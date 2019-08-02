Куда уходит Богдан?

Сенсация вчерашнего дня – информация об отставке главы Офиса президента Богдана. Официально ее опровергают, но источники "Страны" и ряда других изданий сообщают: кресло под Богданом действительно шатается.

Наиболее часто называемая причина - недовольство Богданом со стороны американских партнеров. Богдан считается человеком Коломойского от влияния которого хотят оградить нового президента Зеленского на Западе.

Соцсети тем временем наполнены предположениями, что Богдан уходит не просто так, а на повышение, – то есть на должность будущего премьера. Впрочем, версря это малореальная – чтобы в начале сентября стать премьером, не нужно уходить с предыдущей должности в начале августа.

Более разумным выглядит предположение, что Богдан уходит на должность главы Высшего совета правосудия (контролирует судебную систему), хотя и там нужно какое-то время, чтоб пройти все формальные процедуры.

Но в любом случае, отставка Богдана будет выглядеть как поражение Зеленского, который вынужден уступить давлению Запада и других сил, недовольных главой ОП.

На языке политиков и чиновников это называется "проявлением аппаратной слабости". И может иметь последствия с точки зрения управляемости системы власти, которую только-только создает новые президент.

Порошенко не хотел инвестиций?

Пока страна троллит скоропостижный отъезд Порошенко с семьей на отдых, вышла вторая часть его интервью. Где экс-президент серьезно хвастается тем, как не давал жизни в течение пяти лет Медведчуку и что он вообще не в курсе, кто такой Чаус.

Но, надо отметить, едва ли не впервые в этом интервью Петр Алексеевич высказал действительно мудрую мысль: "Экономическое развитие невозможно, инвестиции невозможны, когда вся страна живет в условиях войны".

В течение тех же пяти лет оппозиция рассказывала ровно то же самое, но тогда до президента эта мысль не доходила. Правда, сейчас экс-гарант говорит, что делал все, чтобы оградить украинцев от войны. Каким же образом?

1 июля 2014 года Порошенко отдал приказ о наступлении на Донбасс. Это, безусловно, было сделано, чтобы оградить украинцев от войны, привлечь инвестиции и подтолкнуть экономическое развитие. И шесть волн мобилизации после этого – с теми же целями.

Но, допустим, это была ошибка, которую Петр Алексеевич осознал. Ведь подписался же он дважды под Минскими соглашениями. И что? Что было сделано, чтобы их выполнить?

В течение 2014-15 годов, правда, какие-то попытки делались. Но с сентября 2015 года Порошенко занял позицию откровенного блокирования выполнения Минска-2. И это тоже для ограждения украинцев от войны, привлечения инвестиций и экономического развития.

Собственно, именно нежелание Порошенко восстановить мир, помноженное на перманентный экономический кризис, и привело его к краху. Теперь он говорит умные мысли, но важно, чтобы эти умные мысли услышали те, кто пришел на смену. Иначе они быстро пойдут по пути Петра Алексеевича.

Можно ли договориться о русском газе в Брюсселе?

Новой власти следует вмешаться уже и в вопрос переговоров о газовом контракте, которые пока отданы полностью в руки выдающегося главы "Нафтогаза" Коболева. Хотя бы потому, что уже известно: любые действия Коболева заканчиваются премией для его мамы и убытками для остального населения Украины.

Но дело не только в этом. Вчера глава "Нафтогаза" сообщил, что 16 сентября в Брюсселе пройдут переговоры по новому контракту, в которых будут участвовать Украина, Россия и Евросоюз. И почти одновременно с этим ЕС высказал предложение подписать новый десятилетний контракт по транзиту.

Чтобы понять абсурдность всей этой ситуации, нужно вспомнить, как подписывались все предыдущие газовые контракты с "Газпромом". К примеру, в конце 2006 и 2007 годов Янукович ездил в Москву и просто договаривался о цене. Как, собственно, делали и предшественники.

В конце 2008 и начале 2009 ситуация была намного неординарнее – в Москву по очереди ездили эмиссары от Ющенко и Тимошенко, предлагая по очереди более выгодные условия для России. Так, собственно, и родился печально известный договор 2009 года, который заканчивается в декабре. Но сейчас речь идет не о самом договоре, а о том, куда ездили эмиссары Ющенко и Тимошенко, – в Москву.

И сегодня, когда возникает вопрос о новом контракте, сразу возникает следующий вопрос: причем тут Брюссель и причем тут Евросоюз? Задача продавца и транзитера – договориться о том, чтобы товар был доставлен в "магазин", и только там уже вступает в торговые отношения покупатель.

Ненормальность всей этой ситуации ведет к тому, что на конец 2019 года Украина не будет иметь никакого газового контракта – ни по транзиту, ни по закупке газа. Но если газ уже научились закупать у словаков, швейцарцев и даже британцев, наваривая при этом неплохие суммы на фирмах-прокладках (а сами суммы выкачивая из карманов простых граждан), то с транзитом такой фокус не прокатит. Невозможно договориться о транзите, выставив вместо себя фирму-прокладку из Британии.

Поэтому необходимо, чтобы вопрос в свои руки взяла новая власть и чтобы ее представитель поехал в Москву. Только договорившись непосредственно с "Газпромом", можно получить новый контракт. А через Европу можно попасть только в рифму.

Закон о госязыке: услышит ли власть Европу?

Особенность предыдущей власти состояла в том, что она регулярно обращалась за помощью к Евросоюзу, но никаких рекомендаций от того же Евросоюза слышать не хотела. Так было, в частности, с законом о люстрации, который Венецианская комиссия раскритиковала в пухлом томе, но который так и остался лежать в Конституционном суде. Так было и с законом об образовании, из-за которого у нас испортились отношения с Венгрией.

Теперь ЕС подверг разгромной критике закон о госязыке. Верховный комиссар ОБСЕ Заньер заявил, что этот закон полностью игнорирует вопрос защиты нацменьшинств, в том время как за неиспользование госязыка введена система наказаний. Кроме того, он отметил, что в законе присутствует дискриминация по отношению к русскому, белорусскому или молдавскому языкам по отношению к "языкам ЕС" – последним дается больше прав, чем "неязыкам ЕС".

Комиссар уже заявил, что собирается приехать в Киев для обсуждения этого вопроса. Но от новой власти – никакой реакции. Хотя отдельные ее представители (а до выборов – и будущий президент) неоднократно заявляли то же самое насчет дискриминационности закона о госязыке, пока не сделано ни одного шага, чтобы хотя бы задекларировать изменение тоталитарных норм, заложенных в нем.

Сегодня еще можно все списать на то, что новый парламент еще не заработал. Но через месяц такой отмазки уже не будет. И тогда "слугам народа" придется ответить за обещания главного "слуги" и свои собственные.

Может ли Вятрович защитить Бандеру?

Пролетев мимо парламента, глава Института нацпамяти Вятрович решил возобновить свою бурную деятельность на идеологическом поприще. Вчера его учреждение сообщило, что подает апелляцию на решение Окружного суда Киева, которым были отменены переименования столичных Московского проспекта и проспекта Ватутина соответственно проспекты Бандеры и Шухевича.

Это сообщение крайне интересно тем, что Институт Вятровича вообще-то не является той инстанцией, которая может подавать апелляцию по данному вопросу. Решения о переименованиях принимались Киеврадой и утверждались мэром Кличко. Последний по горячим следам заявлял, что вернет имена оуновских героев на карту Киева, но потом пошли слухи о его возможном увольнении с должности главы КГГА, и мэру стало не до того. Киеврада, несмотря на свой националистический состав, тоже предпочла уйти в отпуск, а не отстаивать собственные решения. И тут появился Институт нацпамяти, который к принятым решениям вообще отношения не имеет. Разве что тем, что усердно пропагандирует величие двух названных персонажей.

Поэтому оснований для того, чтобы апелляция вообще рассматривалась, нет. Но сама новость напомнила о том, что Зеленский до сих пор ничего не сделал с рассадником национализма, который находится в его непосредственным подчинением и потребляет огромные бюджетные средства. Было бы неплохо, если бы кто-то напомнил главе государства об этом.