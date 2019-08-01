Эффект разорвавшейся бомбы спровоцировало появление вечером в четверг в СМИ загадочного заявления об отставке, якобы, от имени правой руки президента Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Богдана.

В тексте заявления, где нет ни даты, ни подписи, формулировка более чем странная - "уволить с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Уход Богдана с должности поспешили опровергнуть в самом Офисе президента. А сам Богдан на многочисленные просьбы журналистов прокомментировать, он ли писал заявление об отставке, и что все это означает, отшутился демотиватором с фото мэра Киева Виталия Кличко и вопросом "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан".

Тем не менее, упорные слухи об отставке Богдана ходят уже несколько дней. На этом, как говорят, настаивают в США. Кроме того, испортились у главы ОП отношения и со многими влиятельными людьми внутри страны.

Впрочем, пока его поддерживает Зеленский, Богдану опасаться нечего. Но хватит ли у Зе сил, чтоб сдержать давления на себя по вопросу отставки руководителя Офиса, - вопрос.

Подробности анализирует "Страна".

Именем Дональда Трампа

В назначение Богдана главой Администрации президента, впоследствии переименованной в Офис, изначально никто не верил.

Адвокат Коломойского казался слишком токсичной фигурой, которая могла навредить репутации нового президента Владимира Зеленского, которого и так все кому не лень привязывали к днепровскому олигарху.

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер более чем настоятельно рекомендовал президенту не назначать главой АП адвоката Коломойского. Зеленский взял время на размышление. Но буквально на следующий день после своей инаугурации, 21 мая, подписал соответствующий указ. На него моментально последовала недвусмысленная реакция Запада.

"Назначение Андрея Богдана (на должность главы Администрации президента Украины. – Прим.Ред.) вызвало некоторые вопросы. Однако важна политика, а также действия нового президента и его команды", – тактично заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Уже на следующий день после этого назначения личный адвокат американского президента Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в разговоре со "Страной" отмечал, что он бы "не советовал президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом. Он, наоборот, должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией, потому его и выбрали украинцы".

За два с лишним месяца, прошедшие с момента назначения Богдана, то и дело всплывали слухи о его возможном увольнении. Например, на днях мэр Киева Кличко (который вошел с Богданом в открытый конфликт), встречался сДжулиани. После встречи Джулиани заявил о поддержке мэра Киева.

Кроме того, как уже писала "Страна", по поводу Коломойского и Богдана в беседах с Зеленским постоянно поднимает вопрос Курт Волкер.

Источники "Страны" в лоббистских кругах, близких к Госдепу США, уверяют: это не личная инициатива Волкера, который сам может в ближайшее время отойти от украинских дел.

"У Курта Волкера после поражения на выборах Петра Порошенко дела обстоят не лучшим образом. В Штатах сейчас усиленно ищут, кому передать украинский вопрос, - говорит собеседник "Страны". - Что же касается Богдана, то его связи с Коломойским действительно воспринимаются как проблема в Вашингтоне. А также в МВФ, где опасаются, что через Богдана Коломойский может попытаться отыграть назад ситуацию по "Приватбанку", что чревато большими потрясениями для всей финансовой системы Украины".

Более того, как говорит собеседник "Страны", американцы дали понять, что чем быстрее решится кадровый вопрос по Богдану, тем быстрее состоится встреча Дональда Трампа с Зеленским.

На месте главы ОП Запад видит Ивана Баканова, друга детства Зеленского, ныне и.о. главы СБУ. "Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев", - отмечает собеседник.

Также Богданом недовольны и ряд влиятельных люде внутри Украины. Например, как мы уже писали, у него конфликт с главой МВД Аваковым. По данным "Страны", не очень простые отношения у руководителя Офиса президента и с Коломойским. "Далеко не все просьбы Бени Богдан выполняет. Кроме того, именно Богдан является одним из основных двигателей дел против Порошенко, в то время как Коломойский хотел бы с экс-президентом договориться за долю малую. Но в любом случае это давление несопоставимо с тем прессингом, который осуществляют американцы с целью уволить Богдана", - скандал один из людей, близких к Офису президента.

Очевидно, как реакция на все эти настроения, и появилось в СМИ странное заявление, якобы, от имени Богдана, об отставке "с момента желания", больше похожее на прощупывание общественного мнения, чем на официальный документ, предопределяющий политическую карьеру Андрея Богдана.

Это заявление опровергнул один из ближайших соратников Зеленского, Руслан Рябошапка, которого прочат в кресло генпрокурора.

По данным источников "Страны" в Офисе президента, сначала там сами поверили в историю с отставкой, но затем прозвучал "отбой". "У меня есть ощущение, что это сам Богдан и Зеленский запустили этот фейк с отставкой, чтоб прощупать реакцию всех окружающих. Пока же не похоже на то, что Богдан уйдет", - говорит источник.

А спустя несколько часов сам Богдан, игнорируя любые просьбы журналистов прокомментировать вопрос отставки, выложил в Facebook юморной рисунок с напряженным лицом столичного мэра Виталия Кличко, якобы, вопрошающего: ""Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан".

До этого последнюю неделю глава Офиса президента пикировался с Кличко по теме разделения должностей городского головы и руководителя Киевской городской госадминистрации. А затем Кличко отправился в Штаты, откуда выложил фото с Джулиани, подписав его, мол, увидимся в следующий раз в Киеве.

Американцы действительно тщательно продавливали увольнение Богдана, говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко. Тем не менее, "продавливали" не означает "продавили".

"Очевидно, что в данной ситуации заявление об отставке Богдана - это такой себе парашют, чтобы смягчить падение. Скорее всего, причина в американцах. Они уже крепко взяли товарища Зеленского в свои объятия, и хотят диктовать свои условия, чем заниматься и какой глава ОП или какой премьер-министр их устроит", - говорит "Стране" Бондаренко.

Собственно, даже если Богдан в конце концов подаст настоящее, а не фейковое заявление об отставке - это вовсе не означает, что ее подпишет Зеленский.

"Я думаю, что эта странная история - какая-то игра. С моей точки зрения, это заявление могло быть написано, чтобы потом никто не обвинял его, что он такой-сякой, держится за должность. Но не исключаю, что его отставку не примут, и Владимир Александрович скажет, что я вас оставляю, вашу отставку не принимаю. И никакие Джулиани не смогут на него надавить, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - Де-факто, глава Офиса президента - это второй в стране человек после президента. И, несмотря на то, что у нас парламентско-президентская республика, эта должность куда важнее любого другого поста, включая премьерский".

Мечом Фемиды

Впрочем, в политических кругах уже давно ходят слухи, что Богдан действительно подыскивает себе запасной аэродром.

Один из вариантов - это возглавить Высший совет правосудия - главный орган судебной иерархии, который контролирует всю судебную систему. И хоть эта должность не дает столько могущества, как руководство Офисом президента, нельзя ее считать и политической ссылкой. Именно в ведении главы ВСП будут находиться вопросы назначения и увольнения служителей Фемиды.

А поскольку осенью не исключены громкие посадки чиновников прежней власти, к ВСП будет приковано немало внимания.

Нынешний глава ВСП Владимир Говоруха был назначен на эту должность совсем недавно - между двумя турами президентских выборов - 16 апреля нынешнего года. И эта дата важна вот почему. Выборы главы ВСП провели стремительно, хотя они должны были состояться на две недели позже, 30 апреля. Но, как уже писала "Страна", тогдашний президент Петр Порошенко пытался "заякорить" свое влияние на суды и после своего ухода с поста, ради чего и поспособствовал досрочному избранию близкого к себе Говорухи.

"К нынешнему председателю ВСП Владимиру Говорухе недавно приходили "гонцы" из Офиса президента и предлагали написать заявление об уходе по собственному желанию... "Звезды" так сложились, что надо освобождать кресло под Богдана", - сообщалось недавно в телеграмм-канале Shadow Anonymous.

Не исключены и более серьезные амбиции Богдана - премьерские. У "Слуги народа" в новом парламенте хватит голосов, чтобы назначить на эту должность любого. Но кандидатуру Богдана на премьера могут заблокировать США и МВФ.

"Он может заявить и о своих премьерских амбициях, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - Но тут есть проблемы. Скоро сентябрь, нужно встречаться с Трампом. Без этого деньги Украине не дадут, а именно Штаты - главный акционер МВФ".