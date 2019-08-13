В украинском истеблишменте, как до парламентских выборов, гадают, захочет ли лидер партии “Европейская солидарность” (ЕС) Петр Порошенко остаться народным депутатом в свете резонансных уголовных расследований, в которых он фигурирует.

Из штаба ЕС идут противоречивые сигналы, а времени для принятия решения у экс-президента все меньше.

Какое решение примет в итоге Порошенко разбиралась "Страна".

Интрига сохраняется

Шумиха вокруг уголовных производств, по которым проходит Порошенко, оживила затихшую было дискуссию, останется ли он депутатом.

По информации "Страны", еще до парламентских выборов Порошенко раздумывал, идти ли ему лично в следующую Раду и часть его команды была против этой идеи. Аргументом, например, было то, что не по рангу экс-президенту быть в Раде даже главой фракцией (тем более уже было понятно, что ЕС не проведет самую большую).

Говорили и про то, что для новой власти не составит труда лишить экс-президента иммунитета (как не было это проблемой и для Порошенко в свое время) и, не исключено, что в оскорбительной для его статуса манере.

Как вариант развития событий, предполагалось, что Порошенко все-таки возглавит список ЕС, однако в конце-концов откажется от депутатского значка.

Партия Порошенко по результатам выборов заняла 23 депутатских места по списку. Но интрига насчет лидера “Евросолидарности” остается.

Собеседник издания в партаппарате ЕС говорит, что ситуация обсуждалась на закрытых совещаниях во главе с Порошенко. “С большинством у "Слуги народа" снять неприкосновенность - раз плюнуть. И Петр Порошенко говорит, что не хочет, чтобы думали, дескать, он прячется за мандатом. Но многие участники совещаний считают, что ему нужно остаться в Раде и использовать ее как общественную площадку. У него еще нет окончательного решения”, - уверяет источник.

Он допускает, что если лидер ЕС решится на этот шаг, то объявит об отказе от звания депутата после принятия депутатской присяги. Напомним, первое заседание новоизбранной Рады девятого созыва, на котором депутаты примут присягу, запланировано на 29 августа.

Еще один источник в партии Порошенко из числа противников отказа говорит, что экс-президент, объединяющий вокруг себя часть недовольных политикой Владимира Зеленского, станет их самым громким голосом в парламенте.

Народный депутат Мария Ионова (№23 в списке ЕС) говорит, что фракция продолжит критиковать команду Зеленского и будущий Кабинет министров.

Еще один довод в пользу того, чтобы Порошенко остался в Раде - тот, что он будет цементировать фракцию, которая соберет, кроме верных ему лично людей, нынешнего спикера Андрея Парубия и близкого к нему народного депутата Николая Величковича (“Народный фронт”) и вообще новичков в политике, прошедших по списку.

Если Порошенко сложит депутатские полномочия, вместо него во фракцию зайдет замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко (№24).

Ждать осталось недолго

Возможно, выбор Порошенко станет понятен ближе к дате первого заседания. “Думаю, что ближе к заседанию Рады он (экс-президент - Ред.) сам все озвучит”, - спрогнозировала Ионова.

Она уверяет, что вообще тема руководства фракции еще не поднималась. “Все это будет обсуждаться, когда весь состав фракции соберется. Часть депутатов еще в отпусках”, - прокомментировала народный депутат. Депутат Величкович в разговоре со “Страной” также заявил, что имя будущего руководителя фракции “пока неизвестно”.

Политолог Вадим Карасев уверен, что Петр Порошенко, несмотря ни на что, сохранит статус депутата из-за политических выгод. “Порошенко сможет все процессы видеть изнутри. И это главная политическая арена в стране. Ему будет даже на руку, если с него снимут неприкосновенность, так как ЕС сможет говорить о политическом преследовании. Да и вообще уголовные дела помогают ему остаться в информационном топе. Смотрите: сейчас лидеров остальных парламентских партий, кроме “Слуги народа” толком не слышно. А к Порошенко приковано общественное внимание, на котором он въедет в новый политсезон”, - прокомментировал эксперт “Стране”.