средств, а на выходе получится лишь очередной низкорейтинговый "пшик".

А до того усилия государства стоит, возможно, направить на иные направления.

"Команде Зеленского стоит принять ряд давно назревших решений, таких как: ограничить полномочия Нацсовета по ТВ, который превратился в инструмент расправы над неугодными каналами, пресечь нападки на каналы за "неудобную власти точку зрения", расследовать нападения на журналистов и пресечь травлю журналистов. Именно это – и является основной функцией государства в "борьбе за умы". А не создание очередного инструмента пропаганды за бюджетные средства", – считает Егор Бенкендорф.

О том, стоит ли создавать очередной государственный телеканал смотрите также блог Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".