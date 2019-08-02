Масштабная торговая война между США и Китаем, которую только в июне, после встречи "большой двадцатки" в Осаке, поставили на паузу, похоже, выходит на новый уровень.

Дональд Трамп анонсировал введение с 1 сентября этого года новых пошлин на китайский импорт. Об этом он по традиции написал в своем Twitter.

Налогом в 10% обложат китайские товары на 300 млрд в год. Напомним: ранее США уже ввели пошлину в 10% на китайский импорт на 250 млрд долларов в год. А в мае этого года ее повысили сразу до 25%. Тогда же Трамп поручил правительству подготовиться в введению пошлины в 25% на китайский импорт еще на 300 млрд в год. Так что анонсированные 10% могут оказаться лишь "стартовыми", и в дальнейшем пошлину повысят до 25%, то есть, фактически запретительного уровня.

Если угрозы Трампа будут реализованы, под пошлины попадет фактически весь китайский импорт в США. А это чревато более чем серьезными последствиями не только для самой Поднебесной, но и для всей мировой экономики.

Первая реакция уже есть. 1 августа американские фондовые индексы к закрытию торгов заметно упали. Индекс Dow Jones снизился на 1,05% - до 26583,42 пункта, NASDAQ - на 0,79% (до 8111,12 пункта), S&P 500 - на 0,9% (до 2953,56 пункта).

Следом посыпались товарные фьючерсы. Так нефть WTI подешевела сразу на 7,9% до 53,95 долларов за баррель, а нефть марки Brent - на 7%, до 60,50 долларов за баррель. Обвалом отреагировали и сельхозтовары.

"Пока вы тут обсуждаете бред Богдана, нефть - минус 8%. И вообще все падает кроме защитных активов. Золото вверх пошло! Нефть- вниз. S&P 500 так и не смог закрепится на 3000, теперь все полетело", - написал на своей странице в Facebook Евгений Истребин.

На утро 2 августа тренды поменялись, в частности, начала дорожать нефть. Так, баррель нефти Brent на октябрь подскочил в цене на 2,2%, до 61,83 долларов, а баррель нефти WTI на сентябрь - на 1,8%, до 54,92 долларов.

"Это еще не реакция экономики, а только реакция рынков. Но последствия, конечно, будут разрушительными для мировой торговли и экономики. Впору говорить о новом кризисе. Для Украины главная опасность - обвал мировых цен на наши экспортные товары", - пояснил "Стране" старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Понятно, что следом рухнет и гривна, ведь металлурги и аграрии являются главными поставщиками валюты в страну.

Впрочем, по словам Шевчишина, тревога еще может оказаться ложной. "Трамп любит угрожать, и он достаточно жесткий в переговорах, поэтому вполне возможно, что данное заявление - это попытка сделать Китай более сговорчивым", - считает эксперт.

"Страна" разбиралась будет ли новый кризис, и чем он грозит миру и Украине.

Смартфоны, ноутбуки, детская одежда

Торговая война между США и Китаем идет уже не давно. Ее промежуточный итог - американские пошлины на китайский импорт на 250 млрд долларов в год сначала на уровне 10%, а с мая этого года - 25%.

Но в июне на саммите G20 Вашингтон и Пекин договорились о перемирии. И новые пошлины на китайские товары были отложены. При этом Трамп заявил, что в случае переизбрания на второй срок заключит торговый договор с Китаем на более жестких условиях.

Впрочем, судя по всему, Трамп не стал дожидаться выборов, а решил поэкспериментировать с "более жесткими условиями" прямо сейчас. "В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну", – написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что новые пошлины не коснутся товаров на сумму 250 млрд долларов, на которые уже действуют пошлины в размере 25%. И этой уступки, по всей видимости, должно быть достаточно. По крайней мере, Трамп написал, что "с нетерпением ждет продолжения позитивного диалога" по торговому соглашению с Китаем. Он также намекнул, что 10% - не предел. Итоговые пошлины могут выйти "далеко за пределы" 25%.

Новые налоги распространятся на обширный список китайских товаров, в частности, смартфоны, ноутбуки, телевизоры, детскую одежду и пр.

Фактически с введением новых санкций пошлины покроют почти весь китайский импорт в США на сумму более 550 млрд долларов в год.

"Не исключено, что угрозы Трампа - это просто "продолжение футбола". Ведь торговую войну никто не отменял, хоть ее и временно поставили на паузу. Теперь США хочет добиться уступок от Китая", - считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Продолжение футбола"

Впрочем, как сообщает Bloomberg, Пекин на "позитивный диалог" пока не очень настроен.

Китай пообещал адекватный ответ США. "Если США собираются ввести дополнительные тарифы, Китаю придется принять необходимые контрмеры", - заявила пресс-секретарь МИД Хуа Чунин на брифинге в Пекине. При этом она на не уточнила, о каких именно мерах идет речь.

Хуа Чунин также добавила, что "Китай не примет никакого максимального давления, угрозы или шантажа и вообще не пойдет на компромисс по основным принципиальным вопросам".

Виктор Ши, китайский эксперт из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сказал Bloomberg, что если пошлины будут введены, Пекин пойдет на ответные меры.

"Мягкое давление и приостановка покупки самолетов Boeing могут закрепиться в официальной политике. Кроме того, Китай может наложить штрафы и ограничения на поставщиков услуг, которые широко представлены в КНР", - цитирует Bloomberg Виктора Ши.

Как пишет Bloomberg, угроза обложения пошлинами практически всего импорта из Китая означает эскалацию конфликта, и "неожиданно прекращает перемирие". Последнее, напомним, было достигнуто на встрече Трампа с Си Цзиньпином в Осаке в конце июня этого года. Но, как написал Трамп в Twitter, китайская сторона, якобы, не выполнила условий США - увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и остановить незаконный экспорт фентанила, а также усовершенствовать законодательство о защите интеллектуальной собственности.

При этом окончательной реакции Китая на выпад Трампа пока нет. "Для китайцев Трамп теряет свой последний авторитет, и вопрос о том, будут ли теперь переговоры в сентябре в соответствии с графиком", - цитирует Bloomberg бывшего чиновника Министерства торговли Китая и дипломата Чжоу Сяомина. Тот также добавил, что "Китай готов к худшему сценарию".

Аналитики также не исключили, что Пекин пытается по максимуму затянуть переговоры и по возможности передвинуть их с сентября этого года на следующий год, в надежде на смену власти в США после выборов 2020 года.

Будет ли кризис?

Мировые рынки уже отреагировали на новый виток торговой войны между США и Китаем.

Так, Индекс Dow Jones снизился на 1,05% - до 26583,42 пункта, NASDAQ - на 0,79% (до 8111,12 пункта), S&P 500 - на 0,9% (до 2953,56 пункта).

Нефть WTI подешевела сразу на 7,9% до 53,95 долларов за баррель, а нефть марки Brent - на 7%, до 60,50 долларов за баррель.

При этом японская иена поднялась на 0,4% до 106,96 за доллар, что стало самым сильным ростом за почти 16 месяцев, - сообщает Bloomberg. Золото подорожало на 1,23%, серебро - на 0,14%. Трамп же сказал журналистам, что негативная реакция рынков его "совсем не беспокоит".

Зато она обеспокоила экспертное сообщество.

Экономисты не исключают, что мир сделал очередной шаг в сторону нового экономического кризиса.

"Последствия, конечно, будут разрушительными для мировой торговли и экономики. Впору говорить о новом кризисе", - говорит Андрей Шевчишин.

"Такие игры двух крупнейших мировых экономик не могут пройти бесследно для остальных стран. Торговая война между США и Китаем уже оказывает негативное влияние на мировую экономику. Так, промышленный индекс деловой активности PMI обвалился до минимума с 2012 года. По итогам июля он составил 49,4, тогда как еще в июне был 49,9 пунктов. Показатель ниже 50 пунктов значит, что мировая промышленность переходит от роста к рецессии", - говорит Андрей Забловский. По его мнению, последние события могут ускорить кризис в промышленности. Он таке прогнозирует еще большее замедление роста ВВП Китая (по итогам второго квартала этого года - рост менее 6%, что является историческим минимумом), а также новые тренды в мировой торговле, в частности, упор на протекционизм.

"Китай является крупным потребителем, поэтому задает основные ценовых тенденции на международных биржах. Скажем, Поднебесная потребляет до 50% всего мирового производства металла. Если тамошняя экономика замедлится, то рухнут цены на всех сырьевых рынках", - отметил экономист Алексей Кущ.

"Для такой маленькой, открытой, сырьевой экономики, как наша, мировые потрясения могут плохо закончиться. Мы критически зависимы от экспорта.Поэтому если на волне нового мирового кризиса цены на наши экспортные товары, прежде всего, зерновые и металл, пойдут вниз, а стратегический импорт (нефть, газ и др.), наоборот, начнет дорожать, это грозит резким ростом курса доллара. Пока для нас благоприятный период - крепкую гривну поддерживают нерезиденты, вкладываясь в украинские ОВГЗ. Но все эти "бонусы" могут быстро закончиться", - считает Забловский.

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