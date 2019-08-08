Пообещавший добровольно подать заявление об отставке в день начала работы Верховной Рады 9 созыва генеральный прокурор Юрий Луценко, похоже, приступил к реализации "дембельского аккорда" своей деятельности на посту.

6 августа на сайте ведомства были обнародованы повестки о вызовах на допросы и для вручения подозрений трем ближайшим сподвижникам пятого президента Украины. Документы гласят, что в следующий понедельник, 12 августа на Резницкой ожидают визита экс-замглавы Администрации президента Алексея Филатова, бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и сооснователя брокерской компании ICU Константина Стеценко.

Им в ГПУ пытаются инкриминировать соучастие в одной из самых легендарных финансовых афер скандального олигарха Сергея Курченко, весом в 2 млрд грн. По версии следствия, в феврале 2014 года адвокат Филатов с брокерами Стеценко и Гонтаревой содействовали завладению средствами "Аграрного фонда", позволив прокрутить преступную схему в интересах "кошелька" т.н. "Семьи Януковича".

Пикантность ситуации в том, что расследованием этой махинации правоохранители занимаются вот уже пять лет. Но лишь накануне выборов президента весной 2019 года их претензии к людям из ближайшего круга Порошенко приобрели конкретную форму.

Так, в конце марта прокурор Константин Кулик направил по почте уведомления о подозрении этих новых вероятных пособников Курченко. На Резницкой спешно "обнулили" данные документы, признав их недействительными, и назвав инцидент "самодеятельностью" экс-руководителя военной прокуратуры сил АТО.

С тех пор прошло немногим меньше четырех месяцев, в Украине вступил в должность новый президент Владимир Зеленский, а к людям из окружения его предшественника вновь обнаружились претензии. Теперь, как следует из публичных заявлений генпрокурора Луценко, вручение им "пидозр" планируют осуществлять "по закону". Предварительно согласовав их с новым заместителем Юрия Витальевича - Сергеем Кизем.

И хотя текстов соответствующих уведомлений пока не появлялось в открытом доступе, комментарии из ГПУ дают понять: по сравнению с "весенними" подозрениями "летний вариант" похудел на два знаковых эпизода и одного статусного фигуранта - экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина. Зато все остальные герои - прежде всего, Гонтарева с Филатовым, и даже прокурор Кулик, в "обойме" дела.

Как в ГПУ наступили на горло своей же песне и вновь вышли с подозрениями к людям из окружения Порошенко, как на это отреагировали в команде Петра Алексеевича и почему он сам спешно вернулся в Украину, едва на горизонте замаячили уголовные перспективы для его соратником, разбиралась "Страна".

Чего касались первые подозрения и как их "зарубил" Луценко

Для начала кратко напомним канву скандальных событий.

Цепная реакция была запущена, когда за три дня до проведения первого тура голосования на выборах президента Украины-2019 в Генпрокуратуре отрапортовали о завершении досудебного расследования в отношении сотни фигурантов по так называемому "400-му делу". Это производство состоит из десятков эпизодов финансовых злоупотреблений, которые инкриминируются олигарху Курченко и команде экс-президента Виктора Януковича.

При этом, итоговое следствие пришло к выводам, что помогали "Семье" в их деяниях и люди, близкие к пятому главе государства Петру Порошенко. Согласно обнародованной фабуле, они (включая самого Петра Алексеевича) отметились в трех скандальных историях.

Во-первых, речь идет о сделке по продаже акционерами медиахолдинга UMH Group Public Limited - Порошенко, Ложкиным и Шверком за $400 млн структурам Курченко в 2012-2013 годах. В данной операции прокуроры усмотрели противоправную схему по отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. И отдельно отмечали роль, которую сыграл в осуществлении махинаций на тот момент адвокат, а а позднее - "куратор судей" из Администрации президента Алексей Филатов.

Во-вторых, инвестиционной компании Investment Capital Ukraine (ICU), которую до перехода на работу в НБУ возглавляла Гонтарева, следствие вменяло пособничество "Семье" Януковича в "облигационной истории" с выведением так называемого "общака" весом в $1,5 млрд. Именно ICU выступала брокером при покупке государственных ОВГЗ, деноминированных в долларах кипрскими оффшорами, которые связывали с окружением Виктора Федоровича в периоде с 2012 по 2014 годы. Согласно официальной версии, уже после событий Евромайдана данные ценные бумаги были конфискованы засекреченным приговором Краматорского горсуда, а их денежный эквивалент - зачислен в бюджет.

В-третьих, соратники Порошенко засветились в афере и с другими облигациями - "Аграрного фонда". Дело было так. В разгар противостояния на центральной площади Киева в феврале 2014 года госкорпорация решила "подзаработать" с помощью краткосрочной операции РЕПО: выпустить ценные бумаги, чтобы в дальнейшем реализовать их банкам для получения оборотных средств, а позднее выкупить с дисконтом.

На практике вышло иначе: ОВГЗ положили на депозитный счет "Брокбизнесбанка" Курченко, откуда уже сам банк продал их НБУ. Финрегулятор перевел 2 млрд грн "Брокбизнесу", но обратного выкупа облигаций не последовало. Полученные за них деньги спешно вывели, а банк Курченко вскоре "похоронили". Посредником в обеспечении этих сделок как раз и выступала ICU Гонтаревой, Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Детально выписав хронологию всех этих процессов с распределением ролей фигурантов в марте замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик направил подозрения Филатову, Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Пасенюку почтой. Но тут же нарвался на противодействие со стороны руководства. Спикеры ГПУ и персонально Луценко признали "пидозры" от Кулика ничтожными. Своенравного прокурора даже обещали привлечь к ответственности и отстранили от должности, в дальнейшем расформировав всю следственную группу по делу. Фактически, производство оказалось "бесхозным".

Без Ложкина, но с Гонтаревой и Филатовым. О чем "летний" вариант "пидозры" окружению Порошенко

В дальнейшем, новым "куратором" скандального дела в отношении соратников своего кума Луценко поставил Анжелу Стрижевскую, и производство перешло в "спящее состояние". Активизация в нем пришлась на начало июля.

Так, сначала прокурор Сергей Кизь был повышен до заместителя главы ГПУ, а в дальнейшем Луценко вернул в "обойму" Константина Кулика и его давнего соратника Ярослава Домбровского. 19 июля они были назначены на новые посты в системе. И, как следует из новых повесток Филатову, Гонтаревой и Стеценко, вновь переключились на расследование "400-го дела". Но уже под "патронатом" Кизя и непосредственно Луценко.

Итогом их совместной работы стали новые варианты подозрений людям из окружения Порошенко. Если сличать их с предыдущим вариантом, то легко проследить - сегодня "фокус" прокуроров уже не касается валютных облигаций и покупки UMH, а нацелен исключительно на брокерскую фирму Investment Capital Ukraine и ее роли в афере с хищением 2 млрд грн "Аграрного фонда". Собственно, в ГПУ этого и не скрывают: комментируя вызовы на допросы троицы из окружения Порошенко Луценко прямо заявил, что претензии касаются только "эпизода ICU".

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

"Подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера - господин Стеценко, заместитель руководителя группы ICU; госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку. В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд", - пояснил генпрокурор.

Впрочем, объясняя фабулу дела, Луценко остался верен себе, и напустил определенного тумана.

Так, в обед 6 августа он четко давал понять: по версии следствия Филатов, Гонтарева и Стеценко помогли в "схеме Курченко" по расхищению 150 млн грн "Аграрного фонда". Но в тот же день интерпретация генпрокурором сути "пидозр" окружению Порошенко несколько видоизменилась - прежде всего в контексте суммы денег. Она выросла до 2 млрд грн.

"Разворовывание средств "Аграрного фонда" на сумму ни много ни мало – 2 млрд грн в ценах 2014 года... В прошлом году следственные прокуроры вышли на след фирмы-брокера, которая сопровождала эту сделку - ICU: руководителя – Валерии Гонтаревой, ее заместителя – Константина Стеценко, который лично подписывал соглашение с Аграрным фондом. Адвокатом этой сделки был Алексей Филатов, в тот момент совершенно непричастный к государственной власти. То есть, именно по ним есть достаточное количество доказательств, и именно их вызвали в установленном законом порядке для вручения подозрений. Если они не прибудут – подозрения уйдут по почте", - объяснил претензии к брокерам и их юристу Луценко.

Источник видео: facebook.com/radioNV.ua

Параллельно он добавил, что это "давнее дело". И по нему "в суде уже находится бывший руководитель "Аграрного фонда" Александр Кирюк, в розыске - руководители "Брокбизнесбанка" Сергей Курченко, Борис Тимонькин, Александр Дынник, руководитель Национального банка Игорь Соркин, заместитель главы Национального банка Борис Приходько".

Заметим, что и эта информация верна лишь частично.

Так, еще прошлой осенью Дынник был снят с розыска, а ранее Германия отказала в экстрадиции Тимонькина. В то же время, в Дарницком райсуде действительно слушается производство по обвинениям Приходько и Кирюка.

Но, как рассказал "Стране" адвокат экс-главы "Аграрного фонда" Ростислав Кравец, в тексте обвинительного его в отношении менеджеров нет никакого упоминания о роли Гонтаревой, Филатова и Стеценко. "С начала лета слушания регулярно переносились из-за того, что в ГПУ была расформирована следственная группа. И если у ГПУ появились новые подозреваемые, то в обвинительный акт, по логике вещей, необходимо вносить изменения", - пояснил защитник.

Как на Резницкой планируют выкрутиться из ситуации, покажут дальнейшие процессуальные шаги прокуроров в деле.

Реакция без пяти минут подозреваемых и их патрона

Пока этого не произошло, а наибольший интерес у общественности, естественно, вызывают претензии следствия к Гонтаревой, Филатову и Стеценко.

В комментарии журналистам последний уже заявил о безосновательности планируемых к оглашению подозрений. Брокер напирает на то, что ранее суды трех инстанций признали законными действия компании ICU в сделке.

"Генеральная прокуратура была участником всех этих разбирательств и в курсе выводов судов всех трех инстанций. Теперь, спустя пять лет, уважаемый генеральный прокурор решил почему-то вытащить это дело и его каким-то образом активизировать. Что удивительно, он позволяет себе оперировать недостоверной, перекрученной, фактически неправильной информацией. Я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой. Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста по этим сделкам", - сказал Стеценко.

Публичной реакции экс-замглавы Администрации президента на момент подготовки этого материала так и не последовало, зато из Великобритании дала о себе знать экс-глава Нацбанка. В комментариях СМИ она сказала, что не имеет к историей с завладением деньгами "Аграрного фонда" никакого отношения. А главное - приезжать на допрос в Украину не собирается.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", - подчеркнула Гонтарева.

Пока же, аккурат после того как стало известно о повестках и новых "пидозрах" ГПУ к окружению Порошенко, экс-президент резко вернулся в Киев. По одной из версий, прервать свой заграничный отпуск Петр Алексеевич мог как раз вследствие нового вала уголовных претензий к нему. А главное - активизации доселе инертной Генпрокуратуры во главе с его кумом Луценко против ставленников бывшего президента.

Последнее для Порошенко явяется сейчас крайне тревожным звонком, так как говорит о том, что ведомство Луценко готово активно подключиться к расследованию преступлений уходящей власти.

Удастся ли команде экс-президента повторно "развернуть вспять" ГПУ, поставив на паузу претензии следствия к Филатову, Гонтаревой и Стеценко - главная интрига ближайших недель. Ведь как показала практика, у Луценко с ловкостью жонглеров могут как объявить, так и "обнулить" подозрения статусным фигурантам. Или даже вывести их из дела, что наглядно продемонстрировал Юрий Витальевич на текущей неделе, "убрав" из "дела Курченко" экс-руководителя АП Бориса Ложкина.