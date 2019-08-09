Детище Константинополя - Православная церковь Украины, к созданию которой приложил руку бывший президент Петр Порошенко, - окончательно перестала быть государственным проектом первостепенной важности.

Новый президент Владимир Зеленский с самого начала на посту проводил политику невмешательства в дела церковные, а теперь и вовсе дал понять, что не будет защищать интересы Константинополя в этом вопросе.

Прохладная встреча на Фанаре (район Стамбула) президента Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем доказала, что ПЦУ больше не может рассчитывать на поддержку власти и отныне должна будет выживать самостоятельно.

Что означает визит Зеленского на Фанар, анализирует "Страна".

Зеленский у Вселенского

"Подарит его Всесвятость термос президенту и на этом вся встреча закончится", - ерничал накануне визита Зеленского в резиденцию вселенского патриарха Варфоломея украинский религиевед Дмитрий Горевой.

Слово "термос" стало именем нарицательным с момента выпуска новогоднего "Вечернего квартала", где тогда еще просто комик Владимир Зеленский, представ в образе президента Петра Порошенко, "спутал" слова "Томос" и "термос", заявив, мол, единственное, что согревает душу бывшего президента - это термос.

Спустя 4 с лишним месяца на знаменитых дебатах на стадионе Олимпийском Зеленский обвинял Порошенко в том, что тот приватизировал себе предоставление Украине Томоса об автокефалии, хотя куда больше усилий в создание единой поместной церкви приложил патриарх УПЦ КП Филарет.

Теперь уже сам Филарет обвиняет Петра Порошенко в чудовищном подлоге. Мол, создавали в Украине независимую церковь, а в итоге, обманом, создали всего лишь митрополию Вселенского патриархата, целиком и полностью зависящую от Фанара.

На Фанаре и встречался президент Владимир Зеленский с Варфоломеем. По информации "Страны", приезд Зеленского на Фанар во время официальной поездки в Турцию был инициативой самого президента, а не идеей Варфоломея. Но многие ждали от этих переговоров, что Зеленский хочет наладить свой прямой контакт с Варфоломеем. Тогда как президент показал, что он хочет быть над конфликтом, а не внутри него.

Эта встреча длилась несколько часов.

Сперва Зеленский и Варфоломей пообщались за закрытыми дверями, затем в формате переговоров делегаций (в украинскую, среди прочих, вошли посол Украины в Турции Андрей Сибиха, глава СНБО Александр Данилюк и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, дипломат, которого прочат в главы МИД Вадим Пристайко), а закончилось все торжественным обедом в резиденции патриарха.

После этого Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, хорошо известный украинцам как место, где в январе главе ПЦУ Епифанию вручали Томос. А в завершение встречи 79-летний Варфоломей проводил Зеленского прямо к его автомобилю.

"Обо всем, обо всем, что беспокоит, говорили. Я очень рад, что имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - резюмировал итог переговоров сам Зеленский, покидая резиденцию Варфоломея.

Позднее о проведении такой встречи пресс-служба главы государства отрапортовала одной-единственной фотографией и скупым сообщением: "Встреча состоялась. Варфоломей подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Зеленский поблагодарил патриарха...".

И цитата Зеленского: "Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви".

Не менее загадочно выразились и во Вселенском патриархате. В сообщении Фанара говорится, что Варфоломей заверил Зеленского, что "Константинопольский патриархат не будет вмешиваться во внутренние дела церкви в Украине... Отсюда, с Фанара, у нее будет только высокая защита и постоянная молитва за ее успешное существование".

Загадочное коммюнике

Кроме того, как оказалось, по итогам встречи стороны должны были подписать некое совместное заявление, который готовили представители Фанара и МИД Украины, но этого не произошло. ВВС со ссылкой на свои источники отмечает, что это заявление касалось неких ... экологических инициатив Варфоломея, а готовили текст заявления сотрудники Фанара и представители МИД Украины.

В то же время, по информации "Страны", в Офисе президента еще во время подготовки к визиту на Фанар шла речь о том, что в тексте Томоса заложена зависимость новой церкви от Варфоломея, и такая ситуация не устраивает Банковую.

"С одной стороны, сам Зеленский явно дал понять, что не будет вмешиваться в церковный конфликт в Украине. С другой стороны, в его окружении звучат мнения, что нельзя идти на поводу у Варфоломея и соглашаться отдать ему зарубежные приходы, и вообще следует ставить вопрос на переговорах о бОльшей независимости для ПЦУ. Если в Киеве будут варить миро и западные приходы останутся за Украиной, это было бы причиной для примирения Епифания и Филарета. Я не исключаю, что Зеленский мог как-то попытаться поднять этот вопрос на встрече с Варфоломеем, но не получив на него четкого ответа, в ответ не захотел подписывать коммюнике", - говорит "Стране" собеседник в церковных кругах.

Подальше от религии

Впрочем, главной интригой встречи Зеленского и Варфоломея был вопрос, продолжит ли новый украинский президент курс на утверждение поместной украинской церкви, который вел его предшественник Петр Порошенко. Имя самого Порошенко вписано в Томос об автокефалии, именно с его подачи патриарх Варфоломей получил в свое пользование Андреевскую церковь в самом сердце Киева.

Сейчас в храме продолжается ремонт, и, по информации "Страны", его спешат закончить к середине декабря - дню святого апостола Андрея Первозванного, чтобы первую службу в обновленной церкви сослужил сам Варфоломей.

Но итоги встречи Зеленского и патриарха подтвердили намерения Зеленского дистанциироваться от церковных разладов в Украине.

"Честно признаться, мы с вниманием следили за встречей президента Украины Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея. Естественно, интерес к этому событию был напрямую связан с той непростой межконфессиональной ситуацией в стране, которая сложилась за последние годы и была инспирирована бывшим главой государства и его поспешниками. Духовенству и верующим УПЦ, в первую очередь было важно увидеть продолжит ли новый Президент религиозную политику своего предшественника, или же сдержит слово, сказанное им во инаугурации. По результатам сегодняшней встречи можно сказать одно - Зеленский осознает, что среди его избирателей - люди, которые устали от постоянных конфликтов на разных почвах. В сложившейся ситуации для президента лучше всего было бы занять сторону закона и равного отношения ко всем конфессиям без исключения. То есть, если ты разжигал межконфессиональную вражду - отвечай перед законом, если захватил храм - верни, если оскорбил кого-то - извинись, - говорит "Стране" священник Украинской православной церкви Олег Точинский.

По словам священника, отказ Зеленского от подписания совместного с патриархом Варфоломеем коммюнике может свидетельствовать и о том, что последнему придется поумерить свои аппетиты в отношении Украины, в том числе - в отношении тех "ставропигий", которые он для себя запросил в обмен на Томос.

"Из этого следует, что Фанар может пересмотреть свою политику в отношении Украины и ПЦУ, как своего детища. Кроме того, эта ситуация является четким сигналом для чиновников Минкульта, которые активно участвовали в репрессиях против части населения Украины, уперто убеждая всех вокруг, что никаких захватов храмов в Украине нет, мол, это все - проделки Кремля. Если я все правильно понял, то они так же будут вынуждены ответить за тот полугодний беспредел, который они активно поддерживали после вручения Томоса. В целом, хочется надеяться, что выбранный президентом курс, принесет плоды мира и справедливости в нашу страну", - отмечает священник УПЦ.

Между тем, в Минкульте уже порадовались встрече президента с Варфоломеем.

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры, лоббист ПЦУ Андрей Юраш (его сын прошел в Раду по спискам "Слуги народа") написал на своей странице в Фейсбук, что продолжение и развитие отношений с Фанаром – основа и залог религиозной стабильности в Украине.

Интересно, что чиновник отметил, что благодаря полученной от Константинополя автокефалии "констатированное большинство религиозного общества" в Украине реализовало свое конституционное право на решение и удовлетворение своих религиозных прав. При этом, показательно, что крестный ход ПЦУ даже по данным полиции собрал в разы меньше сторонников, чем крестный ход Украинской православной церкви, посему считать сторонников ПЦУ "большинством религиозного общества" нет никаких оснований, на что Юрашу также обратили внимание в комментариях.

Кроме того, оставшись без государственной поддержки, ПЦУ больше не имеет возможности расширять количество своих приходов за счет УПЦ. А последние переходы храмов в ПЦУ были из Киевского патриархата, а не УПЦ. И такому положению вещей теперь противится глава УПЦ КП Филарет. Но и ему не у кого просить защиты от церковного рейдерства.

"Та власть, которую нам сегодня выбрали зрители телевизора, соблюдает равноудаленную дистанцию по отношению ко всему разнообразию конфессий. Да, есть отдельные политики, которые продолжают присутствовать на торжественных богослужениях в разных храмах, но, согласитесь, эти политики сегодня уж лишены прежнего веса, и поэтому политическое давление на Церковь имеет скорее рекомендательный голос, - пишет в своем Фейсбуке священник ПЦУ Александр Дедюхин. - Недопрезидент Зеленский по отношению к православию ограничивается посланиями в соцсетях за мир-дружба-жувачка и это хорошо".

Впрочем равноудаленность новой власти от церковных вопросов не должна вводить никого в заблуждение, говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Я считаю, что рано трактовать итоги визита Зеленского на Фанар, как то, что Зеленский едва ли не щелкнул по носу Варфоломея. Мы видим со стороны Зеленского показательное дистанциирование от церковных вопросов. Но пусть оно не вводит никого в заблуждение. Оно может иметь двузначную природу. Настоящим маркером действий власти по церковным вопросам станет передача ставропигий Константинополю. Будут они передаваться или не будут. Маркером станет судьба Андреевской церкви, отдаст ли ее новый Кабмин Варфоломею или поигрались и хватит. Зеленский также дает понять, что и ПЦУ при нем ничего не угрожает. То есть, он не будет лично развивать этот проект, но и мешать его развитию тоже не будет".