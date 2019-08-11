Загадочная авария, произошедшая в первой половине дня 8 августа на военном полигоне близ Северодвинска в Архангельской области РФ обросла массой панических слухов. Но что же в самом деле там произошло?

Первые официальные сообщения звучали так: взрыв при испытаниях ракеты на жидком топливе, 1 человек погиб, еще несколько получили ранения. Позже число погибших увеличилось до 2, еще позже – до 5.

Почти сразу появились слухи о радиоактивном заражении местности. Их весьма оперативно опровергли чиновники областного и федерального уровня. Из общего хора выбилось официальное сообщении администрации Северодвинска, в котором говорилось: повышение уровня радиоактивного фона в городе было. С 11:50 до 12:20 уровень подскочил до 2 микрозивертов в час, тогда как естественный природный фон составляет 0,1-0,2 микрозиверта. Правда, по той же информации, после этого фон стал быстро снижаться и пришел в норму.

Северодвинск – город непростой: здесь находятся несколько крупных заводов, работающих с военным судостроением, включая знаменитую "Звездочку", занимающуюся ремонтом, модернизацией и утилизацией в том числе и атомных подводных лодок. Так что для жителей Северодвинска соседство с атомными технологиями – почти привычная реальность: яркой деталью является информационное табло у входа той самой "Звездочки", показывающее текущий уровень радиации в городе. И потому через несколько часов после появления первых панических слухов, местные социальные сети запестрели фото результатов измерения, сделанных с помощью бытовых (и не только) дозиметров-радиометров, и фото эти однозначно говорили: радиационный фон в городе нормальный (0,09-0,17 микрозиверта в час).

И можно было бы списать все на некую утку, если бы те же местные жители не сообщали о явлениях, указывающих на то, что что-то такое все-таки произошло: например, о сборе личного состава полиции Северодвинска, облетающих город вертолетах, а также замеченных на улицах сотрудниках МЧС с дозиметрами в руках.

СМИ писали также о том, что у получивших ранения при взрыве на полигоне диагностировали поражение радиацией. Популярный телеграм-канал Mash опубликовал фото, на котором раненых якобы доставили к вертолету, на котором их повезут в Москву, в сопровождении людей в костюмах химзащиты.

Телеграм-канал Baza также публикует видео, на котором засняты машины скорой помощи, обернутые полиэтиленовой пленкой – в них якобы перевозили пострадавших уже после доставки в Москву. Baza обнародовала даже имена пострадавших: Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин, Сергей Гришин.

Точку в споре о том, "было" или "не было" поставила корпорация "Росатом", подтвердившая факт ранения и гибели своих сотрудников, и заявившая, что взрыв произошел при, цитируем, испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе. То есть – было. Вопрос в том, что именно?

Испытания ракет и ракетных двигателей – штука действительно опасная, и взрывы при них действительно случаются: как взорвался в апреле знаменитый Dragon от Space X Илона Маска.

Но в "ракете с двигателем на жидком топливе" радиации взяться неоткуда. Что же такое испытывали российские военные моряки?

Ядерная боеголовка или гигантский рентген?

Первая версия, которую довольно активно тиражировали в российских социальных сетях в первые дни после взрыва – авария ракеты с ядерной боеголовкой на борту.

В разгоне данной версии, кстати, активно принимали участие странные пользователи с почти пустыми страницами. Не исключено, что не обошлось без структур, заведующих проведением специальных психологических операций, в том числе и из Украины, либо же их "добровольных помощников" - вроде тех, что "разгоняли" информацию о сотнях погибших по время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Но Северодвинск, повторимся, город непростой, и там "версию" банально засмеяли. Разумеется, никто не станет вешать реальную ядерную боевую часть на испытательную ракету – слишком уж это дорогое удовольствие.

Несколько более вероятной выглядит версия о том, что в ходе испытаний использовалось некое оборудование, излучающее радиацию. Подобные устройства действительно используются в работах по дефектоскопии и тому подобном – это что-то вроде гигантских рентген-аппаратов.

Однако даже самая серьезная авария не могла повлечь за собой выброса из такого аппарата достаточного количества радиоактивного материала для того, чтобы повлиять на радиационный фон в Северодвинске: столько там попросту нет.

Случись что-то подобное, последствия такой аварии могли бы быть замечены по резкому росту концентрации в воздухе каких-то редких изотопов – вроде уже отшумевшей истории с резким скачком концентрации рутения-106 в 2017 году. Угрозы для жизни и здоровья граждан та утечка очевидно не представляла: вопрос там был в том, что обычно рутения-106 в воздухе не должно быть вообще, а тут он откуда ни возьмись появился. До конца эта разгадка до сих пор не разгадана: одни пеняют на центр по изучению нейтрино в Италии, другие – на завод "Маяк" в России.

Однако во время "рутениевого" скандала реального роста "номинального" уровня радиации не зафиксировали, да и зафиксировать не могли. Максимальная концентрация радиоактивного загрязнения тогда составила до 2 беккерелей на кубометр воздуха, тогда как килограмм обычных бананов (благодаря некоторому содержанию радиоактивного изотопа калия-40) содержит порядка 130 беккерелей активности.

В общем, даже самый большой "промышленный рентген" не мог вызвать скачка радиационного фона в Северодвинске. Это было что-то другое.

"Атомный аккумулятор"?

Чуть более интересная версия: "атомный аккумулятор", или, по-научному, радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). В отличие от ядерного реактора, где используется так называемая цепная реакция ядерного распада (ядро атома захватывает нейтрон и "взрывается", давая на выходе, помимо значительного количества энергии, еще нейтроны, способные "взорвать" другие атомы), РИТЭГ использует естественный атомный распад и выделяющееся в ходе него тепло.

Это то самое явление, которое раскаляет докрасна слиток плутония-238 – атомы данного элемента делятся сами по себе достаточно активно для того, чтобы в процессе выделялось солидное количество тепла. Ну а преобразовать это тепло в электроэнергию – дело техники, к примеру, можно использовать банальную машину Стирлинга (двоюродную сестру старого-доброго парового котла) в паре с электрогенератором. РИТЭГи активно используются там, где нужен источник электроэнергии, способный долго работать без подзарядки – например, в космических аппаратах.

К примеру, марсоход "Curiosity" использовал РИТЭГ последнего поколения, дающий около 125 ватт электрической мощности. Это, мягко говоря, немного: к примеру, существуют лампы накаливания мощностью в 100 и более ватт. Зато давать эту электроэнергию РИТЭГ способен долго: "проектный" срок службы РИТЭГов того же "Curiosity", например, 14 (!) лет.

N.B. РИТЭГ иногда путают с другим сходным по назначению (снабжать что-то электропитанием долгие годы без перезарядки) устройством – так называемой "атомной батарейкой", или бета-вольтаическим элементом. В "батарейке" используется эффект возникновения электрического тока в проводниках при попадании на них потока бета-частиц – электронов. В теории, если поместить такой полупроводник вблизи радиоактивного вещества, он будет давать ток. Правда, вещество подойдет не всякое: оно должно обеспечивать мощный и устойчивый поток бета-частиц, но давать минимальное количество других видов излучений, не дающих пользы, но зато вредящих людям. Подходит, например, никель-63. Но в природе он не встречается, и его надо получать искусственно, да еще и отделять от других изотопов. Над всем этим, к слову, как раз работают сейчас в "Росатоме", но это – точно не наш случай.

Вернемся к РИТЭГУ. В теории, это мог быть он. Мощные РИТЭГи содержат несколько килограммов высокоактивного ядерного топлива (того же плутония-238), так что, будь такое устройство разрушено в ходе взрыва, облако частиц плутониевого топлива (в теории) могло бы вызвать повышение радиационного фона даже на изрядном удалении от места испытаний.

Однако есть другой вопрос: а зачем вообще нужен РИТЭГ на ракете с двигателем на жидком топливе? Как ни крути, а РИТЭГ – не только довольно дорогое, но и весьма массивное устройство, а нагрузка, которую может нести ракетный двигатель, сильно ограничена. Да и особого смысла в установке РИТЭГа на классическую ракету нет: срок ее автономной жизни после запуска измеряется минутами, в лучшем случае – десятками минут и часами, так что устройство, специально созданному для того, чтобы производить электричество месяцами и годами, ракете попросту не нужно.

Но что если РИТЭГ был связан не с самой ракетой? К примеру, такие устройства широко используются в мощных навигационных маяках и радиомаяках, автономных метеостанциях и тому подобном. К примеру, в СССР их использовали в навигационном оборудовании Северного морского пути, по слухам, они также использовались в системах раннего обнаружения ракет, установленных за Полярным кругом.

Правда, в "Росатоме" достаточно прямо заявили, что "радиоизотопный элемент" был связан непосредственно с двигателем ракеты. Но от чиновников, комментирующих итоги неудачного испытания ядерного изделия военного назначения сложно ожидать полной откровенности – напротив, можно ожидать, что они попытаются предотвратить нарушение завесы секретности.

Подводя итоги: да, это мог быть РИТЭГ. Однако пока непонятно, что он там делал.

Путинская супер-ракета?

Наконец – самая популярная версия: под Северодвинском состоялось неудачное испытание нашумевшей ракеты "Буревестник" - разрабатываемой Россией крылатой ракеты с атомным реактивным двигателем. Впервые ее озвучило издание Reuters – со ссылкой на члена Федерации ученых США Анкита Панда, а также неназванный высопокоставленный источник в Минобороны США.

Впервые о такой ракете Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию в начале 2018 года. По его словам, крылатая ракета, обладающая почти неограниченной дальностью хода, сведет на нет все усилия США по созданию системы противоракетной обороны, "заточенной" на "ловлю" классических межконтинентальных ракет, способных двигаться лишь по баллистической траектории.

Над созданием ракеты с ядерным движителем ученые и инженеры бьются уже не одно десятилетие. В 70-х годах прошлого века были даже созданы прототипы соответствующих двигателей: американская NERVA и советский РД-0410. Оба эти двигателя относились к категории прямоточных: поток газа проходил через активную зону реактора, где контактировал с раскаленными топливными сборками, нагревался, расширялся и под давлением вырывался из сопла. Однако конструкторы столкнулись с рядом технических проблем, ключевой из которых было то, что нагретый таким образом газ становился сильно радиоактивным. В земной атмосфере такая ракета при запуске была бы своего рода маленьким летающим Чернобылем, и от идеи в конечном итоге отказались, оставив ее в загашниках как рабочую идею для двигателя корабля, предназначенного для работы в открытом космосе, который загадить радиацией вроде как не очень страшно. Однако у нас-то речь определенно идет о двигателе для работы в атмосфере!

Можно, конечно, использовать тот же принцип, который сегодня используется в энергетических реакторах: использовать в качестве нагревательного элемента не непосредственно сборки, а охлаждающий их теплоноситель, остающийся в герметичном охлаждающем контуре. Программа массированного радиоактивного загрязнения среды в этом случае снимается, но зато появляется масса других проблем.

Для того, чтобы теплоноситель мог использоваться в качестве нагревательного элемента в турбореактивном двигателе, его температура должна составлять сотни, а то и тысячи градусов. Соответственно, двигатель (по крайней мере, та его часть, которая имеет дело с атомным реактором) должен быть собран из материалов феноменальной термостойкости. Кроме того, для установки на крылатую ракету, такой реактор должен быть беспрецедентно легким.

Так что вовсе не удивительно, что многие сочли заявления Путина о разработке "Буревестника" блефом. "Эта вещица была бы слишком тяжелой. Не могу себе представить, что они могут создать маленький летающий ядерный реактор", - заявлял весной 2018-го профессор авиационной и космической техники Мюнхенского технического университета Роберт Шмукер в интервью Deutsche Welle.

В России, впрочем, время от времени проскакивали сообщения о том, что работы в этом направлении ведутся. Сообщались даже кое-какие параметры проектируемого реактора. В качестве теплоносителя он якобы будет иметь гелиево-ксеноновую смесь, основные конструктивные элементы будут выполнены из высокостойких молибденовых сплавов, например, ТСМ-7, а реактор на быстрых нейтронах будет поддерживать рабочую температуру порядка 1500 градусов, чего в целом достаточно для функционирования его в качестве "сердца" турбореактивного двигателя. Собрать первый образец реактора и приступить к его стендовым испытаниям планировали сначала в 2016, а затем в 2018 году.

Однако все это было всего лишь разговорами.

До 8 августа 2019 года.

Версия о том, что в Белом море неподалеку от Северодвинска потерпел аварию именно прототип "Буревестника", вписываются почти все известные факты: и заявления об "испытаниях ракеты", и повышение уровня радиации в Северодвинске, и наличие сильно обожженных (как просто термически, так и радиацией) пострадавших, и участие в работах "Росатома" - как ни крути, а именно это ведомство отвечает за самую главную и инновационную часть проекта. Единственное что – в "Росатоме" упорно твердят именно о ракете с двигателем на жидком топливе, но не объясняется ли это пресловутыми соображениями секретности?

А ведь если это действительно был "Буревестник", то это заставляет взглянуть на случившееся под совершенно другим углом.

Второй Чернобыль?

Сравнение случившегося с аварией на ЧАЭС (в особенности на волне популярности известного сериала) напрашивается само собой. Именно в такой трактовке подают события многие СМИ.

Например, белорусское издание "Белсат" опубликовало интервью известного диссидента и принципиального противника как Лукашенко, так и Путина Александра Федуты, который так и называется: "Как спрятать скандал, или Чернобыль-2 уже случился?".

В том же ключе (хотя, возможно, и без таких скандальных заголовков) обсуждают произошедшее как российские СМИ либерального толка, так и их украинские коллеги. Упор делается на попытки российских властей скрыть масштабы случившегося, угрозу радиационного заражения значительных местностей и панические настроения местного населения.

"Радиация в Северодвинске: россияне массово скупают йод", - пишет, к примеру, "Зеркало недели". Не обходится и без свойственных для украинской журналистики попыток одурачить читателей. "По данным "Гринпис", уровень радиации в Северодвинске 20 раз выше нормы", - пишет то же "Зеркало недели". Правда, на самом деле "Гринпис" радиацию в Северодвинске вообще не измерял, а ссылается на то самое сообщение северодвинских чиновников, которые также уточнили, что затем уровень радиации вернулся к нормальным значениям.

Стремление украинских СМИ рассказать своим читателям об очередной смертоносной катастрофе в России объяснимы. В реальности же, впрочем, обстановка в Северодвинске вряд ли является столь уж угрожающей. Как мы уже говорили, в социальных сетях можно найти массу сделанных местными жителями фото с домашними радиометрами, показывающими нормальный фон. При этом ни одной фото с завышенным фото нет ни в соцсетях, ни в самых уверенных в катастрофическом масштабе случившегося СМИ.

Конечно, можно сколько угодно списывать отсутствие таких фото на попытки властей скрыть правду, но неужели на всю Архангельскую область не нашлось ни одного не подкупленного ФСБ человека с дозиметром и смартфоном?

Что же до кратковременного повышения фона до 2 микрозивертов в час, то об этом надо знать следующее. Действительно, этот фон почти в 20 раз выше нормы. Однако в данном случае под "нормой" имеется в виду нормальное положение дел, а не те показатели, при которых надо, как в старом советским анекдоте, накрываться белой простыней и ползти по направлению к кладбищу. К примеру, в салоне обычного пассажирского самолета, летящего на уровне 10 тысяч метров, может достигать 4 микрозивертов в час.

При этом, конечно, в эпицентре аварии уровни радиации могли быть куда выше, и вполне могли привести к опасному для жизни облучению непосредственных участников – одно другого никак не исключает.

То есть, с точки зрения радиационной угрозы для широких масс россиян ничего страшного, похоже, не произошло – по крайней мере, никаких оснований утверждать обратное у нас пока нет. Обсудить научно-технические последствия случившегося – куда интереснее.

"Она упала"

Да, испытания, если они и были, прошли, мягко говоря, не очень удачно. И можно сказать, что, дескать, "у русских опять ничего не получилось". Однако сам факт проведения полевых испытаний, если он подтвердится, претендует на сенсацию.

Следует понимать: обычный процесс испытаний новых летательных аппаратов, включает в себя множество этапов. Различные элементы устройства испытываются с точки зрения анализа различных параметров вместе и по отдельности, на специальных испытательных стендах и тому подобное. К примеру, в 2018 году ряд СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что, мол, россияне испытывали какую-то новую крылатую ракету, которая рухнула через несколько километров после старта. Что же, это вполне могли быть полевые испытания двигательной части новой ракеты, призванные проверить, будет ли она летать в принципе, но пока без ядерной части.

Если россияне действительно перешли к испытаниям готового изделия, то можно говорить о том, что все предыдущие тесты показали: ракета не просто может, а должна работать, причем как вся целиком, так и по частям.

Точнее, не так. Дело даже не в ракете. Если речь действительно идет о "Буревестнике", то, похоже, России действительно удалось построить ядерный реактор, пригодный к установке на небольшое транспортное средство. И это может стать настоящей революцией в сфере транспорта.

Появятся, например, самолеты, способные без посадки достигнуть любой точки планеты.

Космос – еще одно вероятное применение новой технологии. Космический корабль с миниатюрным ядерным реактором на борту легко сможет достигнуть не только Луны, но и Марса, Венеры и даже более удаленных планет Солнечной системы. Правда, для этого ему также понадобится специфический (ионный или плазменный) двигатель, однако такие наработки имеются и в России, и в США, и остановка раньше была именно в реакторе. Теперь же (если все действительно так, как полагают сторонники "буревестниковой" версии северодвинской аварии) данная проблема по существу уже решена.

А значит человечество стоит на пороге очень больших перемен.