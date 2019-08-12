Вокруг главы Минздрава Ульяны Супрун разгорается новый скандал. Как стало известно "Стране" из своих источников, на днях в Украину приедет делегация из США - "поговорить про реформы". Якобы, сейчас организовывается их встреча у президента Владимира Зеленского.

Главной темой, по нашим данным, будет именно медицинская реформа, как "один из немногих примеров удавшихся реформ". И, понятное дело, ее идейный вдохновитель - и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун, под которой после выборов в очередной раз зашаталось кресло.

"Визитеры попытаются, как минимум, добиться, чтобы она осталась в Минздраве", - сообщил наш источник.

Эту информацию подтвердил известный украинский врач, глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман (давний противник Супрун).

"Еще вчера я был уверен, что эпоха Ульяны Супрун в моей стране завершена. О чем я спокойно говорил знакомым и телезрителям. Ошибался, увы. Жесткое, сосредоточенное давление на президента Владимира Зеленского продолжается. Цель одна: сохранить госпожу Супрун в министерском кресле. Сначала я не поверил. Позвонил весьма информированному знакомому из президентского круга. Тот подтвердил: давят на Зеленского нещадно. И добавил: в понедельник-вторник в Киев прилетит делегация американских лоббистов с той же целью, даешь Супрун в министры", - написал на своей странице Facebook Глузман.

Врачебное сообщество собирается встретить заморских лоббистов во всеоружии, и готовит акцию протеста под стенами Администрации президента.

"Главный месседж - за украинского министра здравоохранения и национальную стратегию в медицине", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Между тем, риторика президентского окружения в последнее время действительно заметно изменилась. Если раньше у Зеленского открыто критиковали реформу Супрун, то сейчас говорят, что она не так уж и плоха, и ее в общем-то можно продолжать - нужно лишь слегка подкорректировать.

Это может косвенно свидетельствовать, что у Зеленского не исключают сохранения за Супрун кресла в Минздраве. А с учетом того, что у "Слуги народа" в новом парламенте - большинство, Ульяна Супрун вполне может сменить статус и.о на министерский.

"Страна" разбиралась, кто лоббирует Ульяну Супрун в новое правительство, останется ли она в Минздраве и продолжится ли медреформа, которая уже изрядно подкосила здоровье украинцев.

Лоббисты Супрун

Тот факт, что Ульяна Супрун имеет крепкую поддержку в США, собственно, уже давно не является секретом.

И.о главы Минздрава несколько раз пытались отправить в отставку.

Но, несмотря на решительный настрой парламентского профильного комитета, этого так и не удалось сделать.

Последний раз Супрун пытались изгнать из Минздрава в феврале этого года. Тогда Окружной суд Киева предписал временно отстранить Супрун от выполнения служебных обязанностей в рамках разбирательства по иску народно депутата от Радикальной партии (теперь уже бывшего) Игоря Мосийчука. Он утверждал, что Супрун была назначена на должность незаконно.

Тогда в министерстве подчинились, но ударили по медицине ниже пояса - были заблокированы ряд документов о регистрации лекарств и, главное, - выезду на заграничное лечение тяжело больных граждан. Позже Окружной суд отменил свое решение и дело спустили на тормозах.

Стоит отметить, что в защиту Супрун открыто выступил тогдашний президент Петр Порошенко. Супрун, единственная из министров, также сопровождала Порошенко во время его визита в США.

"Супрун в США поддерживает не только украинская диаспора. Ее интересы лоббирует куратор ЦРУ по Украине Возняк, ее двоюродный брат. Плюс тратятся немалые деньги на "антикризисный PR": от 30 тысяч до 60 тысяч долларов в месяц", - рассказал "Стране" глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Еще в прошлом году Семен Глузман написал открытое письмо главе ЦРУ Джине Хаспел, в котором попросил обратить внимание на деятельность Возняка.

"Вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Ульяны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины", - написал Глузман.

Глузман рассказал "Стране", что Супрун сумела заручиться поддержкой украинской диаспоры в США. Ее представители, к слову, ожидаются в составе делегации, которую ждут в Киеве. По словам Кравченко, "работают также специализированные американские лоббистские компании".

По информации Глузмана, Петр Порошенко, который поддерживал Супрун, накануне президентских выборов "хотел от нее избавиться, так как понимал, что глава Минздрава портит ему рейтинги". Но так и не смог этого сделать, боясь поссориться с "американскими донорами".

"Уже после выборов и смены власти представители Всемирной организации здравоохранения и Мирового банка дали понять, что они выступают за преемственность в плане реформ в украинской медицине. И кандидатура Супрун на должности министра их вполне устраивает", - добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Интересно, что во время визита Зеленского в Канаду, туда незапланировано вылетела также Супрун.

"Организовала ему встречу с тамошним министром здравоохранения в свою поддержку", - рассказал Надутый.

"Вопрос к господину Гройсману: могут ли все его министры вот так, по своей воле, по своей собственной нужде разъезжать по миру без официального на то разрешения?", - написал в Facebook Семен Глузман.

Рецепт на миллиарды

Существует несколько версий того, почему американцы так рьяно отстаивают Супрун - от родственных (ее лоббирует семья со связями) до конспирологических - о руке Вашингтона.

Но, по мнению Сергея Кравченко, Супрун на посту главы украинского Минздрава интересна не столько властям США, сколько "международной фармацевтической мафии".

"Главный их интерес - это международные закупки (на которые Украина тратит порядка 7 млрд гривен в год - Ред.), а также схемы на основании кредитных и грантовых средств. Так, за время работы Супрун в министерстве, было потрачено на закупку лекарств порядка 12 млрд гривен, но по факту в страну завезли препаратов лишь на треть от этой суммы. Причем, немало медикаментов, по которым подходит к концу срок годности, или откровенно некачественных. Причем, для кардиологии закупили стенты неходовых размеров и конфигураций, считающиеся устаревшими во всем мире - без медикаментозного покрытия",- говорит Сергей Кравченко.

В апреле этого года Счетная палата представила отчет аудита госзакупки лекарств. В нем указано, что, по сравнению с 2015 годом, действительно значительно уменьшились закупочные цены, по которым приобретались лекарства. Но Минздрав, потратив в 2017–2018 годах 11,9 млрд бюджетных гривен, не обеспечил доступ пациентов к лекарствам.

"Бесхозяйственность и бесконтрольность со стороны Минздрава привела к нарушению условий договоров, заключенных с международными специализированными организациями", – отметили аудиторы.

Также, по мнению Стеной палаты, Минздрав допустил "нарушения и управленческие просчеты" при использовании лекарств. Так, ведомство Супрун приняло от международной организации лекарства для онкобольных и детей с хроническими вирусными гепатитами на сумму 59,7 млн гривен, но со сроками годности меньше, чем прописано в договорах. И не потребовал гарантий замены лекарств в случае их полной просрочки.

Также были случаи просрочки препаратов и их утилизации.

"Указанные факты содержат признаки уголовных преступлений и нуждаются в правовой оценке правоохранительными органами", – констатировали в Счетной палате.

Лечение без конца

Ранее Владимир Зеленский открыто критиковал Супрун и ее реформу.

"Принимают медицинскую реформу. Кто вообще спросил у людей? "А как мы из села доедем в эту больницу?", потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39 (температура), да даже если 37 и это бабушка с внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - отозвался Зеленский о реформе Супрун.

А позже заявлял, что "слава богу, у него другой доктор".

И дал понять, что Супрун, как и другие нынешние члены правительства, не останется главой Минздрава. "Для чего мне министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят (Андрей Рева - Ред.). Которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке (Владимир Омелян - Ред.). Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек (ульяна Супрун - Ред.)", - заявил Зеленский в обном из своих видеообращений.

Советник Зеленского по медицине и почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, во время своей недавней перепалки в Facebook с Ульяной Супрун, заявил, "весна придет, сажать будем" – известный месседж. Однако, знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно". Что широкая общественность тут же связала с заявлениями команды Зеленского об аудите в медицине и сделала вывод - Супрун аде если и не посадка, то, как минимум, уголовное дело.

Впрочем, в последнее время риторика окружения президента по отношению Супрун неожиданно и довольно рещко смягчилась.

Михаил Радуцкий, которого ранее прочили в министры здравоохранения на прошлой недее публично отрекся от этой идеи и говорит, что готов занять лишь пост главы профильного комитета Рады. Более того, в интервью "Стране" он заявил, что много из того, что пишут в СМИ о его конфликте с Супрун, напутали журналисты и пиарщики.

"Личного конфликта с Ульяной у меня нет точно. Мало того, она оказалась первым главой Минздрава в Украине с "железными вещами", потому что тот же Квиташвили (экс-министр здравоохранения, пытавшийся запустить медреформу - Ред.), к примеру, сдался и не пробил стену. А Ульяна пробила", - заявил он.

Также Радуцкий отметил, что нет смысла отменять реформу Супрун.

"Отменить и вернуться опять на пять лет назад? Мы этим занимаемся уже 28 лет. В медреформе какие -то вещи есть правильные и положительные, какие -то задекларированы правильно, но требуют ревизии", - сказал Радуцкий "Стране". Также по поводу аудита Минздрава он отметил, что речь идет не об аудите работы Супрун, это не функции парламента.

Он имел ввиду ревизию материально-технической базы отрасли.

Коллеги Радуцкого допустили, что он стал более осторожен в высказываниях и отказался от министерских амбиций не просто так. "С ним уже поработали. В Зе-команде дали понять, что американцы сильно давят и Супрун имеет большие шансы остаться", - сказал "Стране" один из нардепов.

При этом врачебное сообщество по-прежнему настроено активно против Супрун.

"Нам нужна национальная стратегия и украинский министр здравоохранения. Это уже вопрос выживания украинской нации", - считает Надутый.

"Сейчас стоит вопрос - будем ли мы выполнять чьи-то прихоти и доведем страну до того, что население сократиться до 20 млн человек или нам нужны реальные изменения", - добавил глава Украинского медицинского сообщества Игорь Найда.

Сейчас профильные организации готовят акции протеста под АП, требуя отставки Супрун. Митингующие собираются встречать американских лоббистов под администрацией президента.

Медики ожидают, что Зеленский "отошьет" американских переговорщиков.

По мнению Забловского, шансы Супрун остаться у руля Минздрава - 50 на 50. Понятно, что на Зеленского будут оказывать давление, в том числе международные кредиторы, без поддержки которых новая власть вряд ли обойдется.

"Но и неконтролируемая Супрун в новом Кабмине команде Зеленского тоже не особо нужна", - говорит Забловский.