В аппарате Верховной Рады возникли споры насчет применения сенсорной кнопки для голосования народных депутатов. Данную технологию должны были внедрить уже в ближайшее время.

По мнению экспертов “Страны”, устройство вряд ли заработает в новоизбранном парламенте.

Кнопка устарела

Как писала “Страна”, председатель парламента Андрей Парубий поручил аппарату “рассмотреть возможность” запуска сенсорной кнопки до первого заседания Рады девятого созыва.

По его словам, первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады - управляющий делами Петр Боднар пообещал сделать “все возможное”.

“У аппарата есть от 12 июля как минимум до 15 августа задача разработать программное обеспечение и ввести сенсорную кнопку”, - отметил Парубий на пресс-конференции по итогам десятой сессии парламента восьмого созыва.

Однако, в парламентском аппарате бытует мнение, что введение кнопки может нарушить работу новоизбранной Рады.

В распоряжение “Страны” попала копия докладной записки на имя Боднара от одного из его заместителей на указанную тему.

В ней, в частности, говорится, что система для голосований “Рада-3”, созданная на элементной базе конца 1990-х, выработала ресурс еще в 2012 году. При этом сенсорная кнопка (или клавиша) ни разу не использовалась в сессионной работе, хотя была установлена на депутатские пульты еще в 2008-м. Ее необходимо удерживать на протяжении всего времени голосования пальцем одной руки, в то время как другой нажимаешь кнопку “за” или “против”, или “воздержался”.

Как отмечается в докладной записке, единственный раз депутаты протестировали кнопку в феврале 2013 года, когда спикером был Владимир Рыбак, и тогда выяснилось, что “даже модернизированная система (“Рада - 3” - Прим.Ред.) с добавленной сенсорной клавишей не обеспечивает в полной мере личного голосования (депутатов - Прим.Ред.)”

В записке также отмечается, что разработчик системы - Институт проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины (Институт ПММС НАН Украины) отказался от заключения договора на техническое обслуживание и ремонт системы по причине того, что “срок эксплуатации электронных компонентов таких систем не должен превышать 10 лет” (а она работает уже 17-й год).

“В связи с этим институт ПММС НАН Украины не считает возможным обеспечить надежную и бесперебойную работу системы “Рада - 3” за счет технического обслуживания и ремонта технических устройств системы, что обусловливает невозможность заключения договора на предоставления таких услуг”, - говорится в докладной записке.

Наконец использование сенсорной кнопки должно быть прописано в законе о регламенте Рады, но этого до сих пор не сделали. Напротив, как сказано в записке, комитет по вопросам регламента и организации работы парламента восьмого созыва высказался за внедрение программно-технического комплекса “Рада - 4”, который “в полной степени отвечает действующему законодательству Украины”.

“Поспешное, при отсутствии нормативно-правовых оснований и невзвешенное внедрение сенсорной клавиши в действующую электронную систему может иметь непредвиденные негативные последствия (из-за отсутствия гарантий бесперебойного голосования и несформирования парламентских органов подсчета голосов в условиях нефункционирования электронной системы) для работы новоизбранной Верховной Рады Украины. Таким образом, принятие первым заместителем руководителя аппарата Верховной Рады Украины - управляющим делами Боднарем П.О. организационно-распорядительного решения о внедрении сенсорной клавиши и совершение соответствующих действий на его выполнение служебными лицами аппарата (Верховной Рады - Прим.Ред.) могут быть расценены как служебная халатность”, - говорится в докладной записке.

На просьбу “Страны” прокомментировать ситуацию вокруг сенсорной кнопки аппарат Рады ответил отпиской, сославшись на то, что не являются распорядителем информации на запрашиваемую тему.

Тачскрин завис

Кнопкодавы (то есть депутаты, которые голосуют за себя и за того парня) - бич украинского парламента. Однако они были выгодны любой власти, которая с их помощью принимала важные для нее законопроекты при дефиците голосов. На “пианистов” в сессионном зале просто закрывали глаза, особенно когда это были представители провластных фракций.

При этом говорилось, что увещеваниями проблему не решить - такой несознательный депутат пошел, но можно технологиями. Даже строились планы. Как писала “Страна”, в 2017 году состоялся тендер на техническое переоснащение сессионного зала, по итогам которого парламентское управление делами подписало договор с ООО “Амрита комплексные решения” на разработку проектной документации стоимостью 7 млн грн. В пояснении сказано, что планируется в сессионном зале оборудовать интегрированную автоматизированную систему "Электронный зал пленарных заседаний".

В частности, на рабочем месте депутата должен был появиться цветной сенсорный экран (тачскрин) с возможностью голосования с его помощью и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай поломки тачскрина, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных, кардридер, микрофон, громкоговоритель и устройство для пользования синхронным переводом.

Доступ к этому чудо-устройству обеспечивался при помощи логина и пароля, ID-карты или сканера отпечатка пальца.

Но дальше проекта дело не пошло.

Всем без надобности

С сенсорной кнопкой тоже неясно. Даже в регламентном комитете Рады мнения на счет ее запуска разделились. Так, заместитель главы комитета Олег Куприенко (Радикальная партия) полагает, что устройство готово к работе. “Просто надо сказать аппаратчикам, чтобы кнопку включили и всё”, - прокомментировал он “Стране”.

Правда, превышение срока эксплуатации “Рады - 3”остается проблемой.

“Но хочу посмотреть на того человека, который станет говорить, что результаты голосования недействительны на основании того, что система устарела. Это не более чем болтовня”, - отметил Куприенко.

В тоже время член регламентного комитета Михаил Папиев (“Оппозиционная платформа - За жизнь”) считает, что без проверки сенсорную кнопку нельзя запускать.

“Необходимо создать авторитетную комиссию с участием разработчика системы и народных депутатов для проверки этого устройства и его программного обеспечения. Парламент принимает законы, меняет Конституцию, влияя на жизнь целой страны. Не может быть и тени сомнения в законности, правильности голосований депутатов”, - прокомментировал Папиев “Стране”. Он также считает, что следует внести изменения о кнопке в регламент Рады. “Со стороны Парубия обещание запустить сенсорную кнопку было всего лишь пиаром”, - отметил депутат.

Политолог Руслан Бортник полагает, что в итоге устройство в новой Раде не заработает. “Заметьте: в новой партии власти “Слуга народа” так много говорят о штрафах для народных депутатов за неперсональное голосование, что невольно задумаешься, а хотят ли там на самом деле, чтобы сенсорная кнопка или другое устройство с такой функцией заработали. Штрафы не нужны, если кнопкодавить технически невозможно. Поэтому склоняюсь к мысли, что все останется на уровне разговоров”, - утверждает эксперт.

В тоже время, будущий депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский, избранный по мажоритарному округу в Киевской области, выступает за введение сенсорной клавиши в действие. “Но даже если ее (кнопку - Прим.Ред.) сразу не запустят, уверен, что неличного голосования у фракции “Слуги народа” не будет, во всяком случае на старте. Люди (избранные депутатами от “Слуги народа” - Прим.Ред.) будут стараться работать, чтобы изменить страну. Избиратели устали от кнопкодавов, депутатских прогулов и всего остального, что отличало предыдущие созывы, и захотели другой парламент. Собственно, поэтому “Слуга народа” собрала столько голосов”, - уверяет Дубинский в комментарии “Стране”.