На рынке электроэнергии в Украине происходит тихая революция. "Страна" уже рассказывала, что с 1 июля началась масштабная реформа энергорынка, которая предусматривает переход на свободную торговлю электричеством. В результате для бизнеса тариф увеличился на 20-30%. И это уже вскоре может спровоцировать подорожание многих товаров и услуг.

Но некоторые покупатели оказались хитрее других. И смогли себе обеспечить значительные льготы по платежам за электроэнергию.

Как выяснила "Страна", предприятия группы "Приват" олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с 1 июля по решениям судов не платят за поставку электричества по новым тарифам.

В то же время, все остальные промышленные потребители обязаны платить новые платежи.

Решение принял окружной административный суд Киева. 2 августа суд вынес определение, которым остановил действие нового тарифа на поставку электроэнергии.

Причем решение суда касается только пяти предприятий группы "Приват": Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОКов, а также предприятия "Днепроазот":



Источник: reyestr.court.gov.ua

"Страна" разобралась, почему заводы и ГОКи Коломойского могут не платить по новому тарифу, в отличие от всех остальных украинских предприятий.

Плюс 20 % к тарифу

История началась 7 июня, когда Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) резко, более чем в 6 раз, повысила тарифы на передачу электричества сетями компании "Укрэнерго".

"Укрэнерго" владеет всеми высоковольтными сетями в Украине, которыми электричество передается от электростанций (ТЭС, АЭС, ГЭС и т.д.) к распределительным сетям облэнерго. Также "Укрэнерго" занимается диспетчеризацией – управлением потоками электроэнергии, переключая поставки электричества на регионы, где растет потребление.

НКРЭКУ приняла постановление № 954, которым ввела новый тариф на передачу электроэнергии, которую осуществляет "Укрэнерго". Тариф был установлен в размере 347,43 грн за мегаватт-час, без НДС.

Одновременно другим постановлением № 955 НКРЭКУ ввела новый платеж в сумме 8,9 грн за мегаватт-час (без НДС) за диспетчерское управление, которым тоже занимается "Укрэнерго".

В пересчете на более знакомые киловатты вместе все это составляло 42,76 копеек за киловатт-час, с учетом НДС. Тем самым к тарифу на электроэнергию, который для промышленности составляет в среднем 2-3 грн за киловатт-час, появилась "накрутка" около 20 %.

Раньше тариф за передачу электроэнергии сетями "Укрэнерго" на 3 квартал 2019 года был составлял 5,74 коп. за кВт-час. без НДС. Он был установлен постановлением НКРЕ № 1905 от 12.12.2018 г. То есть платежи выросли более чем в 6 раз.

Империя наносит ответный удар

Планы "Укрэнерго" и НКРЭКУ повысить тарифы остановила бизнес-империя олигарха Коломойского. Эту группу по традиции называют группой "Приват", хотя ее флагман "Приватбанк" в декабре 2016 года был национализирован государством.



Никопольский завод ферросплавов. Источник: reporter-nikopol.com

Как сообщала "Страна", суд приостановил тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии по иску Никопольского завода ферросплавов (сокращенно НЗФ), который входит в группу "Приват". Это крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца. Производство ведется на крупнейших в мире ферросплавных печах, которые работают на электроэнергии.

Никопольский завод добился в окружном административном суде Киева остановки действия постановлений НКРЕ № 954 и 955, которыми были введены новые тарифы в пользу "Укрэнерго".

Соответствующее определение суда было принято 27 июня – за четыре дня до введения в действие новых тарифов.

В защиту своих требований НЗФ привел несколько аргументов. Во-первых, он сослался на недавнее решение Конституционного суда № 5-р/2019, который отменил нормы закона, согласно которым была создана НКРЭКУ. Это значит, что решения НКРЭКУ тоже незаконны.

Во-вторых, НЗФ сообщил, что при производстве ферросплавов используется большое количество электроэнергии. Скачек тарифов сильно ударить по производству, вплоть до остановки, поскольку заводу пришлось бы дополнительно платить 469 миллионов гривен.

Третий аргумент – согласно данным НКРЭКУ, почти вся сумма нового тарифа должна была пойти на дотации "зеленой" энергетике – солнечным и ветровым электростанциям. Такое "перекрестное субсидирование", по мнению НЗФ, является дискриминационным. Это создает неравные условия для пользователей энергетической системы, включая и производителей электрической энергии, и потребителей.

И четвертый аргумент НЗФ – согласно постановлениям той же НКРЭКУ о порядке формирования тарифов, эти тарифы должны устанавливаться на календарный год. Но НКРЭКУ нарушила собственный норматив, и ввела новые тарифы с 3 квартала.

В итоге суд внял доводам никопольского завода и остановил действие спорных постановлений НКРЭКУ. При этом суд указал, что существуют "очевидные признаки противоправности" этих постановлений:



Источник: reyestr.court.gov.ua

26 июля к рассмотрению дела были привлечены еще четыре предприятия группы "Приват" – Запорожский заводов ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОК и "Днепроазот".

"Привату" можно, остальным нельзя

Оставшись без многомиллиардных поступлений по новым тарифам, "Укрэнерго" начало бороться за возобновление действия "замороженных" постановлений. В итоге этих усилий новые поборы будет платить все предприятия Украины, кроме пяти из группы "Приват".

По сообщению пресс-службы "Укрэнерго", 1 августа окружной админсуд Киева разблокировал тарифы на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955 "задним числом", то есть, начиная с 1 июля.

По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца.

Напомним, что истцами по данному являются НЗФ и еще четыре предприятия группы "Приват". Для них, по сообщению пресс-службы, действует старый тариф 57,4 грн/МВт∙ч, т.е. в 6 раз меньше, чем новый.

Для остальных участников рынка действуют новые тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ:



Источник: ua.energy

Интересно, что в реестре судебных решений документ, на который ссылается пресс-служба "Укрэнерго", на данный момент не опубликован.

Золотой дубль "Привата"

Параллельно НКРЭКУ попыталось сделать "ход конем" и с 1 августа вообще отменило спорное постановление № 954. Взамен было принято новое постановление № 1411, которым снова был введен тариф за передачу электроэнергии в пользу "Укрэнерго". Правда, в немного меньшем размере: платеж снизили на 10 %. Но это все равно в 5,6 раз больше, чем было до 1 июля.

Принимая новое постановление взамен старого, НКРЭКУ, видимо, хотела уйти от судебного иска. Однако Никопольский ферросплавный завод обжаловал и новое постановление НКРЭКУ.

По накатанной схеме завод снова подал иск об отмене нового постановления, а затем привлек к делу четыре других предприятия группы "Приват".

После этого действие нового постановления НКРЕ, по решению окружного админсуда Киева, также было приостановлено. Но опять только для пяти "приватовских" предприятий. Скан резолютивной части данного решения суда мы привели в начале статьи.

Таким образом, и по новому постановлению НКРЭУ, которым с 1 августа снова были введены завышенные тарифы, должны платить все украинские предприятия, кроме пяти компаний группы "Приват".

Другим предприятиям Украины почему-то так не повезло. Например, харьковский водоканал, который тоже пытался приостановить действие постановления НКРЭКУ № 1411 по тем же основаниям, что и НЗФ, получил от окружного админсуда Киева отказ.

Хотя, в отличие от НЗФ, харьковские коммунальщики обслуживают критически важную инфраструктуру полуторамиллионного города. А резкий рост тарифа на поставку электричества вызовет рост тарифов на коммунальные услуги.

Миллиарды пойдут в пользу Ахметова

Интересно, что одним из выгодополучателей от реформ стали компании другого украинского олигарха Рината Ахметова. Причем они заработают дважды – и за счет новой схемы энергорынка, и за счет новых тарифов "Укрэнерго".

Недавно пресс-служба "Укрэнерго" сообщала, что увеличение стоимости электроэнергии произошло в значительной степени из-за того, что сегодня в сегменте двусторонних договоров нового рынка не может работать самый большой и самый дешевый производитель электроэнергии "Энергоатом".

Это связано с тем, что Кабинет министров возложил на "Энергоатом" специальные обязанности продавать 75% произведенного электричества для потребностей населения. Еще 15% объемов "Энергоатома" идут в пользу "Укрэнерго" и операторов систем распределения (бывших облэнерго) для покрытия технологических потерь в их сетях.

Таким образом, для продажи на свободном рынке у "Энергоатома" остается лишь 10% производимой им электроэнергии. В результате промышленность не может купить по прямым договорам самую дешевую электроэнергию в Украине. Вместо этого они вынуждены покупать ее в самых дорогих производителей – тепловой генерации.

Крупнейшим владельцем тепловых электростанций в Украине является группа компаний ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову. ДТЕК, по сообщениям прессы, является владельцем "Востокэнерго" (Зуевская и Кураховская ТЭС в Донецкой области), по 71 % акций "Киевэнерго" и "Западэнерго", 47,6 % акций "Днепрэнерго".

Кроме того, по данным СМИ, компании Ахметова, вместе с компаниями других украинских политиков, владеют крупнейшими в Украине ветро- и солнечными электростанциями. Они будут получать миллиарды от самого высокого в Европе "зеленого" тарифа. Именно для этих выплат и были резко повышены тарифы "Укрэнерго", поскольку почти вся собранная сумма должна пойти на выплаты владельцам "зеленых" электростанций.

Таким образом, бизнес-империя Рината Ахметова выигрывает дважды. Она получает повышенные доходы и от продажи электроэнергии тепловых станций по высоким ценам, и за счет резкого роста тарифов "Укрэнерго", суммы которых пойдут в пользу солнечных электростанций по сверхвысокому "зеленому" тарифу.

При этом принадлежащие группе другого олигарха Коломойского заводы и ГОКи не будут платить по высоким тарифам "Укрэнерго".